Entry Helper
- Indikatoren
- Gayathiri Gopalakrishnan
- Version: 3.20
- Aktivierungen: 5
Übersicht
Entry Helper ist ein professioneller MetaTrader 5 Indikator, der 15 fortschrittliche Analyseebenen für eine umfassende Marktanalyse kombiniert
Entwickelt für ernsthafte Trader, die Analysefähigkeiten auf institutionellem Niveau benötigen
## Kernfunktionen
1 - 15 gleichzeitige Analyseebenen
2 - Preisvorhersage durch maschinelles Lernen
3 - Erkennung von Smart Money-Konzepten
4 - Analyse des institutionellen Auftragsflusses
5 - Multi-Timeframe-Konfluenzsystem
6 - AI-Mustererkennung
7 - Professionelles 3-spaltiges Dashboard
8 - Dynamisches Risikomanagement
## Was dieser Indikator analysiert
1 - Preisaktionsmuster
2 - Volumen-Dynamik
3 - Ungleichgewichte im Auftragsfluss
4 - Institutioneller Fußabdruck
5 - Mikrostruktur des Marktes
6 - Liquiditätszonen
7 - Marktstimmung
8 - Modelle der statistischen Physik
---
## Die 15 Analyseebenen
### Schicht 1: Maschinelles Lernen - Vorhersage
1 - Verwendet ein neuronales Netz mit 20 Neuronen
2 - Sagt die zukünftige Kursrichtung voraus
3 - Liefert Konfidenzniveaus
4 - Bezieht sich auf die letzten 1000 Balken (konfigurierbar)
5 - Ausgabe: Bullish/Bearish Bias mit Wahrscheinlichkeit
### Schicht 2: Smart Money-Konzepte (SMC)
Erkennt institutionelle Muster:
1 - Orderblöcke: Institutionelle Orderbereiche
2 - Fair-Value-Lücken (FVG): Preisineffizienzen
3 - Breaker-Blöcke: Gescheiterte Auftragsblöcke, die sich umkehren
4 - Liquiditätslücken: Bereiche mit geringer Liquidität
### Schicht 3: Marktmikrostruktur
1 - Orderflow-Analyse für aggressive Käufe/Verkäufe
2 - Volumen-Delta (Kauf- vs. Verkaufsvolumen)
3 - Verteilung des Volumenprofils
4 - Erkennung von Eisberg-Aufträgen
### Schicht 4: Liquiditätsanalyse
1 - Liquiditäts-Heatmap mit Stop-Loss-Clustern
2 - Stop-Hunt-Erkennung
3 - Identifizierung von Liquiditätsclustern
### Schicht 5: Institutionelle Erkennung
1 - Erkennung großer Aufträge (5x durchschnittliches Volumen)
2 - Erkennung von Dark-Pool-Aktivitäten
3 - Verfolgung von Walbewegungen
### Schicht 6: Multi-Timeframe-Konfluenz
Analysiert 4 Zeitrahmen gleichzeitig:
1 - M15 (15-minütig)
2 - H1 (1 Stunde)
3 - H4 (4 Stunden)
4 - D1 (täglich)
Signale werden bestätigt, wenn mehrere Zeitrahmen übereinstimmen
### Ebene 7: Quantum Preisniveaus
1 - Fibonacci-Verhältnisse (Goldener Schnitt 1618)
2 - Wichtige magnetische Preisniveaus
3 - Grundsätze der statistischen Physik
### Schicht 8: Erkennung von Volatilitätsregimen
1 - GARCH-ähnliche Volatilitätsvorhersage
2 - Adaptive Parameter auf Basis der Marktbedingungen
3 - Automatische Risikoskalierung
### Schicht 9: Fraktale Analyse
1 - Messung der fraktalen Dimension
2 - Berechnung des Hurst-Exponenten
3 - Werte über 055 deuten auf steigende Märkte hin
### Ebene 10: Wellenkohärenz
1 - Marktrhythmus und Zyklusanalyse
2 - Erkennung der Wellenausrichtung
3 - Identifizierung von Einstiegszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit
### Schicht 11: AI-Mustererkennung
1 - Speichert 500 historische Muster
2 - Mustererkennung in Echtzeit
3 - Komplexe Multi-Bar-Formationserkennung
4 - 50% Ähnlichkeitsschwelle erforderlich
### Schicht 12: Marktstimmungsanalyse
Erkennt extreme Bedingungen:
1 - Panikkäufe: Übermäßiges bullisches Momentum
2 - Panikverkäufe: Übermäßiges bärisches Momentum
3 - Euphorie: Übertriebene Hausse-Stimmung
4 - Kapitulation: Überkaufte Verzweiflung
### Ebene 13: Murrey Math Levels
1 - Oktav-basierte Kursniveaus
2 - Geometrische Preisanalyse
3 - 13 Schlüsselniveaus von -2/8 bis +2/8
### 14. Ebene: Elliott-Wellen-Analyse
1 - Impulsphasen (Wellen 1, 3, 5)
2 - Korrigierende Phasen (Wellen 2, 4)
3 - Identifizierung der aktuellen Wellenposition
### Ebene 15: Harmonische Muster
1 - Gartley, Schmetterling, Fledermausmuster
2 - Fibonacci-basierte Formationen
3 - 5% Toleranz für die Erkennung
---
## Signalarten und Interpretation
### Starkes KAUF-Signal
Merkmale:
1 - Signalstärke: 70% oder höher
2 - ML-Vorhersage: Bullisch über 60%
3 - Zeitrahmen Tendenz: 3/4 oder 4/4 bullisch
4 - Gewinnwahrscheinlichkeit: Über 65%
5 - Institutionell: Kaufaktivität festgestellt
Aktion: Einstieg mit hohem Vertrauen
Risiko: 2-3% Risiko zulässig (innerhalb der Grenzen)
### Mäßiges KAUFSIGNAL
Merkmale:
1 - Signalstärke: 50-70%
2 - ML-Vorhersage: Bullisch 40-60%
3 - Zeitrahmen Tendenz: 2/4 oder 3/4 bullisch
4 - Gewinnwahrscheinlichkeit: 50-65%
Handeln: Standardeinstieg mit normalem Risiko
Risiko: 1-2% Risiko
### Schwaches KAUFsignal
Merkmale:
1 - Signalstärke: 30-50%
2 - ML-Vorhersage: Bullisch 30-40%
3 - Zeitrahmen Tendenz: 1/4 oder 2/4 bullisch
4 - Gewinnwahrscheinlichkeit: 45-50%
Handeln: Auslassen oder minimales Risiko in Betracht ziehen
Risiko: 05-1% Risiko maximal
---
## Signalbestätigungsverfahren
Folgen Sie dieser Bestätigungssequenz:
1 - Dashboard zeigt Signal
2 - Prüfen Sie die Signalstärke (vorzugsweise über 60 %)
3 - Überprüfung der ML-Vorhersage (über 50 % Konfidenz)
4 - Überprüfen Sie den zeitlichen Zusammenfluss (3/4 oder besser)
5 - Überprüfung der Gewinnwahrscheinlichkeit (über 60% ideal)
6 - Handel platzieren
### Optimaler Einstiegszeitpunkt
Beste Szenarien für den Einstieg:
1 - Signal erscheint bei neuem Balken (wenn AlertOnNewBar aktiviert)
2 - Preis in der Nähe von Order Block oder FVG
3 - Institutionelle Aktivität bestätigt Richtung
4 - Mehrere Zeitrahmen sind aufeinander abgestimmt
5 - Während liquider Handelszeiten
### Wann sollte man den Einstieg vermeiden?
Handeln Sie nicht, wenn:
1 - Signalstärke unter 40%
2 - Widersprüchliche Zeitrahmenausrichtung
3 - Wichtige Nachrichtenereignisse stehen bevor
4 - Das Wochenende naht (wenn AvoidWeekends aktiviert ist)
5 - Außerhalb der Handelszeiten (wenn TimeFilter aktiv)
---
## Handelsstrategien
### Strategie 1: Handel mit hoher Fluktuation
Setup-Anforderungen:
1 - Signalstärke: Über 70%
2 - MTF-Zusammenfluss: 4/4
3 - ML Zuversicht: Über 65%
4 - Gewinnwahrscheinlichkeit: Über 70%
Teilnahmebedingungen:
1 - Warten auf das Signal auf dem Armaturenbrett
2 - Überprüfen, ob alle 4 Zeitrahmen übereinstimmen
3 - Prüfen, ob die ML-Vorhersage mit dem Signal übereinstimmt
4 - Sofort oder beim Pullback in den Orderblock einsteigen
Risikomanagement:
1 - Verwenden Sie 2-3% Risiko pro Handel
2 - Stop-Loss pro Indikator-Vorschlag
3 - Gewinnmitnahme bei einem Chancen-Risiko-Verhältnis von mindestens 2:1
4 - Am besten für Swing-Trading und höhere Zeitrahmen geeignet
### Strategie 2: Smart Money Follow
Setup-Anforderungen:
1 - Institutionelle Aktivität erkannt
2 - Auftragssperre vorhanden
3 - Signalstärke: Über 60%
4 - Preis bei oder nahe Orderblock
Einstiegsregeln:
1 - Warten auf institutionelle BUY/SELL-Anzeige
2 - Identifizierung des relevanten Orderblocks
3 - Einsteigen, wenn der Preis den Orderblock erreicht und das Signal bestätigt wird
4 - Stopp über den Orderblock hinaus setzen (5-10 Pips)
Risikomanagement:
1 - 15-2% Risiko verwenden
2 - Gewinnmitnahme beim nächsten Orderblock oder FVG
3 - Breakeven bei 1:1 erreichen
4 - Am besten geeignet für den Tageshandel auf allen Zeitskalen
### Strategie 3: ML Vorhersage Scalping
Setup-Anforderungen:
1 - ML-Konfidenz: Über 60%
2 - Signalstärke: Über 50%
3 - Aktueller Zeitrahmen: M5-M15
4 - Enge Stop-Losses
Einstiegsregeln:
1 - Handel nur während der liquiden Stunden
2 - Einstieg auf Signal mit hohem ML-Vertrauen
3 - Schnelle Ein- und Ausstiege
4 - Mehrere kleine Gewinne
Risikomanagement:
1 - Verwenden Sie 1% Risiko pro Handel
2 - Gewinnmitnahme bei 1:1 oder 15:1
3 - Erreichen der Gewinnschwelle bei 05:1
4 - Am besten geeignet für Scalping auf den Zeitrahmen M5-M15
### Strategie 4: Volatilitätsausbruch
Setup-Anforderungen:
1 - Volatilität: Mittel bis hoch
2 - Signalstärke: Über 65%
3 - Preis in der Nähe eines wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
4 - Volumen steigt
Einstiegsregeln:
1 - Warten auf Konsolidierung
2 - Signal erscheint während des Ausbruchs
3 - Institutionelle Aktivität bestätigt
4 - Einstieg beim Ausbruchsbalken
Risikomanagement:
1 - 2% Risiko verwenden
2 - Breitere Stopps (volatilitätsbereinigt)
3 - Gewinnmitnahme bei 2:1 oder Trailing-Stop verwenden
4 - Am besten für Breakout-Trader auf H1-H4
### Strategie 5: Reversal Catching
Setup-Anforderungen:
1 - Stimmung: Panikverkäufe/-käufe oder Kapitulation
2 - Muster: Umkehrmuster erkannt
3 - Signal: Gegenläufige Richtung der Panik
4 - Gewinnwahrscheinlichkeit: Über 65%
Teilnahmebedingungen:
1 - Warten Sie auf extreme Stimmungswerte
2 - Bestätigung des Umkehrmusters
3 - Signal erscheint in entgegengesetzter Richtung
4 - Einstieg bei Bestätigung
Risikomanagement:
1 - 15% Risiko verwenden
2 - Enger Anfangsstopp
3 - Ausstieg bei wichtigen Niveaus
4 - Am besten geeignet für den Handel gegen den Trend auf allen Zeitskalen
---
## Regeln für das Risikomanagement
### Riskieren Sie nie mehr als 2-3% pro Handel
1 - Auch bei 90% Signalstärke
2 - Kapitalschutz hat Priorität
3 - Dynamische Positionsgrößenbestimmung verwenden
### Richtlinien zur Positionsgrößenbestimmung
1 - Höhere Signalstärke = etwas höheres Risiko
2 - Geringere Signalstärke = geringeres Risiko
3 - MaxRiskPercent-Einstellung nie überschreiten
### Stop Losses immer verwenden
1 - Niemals ohne Stop Loss handeln
2 - Den vom Indikator vorgeschlagenen Stop-Loss verwenden
3 - Bei Bedarf für ATR anpassen
### Breakeven Management
1 - Erreichen der Gewinnschwelle bei 1:1 Gewinn
2 - Schützt das Kapital in volatilen Märkten
3 - Reduziert emotionalen Stress
### Trailing Stops
1 - Aktivieren Sie bei 15:1 Gewinn
2 - Sichert Gewinne
3 - Lässt Gewinner laufen
---
## Anleitung zur Fehlerbehebung
### Problem: Es werden keine Signale angezeigt
Indikator geladen, aber es werden keine BUY/SELL-Signale angezeigt
Mögliche Ursachen und Lösungen:
A) Zu hohe Schwellenwerte
1 - MinProbabilityThreshold auf 040 senken
2 - MLConfidenceThreshold auf 025 absenken
3 - MinimumActiveLayersRequired auf 2-3 herabsetzen
B) Unzureichende historische Daten
1 - AnalysisBars auf 1000 oder mehr erhöhen
2 - Warten Sie auf die Bildung weiterer Balken
3 - Wechseln Sie vorübergehend zu einem höheren Zeitrahmen
C) Widersprüchliche Zeitrahmen
1 - MTF-Zeitrahmen auf engere Abstände einstellen
2 - MTFConfluenceThreshold auf 025 senken
D) Marktkonsolidierung
1 - Der Indikator kann bei engen Handelsspannen kein Signal geben
2 - Dies ist ein korrektes Verhalten (Vermeidung von schlechten Geschäften)
3 - Warten Sie auf einen Ausbruch oder eine erhöhte Volatilität
### Problem: Zu viele Signale
Bei jedem Balken erscheint ein Signal
Lösungen:
1 - MinProbabilityThreshold auf 055-060 erhöhen
2 - Erhöhen Sie MinimumActiveLayersRequired auf 4-5
3 - MLConfidenceThreshold auf 040-050 erhöhen
4 - Aktivieren Sie RequireMultipleConfirmations = true
### Problem: Alarme funktionieren nicht
Keine Pop-up-Warnungen, wenn das Signal erscheint
Lösungen:
1 - Prüfen Sie EnableAlerts = true in den Einstellungen
2 - Überprüfen Sie MT5 Optionen > Benachrichtigungen > Alarme aktivieren
3 - Prüfen Sie AlertOnNewBar = true (verhindert Spam)
4 - Der Ton kann in Windows/MT5 deaktiviert sein.
### Problem: Dashboard überlagert Chart
Dashboard deckt wichtige Preisbereiche ab
Lösungen:
1 - Position von DashboardX und DashboardY anpassen
2 - Empfohlene Positionen:
a - Oben-links: X=20, Y=30
b - Oben-rechts: X=1200, Y=30 (für HD-Bildschirme)
c - Unten links: X=20, Y=600
3 - DashboardFontSize verkleinern
### Problem: Langsame Leistung
Chart verzögert oder friert ein
Lösungen:
1 - Reduzieren Sie AnalysisBars auf 300-500
2 - Verringern Sie MLTrainingBars auf 500-800
3 - Deaktivieren Sie einige Analyseebenen:
a - UseQuantumLevels = false
b - UseFractalDimension = falsch
c - StatistischePhysikverwenden = falsch
4 - Andere Diagramme/Indikatoren schließen
5 - Computer/MT5-Version aktualisieren
### Problem: Falsche Zeitrahmen-Signale
Signale passen nicht zum aktuellen Zeitrahmen
Ursache: Die MTF-Analyse kann Signale aus höheren Zeitrahmen anzeigen
Lösungen:
1 - Prüfen Sie das Dashboard "Timeframe Bias".
2 - MTF-Zeitrahmen auf engere Intervalle einstellen:
a - Für M5-Chart: Verwenden Sie M5, M15, M30, H1
b - Für H1-Chart: Verwenden Sie H1, H4, D1, W1
3 - Stellen Sie sicher, dass der aktuelle Chart-Zeitrahmen zu Ihrer Strategie passt
### Problem: Orderblöcke werden nicht gezeichnet
Keine Orderblöcke im Diagramm sichtbar
Lösungen:
1 - DetectOrderBlocks = true prüfen
2 - Prüfen Sie, ob OrderBlockStrength nicht zu hoch ist (versuchen Sie 2-3)
3 - Sicherstellen, dass UseSMC = true ist
4 - Orderblöcke können außerhalb des sichtbaren Diagrammbereichs liegen
5 - Warten Sie auf die Preisbewegung, um neue Blöcke zu bilden
### Problem: ML-Vorhersagen sind immer falsch
ML-Vorhersagen schlagen immer wieder fehl
Ursachen und Lösungen:
A) Unzureichende Ausbildungsdaten
1 - MLTrainingBars auf 2000 oder mehr erhöhen
2 - Wechseln Sie zu einem höheren Zeitrahmen (mehr Daten pro Balken)
B) Falsche Marktbedingungen
1 - ML schneidet in unruhigen/schwankenden Märkten schlecht ab
2 - Warten Sie auf klarere Trends
3 - Nur in Trendphasen verwenden
C) Überanpassung
1 - MLNeuronen auf 15 reduzieren
2 - MLP PredictionHorizon auf 7-10 erhöhen
3 - Erneutes Trainieren mit anderen Daten
D) Umschulung erforderlich
1 - Indikator entfernen und neu hinzufügen (ML neu trainieren)
2 - Paarwechsel (unterschiedliche Marktmerkmale)
3 - Warten, bis sich mehr Balken angesammelt haben
---
## Parameter Konfigurationsleitfaden
### Konservative Einstellungen
Für risikoaverse Händler, die eine höhere Signalqualität wünschen:
1 - MinimumActiveLayersRequired: 4-5
2 - MinProbabilityThreshold: 055
3 - MLConfidenceThreshold: 040
4 - MTFConfluenceThreshold: 040
5 - StopLossATRM-Multiplikator: 20
6 - RewardRiskRatio: 25
7 - OrderBlockStärke: 4
### Standardeinstellungen
Ausgewogener Ansatz für die meisten Händler:
1 - MinimumActiveLayersRequired: 3
2 - MinProbabilityThreshold: 045
3 - MLConfidenceThreshold: 030
4 - MTFConfluenceThreshold: 030
5 - StopLossATRM-Multiplikator: 15
6 - RewardRiskRatio: 20
7 - OrderBlockStärke: 3
### Aggressive Einstellungen
Für erfahrene Händler, die mehr Möglichkeiten suchen:
1 - MinimumActiveLayersRequired: 2-3
2 - MinProbabilityThreshold: 035
3 - MLConfidenceThreshold: 025
4 - MTFConfluenceThreshold: 025
5 - StopLossATRM-Multiplikator: 12
6 - RewardRiskRatio: 15
7 - OrderBlockStrength: 2
---
## Bewährte Praktiken
1 - Beginnen Sie mit konservativen Einstellungen
2 - Führen Sie zunächst einen Backtest auf dem Demokonto durch
3 - Nie mehr als 2% pro Handel riskieren
4 - Verwenden Sie die richtige Positionsgröße
5 - Befolgen Sie den Prozess der Signalbestätigung
6 - Handelsjournal führen
7 - Wöchentliche Überprüfung der Performance
8 - Parameter anhand der Ergebnisse anpassen
9 - Handel nur während liquider Stunden
10 - Kombinieren Sie mit einer angemessenen Geldverwaltung
---
## Systemanforderungen
1 - MetaTrader 5-Plattform
2 - Mindestens 4 GB RAM (8 GB empfohlen)
3 - Stabile Internetverbindung
4 - Gültiges Broker-Konto
5 - Ausreichende historische Daten (1000+ Bars empfohlen)
---
## Unterstützung und Updates
Für technische Unterstützung, Hilfe bei der Parameteroptimierung oder Fragen zur Signalinterpretation wenden Sie sich bitte an Ihren Indikatoranbieter
Regelmäßige Aktualisierungen können enthalten:
1 - Zusätzliche Analyseebenen
2 - Leistungsverbesserungen
3 - Fehlerbehebungen
4 - Neue Handelsstrategien
5 - Verbesserte ML-Algorithmen