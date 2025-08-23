GEN Scalping Swing Signal X Pivot Trend
- Indikatoren
- Gede Egi Narditya
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 23 August 2025
- Aktivierungen: 10
GEN Scalping Swing Signal X Pivot Trend
Entwickler: Gede Egi
Überblick
GEN Scalping Swing Signal X Pivot Trend ist ein multifunktionaler Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der fünf verschiedene Handelsstrategien in ein interaktives Dashboard integriert. Er ermöglicht es Ihnen, Signale aus mehreren analytischen Ansätzen gleichzeitig zu überwachen und eignet sich für verschiedene Handelsstile, von Scalping bis Swing Trading.
Merkmale
- GEN Sniper Einstieg: Identifiziert Divergenzsignale anhand von RSI und ATR, mit automatischer Markierung von SL- und TP-Levels.
- SignalBunker: Erkennt Marktkonsolidierungs- und Ausbruchsphasen anhand von ADX oder historischer Volatilität.
- TriFactaX: Wendet die klassische 1-2-3-Kursmusterstrategie an, um Trendumkehrsignale zu bestätigen.
- Quantum Divergence: Nutzt Momentum und RSI, um versteckte und klassische Divergenzen zu erkennen.
- TrendPivot Hunter: Konzentriert sich auf Marktstrukturen wie Unterstützungen und Widerstände, Fair Value Gaps (FVG) und Trendlinien.
- Interaktives Dashboard: Ermöglicht eine einfache und schnelle Verwaltung aller Indikatormodule.
Wie es funktioniert
- GEN Sniper Einstieg: Verwendet eine Kombination aus RSI und ATR, um versteckte Divergenzsignale zu identifizieren und zeigt Kauf-/Verkaufspfeile an. SL/TP-Levels werden automatisch auf Basis der ATR berechnet.
- SignalBunker: Erkennt schwankende Märkte oder niedrige Volatilitätsbedingungen anhand von ADX oder historischen Volatilitätsberechnungen und zeichnet dann Risiko-/Ertragszonen ein.
- TriFactaX: Erkennt 1-2-3-Kursmuster und prognostiziert mehrere Take-Profit-Levels auf der Grundlage des Risiko-Ertrags-Verhältnisses.
- Quanten-Divergenz: Analysiert Divergenzen zwischen Preis und Oszillatoren (Momentum und RSI), um Trendfortsetzungs- oder Trendumkehrsignale zu erkennen.
- TrendPivot-Jäger: Zeichnet automatisch S&R-Zonen aus Pivots, erkennt FVG und erstellt dynamische Trendlinien. Fügt eine "Wick Touch"-Markierung hinzu, wenn der Preis die Schlüsselzonen berührt.
Eingabeparameter (Haupteinstellungen)
|Strategie
|Kurze Einstellungen Beschreibung
|GEN Sniper Einstieg
|
|SignalBunker
|
|TriFactaX
|
|Quanten-Divergenz
|
|TrendPivot Jäger
|
Interaktives Dashboard
Das eingebaute Dashboard auf dem Chart ermöglicht es Ihnen,:
- Anzeige des ON/OFF-Status jedes Indikatormoduls.
- Aktivieren/Deaktivieren jeder Funktion mit einem Klick.
- Zugriff auf detaillierte Einstellungen für jede Strategie.
- Minimieren und verschieben Sie es nach Bedarf.