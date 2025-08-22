GEN Scalping Swing Señal X Pivot Tendencia

Desarrollador: Gede Egi

Descripción

GEN Scalping Swing Signal X Pivot Trend es un indicador multifuncional para MetaTrader 5 (MT5) que integra cinco estrategias de trading diferentes en un panel interactivo. Le permite monitorizar señales de múltiples enfoques analíticos simultáneamente, adecuado para varios estilos de trading que van desde scalping a swing trading.

Características

Entrada GEN Sniper: Identifica señales de divergencia utilizando RSI y ATR, con marcado automático para los niveles SL y TP.

Identifica señales de divergencia utilizando RSI y ATR, con marcado automático para los niveles SL y TP. SignalBunker: Detecta las fases de consolidación y ruptura del mercado utilizando el ADX o la volatilidad histórica.

Detecta las fases de consolidación y ruptura del mercado utilizando el ADX o la volatilidad histórica. TriFactaX: Aplica la estrategia clásica de patrón de precios 1-2-3 para confirmar los cambios de tendencia.

Aplica la estrategia clásica de patrón de precios 1-2-3 para confirmar los cambios de tendencia. Divergencia Cuántica: Utiliza el Momentum y el RSI para detectar divergencias ocultas y clásicas.

Utiliza el Momentum y el RSI para detectar divergencias ocultas y clásicas. Cazador de pivotes de tendencia: Se centra en la estructura del mercado, como el soporte y la resistencia, las brechas de valor justo (FVG) y las líneas de tendencia.

Se centra en la estructura del mercado, como el soporte y la resistencia, las brechas de valor justo (FVG) y las líneas de tendencia. Cuadro de mandos interactivo: Permite una gestión fácil y rápida de todos los módulos de indicadores.

Cómo funciona

Entrada de Francotirador GEN: Utiliza una combinación de RSI y ATR para identificar señales de divergencia ocultas y muestra flechas de compra/venta. Los niveles SL/TP se calculan automáticamente en función del ATR. SignalBunker: Detecta mercados oscilantes o condiciones de baja volatilidad utilizando ADX o cálculos históricos de volatilidad, y a continuación traza zonas de riesgo/recompensa. TriFactaX: Identifica patrones de precios 1-2-3 y proyecta múltiples niveles de Take Profit basados en la relación riesgo-recompensa. Divergencia Cuántica: Analiza la divergencia entre el precio y los osciladores (Momentum & RSI) para señales de continuación o inversión de tendencia. Cazador de pivotes de tendencia: Traza automáticamente zonas de S&R a partir de pivotes, detecta FVG y crea líneas de tendencia dinámicas. Añade un marcador "Wick Touch" cuando el precio toca zonas clave.

Parámetros de entrada (Ajustes principales)

Estrategia Breve Descripción Entrada de Francotirador GEN Divergencia: RSI, ATR, flechas de señal, SL & TP automáticos basados en ATR.

RSI, ATR, flechas de señal, SL & TP automáticos basados en ATR. Filtro: Opción para activar el filtro de tendencia usando EMA. SignalBunker Método: Elija entre ADX o detección de volatilidad.

Elija entre ADX o detección de volatilidad. Visualización: Dibuja zonas de riesgo/recompensa. TriFactaX Patrón: Identifica el patrón 1-2-3.

Identifica el patrón 1-2-3. Objetivo: Proyecta niveles TP1, TP2, TP3 basados en la relación Riesgo/Recompensa. Divergencia Cuántica Oscilador: Utiliza el Momentum y el RSI.

Utiliza el Momentum y el RSI. Señal: Muestra líneas de divergencia, flechas y zonas de riesgo.

Muestra líneas de divergencia, flechas y zonas de riesgo. Flexibilidad: Opción "Invertir lógica de señal". Cazador TrendPivot Estructura del mercado: Dibuja S&R a partir de pivotes, FVG y líneas de tendencia.

Dibuja S&R a partir de pivotes, FVG y líneas de tendencia. Notificación: Alerta cuando el precio toca zonas clave.

Cuadro de mandos interactivo

El panel de control integrado en el gráfico le permite: