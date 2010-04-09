BullBea Display

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

  • Indikatorname: BullBear Display

  • Version: 1.00

  • Entwickler: [Ihr Name]

  • Firma: MT5TOOLSLAB

  • Typ: Chart-Indikator

  • Markt: Forex, Aktien, Futures, Kryptowährungen

2. BESCHREIBUNG

BullBear Display ist ein visueller Indikator, der in Echtzeit anzeigt:

  • Bullen-Stärke (Käufer)

  • Bären-Stärke (Verkäufer)

  • Marktdominanz (wer den Preis kontrolliert)

Der Indikator zeigt diese Informationen in der oberen linken Ecke des Charts an und ermöglicht eine schnelle Analyse der Marktstimmung.

3. INSTALLATION

  1. Speichern Sie  BullBear_Display.mq5  in:  \MQL5\Indicators\

  2. Starten Sie MetaTrader 5 neu

  3. Im "Navigator"-Fenster finden Sie unter "Benutzerdefinierte Indikatoren"

  4. Ziehen Sie den Indikator auf den gewünschten Chart

4. EINGABEPARAMETER

  • PeriodBuySell (Standard: 13): Periode für EMA-Berechnung. Niedrigere Werte erzeugen empfindlichere Signale, höhere Werte glattere Signale.

5. SIGNALINTERPRETATION

  • Dominanz: Bullen: Käufer kontrollieren den Markt

  • Dominanz: Bären: Verkäufer kontrollieren den Markt

  • Dominanz: Ausgeglichen: Ausgeglichene Kräfte zwischen Käufern und Verkäufern

6. EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

  • M1-M15: 8-13 (Scalping/Tagestrading)

  • M30-H1: 13-21 (Tagestrading)

  • H4-D1: 21-34 (Swingtrading)

  • Wöchentlich: 34-55 (Langfristig)



Indikatoren
Donchian Channel DC ist ein Indikator für Donchian Channels, der neben der Mittelwertlinie auch die Maximal- und Minimalwerte einer bestimmten Periode aufzeichnet. Es ist möglich, eine einfache Periode für die Analyse zu konfigurieren und der Indikator wird alle drei Werte darstellen. Sie können mit diesem Indikator als Trend oder Umkehrung handeln, je nach Strategie. Lassen Sie nicht zu, andere Indikatoren zu testen, sobald andere Expert Advisors.
KTrade Data Statistics MT5
Kaijun Wang
4.67 (3)
Indikatoren
Assistent für die Transaktionsdatenanalyse: Dies ist ein statistisches Analysewerkzeug für Transaktionsdaten, und es gibt viele Datendiagramme zur Analyse und Referenz. Sprache: Unterstützt Sprachauswahlschalter (derzeit unterstützt Chinesisch und Englisch aktive Erkennung ohne manuelle Auswahl) Das Hauptfenster zeigt: Saldoanzeige Gesamtgewinn- und Verlustanzeige Jetzt wird der Positionsgewinn- und -verlustbetrag angezeigt Jetzt wird die Gewinn- und Verlustquote der Position angezeigt Das gesam
FREE
Lines Profit Loss MT5
Taras Slobodyanik
4.62 (13)
Indikatoren
Der Indikator zeigt den Gewinn (Verlust) des aktuellen Symbols an. Sie können die Linie frei per Drag & Drop verschieben, um den aktuellen Gewinn oder Verlust anzuzeigen. Meine Produkte finden Sie   hier Parameter Calculation in money or in points — Berechnen Sie den Gewinn/Verlust in Punkten oder in Geld. Add pending orders to calculate — Berücksichtigen Sie ausstehende Aufträge bei Berechnungen. Magic Number (0 - all orders on symbol) — magische Zahl, wenn es notwendig ist, bestimmte Befeh
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie, wie ich, gerne mit dem Trend? Dann wird Ihnen dieser Indikator helfen! Rainbow Trend ist ein Trendindikator, der mehrere gleitende Durchschnitte auf dem Chart verwendet. Er misst verschiedene Trendstärkezonen für verschiedene Zeiträume: sehr langfristig, langfristig, mittelfristig, kurzfristig und sehr kurzfristig. Jede Zone hat ihre eigene Farbe, und es ist möglich, einen akustischen Alarm auszulösen, wenn der Preis eine Zone verlässt und in eine andere eintritt. Seine Konfiguratio
PipTick Pairs Spread MT5
Michal Jurnik
Indikatoren
Der Pairs Spread Indikator wurde für die beliebte Strategie des Pairs Trading, Spread Trading oder der statistischen Arbitrage entwickelt. Dieser Indikator misst den Abstand (Spread) zwischen den Preisen von zwei direkt (positiv) korrelierten Instrumenten und zeigt das Ergebnis als Kurve mit Standardabweichungen an. So können Händler schnell erkennen, wann die Instrumente zu weit auseinander liegen und diese Information für Handelsmöglichkeiten nutzen. So verwenden Sie den Pairs Spread Indikato
Order Block Indicator for MetaTrader 5
Joao Luiz Savioli Filho
Indikatoren
Der "Orderblock-Indikator für MetaTrader 5" ist ein fortschrittliches Handelsinstrument, das Händlern helfen soll, wichtige Orderblockzonen auf den Finanzmärkten zu erkennen. Orderblöcke sind Bereiche, in denen institutionelle Käufe und Verkäufe stattfinden. Sie markieren oft wichtige Kursniveaus, in denen Marktumkehrungen oder Fortsetzungen wahrscheinlich sind. Dieser Indikator stellt diese Zonen direkt auf dem Chart visuell dar und ermöglicht es Händlern, fundiertere Handelsentscheidungen zu t
Italo Trend Indicator MT5
Italo Santana Gomes
4.9 (10)
Indikatoren
KAUFEN INDIKATOR UND ERHALTEN EA KOSTENLOS ALS BONUS + EINIGE ANDERE GESCHENKE! ITALO TREND INDICATOR ist der beste Trend-Indikator auf dem Markt, der Indikator funktioniert auf allen Zeitrahmen und Vermögenswerte, Indikator nach 7 Jahren Erfahrung auf Forex und viele andere Märkte gebaut. Sie wissen, dass viele Trend-Indikatoren im Internet nicht vollständig sind, nicht helfen, und es ist schwierig zu handeln, aber der Italo-Trend-Indikator ist anders , der Italo-Trend-Indikator zeigt das Sign
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
TREND LINES Scalper Professioneller Indikator ÜBERBLICK Trend Lines Scalper ist ein hochpräziser, fortschrittlicher Indikator, der speziell für professionelle Trader entwickelt wurde, die ihre Scalping-Möglichkeiten durch die automatische Erkennung von Trendlinien und Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit maximieren möchten. Dieser leistungsstarke Algorithmus kombiniert die klassische technische Analyse mit moderner Technologie, identifiziert automatisch Preismuster und generiert präzise Ec
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indikatoren
Easy Correlations-Indikator Der Easy Correlations Indic ator wurde entwickelt, um Händlern bei der Analyse der Beziehung zwischen zwei korrelierten Instrumenten zu helfen. Durch die Überwachung des Abstands zwischen ihren Relative Strength Index (RSI)-Werten hebt der Indikator Situationen hervor, in denen sich ein Instrument deutlich weiter bewegt hat als das andere. Dies schafft potenzielle Handelsmöglichkeiten: Verkaufen Sie das stärkere Instrument (überstreckter RSI) Kauf des schwächeren Inst
FREE
Normal price chart colored like HeikenAshi
Nikolay Mitrofanov
5 (6)
Indikatoren
Der Indikator zeichnet ein normales Diagramm, indem er es auf der Grundlage der vom Algorithmus des Heiken Ashi-Indikators berechneten Preise farbig einfärbt. Das heißt, die Form der Kerzen ändert sich nicht. In der Tat ist dies derselbe Heiken Ashi, der das Preisdiagramm nicht verzerrt. Danach folgt die Zeichnung einer Katze, denn mehr gibt es über den Indikator nicht zu schreiben. . 　　　　　　　 　　　　　 　 　　　 　 　 　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　
FREE
Tick Bars
Henrique Helmuth Kreutz Pfeifer
Indikatoren
Indikator, der Candlestick-Balken mit einer anderen Sampling-Methode als der festen Zeit anzeigt. Der Indikator wird mit Echtzeitdaten gespeist und kann als Ersatz für das Standarddiagramm verwendet werden. Jeder Balken wird gebildet, wenn eine vordefinierte Anzahl von Ticks empfangen wird, und zeigt im Diagramm den OHLC dieses Clusters von Ticks. Die Eingabevariable ist die Anzahl der Ticks für jeden Balken. Es handelt sich um einen anderen Ansatz des Samplings, bei dem die Anzahl der Balken pr
FREE
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
PriceActionCore (MT5) – Reiner Price-Action-Indikator - ( MINDESTVERKAUFSPREIS $30 USD. Einmal bezahlen und den Indikator für immer besitzen.) Autor: Everton Version: 1.50 Plattform: MetaTrader 5 Denken Sie daran, die Beschreibungsansicht auf der Plattform zu aktivieren! Reines Price-Action-Profil Saubere Charts, nur Kerzen (keine Indikatoren). Horizontale Linien: Support, Resistance, täglicher Schlusskurs, Hoch und Tief des vorherigen Tages. Wird von Händlern verwendet, die Pullbacks, Ausb
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indikatoren
Überblick Magic 7 Indicator ist ein umfassender MetaTrader 5 (MQL5) Indikator, der sieben verschiedene Handelsszenarien auf der Grundlage von Candlestick-Mustern und technischer Analyse identifiziert. Der Indikator kombiniert traditionelle Preisaktionsmuster mit modernen Konzepten wie Fair Value Gaps (FVG), um Handelssignale mit präzisen Einstiegspunkten und Stop-Loss-Niveaus zu liefern. Merkmale 7 Handelsszenarien : Jedes Szenario identifiziert spezifische Marktbedingungen und Handelschancen Vi
FREE
Half ma
Artem Svistunov
Indikatoren
Der Pfeilindikator Half ma für das MetaTrader 5-Handelsterminal ist ein einfaches, aber effektives Instrument, das eine Änderung des aktuellen Trends signalisiert. Der Half-Ma-Indikator sieht aus wie eine durchgezogene dynamische Linie, die ihre Farbe an den Punkten ändert, an denen sich der Trend ändert. Der Pfeilindikator Half ma für das MT5-Terminal ist keine unabhängige Quelle für Eingangssignale. Es ist am effektivsten, ihn als Trendfilter zu verwenden .
Moving Average Custom
Danrlei Hornke
Indikatoren
Der gleitende Durchschnitt ist ein Indikator, der Teil der technischen Analyse ist. Mit ihm können Sie das Gleichgewicht der Preise auf dem Markt erkennen und Aufwärts-, Neutral- oder Abwärtstrends beobachten. Dieser benutzerdefinierte Indikator verfügt über zusätzliche Optionen zur Definition der Berechnungsmethode, und Sie können zwischen SMA, EMA, SSMA, LWMA, JJMA, JurX, ParMA, T3, Vidya, AMA, HULL MA wählen. Es gibt auch mehrere Optionen für die Wahl der Berechnungsmethode für den Basispreis
Volume Magic MT5
Denys Babiak
Indikatoren
Beschreibung Volume Magic ist ein Indikator, der den Wert des relativen Volumens in Verbindung mit der Richtung des aktuellen Trends anzeigt. Das Verhältnis des aktuellen Volumens zum Durchschnittsvolumen eines bestimmten Zeitraums wird im unteren Fenster als Oszillator angezeigt. Die Richtung des aktuellen Trends wird als zweifarbige Trendlinien angezeigt. Wie wird es verwendet? Verwenden Sie zunächst die zweifarbigen Trendlinien, um die Richtung des aktuellen Trends zu bestimmen. Suchen Sie
Support and Ressistance
Raphael Lorenz Baumgartner
Indikatoren
Last Day Unterstützung & Widerstand Plattform: MetaTrader 5 Typ: Custom Indicator Anzeige: Chart-Fenster (Overlay) Funktionen: Berechnet Unterstützungs- und Widerstandszonen auf der Grundlage der Hoch/Tief-Muster des Vortages. Verwendet ein gleitendes Sampling-Fenster ( SampleWindowSize ), um die jüngsten Kursbereiche zu erkennen. Erkennt potenzielle Unterstützung , wenn die aktuelle Preisspanne deutlich unter den vorherigen Höchstständen liegt. Erkennt potenziellen Widerstand , wenn die Preissp
FREE
Weekly statistics
Shi Jie He
Indikatoren
Präzise Trading-Analyse auf Knopfdruck: Next-Generation Trading-Analyse-Software Die auf dem Markt erhältliche Standard-Trading-Analyse-Software bietet oft nur stündliche oder wöchentliche Statistiken zum Verhältnis von Gewinn und Verlust, was den Bedarf an einer präziseren Trading-Analyse nicht erfüllt. Im realen Trading-Markt präsentiert sich jedoch jeder Tag mit einzigartigen Umständen. Montags sind ruhig, Mittwochs sind aktiv mit dreifachen Overnight-Zinsen, und Freitags sind außergewöhnlic
FREE
FusionAlert StochRSI Master Indicator MT5
Abhimanyu Hans
5 (2)
Indikatoren
FusionAlert StochRSI Master ist ein Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Er ist eine Kombination aus RSI- und Stochastik-Indikator, die "Alarme" liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen befindet, was in Kombination beider Indikatoren zu präziseren und genaueren Signalen führt, die als wunderbares Werkzeug in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" verwendet werden können. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Pa
FREE
Volatility Crasher
Lungile Mpofu
Indikatoren
Der Volatility Crusher Indikator ist ein Non-Lag MT5 Indikator, der Trades auf jedem Zeitrahmen erkennt. Der Indikator hat Alarme zum Kauf und Verkauf, sobald ein Handel erkannt wurde. Er sendet auch Pop-up-Signale an Ihr Mobiltelefon und Sie können überall handeln, wo Sie sich mit Ihrem Telefon aufhalten, während er Signale für Sie auf einem an VPS angeschlossenen PC erzeugt. Es wird für die Zeitrahmen m5 bis h4 für jedes Paar auf Deriv MT5 Broker empfohlen. Empfohlene Paare: Volatilitätsindex
