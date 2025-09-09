DailyFirstHourLines

Daily First Hour Lines - Indikator für MetaTrader 5

Beschreibung

Der Daily First Hour Lines ist ein innovativer technischer Indikator für MetaTrader 5, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf der ersten 1-Stunden-Kerze jeder Handelsession zeichnet. Entwickelt für Händler, die auf Finanzmärkten handeln, bietet dieser Indikator crucial visuelle Referenzen zur Identifizierung potenzieller Umkehrpunkte und Trendfortsetzungen.

Hauptmerkmale

Erste H1-Kerzenlinien : Zeichnet gepunktete Linien auf den Hoch- und Tiefstständen der ersten 1-Stunden-Kerze jedes Tages

Referenzen des Vortages : Enthält gestrichelte Linien mit den Hoch- und Tiefstständen des vorherigen Tages

Intuitive Farbcodierung : Blau (DodgerBlue) für Höchststände Magenta für Tiefststände

Automatische Bereinigung : Entfernt automatisch Objekte, die älter als 48 Stunden sind, um die Chartübersicht zu erhalten

Tägliche Aktualisierung: Verarbeitet automatisch einmal täglich nach 01:00 Uhr

Vorteile für Händler

Unterstützungs-/Widerstandserkennung : Die ersten H1-Kerzenlinien fungieren oft als wichtige intraday Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Kontextanalyse : Die Linien des Vortages bieten zusätzlichen Kontext für die Preisanalyse

Übersichtliche Darstellung : Diskrete Design, das den Chart nicht mit unnötigen Informationen überlädt

Vollautomatisch: Kein manuelles Eingreifen nach der Installation erforderlich

Verwendung

Installieren Sie den Indikator in MetaTrader 5 Fügen Sie ihn dem gewünschten Chart hinzu (empfohlen: H1, H4 oder Tagescharts) Beobachten Sie die automatisch gezeichneten Linien: Gepunktete Linien: Hoch und Tief der ersten H1-Kerze des aktuellen Tages

Gestrichelte Linien: Hoch und Tief des vorherigen Tages

Handelsanwendungen

Breakout-Handel : Verwenden Sie die Niveaus als Einstiegspunkte für Ausbrüche

Mean-Reversion : Handeln Sie gegen Extreme, wenn sich der Preis significantly entfernt

Risikomanagement : Verwenden Sie die Niveaus zur Setzung von Stops und Zielen

Trendanalyse: Identifizieren Sie die Trendstärke durch Beobachtung der Preisreaktion auf die Niveaus

Technische Konfiguration

Plattform : MetaTrader 5

Zeitrahmen : Alle (optimiert für H1 und höher)

Märkte : Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe

Funktionen: Geringe CPU-Auslastung, effiziente Aktualisierung

Quellcode

Der Indikator wurde in MQL5 unter Einhaltung von Programmierbest practices entwickelt, mit cleanem und kommentiertem Code für einfaches Verständnis und Anpassung.

Hinweis: Dieser Indikator ist ein Analysehilfsmittel und garantiert keine profitable Ergebnisse. Verwenden Sie immer Stop-Loss und angemessenes Risikomanagement in allen Trades.



