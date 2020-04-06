Prime Gold HFT Ali MT4

Prime Gold HFT Ali

Verschlüsselt durch Prime Capital Vietnam

Am besten mit XAUUSD - Hochfrequenzhandel


Finden Sie Ihre beste Einstellung mit dem Backtest, bevor Sie mit einem realen Konto handeln, bitte!

Mit Standardeinstellung:

- Einzahlung: min 10k-20k Geld (USC oder USD)

- Lot Handel ab 0.01

- Max DD: ~10-20%

- Gewinn: ~10-20% pro Monat mit Standardeinstellung

- Hebelwirkung: am besten mit 1:2000



Anmerkung:

- Am besten mit Spread max < 30

- Zeitrahmen: beliebig

- Wichtig: Kontaktieren Sie uns vor dem Kauf

------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Unterstützung: Whatsapp +84879118113

E-Mail: admin@primecapitalvn. com



