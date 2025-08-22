GEN Scalping Swing Signal X Pivot Trend
- Indicadores
- Gede Egi Narditya
- Versión: 1.1
- Actualizado: 23 agosto 2025
- Activaciones: 10
GEN Scalping Swing Señal X Pivot Tendencia
Desarrollador: Gede Egi
Descripción
GEN Scalping Swing Signal X Pivot Trend es un indicador multifuncional para MetaTrader 5 (MT5) que integra cinco estrategias de trading diferentes en un panel interactivo. Le permite monitorizar señales de múltiples enfoques analíticos simultáneamente, adecuado para varios estilos de trading que van desde scalping a swing trading.
Características
- Entrada GEN Sniper: Identifica señales de divergencia utilizando RSI y ATR, con marcado automático para los niveles SL y TP.
- SignalBunker: Detecta las fases de consolidación y ruptura del mercado utilizando el ADX o la volatilidad histórica.
- TriFactaX: Aplica la estrategia clásica de patrón de precios 1-2-3 para confirmar los cambios de tendencia.
- Divergencia Cuántica: Utiliza el Momentum y el RSI para detectar divergencias ocultas y clásicas.
- Cazador de pivotes de tendencia: Se centra en la estructura del mercado, como el soporte y la resistencia, las brechas de valor justo (FVG) y las líneas de tendencia.
- Cuadro de mandos interactivo: Permite una gestión fácil y rápida de todos los módulos de indicadores.
Cómo funciona
- Entrada de Francotirador GEN: Utiliza una combinación de RSI y ATR para identificar señales de divergencia ocultas y muestra flechas de compra/venta. Los niveles SL/TP se calculan automáticamente en función del ATR.
- SignalBunker: Detecta mercados oscilantes o condiciones de baja volatilidad utilizando ADX o cálculos históricos de volatilidad, y a continuación traza zonas de riesgo/recompensa.
- TriFactaX: Identifica patrones de precios 1-2-3 y proyecta múltiples niveles de Take Profit basados en la relación riesgo-recompensa.
- Divergencia Cuántica: Analiza la divergencia entre el precio y los osciladores (Momentum & RSI) para señales de continuación o inversión de tendencia.
- Cazador de pivotes de tendencia: Traza automáticamente zonas de S&R a partir de pivotes, detecta FVG y crea líneas de tendencia dinámicas. Añade un marcador "Wick Touch" cuando el precio toca zonas clave.
Parámetros de entrada (Ajustes principales)
|Estrategia
|Breve Descripción
|Entrada de Francotirador GEN
|
|SignalBunker
|
|TriFactaX
|
|Divergencia Cuántica
|
|Cazador TrendPivot
|
Cuadro de mandos interactivo
El panel de control integrado en el gráfico le permite:
- Ver el estado ON/OFF de cada módulo indicador.
- Activar/desactivar cada función con un solo clic.
- Acceder a la configuración detallada de cada estrategia.
- Minimizarlo y moverlo según sea necesario.