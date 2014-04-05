







Übersicht





Entry Helper ist ein professioneller MetaTrader 5 Indikator, der 15 fortschrittliche Analyseebenen für eine umfassende Marktanalyse kombiniert





Entwickelt für ernsthafte Trader, die Analysefähigkeiten auf institutionellem Niveau benötigen





## Kernfunktionen





1 - 15 gleichzeitige Analyseebenen

2 - Preisvorhersage durch maschinelles Lernen

3 - Erkennung von Smart Money-Konzepten

4 - Analyse des institutionellen Auftragsflusses

5 - Multi-Timeframe-Konfluenzsystem

6 - AI-Mustererkennung

7 - Professionelles 3-spaltiges Dashboard

8 - Dynamisches Risikomanagement





## Was dieser Indikator analysiert





1 - Preisaktionsmuster

2 - Volumen-Dynamik

3 - Ungleichgewichte im Auftragsfluss

4 - Institutioneller Fußabdruck

5 - Mikrostruktur des Marktes

6 - Liquiditätszonen

7 - Marktstimmung

8 - Modelle der statistischen Physik





---





## Die 15 Analyseebenen





### Schicht 1: Maschinelles Lernen - Vorhersage

1 - Verwendet ein neuronales Netz mit 20 Neuronen

2 - Sagt die zukünftige Kursrichtung voraus

3 - Liefert Konfidenzniveaus

4 - Bezieht sich auf die letzten 1000 Balken (konfigurierbar)

5 - Ausgabe: Bullish/Bearish Bias mit Wahrscheinlichkeit





### Schicht 2: Smart Money-Konzepte (SMC)

Erkennt institutionelle Muster:

1 - Orderblöcke: Institutionelle Orderbereiche

2 - Fair-Value-Lücken (FVG): Preisineffizienzen

3 - Breaker-Blöcke: Gescheiterte Auftragsblöcke, die sich umkehren

4 - Liquiditätslücken: Bereiche mit geringer Liquidität





### Schicht 3: Marktmikrostruktur

1 - Orderflow-Analyse für aggressive Käufe/Verkäufe

2 - Volumen-Delta (Kauf- vs. Verkaufsvolumen)

3 - Verteilung des Volumenprofils

4 - Erkennung von Eisberg-Aufträgen





### Schicht 4: Liquiditätsanalyse

1 - Liquiditäts-Heatmap mit Stop-Loss-Clustern

2 - Stop-Hunt-Erkennung

3 - Identifizierung von Liquiditätsclustern





### Schicht 5: Institutionelle Erkennung

1 - Erkennung großer Aufträge (5x durchschnittliches Volumen)

2 - Erkennung von Dark-Pool-Aktivitäten

3 - Verfolgung von Walbewegungen





### Schicht 6: Multi-Timeframe-Konfluenz

Analysiert 4 Zeitrahmen gleichzeitig:

1 - M15 (15-minütig)

2 - H1 (1 Stunde)

3 - H4 (4 Stunden)

4 - D1 (täglich)





Signale werden bestätigt, wenn mehrere Zeitrahmen übereinstimmen





### Ebene 7: Quantum Preisniveaus

1 - Fibonacci-Verhältnisse (Goldener Schnitt 1618)

2 - Wichtige magnetische Preisniveaus

3 - Grundsätze der statistischen Physik





### Schicht 8: Erkennung von Volatilitätsregimen

1 - GARCH-ähnliche Volatilitätsvorhersage

2 - Adaptive Parameter auf Basis der Marktbedingungen

3 - Automatische Risikoskalierung





### Schicht 9: Fraktale Analyse

1 - Messung der fraktalen Dimension

2 - Berechnung des Hurst-Exponenten

3 - Werte über 055 deuten auf steigende Märkte hin





### Ebene 10: Wellenkohärenz

1 - Marktrhythmus und Zyklusanalyse

2 - Erkennung der Wellenausrichtung

3 - Identifizierung von Einstiegszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit





### Schicht 11: AI-Mustererkennung

1 - Speichert 500 historische Muster

2 - Mustererkennung in Echtzeit

3 - Komplexe Multi-Bar-Formationserkennung

4 - 50% Ähnlichkeitsschwelle erforderlich





### Schicht 12: Marktstimmungsanalyse

Erkennt extreme Bedingungen:

1 - Panikkäufe: Übermäßiges bullisches Momentum

2 - Panikverkäufe: Übermäßiges bärisches Momentum

3 - Euphorie: Übertriebene Hausse-Stimmung

4 - Kapitulation: Überkaufte Verzweiflung





### Ebene 13: Murrey Math Levels

1 - Oktav-basierte Kursniveaus

2 - Geometrische Preisanalyse

3 - 13 Schlüsselniveaus von -2/8 bis +2/8





### 14. Ebene: Elliott-Wellen-Analyse

1 - Impulsphasen (Wellen 1, 3, 5)

2 - Korrigierende Phasen (Wellen 2, 4)

3 - Identifizierung der aktuellen Wellenposition





### Ebene 15: Harmonische Muster

1 - Gartley, Schmetterling, Fledermausmuster

2 - Fibonacci-basierte Formationen

3 - 5% Toleranz für die Erkennung





---





## Signalarten und Interpretation





### Starkes KAUF-Signal

Merkmale:

1 - Signalstärke: 70% oder höher

2 - ML-Vorhersage: Bullisch über 60%

3 - Zeitrahmen Tendenz: 3/4 oder 4/4 bullisch

4 - Gewinnwahrscheinlichkeit: Über 65%

5 - Institutionell: Kaufaktivität festgestellt





Aktion: Einstieg mit hohem Vertrauen

Risiko: 2-3% Risiko zulässig (innerhalb der Grenzen)





### Mäßiges KAUFSIGNAL

Merkmale:

1 - Signalstärke: 50-70%

2 - ML-Vorhersage: Bullisch 40-60%

3 - Zeitrahmen Tendenz: 2/4 oder 3/4 bullisch

4 - Gewinnwahrscheinlichkeit: 50-65%





Handeln: Standardeinstieg mit normalem Risiko

Risiko: 1-2% Risiko





### Schwaches KAUFsignal

Merkmale:

1 - Signalstärke: 30-50%

2 - ML-Vorhersage: Bullisch 30-40%

3 - Zeitrahmen Tendenz: 1/4 oder 2/4 bullisch

4 - Gewinnwahrscheinlichkeit: 45-50%





Handeln: Auslassen oder minimales Risiko in Betracht ziehen

Risiko: 05-1% Risiko maximal





---





## Signalbestätigungsverfahren





Folgen Sie dieser Bestätigungssequenz:





1 - Dashboard zeigt Signal

2 - Prüfen Sie die Signalstärke (vorzugsweise über 60 %)

3 - Überprüfung der ML-Vorhersage (über 50 % Konfidenz)

4 - Überprüfen Sie den zeitlichen Zusammenfluss (3/4 oder besser)

5 - Überprüfung der Gewinnwahrscheinlichkeit (über 60% ideal)

6 - Handel platzieren





### Optimaler Einstiegszeitpunkt





Beste Szenarien für den Einstieg:

1 - Signal erscheint bei neuem Balken (wenn AlertOnNewBar aktiviert)

2 - Preis in der Nähe von Order Block oder FVG

3 - Institutionelle Aktivität bestätigt Richtung

4 - Mehrere Zeitrahmen sind aufeinander abgestimmt

5 - Während liquider Handelszeiten





### Wann sollte man den Einstieg vermeiden?





Handeln Sie nicht, wenn:

1 - Signalstärke unter 40%

2 - Widersprüchliche Zeitrahmenausrichtung

3 - Wichtige Nachrichtenereignisse stehen bevor

4 - Das Wochenende naht (wenn AvoidWeekends aktiviert ist)

5 - Außerhalb der Handelszeiten (wenn TimeFilter aktiv)





---





## Handelsstrategien





### Strategie 1: Handel mit hoher Fluktuation





Setup-Anforderungen:

1 - Signalstärke: Über 70%

2 - MTF-Zusammenfluss: 4/4

3 - ML Zuversicht: Über 65%

4 - Gewinnwahrscheinlichkeit: Über 70%





Teilnahmebedingungen:

1 - Warten auf das Signal auf dem Armaturenbrett

2 - Überprüfen, ob alle 4 Zeitrahmen übereinstimmen

3 - Prüfen, ob die ML-Vorhersage mit dem Signal übereinstimmt

4 - Sofort oder beim Pullback in den Orderblock einsteigen





Risikomanagement:

1 - Verwenden Sie 2-3% Risiko pro Handel

2 - Stop-Loss pro Indikator-Vorschlag

3 - Gewinnmitnahme bei einem Chancen-Risiko-Verhältnis von mindestens 2:1

4 - Am besten für Swing-Trading und höhere Zeitrahmen geeignet





### Strategie 2: Smart Money Follow





Setup-Anforderungen:

1 - Institutionelle Aktivität erkannt

2 - Auftragssperre vorhanden

3 - Signalstärke: Über 60%

4 - Preis bei oder nahe Orderblock





Einstiegsregeln:

1 - Warten auf institutionelle BUY/SELL-Anzeige

2 - Identifizierung des relevanten Orderblocks

3 - Einsteigen, wenn der Preis den Orderblock erreicht und das Signal bestätigt wird

4 - Stopp über den Orderblock hinaus setzen (5-10 Pips)





Risikomanagement:

1 - 15-2% Risiko verwenden

2 - Gewinnmitnahme beim nächsten Orderblock oder FVG

3 - Breakeven bei 1:1 erreichen

4 - Am besten geeignet für den Tageshandel auf allen Zeitskalen





### Strategie 3: ML Vorhersage Scalping





Setup-Anforderungen:

1 - ML-Konfidenz: Über 60%

2 - Signalstärke: Über 50%

3 - Aktueller Zeitrahmen: M5-M15

4 - Enge Stop-Losses





Einstiegsregeln:

1 - Handel nur während der liquiden Stunden

2 - Einstieg auf Signal mit hohem ML-Vertrauen

3 - Schnelle Ein- und Ausstiege

4 - Mehrere kleine Gewinne





Risikomanagement:

1 - Verwenden Sie 1% Risiko pro Handel

2 - Gewinnmitnahme bei 1:1 oder 15:1

3 - Erreichen der Gewinnschwelle bei 05:1

4 - Am besten geeignet für Scalping auf den Zeitrahmen M5-M15





### Strategie 4: Volatilitätsausbruch





Setup-Anforderungen:

1 - Volatilität: Mittel bis hoch

2 - Signalstärke: Über 65%

3 - Preis in der Nähe eines wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

4 - Volumen steigt





Einstiegsregeln:

1 - Warten auf Konsolidierung

2 - Signal erscheint während des Ausbruchs

3 - Institutionelle Aktivität bestätigt

4 - Einstieg beim Ausbruchsbalken





Risikomanagement:

1 - 2% Risiko verwenden

2 - Breitere Stopps (volatilitätsbereinigt)

3 - Gewinnmitnahme bei 2:1 oder Trailing-Stop verwenden

4 - Am besten für Breakout-Trader auf H1-H4





### Strategie 5: Reversal Catching





Setup-Anforderungen:

1 - Stimmung: Panikverkäufe/-käufe oder Kapitulation

2 - Muster: Umkehrmuster erkannt

3 - Signal: Gegenläufige Richtung der Panik

4 - Gewinnwahrscheinlichkeit: Über 65%





Teilnahmebedingungen:

1 - Warten Sie auf extreme Stimmungswerte

2 - Bestätigung des Umkehrmusters

3 - Signal erscheint in entgegengesetzter Richtung

4 - Einstieg bei Bestätigung





Risikomanagement:

1 - 15% Risiko verwenden

2 - Enger Anfangsstopp

3 - Ausstieg bei wichtigen Niveaus

4 - Am besten geeignet für den Handel gegen den Trend auf allen Zeitskalen





---





## Regeln für das Risikomanagement





### Riskieren Sie nie mehr als 2-3% pro Handel

1 - Auch bei 90% Signalstärke

2 - Kapitalschutz hat Priorität

3 - Dynamische Positionsgrößenbestimmung verwenden





### Richtlinien zur Positionsgrößenbestimmung

1 - Höhere Signalstärke = etwas höheres Risiko

2 - Geringere Signalstärke = geringeres Risiko

3 - MaxRiskPercent-Einstellung nie überschreiten





### Stop Losses immer verwenden

1 - Niemals ohne Stop Loss handeln

2 - Den vom Indikator vorgeschlagenen Stop-Loss verwenden

3 - Bei Bedarf für ATR anpassen





### Breakeven Management

1 - Erreichen der Gewinnschwelle bei 1:1 Gewinn

2 - Schützt das Kapital in volatilen Märkten

3 - Reduziert emotionalen Stress





### Trailing Stops

1 - Aktivieren Sie bei 15:1 Gewinn

2 - Sichert Gewinne

3 - Lässt Gewinner laufen





---





## Anleitung zur Fehlerbehebung





### Problem: Es werden keine Signale angezeigt





Indikator geladen, aber es werden keine BUY/SELL-Signale angezeigt





Mögliche Ursachen und Lösungen:





A) Zu hohe Schwellenwerte

1 - MinProbabilityThreshold auf 040 senken

2 - MLConfidenceThreshold auf 025 absenken

3 - MinimumActiveLayersRequired auf 2-3 herabsetzen





B) Unzureichende historische Daten

1 - AnalysisBars auf 1000 oder mehr erhöhen

2 - Warten Sie auf die Bildung weiterer Balken

3 - Wechseln Sie vorübergehend zu einem höheren Zeitrahmen





C) Widersprüchliche Zeitrahmen

1 - MTF-Zeitrahmen auf engere Abstände einstellen

2 - MTFConfluenceThreshold auf 025 senken





D) Marktkonsolidierung

1 - Der Indikator kann bei engen Handelsspannen kein Signal geben

2 - Dies ist ein korrektes Verhalten (Vermeidung von schlechten Geschäften)

3 - Warten Sie auf einen Ausbruch oder eine erhöhte Volatilität





### Problem: Zu viele Signale





Bei jedem Balken erscheint ein Signal





Lösungen:

1 - MinProbabilityThreshold auf 055-060 erhöhen

2 - Erhöhen Sie MinimumActiveLayersRequired auf 4-5

3 - MLConfidenceThreshold auf 040-050 erhöhen

4 - Aktivieren Sie RequireMultipleConfirmations = true





### Problem: Alarme funktionieren nicht





Keine Pop-up-Warnungen, wenn das Signal erscheint





Lösungen:

1 - Prüfen Sie EnableAlerts = true in den Einstellungen

2 - Überprüfen Sie MT5 Optionen > Benachrichtigungen > Alarme aktivieren

3 - Prüfen Sie AlertOnNewBar = true (verhindert Spam)

4 - Der Ton kann in Windows/MT5 deaktiviert sein.





### Problem: Dashboard überlagert Chart





Dashboard deckt wichtige Preisbereiche ab





Lösungen:

1 - Position von DashboardX und DashboardY anpassen

2 - Empfohlene Positionen:

a - Oben-links: X=20, Y=30

b - Oben-rechts: X=1200, Y=30 (für HD-Bildschirme)

c - Unten links: X=20, Y=600

3 - DashboardFontSize verkleinern





### Problem: Langsame Leistung





Chart verzögert oder friert ein





Lösungen:

1 - Reduzieren Sie AnalysisBars auf 300-500

2 - Verringern Sie MLTrainingBars auf 500-800

3 - Deaktivieren Sie einige Analyseebenen:

a - UseQuantumLevels = false

b - UseFractalDimension = falsch

c - StatistischePhysikverwenden = falsch

4 - Andere Diagramme/Indikatoren schließen

5 - Computer/MT5-Version aktualisieren





### Problem: Falsche Zeitrahmen-Signale





Signale passen nicht zum aktuellen Zeitrahmen





Ursache: Die MTF-Analyse kann Signale aus höheren Zeitrahmen anzeigen





Lösungen:

1 - Prüfen Sie das Dashboard "Timeframe Bias".

2 - MTF-Zeitrahmen auf engere Intervalle einstellen:

a - Für M5-Chart: Verwenden Sie M5, M15, M30, H1

b - Für H1-Chart: Verwenden Sie H1, H4, D1, W1

3 - Stellen Sie sicher, dass der aktuelle Chart-Zeitrahmen zu Ihrer Strategie passt





### Problem: Orderblöcke werden nicht gezeichnet





Keine Orderblöcke im Diagramm sichtbar





Lösungen:

1 - DetectOrderBlocks = true prüfen

2 - Prüfen Sie, ob OrderBlockStrength nicht zu hoch ist (versuchen Sie 2-3)

3 - Sicherstellen, dass UseSMC = true ist

4 - Orderblöcke können außerhalb des sichtbaren Diagrammbereichs liegen

5 - Warten Sie auf die Preisbewegung, um neue Blöcke zu bilden





### Problem: ML-Vorhersagen sind immer falsch





ML-Vorhersagen schlagen immer wieder fehl





Ursachen und Lösungen:





A) Unzureichende Ausbildungsdaten

1 - MLTrainingBars auf 2000 oder mehr erhöhen

2 - Wechseln Sie zu einem höheren Zeitrahmen (mehr Daten pro Balken)





B) Falsche Marktbedingungen

1 - ML schneidet in unruhigen/schwankenden Märkten schlecht ab

2 - Warten Sie auf klarere Trends

3 - Nur in Trendphasen verwenden





C) Überanpassung

1 - MLNeuronen auf 15 reduzieren

2 - MLP PredictionHorizon auf 7-10 erhöhen

3 - Erneutes Trainieren mit anderen Daten





D) Umschulung erforderlich

1 - Indikator entfernen und neu hinzufügen (ML neu trainieren)

2 - Paarwechsel (unterschiedliche Marktmerkmale)

3 - Warten, bis sich mehr Balken angesammelt haben





---





## Parameter Konfigurationsleitfaden





### Konservative Einstellungen

Für risikoaverse Händler, die eine höhere Signalqualität wünschen:





1 - MinimumActiveLayersRequired: 4-5

2 - MinProbabilityThreshold: 055

3 - MLConfidenceThreshold: 040

4 - MTFConfluenceThreshold: 040

5 - StopLossATRM-Multiplikator: 20

6 - RewardRiskRatio: 25

7 - OrderBlockStärke: 4





### Standardeinstellungen

Ausgewogener Ansatz für die meisten Händler:





1 - MinimumActiveLayersRequired: 3

2 - MinProbabilityThreshold: 045

3 - MLConfidenceThreshold: 030

4 - MTFConfluenceThreshold: 030

5 - StopLossATRM-Multiplikator: 15

6 - RewardRiskRatio: 20

7 - OrderBlockStärke: 3





### Aggressive Einstellungen

Für erfahrene Händler, die mehr Möglichkeiten suchen:





1 - MinimumActiveLayersRequired: 2-3

2 - MinProbabilityThreshold: 035

3 - MLConfidenceThreshold: 025

4 - MTFConfluenceThreshold: 025

5 - StopLossATRM-Multiplikator: 12

6 - RewardRiskRatio: 15

7 - OrderBlockStrength: 2





---





## Bewährte Praktiken





1 - Beginnen Sie mit konservativen Einstellungen

2 - Führen Sie zunächst einen Backtest auf dem Demokonto durch

3 - Nie mehr als 2% pro Handel riskieren

4 - Verwenden Sie die richtige Positionsgröße

5 - Befolgen Sie den Prozess der Signalbestätigung

6 - Handelsjournal führen

7 - Wöchentliche Überprüfung der Performance

8 - Parameter anhand der Ergebnisse anpassen

9 - Handel nur während liquider Stunden

10 - Kombinieren Sie mit einer angemessenen Geldverwaltung





---





## Systemanforderungen





1 - MetaTrader 5-Plattform

2 - Mindestens 4 GB RAM (8 GB empfohlen)

3 - Stabile Internetverbindung

4 - Gültiges Broker-Konto

5 - Ausreichende historische Daten (1000+ Bars empfohlen)





---





## Unterstützung und Updates





Für technische Unterstützung, Hilfe bei der Parameteroptimierung oder Fragen zur Signalinterpretation wenden Sie sich bitte an Ihren Indikatoranbieter





Regelmäßige Aktualisierungen können enthalten:

1 - Zusätzliche Analyseebenen

2 - Leistungsverbesserungen

3 - Fehlerbehebungen

4 - Neue Handelsstrategien

5 - Verbesserte ML-Algorithmen

