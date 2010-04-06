Hammer and Shooting Star pattern MT5 r

Crypto_Forex-Indikator „Hammer- und Sternschnuppenmuster“ für MT5 – ohne Neulackierung und Verzögerung.





– Der Indikator „Hammer- und Sternschnuppenmuster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading.

– Der Indikator erkennt bullische Hammer- und bärische Sternschnuppenmuster im Chart:

– Bullischer Hammer – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder).

– Bärischer Sternschnuppenmuster – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder).

– Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail.

– Der Indikator „Hammer- und Sternschnuppenmuster“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.