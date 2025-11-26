Trend Duration Forecast MT5

Der MT5-Indikator Trenddauerprognose wurde entwickelt, um die wahrscheinliche Dauer eines Aufwärts- oder Abwärtstrends abzuschätzen. Unter Verwendung eines gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) zur Erkennung von Richtungsänderungen verfolgt er die Dauer jedes historischen Trends und berechnet einen Durchschnitt, um vorherzusagen, wie lange der aktuelle Trend statistisch gesehen wahrscheinlich anhalten wird. Dadurch können Händler sowohl die Trendstärke in Echtzeit als auch potenzielle Erschöpfungszonen mit außergewöhnlicher Klarheit visualisieren.

SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

Dynamische Trenderkennung: Nutzt den gleitenden Rumpfdurchschnitt, um zu erkennen, wann der Kurs in einen neuen Aufwärts- oder Abwärtstrend übergeht.

Trenddauerzählung: Misst die Anzahl der Balken in jeder abgeschlossenen Aufwärts- und Abwärtsphase, um die Trendpersistenz zu verstehen.

Prognoseprojektion:Projiziert automatisch eine geschätzte Trendfortsetzungslinie auf der Grundlage der durchschnittlichen Länge der jüngsten Trends.

Echtzeit-Updates:Aktualisiert kontinuierlich die Bezeichnung "Real Length", während sich der Trend entwickelt.

Tabelle mit historischen Daten: Zeigt frühere Trenddauern für Hausse- und Baisse-Zyklen zusammen mit ihren Durchschnittswerten an.

Adaptive Sampling: Verwendet eine anpassbare Stichprobengröße, um die Volatilität in der Prognose zu glätten und statistisch aussagekräftige Prognosen zu liefern.

Farbbasierte Klarheit: Hebt Aufwärtstrends grün und Abwärtstrends rot hervor, um eine sofortige visuelle Interpretation zu ermöglichen.

Vergleichen Sie dietatsächliche Länge des laufenden Trends mit derwahrscheinlichen Länge der Prognose , um abzuschätzen, ob sich die Bewegung der Erschöpfung nähert.

Ideal für Swing- oder Trendfolgestrategien, bei denen die Langlebigkeit des Trends entscheidend ist, um Ein- und Ausstiege effektiv zu steuern.

EINSTELLUNGEN

Empfindlichkeit der Trenderkennung: Steuern Sie , wie schnell oder langsam der Indikator auf Trendänderungen reagiert - niedrigere Werte erhöhen die Reaktionsfähigkeit, während höhere Werte das Rauschen glätten.

Trend Sample Size: Historische Dauertabelle zum Verständnis der durchschnittlichen Lebensdauer von Trends in der aktuellen Marktstruktur

Farbiger Trend: Verwenden Sie die farbige HMA-Linie und die Projektionspfeile, um zu erkennen, wann die Schwungkraft nachlässt, und bereiten Sie sich auf mögliche Umkehrungen vor.

Alert: Warnen Sie, wenn sich der Trend umkehrt.

DieTrenddauerprognose MT5 verschafft Händlern einen quantitativen Vorteil, indem sie Trendverfolgung in Echtzeit mit statistischen Prognosen kombiniert. Sie hilft nicht nur zu erkennen, wann ein neuer Trend beginnt, sondern auch, wie lange er aufgrund des vergangenen Marktverhaltens wahrscheinlich anhalten wird. Dieser Indikator verbessert die Timing-Präzision für Ein- und Ausstiege und unterstützt intelligentere Trendfolgeentscheidungen mit klaren, datengestützten Erkenntnissen.
Empfohlene Produkte
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
Indikatoren
Erweiterte Ideen des beliebten MACD-Indikators: Er erkennt und zeigt klassische und umgekehrte Divergenzen an (zwei Methoden zur Erkennung von Divergenzen). Er verwendet unterschiedliche Farben, um einen Aufwärts- und einen Abwärtstrend zu markieren. Zwei Methoden zur Bestimmung eines Trends: а) Der MACD überschreitet die 0-Marke (klassisches Signal); б) Der MACD kreuzt seinen eigenen Durchschnitt (frühes Signal). Es handelt sich um einen Multi-Zeitrahmen-Indikator: Er kann MACD-Daten aus andere
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indikatoren
Dies ist eine erweiterte Multi-Timeframe-Version des beliebten Hull Moving Average (HMA) Merkmale Zwei Linien des Hull-Indikators in verschiedenen Zeitrahmen auf demselben Diagramm. Die HMA-Linie des höheren Zeitrahmens definiert den Trend, und die HMA-Linie des aktuellen Zeitrahmens definiert die kurzfristigen Preisbewegungen. Ein grafisches Panel mit den Daten des HMA-Indikators aus allen Zeitrahmen zur gleichen Zeit . Wenn der HMA in einem beliebigen Zeitrahmen seine Richtung geändert hat, ze
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indikatoren
Der SuperTrend Advance Trading ist ein weit verbreiteter technischer Indikator, der auf SuperTrend Strategy + Price Action + EMA basiert. Wie er funktioniert: - Kauf-/Verkaufssignale können generiert werden, wenn der Trend sich umkehrt und die Bedingungen der Preisaktion, der Trendlinie und des EMA erfüllt sind. - Nachdem das Signal erscheint, warten Sie geduldig, bis die Kerze schließt, und geben Sie dann die Order so schnell wie möglich auf. Sie haben dann Zeit, Ihren Einstieg zu überprüfen un
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Indikator auf zwei Zeitrahmen arbeitet. Zum Beispiel: M30 - der
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indikatoren
Eine der Zahlenfolgen heißt „Forest Fire Sequence“. Es wurde als eine der schönsten neuen Sequenzen anerkannt. Sein Hauptmerkmal ist, dass diese Sequenz lineare Trends vermeidet, selbst die kürzesten. Diese Eigenschaft bildete die Grundlage dieses Indikators. Bei der Analyse einer Finanzzeitreihe versucht dieser Indikator, alle möglichen Trendoptionen abzulehnen. Und nur wenn er scheitert, dann erkennt er das Vorhandensein eines Trends und gibt das entsprechende Signal. Dieser Ansatz ermöglicht
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indikatoren
Laguerre SuperTrend Clouds erweitert den weit verbreiteten SuperTrend-Indikator um einen adaptiven Laguerre-Mittelungsalgorithmus und Warnmeldungen. Wie der Name schon sagt, ist Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) ein Trendindikator, der am besten in trendigen (nicht abgehackten) Märkten funktioniert. Der SuperTrend ist ein äußerst beliebter Indikator für den Intraday- und Tageshandel und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Die Einbeziehung der Laguerre-Gleichung in diesen Indikator kann ein
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Crash 1000 Scalping Indikator für den Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Einführung Der Crash 1000 Scalping Indicator ist ein spezielles Tool, das für den Crash 1000 Index auf dem Deriv Synthetic Markt entwickelt wurde. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen und hilft Händlern, präzise Ein- und Ausstiegspunkte für Kaufpositionen zu identifizieren. Er ist so konzipiert, dass er nicht nachzeichnet, klare Signale mit akustischen Warnungen und Push-Benachrichtigung
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indikatoren
Dies ist ein MTF-Indikator für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf den   Extremwerten des Advanced ZigZag Dynamic   und/oder   Extended Fractal   Indikators mit Preisetiketten (kann deaktiviert werden). Für den MTF-Modus können höhere TFs ausgewählt werden. Standardmäßig werden die Ebenen basierend auf ZigZag-Indikatorpunkten generiert. Fraktale Indikatorpunkte können auch zusammen mit ZigZag oder stattdessen verwendet werden. Um die Verwendung zu vereinfachen und CPU-Zeit zu sp
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen durch einfaches Drücken der Scannertaste ** Rabatt: Der Preis ist $50$, aber jetzt ist es nur $39, begrenzte Zeit Angebot aktiv ist. *** Kontaktieren Sie mich , um Sie Anweisung zu senden und fügen Sie in "Trend Reversal Gruppe" für den Austausch oder sehen Erfahrungen mit anderen Benutzern. Einführung: Trendlinien sind die berühmteste technische Analyse im Handel . Trendlinien bilden sich kontinuierlich auf den Charts der Märkte über alle verschiedenen
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indikatoren
Volality Index Scalper Indikator Geeignet für Volality-Paare wie Volality 10, 25, 50, 75 und 100 Der Indikator funktioniert auf allen Timeframes von 1 Minute bis zum monatlichen Timeframe der Indikator ist nicht repaint Der Indikator hat 3 Einstiegseinstellungen 1 Farbwechsel bei Nulldurchgang 2 Farbwechsel bei Steigungsänderung 3 Farbwechsel bei Überschreiten der Signallinie Die orangefarbene Linie ist Ihr Verkaufssignal Die blaue Linie ist Ihr Kaufsignal.
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für das Muster #31 ("Long Island") aus der Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Eb
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indikatoren
Kumulativer Delta-Indikator Wie die meisten Händler glauben, bewegt sich der Kurs unter dem Druck von Marktkäufen oder -verkäufen. Wenn jemand ein in der Tasse stehendes Angebot einlöst, handelt es sich um einen "Kauf". Wenn jemand in das in der Tasse stehende Angebot einsteigt, geht das Geschäft in Richtung "Verkauf". Das Delta ist die Differenz zwischen Käufen und Verkäufen. Ein kumulatives Delta - die Differenz zwischen der kumulativen Summe der Käufe und Verkäufe für einen bestimmten Zeitrau
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 4 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta . Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem In
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Trendlinien-Oszillator hilft Händlern bei der Erkennung von Trends und Momentum auf der Grundlage der normalisierten Abstände zwischen dem aktuellen Kurs und den zuletzt erkannten Aufwärts- und Abwärtstrendlinien. Der Indikator bietet Aufwärts- und Abwärtsmomentum, eine Signallinie mit Kreuzungen und mehrere Glättungsoptionen. ANWENDUNG Der Trendlinien-Oszillator arbeitet systematisch: Identifizierung von Pivot-Hochs und -Tiefs. Verbindung von Pivots zur Bildung von Aufwärts- (Unterstützun
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Dieser Indikator findet AB = CD-Retracement-Muster. Das AB = CD-Retracement-Muster ist eine 4-Punkte-Preisstruktur, bei der das anfängliche Preissegment teilweise zurückverfolgt wird, gefolgt von einer Bewegung mit gleichem Abstand vom Abschluss des Pullbacks, und die Basis für alle harmonischen Muster ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Anpassbare Mustergrößen Anpassbare AC- und BD-Verhältnisse Anpassbare Pausenzeiten Anpassbare Linien,
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in der Trendrichtung bestimmt. Die Hauptunterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der An
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Fair Value Gaps
Cao Minh Quang
4.88 (60)
Indikatoren
Indikator für die Marktwertlücke (FVG) Überblick Der Fair-Value-Gap (FVG)-Indikator zeigt Ineffizienzen im Kursgeschehen auf, wo ein Ungleichgewicht aufgrund aggressiver Käufe oder Verkäufe entsteht. Diese Lücken werden oft von institutionellen Händlern und "Smart Money" geschaffen und hinterlassen Bereiche, in denen der Preis später zurückkehren kann, um das Ungleichgewicht zu "füllen", bevor er seinen Trend fortsetzt. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung von FVGs - Der Indikator hebt Fair-Va
FREE
Market Sessions Pre
Cao Minh Quang
4.75 (4)
Indikatoren
Der Indikator Market Sessions ist bei Devisen- und Aktienhändlern ein beliebtes Instrument zur visuellen Darstellung globaler Handelssitzungen in einem Kursdiagramm. Er hebt die Zeiträume für die wichtigsten Handelssitzungen - wie die asiatische (Tokio) , europäische (London) und amerikanische (New York) Sitzung - direkt im Diagramm hervor. Dies hilft Händlern zu erkennen, wann die Märkte öffnen und schließen, und ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung auf der Grundlage des sitzungsspezif
FREE
Fair Value Gaps with Order Block Detector
Cao Minh Quang
Indikatoren
Die jüngste Version von Indicator ist vollständig in ein Gesamtpaket integriert, das Folgendes umfasst: Fair Value Gaps (FVG). Implizite Fair-Value-Lücke (IFVG). OrderBlock (OB). Die Optionen im Einstellungsbereich sind relativ einfach zu navigieren, und Sie können sie sogar sofort nach der Aktivierung nutzen, ohne auf Schwierigkeiten zu stoßen, wenn Sie die Standardkonfiguration verwenden. Der Indikator nutzt einen Algorithmus, um automatisch OrderBlocks (OB), Fair-Value-Gaps (FVGs) und Implie
Fair Value Gaps MT4
Cao Minh Quang
3.88 (8)
Indikatoren
Die Fair Value Gap (FVG) ist eine Preisspanne, in der auf einer Seite des Marktes Liquidität angeboten wird, was in der Regel durch eine Liquiditätslücke auf den Charts mit niedrigerem Zeitrahmen in derselben Preisspanne bestätigt wird. Der Preis kann eine "Lücke" bilden, um ein buchstäbliches Vakuum im Handel zu schaffen, was zu einer tatsächlichen Preislücke führt. Fair-Value-Lücken werden am häufigsten von Price-Action-Händlern verwendet, um Ineffizienzen oder Ungleichgewichte auf dem Markt z
FREE
MACD Indicator with Histogram
Cao Minh Quang
5 (6)
Indikatoren
MACD-Indikator Er hat eine MACD-Linie, eine Signallinie und ein Histogramm. Das Histogramm hat 4 Farben, basierend auf der Richtung über und unter der Nulllinie, und zeigt die Bewegungsrichtung so einfach wie möglich. Ermöglicht die Anzeige von MACD- und Signallinie, zeigt die Farbänderung der MACD-Linie basierend auf der Kreuzung der Signallinie. Zeigt Punkte beim Kreuzen von MACD und Signallinie, schaltet das Histogramm ein und aus. Genießen Sie Ihre Handelserfahrung und teilen Sie uns Ihre K
FREE
Market Sessions Pre MT4
Cao Minh Quang
5 (2)
Indikatoren
Der Indikator Market Sessions ist bei Devisen- und Aktienhändlern ein beliebtes Instrument zur visuellen Darstellung globaler Handelssitzungen in einem Kursdiagramm. Er hebt die Zeiträume für die wichtigsten Handelssitzungen - wie die asiatische (Tokio) , europäische (London) und amerikanische (New York) Sitzung - direkt im Diagramm hervor. Dies hilft Händlern zu erkennen, wann die Märkte öffnen und schließen, und ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung auf der Grundlage des sitzungsspezifi
FREE
MACD Indicator with Histogram MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indikatoren
MACD-Indikator Er hat eine MACD-Linie, eine Signallinie und ein Histogramm. Das Histogramm hat 4 Farben, basierend auf der Richtung über und unter der Nulllinie, und zeigt die Bewegungsrichtung so einfach wie möglich. Ermöglicht die Anzeige von MACD- und Signallinie, zeigt die Farbänderung der MACD-Linie basierend auf der Kreuzung der Signallinie. Zeigt Punkte beim Kreuzen von MACD und Signallinie, schaltet das Histogramm ein und aus. Genießen Sie Ihre Handelserfahrung und teilen Sie uns Ihre K
FREE
FVGs and Liquidity zone with Order Blocks
Cao Minh Quang
5 (1)
Indikatoren
Ich habe zwei Handelsstrategien kombiniert, die Orderblock-Strategie und die FVG-Handelsstrategie, indem ich eine Kombination aus FVG-Indikatoren und Orderblöcken verwendet habe. Die Ergebnisse waren erstaunlich effektiv. Dies ist eine Zwei-in-Eins-Lösung, die es Händlern leicht macht, kritische Handelszonen zu identifizieren. Ich habe die Einstellungen so optimiert, dass Sie nur noch installieren und handeln müssen; es ist nicht übermäßig komplex, um es weiter zu erklären. Sie brauchen keine
Fibonacci Confluence Toolkit
Cao Minh Quang
Indikatoren
Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein leistungsfähiger Indikator, der interessante Bereiche hervorhebt, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen zu erwarten sind, der automatisch Fibonacci-Retracement-Levels anwendet, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und der engulfing candle patterns erkennt. Dieses Tool automatisiert die Erkennung und Visualisierung von wichtigen Marktstrukturen und potenziellen Umkehrzonen. Hauptmerkmale: CHoCH-Erkennung (Change of Character): Identif
SMC Analyzer Multi Timeframe
Cao Minh Quang
Indikatoren
SMC Analyzer Multi-Timeframe ist ein leistungsstarkes Tool, das Händlern hilft, Smart Money Concepts (SMC) über mehrere Zeitrahmen hinweg anzuwenden. Dieser Indikator identifiziert wichtige strukturelle Punkte wie Marktstrukturverschiebungen (Break of Structure und Change of Character), Orderblöcke, Fair Value Gaps (FVG) und Liquiditätszonen aus höheren Zeitrahmen und überlagert sie auf dem aktuellen Chart. Durch den Abgleich dieser kritischen SMC-Signale über mehrere Zeitrahmen hinweg erhalten
Pure Price Action ICT Tools
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator Pure Price Action ICT Tools wurde für die reine Preisaktionsanalyse entwickelt und identifiziert automatisch Echtzeit-Marktstrukturen, Liquiditätsniveaus, Order- und Breaker-Blöcke sowie Liquiditätslücken. Seine Einzigartigkeit liegt darin, dass er sich ausschließlich auf Preismuster stützt, ohne durch benutzerdefinierte Eingaben eingeschränkt zu sein, was eine robuste und objektive Analyse der Marktdynamik gewährleistet. Wichtigste Merkmale Markt-Strukturen Eine Marktstrukturversc
Market Structure Signal MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator "Marktstruktursignal" wurde entwickelt, um die Veränderung des Charakters (CHoCH) und den Bruch der Struktur (BOS) im Kursgeschehen zu erkennen und hilft Händlern, potenzielle Trendumkehrungen oder -fortsetzungen zu identifizieren. Der Indikator kombiniert die Marktstrukturanalyse mit der Volatilität (ATR), um mögliche Risiko-/Ertragszonen aufzuzeigen, und unterstützt gleichzeitig Multi-Channel-Warnungen, damit kein Handelssignal verpasst wird. Auswertung Trend-Analyse : Die Trendf
Simple ICT Concepts
Cao Minh Quang
5 (2)
Indikatoren
Der Simple ICT Concepts Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, das Händlern hilft, die Prinzipien der Inner Circle Trader (ICT) Methodik anzuwenden. Dieser Indikator konzentriert sich auf die Identifizierung von Schlüsselzonen wie Liquiditätsniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen und Marktstrukturen, was ihn zu einem unschätzbaren Wert für Händler von Preisaktionen und Smart Money-Konzepten macht. Hauptmerkmale Marktstruktur: Marktstrukturkennzeichnungen werden aus dem Durchbrech
Supertrend Targets Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Supertrend Targets Signal ist ein leistungsfähiger Trendfolge- und Ausbruchsbestätigungsindikator, der Händlern hilft, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren , dynamische Zielzonen zu visualisieren und klare, zuverlässige Signale unter verschiedenen Marktbedingungen zu erhalten . Die Kerntrendlogik basiert auf einem benutzerdefinierten Supertrend, der eine ATR-basierte Bandstruktur mit langen Glättungsketten - zuerst durch einen WMA, dann durch einen EMA - verwendet, die
Linear Regression Oscillator FX MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Linear Regression Oscillator (LRO) ist ein technischer Indikator, der auf der linearen Regressionsanalyse beruht und auf den Finanzmärkten häufig zur Beurteilung der Dynamik und der Richtung von Kurstrends verwendet wird. Er misst den Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem Wert, der von einer linearen Regressionslinie vorhergesagt wird, d. h. der Linie mit der besten Anpassung über einen bestimmten Zeitraum. Im Folgenden werden seine Funktionsweise und seine Komponenten erläutert: Haupt
Simple ICT Concepts MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Simple ICT Concepts Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, das Händlern hilft, die Prinzipien der Inner Circle Trader (ICT) Methodik anzuwenden. Dieser Indikator konzentriert sich auf die Identifizierung von Schlüsselzonen wie Liquiditätsniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen und Marktstrukturen, was ihn zu einem unschätzbaren Wert für Händler von Preisaktionen und Smart Money-Konzepten macht. Hauptmerkmale Marktstruktur : Marktstrukturkennzeichnungen werden aus dem Durchbrech
ICT Anchored Market Structures
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der ICT Anchored Market Structures with Validation Handelsindikator wurde entwickelt, um Präzision, Objektivität und Automatisierung in die Preisaktionsanalyse zu bringen. Er hilft Händlern, Marktstrukturverschiebungen, Trendbestätigungen und Liquiditätsschwankungen über kurz-, mittel- und langfristige Marktphasen hinweg in Echtzeit zu visualisieren - alles direkt im Preis verankert, ohne auf externe oder benutzerdefinierte Eingaben angewiesen zu sein. Verwendet Die Marktstruktur ist eine der w
Order Block Detector MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Erkennen Sie automatisch bullische oder bearische Orderblöcke, um Ihre Handelseinträge mit unserem leistungsstarken Indikator zu optimieren. Ideal für Trader, die ICT (The Inner Circle Trader) folgen. Funktioniert mit jedem Anlagetyp, einschließlich Kryptowährungen, Aktien und Forex. Zeigt Orderblöcke auf mehreren Zeitrahmen an, von M2 bis W1. Warnt Sie, wenn ein Orderblock erkannt, migriert oder ein Orderblock mit einem höheren Zeitrahmen erstellt/ migriert wird. Perfekt für Scalping und Swing-
Market Structure Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator "Marktstruktursignal" wurde entwickelt, um die Veränderung des Charakters (CHoCH) und den Bruch der Struktur (BOS) im Kursgeschehen zu erkennen und hilft Händlern, potenzielle Trendumkehrungen oder -fortsetzungen zu identifizieren. Der Indikator kombiniert die Marktstrukturanalyse mit der Volatilität (ATR), um mögliche Risiko-/Ertragszonen aufzuzeigen, und unterstützt gleichzeitig Multi-Channel-Warnungen, damit kein Handelssignal verpasst wird. Auswertung Trend-Analyse : Die Trendf
SMC Analyzer Single Timeframe
Cao Minh Quang
5 (3)
Indikatoren
Der SMC Analyzer STF ist ein leistungsstarkes Single-Timeframe Smart Money Concepts (SMC)-Analysetool, das für präzise Handelsbestätigungen auf Basis der SMC-Kernkomponenten entwickelt wurde. Es bewertet die Marktstruktur auf vier Bestätigungsebenen unter Verwendung von Elementen wie Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVGs), Liquidity Zones und Higher Timeframe Trend Bias. Jede Ebene hat konfigurierbare Elemente (BOS, OB, FVG, Liquiditätszo
Simple Smart Mney Concepts MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Dieser einfache Smart Money Concepts-Indikator zeigt die Marktstruktur in Echtzeit an (interne & Swing BOS / CHoCH), Orderblöcke, Premium- & Discount-Zonen, gleiche Hochs & Tiefs und vieles mehr... und ermöglicht es Händlern, ihre Charts automatisch mit weit verbreiteten Price Action-Methoden zu markieren. "Smart Money Concepts" (SMC) ist ein Begriff, der von Price-Action-Händlern verwendet wird, die die Liquidität genauer steuern und optimale Punkte im Markt finden wollen. Der Versuch, heraus
Pure Price Action ICT Tools MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator Pure Price Action ICT Tools wurde für die reine Preisaktionsanalyse entwickelt und identifiziert automatisch Echtzeit-Marktstrukturen, Liquiditätsniveaus, Order- und Breaker-Blöcke sowie Liquiditätslücken. Seine Einzigartigkeit besteht darin, dass er sich ausschließlich auf Preismuster stützt, ohne durch benutzerdefinierte Eingaben eingeschränkt zu sein, wodurch eine robuste und objektive Analyse der Marktdynamik gewährleistet wird. Wichtigste Merkmale Markt-Strukturen Eine Marktst
Multiple Non Linear Regression MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indikatoren
Mehrfache nicht-lineare Regression MT4 Dieser Indikator wurde entwickelt, um eine mehrfache nicht-lineare Regressionsanalyse mit vier unabhängigen Variablen durchzuführen: Schluss-, Eröffnungs-, Höchst- und Tiefstkurs. Hier sind die Komponenten und Funktionalitäten: Eingaben : Normalisierung Datenlänge: Länge der für die Normalisierung verwendeten Daten. Lernrate: Rate, mit der der Algorithmus aus Fehlern lernt. Datenpunkte anzeigen: Zeigt die Darstellung der normalisierten Eingabedaten (close,
Market Structure w Inducements and Sweeps MT4 NDH
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator "Market Structure with Inducements & Sweeps" ist eine einzigartige Interpretation der Smart Money Concepts Marktstruktur-Labels, die darauf abzielt, Händlern eine präzisere Interpretation unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren zu ermöglichen. Im Vergleich zu traditionellen Marktstruktur-Skripten, die Change of Character (CHoCH) und Break of Structures (BOS) beinhalten, umfasst dieses Skript auch die Erkennung von Inducements (IDM) und Sweeps, die wichtige Komponenten bei d
Smart Market Structure Simple MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Smart Market Structure Simple ist ein leistungsstarker Indikator, der Händlern hilft, die Marktstruktur auf der Grundlage des Smart Money Concept (SMC) zu erkennen. Dieser Indikator erkennt automatisch Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB), Liquidity Zones (LQZ) und wichtige Swing-Punkte Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Hauptziel: Unterstützung von Händlern bei der Verfolgung institutioneller Handelsst
Unicorn Model ICT MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Unicorn Model ICT Indicator - Intelligentes Handeln mit Präzision Der Unicorn Model ICT-Indikator ist ein leistungsstarkes und intelligentes Werkzeug für Händler, die den Methoden von Smart Money Concepts (SMC) und Inner Circle Trader (ICT) folgen. Dieser Indikator vereinfacht das komplexe Kursgeschehen, indem er die wichtigsten Marktstrukturen visuell identifiziert und hochwahrscheinliche Handels-Setups liefert. Hauptmerkmale: Ein bullisches Einhorn-Muster Ein Lower Low (LL), gefolgt von einem
Quasimodo Signal MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Quasimodo-Musterindikator ist nicht schwieriger als das Kopf-Schulter-Muster. Dennoch ist er nur wenigen Händlern bekannt, und manche verwechseln ihn sogar mit dem anderen. Dies ist jedoch kein Grund, dieses Instrument in Ihrer Devisenhandelsstrategie zu vermeiden. Merkmale: Automatische Erkennung: Der Indikator sucht automatisch nach gültigen QM-Mustern in jedem Zeitrahmen, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Chartanalyse reduziert wird. Visuelle Highlights: Klare und anpassbare Darst
OrderBlocks MTF MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Order Block Multi Timeframe Order Block Multi Timeframe ist ein leistungsfähiges Tool für Smart Money Concept (SMC)-Händler, das eine hochpräzise Order Block-Erkennung mit einer Echtzeit-Analyse von Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHoCH) über mehrere Zeitrahmen kombiniert. Smart Money Insight, Multi-Timeframe-Präzision Dieser Indikator identifiziert automatisch institutionelle Orderblöcke - wichtige Preiszonen, in denen große Akteure in den Markt eingetreten sind - und stellt s
Rectangle Trading Custom MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Rectangle Trading Custom ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug für Händler, die mit Preisaktionen und Handelsspannen arbeiten. Es ermöglicht den Benutzern, Konsolidierungszonen zu definieren und Warnungen zu erhalten, wenn der Preis aus diesen Zonen ausbricht oder sich den auf dem Chart eingezeichneten Trendlinien nähert. Rechtecke und Trendlinien können mit einem Klick in die Zukunft verlängert werden. Rechteckpunktgröße, Name und Preise werden um das Rechteck herum angezeigt. Ha
SMC Analyzer Single Timeframe MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
SMC Analyzer Single-Timeframe (STF) für MT4 Der SMC Analyzer STF MT4 ist ein leistungsstarkes Single-Timeframe Smart Money Concepts (SMC) Analysetool, das für präzise Handelsbestätigungen auf Basis der SMC-Kernkomponenten entwickelt wurde. Es bewertet die Marktstruktur auf vier Bestätigungsebenen unter Verwendung von Elementen wie Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVGs), Liquidity Zones und Higher Timeframe Trend Bias . Jede Ebene hat kon
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension