Der DYJ-BoS-Indikator identifiziert und markiert automatisch die wesentlichen Elemente von Marktstrukturverschiebungen, darunter:





Ausbruch aus der Struktur (BoS): Wird erkannt, wenn der Preis eine signifikante Bewegung macht und einen vorherigen Strukturpunkt durchbricht.





Es markiert mögliche Aufwärtstrendlinien und Abwärtstrendlinien (UP & DN, d. h. kontinuierliche neue Hochs und neue Tiefs), und sobald der Preis diese Linien durchbricht, markiert es rote (BEAR) und grüne (BULL) Pfeile





Ein BoS tritt normalerweise auf, wenn der Preis entscheidend durch ein Swing-Tief oder Swing-Hoch geht, das durch vorherige Preisbewegungen festgelegt wurde. Wenn die Preise über ein Swing-Hoch oder unter ein Swing-Tief steigen, brechen sie einfach eine zuvor gebildete Marktstruktur auf und werden daher als „Breakout“-Struktur bezeichnet. Dies deutet häufig auf eine Änderung der Marktstimmung und Trendrichtung hin und signalisiert die Fortsetzung eines bestehenden Trends oder den Beginn eines neuen Trends.





Um die Genauigkeit beim Schließen zu verbessern, wird normalerweise empfohlen, keinen Stop-Loss und keinen Take-Profit festzulegen. Die Endposition wird im Allgemeinen am nächsten Durchbruchspunkt in die gleiche Richtung oder am Durchbruchspunkt in die entgegengesetzte Richtung geschlossen.





Wenn Sie genügend Erfahrung im Handel mit einem bestimmten Produkt gesammelt haben, können Sie das Verhältnis SL=7*TP verwenden.





Legen Sie für Forex-Symbole TP=500 (5 $/Mindesthandelsvolumen), SL=3500 (35 $/Mindesthandelsvolumen) fest; die Einheitenzahl ist PUNKTE.





Legen Sie für das Indexsymbol Volatility 75 TP=500000 (5 USD/Mindesthandelsvolumen), SL=3500000 (35 USD/Mindesthandelsvolumen); Einheitspunkt POINTS fest.





Wenn eine bestimmte UP- und DN-Preislinie durchbrochen wird, kann der Zeitpunkt, an dem die nächste UP- und DN-Linie erscheint, auch als letzte Gelegenheit zum Schließen der Position genutzt werden.





DYJ BoS ist auf alle Produkte aller Chartzeiträume anwendbar.





Und diese KAUFEN und VERKAUFEN Signale werden gesendet, laden Sie bitte die praktische Tool-Follow-up-Software DYJ folgen Sie mir oder eine bessere mit Spielstrategie





Die Copy-Trading-Software DYJ GameDevice kann diese Signale empfangen, Positionen automatisch öffnen und schließen und Spielstrategiefunktionen verwenden, um verlustbringende Aufträge in Gewinne umzuwandeln.









Sie können auch das Handelsanalysemodell des DYJ-Händlerindikators verwenden, das die tatsächlichen Eröffnungs- und Schlusspositionen des Indikators anzeigt und den Gesamtgewinn und den maximalen schwebenden Verlust berechnet!













Parameter





InpUseLanguage = Englisch -- Sprache auswählen





InpScanBoSBars = 20 – BoS-Balken