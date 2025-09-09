DailyFirstHourLines
- Indikatoren
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Version: 1.8
- Aktivierungen: 5
Beschreibung
Der Daily First Hour Lines ist ein innovativer technischer Indikator für MetaTrader 5, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf der ersten 1-Stunden-Kerze jeder Handelsession zeichnet. Entwickelt für Händler, die auf Finanzmärkten handeln, bietet dieser Indikator crucial visuelle Referenzen zur Identifizierung potenzieller Umkehrpunkte und Trendfortsetzungen.
Hauptmerkmale
-
Erste H1-Kerzenlinien: Zeichnet gepunktete Linien auf den Hoch- und Tiefstständen der ersten 1-Stunden-Kerze jedes Tages
-
Referenzen des Vortages: Enthält gestrichelte Linien mit den Hoch- und Tiefstständen des vorherigen Tages
-
Intuitive Farbcodierung:
-
Blau (DodgerBlue) für Höchststände
-
Magenta für Tiefststände
-
-
Automatische Bereinigung: Entfernt automatisch Objekte, die älter als 48 Stunden sind, um die Chartübersicht zu erhalten
-
Tägliche Aktualisierung: Verarbeitet automatisch einmal täglich nach 01:00 Uhr
Vorteile für Händler
-
Unterstützungs-/Widerstandserkennung: Die ersten H1-Kerzenlinien fungieren oft als wichtige intraday Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
-
Kontextanalyse: Die Linien des Vortages bieten zusätzlichen Kontext für die Preisanalyse
-
Übersichtliche Darstellung: Diskrete Design, das den Chart nicht mit unnötigen Informationen überlädt
-
Vollautomatisch: Kein manuelles Eingreifen nach der Installation erforderlich
Verwendung
-
Installieren Sie den Indikator in MetaTrader 5
-
Fügen Sie ihn dem gewünschten Chart hinzu (empfohlen: H1, H4 oder Tagescharts)
-
Beobachten Sie die automatisch gezeichneten Linien:
-
Gepunktete Linien: Hoch und Tief der ersten H1-Kerze des aktuellen Tages
-
Gestrichelte Linien: Hoch und Tief des vorherigen Tages
-
Handelsanwendungen
-
Breakout-Handel: Verwenden Sie die Niveaus als Einstiegspunkte für Ausbrüche
-
Mean-Reversion: Handeln Sie gegen Extreme, wenn sich der Preis significantly entfernt
-
Risikomanagement: Verwenden Sie die Niveaus zur Setzung von Stops und Zielen
-
Trendanalyse: Identifizieren Sie die Trendstärke durch Beobachtung der Preisreaktion auf die Niveaus
Technische Konfiguration
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Zeitrahmen: Alle (optimiert für H1 und höher)
-
Märkte: Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe
-
Funktionen: Geringe CPU-Auslastung, effiziente Aktualisierung
Quellcode
Der Indikator wurde in MQL5 unter Einhaltung von Programmierbest practices entwickelt, mit cleanem und kommentiertem Code für einfaches Verständnis und Anpassung.
Hinweis: Dieser Indikator ist ein Analysehilfsmittel und garantiert keine profitable Ergebnisse. Verwenden Sie immer Stop-Loss und angemessenes Risikomanagement in allen Trades.