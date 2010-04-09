BullBea Display
- Indikatoren
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN
-
Indikatorname: BullBear Display
-
Version: 1.00
-
Entwickler: [Ihr Name]
-
Firma: MT5TOOLSLAB
-
Typ: Chart-Indikator
-
Markt: Forex, Aktien, Futures, Kryptowährungen
2. BESCHREIBUNG
BullBear Display ist ein visueller Indikator, der in Echtzeit anzeigt:
-
Bullen-Stärke (Käufer)
-
Bären-Stärke (Verkäufer)
-
Marktdominanz (wer den Preis kontrolliert)
Der Indikator zeigt diese Informationen in der oberen linken Ecke des Charts an und ermöglicht eine schnelle Analyse der Marktstimmung.
3. INSTALLATION
-
Speichern Sie BullBear_Display.mq5 in: \MQL5\Indicators\
-
Starten Sie MetaTrader 5 neu
-
Im "Navigator"-Fenster finden Sie unter "Benutzerdefinierte Indikatoren"
-
Ziehen Sie den Indikator auf den gewünschten Chart
4. EINGABEPARAMETER
-
PeriodBuySell (Standard: 13): Periode für EMA-Berechnung. Niedrigere Werte erzeugen empfindlichere Signale, höhere Werte glattere Signale.
5. SIGNALINTERPRETATION
-
Dominanz: Bullen: Käufer kontrollieren den Markt
-
Dominanz: Bären: Verkäufer kontrollieren den Markt
-
Dominanz: Ausgeglichen: Ausgeglichene Kräfte zwischen Käufern und Verkäufern
6. EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN
-
M1-M15: 8-13 (Scalping/Tagestrading)
-
M30-H1: 13-21 (Tagestrading)
-
H4-D1: 21-34 (Swingtrading)
-
Wöchentlich: 34-55 (Langfristig)