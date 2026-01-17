Market Structure smc indicator

Smart Money Struktur- & Präzisionshandelsindikator (MT5)

Der Smart Money Structure & Precision Trading Indicator ist ein leistungsstarker Smart Money Concepts (SMC) Indikator für MetaTrader 5, der Händlern hilft, mit institutioneller Logik hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten zu identifizieren .

Dieser Indikator erkennt automatisch die Marktstruktur in Echtzeit, hebt die wichtigsten Liquiditätsniveaus hervor und liefert klare, sich nicht wiederholende Signale, damit Sie mit Zuversicht und Präzision handeln können.

Ganz gleich, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, Pin Point Pro V6 gibt Ihnen genau die Tools an die Hand, die von professionellen Händlern verwendet werden - ohne Durcheinander oder Verzögerung.

🚀 Kernfunktionen

Echtzeit-Marktstruktur (Smart Money-Konzepte)

  • Interne Struktur (BOS / CHoCH)

  • Swing-Struktur (Haupttrendrichtung)

  • Automatische Erkennung von Bullish & Bearish Strukturverschiebungen

  • Optionaler Confluence-Filter für qualitativ hochwertigere Signale

Starke & Schwache Hochs / Tiefs

  • Sofortige Identifizierung von Liquiditätszielen

  • Wissen, wo der Preis wahrscheinlich schwenken oder reagieren wird

  • Perfekt für Stop-Hunt- und Reversal-Setups

Vortages-/Wochen-/Monatsniveaus

  • Automatisches Plotten von:

    • Hoch und Tief des Vortages

    • Hoch und Tief der Vorwoche

    • Höchst- und Tiefststände des Vormonats

  • Dies sind wichtige institutionelle Referenzwerte

  • Vollständig anpassbare Farben und Stile

Aufschlag, Abschlag & Gleichgewichtszonen

  • Visualisierung des fairen Wertes im Vergleich zum Auf-/Abschlagspreis

  • Hilft bei der Ausrichtung von Trades mit Smart Money Positionierung

  • Ideal für Einstiege nach Rückschlägen und Anlässen

Erweitertes Alarmsystem

Erhalten Sie Warnungen, wenn Strukturereignisse auftreten:

  • Popup-Warnungen

  • Push-Benachrichtigungen (Mobil)

  • Ton-Warnungen

Sie verpassen nie ein Setup - auch wenn Sie nicht am Bildschirm sitzen.

Warum Trader den Smart Money Structure & Precision Trading Indicator lieben

✔ Nicht wiederholende Logik
✔ Berechnungen in Echtzeit
✔ Saubere, professionelle Chartdarstellung
✔ Funktioniert mit jedem Symbol (Forex, Indizes, Krypto, Metalle)
✔ Funktioniert mit jedem Zeitrahmen
✔ Leicht und schnell
✔ Vollständig anpassbare Eingaben

Dieser Indikator wurde entwickelt, um Entscheidungen zu treffen, nicht um zu raten.

Am besten geeignet für

  • Handel mit Smart Money Konzepten

  • Analyse der Marktstruktur

  • Liquiditätsbasierte Strategien

  • Bestätigung von Ausbrüchen und Umkehrungen

  • Hochpräzise Ein- und Ausstiege

Anpassung & Kontrolle

  • Umschalten zwischen interner und Swing-Struktur

  • Strukturfarben und Etikettengrößen anpassen

  • Individuelle Aktivierung oder Deaktivierung von Alarmen

  • Steuerung von Rückblick-Tiefe und Empfindlichkeit

  • Sitzungsunabhängig & Broker-agnostisch

Wichtige Hinweise

  • Indikator wird nicht neu gezeichnet

  • Keine nachlaufenden Indikatoren

  • Keine Martingal- oder Risiko-Logik

  • Funktioniert am besten in Kombination mit einem angemessenen Risikomanagement

Für wen ist dieser Indikator geeignet?

✔ Anfänger, die die Struktur erlernen
✔ Fortgeschrittene, die den Einstieg verfeinern
✔ Fortgeschrittene, die den SMC professionell handeln


Einfacher EA mit 1 SMA und Fibonacci. Der Expertadvisor eröffnet Positionen in Trendrichtung, wenn die Kurse die Fibonacci-Levels über- oder unterschritten haben. Es kommt auf den jeweiligen Markt und die zu verwendenden Parameter an. Der EA ist so programmiert, dass Optimierungsläufe wenig Zeit in Anspruch nehmen. Ein Nachrichtenfilter und ein Filter nach Wochentag sind eingebaut.
MasterCharts
Alexander Berger
Indikatoren
Sie können sich diese Indikatoren als bewegliche Drehpunkte vorstellen. MasterChartsTrading Price Action Indicators zeigen gute Kursniveaus für den Einstieg oder Ausstieg aus einem Handel. Die blaue Indikatorlinie dient als Bullish Trend Setter. Wenn Ihr Instrument oberhalb der blauen Linie schließt, denken wir darüber nach, Long zu gehen (zu kaufen). Wenn Ihr Handelsinstrument unterhalb der roten Linie schließt, denken wir über einen Short (Verkauf) nach. Es ist sehr einfach, die Preisbewegung
TMA Centered Bands Indicator
Irina Cherkashina
5 (1)
Indikatoren
The TMA Centered Bands Indicator for MT5 draws bands on the chart and shows the overall price trend. It displays three bands - the lower and upper boundaries of the channel and the median.   The bands are made up of moving averages, and each of them has an MA period. The name TMA comes from triangular moving averages, as the indicator draws triangular bands.   The price will fluctuate between these ranges whenever the trend changes direction, thus creating entry and exit points.   How to trade
FREE
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indikatoren
Einführung in den Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator bezieht sich auf einen technischen Indikator, der die fraktale Geometrie des Finanzmarktes nutzt. Fractal Pattern Scanner ist ein fortschrittlicher Fraktalindikator, der nach umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der fraktalen Geometrie auf dem Finanzmarkt die neueste Handelstechnologie bietet. Das wichtigste Merkmal von Fractal Pattern Scanner ist die Fähigkeit, die Wahrscheinlichkeit des Wendepunkts sowie die T
Zigzag X Fibo
Ian David Emmanuel Bello
Indikatoren
Das Hauptziel des ZigZag-Indikators besteht darin, signifikante Kursbewegungen hervorzuheben, indem kleinere Kursschwankungen herausgefiltert werden. Er ermöglicht die Visualisierung von Trends, indem er das "Marktrauschen" eliminiert, was Händlern helfen kann, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Hinzufügen des Fibonacci-Indikators, der ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf den Finanzmärkten ist.
LevelsGoodFrequency
Nacer Kessir
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf einer mathematischen Formel, die Ihnen die Möglichkeit gibt, die richtige Frequenz der Bewegung zu suchen und zu finden, und ihr Schlüsselniveau zu bestimmen; passen Sie einfach den Frequenzparameter an! Einfach und hochwirksam; mit diesem Indikator können Sie leicht die nächsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des Tages vorhersagen. Außerdem bestimmt dieser Indikator die Spanne und die nächsten beiden wichtigen Niveaus der bisherigen Bewegung außerhalb dieser
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Rocket Trend-Indikator befindet sich im Trend. Der Indikator zeichnet zweifarbige Punkte, die durch Linien entlang des Charts verbunden sind. Dies ist ein Trendindikator, es ist ein algorithmischer Indikator. Er ist einfach zu bedienen und zu verstehen, wenn ein blauer Kreis erscheint, müssen Sie kaufen, wenn ein roter Kreis erscheint, verkaufen. Der Indikator wird für Scalping und Pipsing verwendet und hat sich gut bewährt. Rocket Trend ist für die Analyse der Trendrichtung für einen besti
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Fibonacci Multiple 12 verwendet die im Fibonacci-Indikator enthaltene Fibonacci-Reihe und erhöht sie entsprechend der Sequenz 12 Mal. Der Fibonacci-Indikator wird normalerweise einmal angezeigt, dieser Indikator zeigt 12 Mal an, beginnend mit der Zahl, die Sie nach der Sequenz angeben. Er kann verwendet werden, um den Trend über kurze und lange Zeiträume, von Minuten bis zu Monaten, zu sehen, indem man einfach die Zahl um ein Vielfaches erhöht.
My Point MT5
Claudia Ramona Angerer
Indikatoren
Diagnose von Major und Minor Pivot Trenderkennung mit vielen Signalen Kann in allen Symbolen verwendet werden Kann in allen Zeitrahmen verwendet werden Einstellungen: Back Show: Die Anzahl der angezeigten Kerzen Wenn Sie irgendwelche Anpassungen benötigen oder Fragen oder Vorschläge haben, schreiben Sie mir eine Nachricht Wie man handelt: Blau: Verkaufssignal Rot: Kaufsignal Blau und Rot gleichzeitig: kein Signal Ausstiegssignal: Umgekehrtes Signal
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Indikatoren
Bid Price Timer Indicator — Präzises Timing & intelligentes Preis-Tracking! Steigere deine Trading-Genauigkeit mit dem Bid Price Timer Indicator – einem leistungsstarken Werkzeug für Trader, die Zeit, Präzision und Klarheit bei jeder Marktbewegung schätzen. Hauptfunktionen: Fester Timer auf der rechten Seite – Der Timer bleibt stets rechts am Chart sichtbar (anpassbar über X_Offset). Dynamische Preisverfolgung – Der Timer bewegt sich sanft auf und ab , während er dem Bid-Preis
Visual Dragon Cloud Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Der Visual Dragon Cloud Indicator ist ein leistungsstarkes und einzigartiges Tool, das Händlern tiefe Einblicke in das Marktverhalten gewährt. Mit einem Preis von $65 bietet er einen robusten Rahmen für das Verständnis der Preisdynamik durch seine ausgeklügelte Strategie, während er gleichzeitig den Nutzern erlaubt, ihn zu optimieren und an ihre individuellen Handelsstile anzupassen. Bitte beachten Sie: Dieser Indikator ist nicht optimiert und wurde absichtlich so gestaltet, dass Sie ihn für Ih
DM IND Exclusive
Sergio Vidal Prado
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen. Indikator für binäre Optionen Verwendet zwei Stürme. Installieren auf mt5 Dieser Indikator ist für den Einsatz auf der 5-Minuten-Kerze Zeit und auf M5. Er funktioniert auch auf M1, ist aber auf M5 effizienter. Entpacken Sie einfach die Dateien und kopieren Sie sie in Ihren MT5-Datenordner. Die Indikator-Dateien befinden sich im Ordner MQL5 - Indicator. Laden Sie auch den völlig kostenlosen Gleitenden Durchschnitt herunter: https://www.mql5.com/pt/market/product/504
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experten
GONADRI EA: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit Intelligenz. Wenn Sie wollen kostenlos gonadri kontaktieren Sie mich dm Datei einstellen: kontaktieren Sie mich über dm Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich privat fragen. ES IST AUSSCHLIESSLICH FÜR MAKLER MIT 2 DEZIMALSTELLEN IN GOLD UND SPREAD WENIGER ALS 10, ZUM BEISPIEL: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW UND ÄHNLICHE Verwenden Sie es immer auf GOLD, aber Sie können versuchen, es auf andere Paare zu machen; z
Twitter Model MMXM Indicator in ICT style for MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Twitter Model MMXM-Indikator (ICT-Stil) für MetaTrader 5 Der Twitter Model MMXM Indikator (ICT Style) für MetaTrader 5 wurde entwickelt, um Händlern dabei zu helfen, hochwahrscheinliche Umkehr- und Fortsetzungszonen zu identifizieren, indem er wichtige Smart Money- und ICT-Konzepte verwendet. Dieser Indikator konzentriert sich auf die Erkennung von Liquiditätslücken , Fair Value Gaps (FVGs) und CISD-Levels und bietet strukturierte Handelssignale auf der Grundlage des institutionellen Preisverhal
Wave Synchronizer MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Wave Synchronizer – visueller Indikator der Wellenanalyse. Kombiniert Candlestick-Bewegungssequenzen und erzeugt gerichtete Wellenmuster, wodurch synchrone Bewegungen mit dem Markt entstehen. Der Beginn jeder Welle wird mit einem Signalpfeil angezeigt, außerdem gibt es Benachrichtigungen. Der Indikator wird die Pfeile im vergangenen Verlauf niemals neu zeichnen oder verschieben. Beim Schließen der Kerze erscheinen Signalpfeile. Passt sich an alle Handelsinstrumente und Zeitrahmen an. Einfach zu
Aliens dougkang de moviles
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Wir haben 5 mobile Medien, die wir zu einem einzigen zusammenfassen, und die wir dann zu einem Mega-Suavizador für mobile Medien zusammenfassen. Der Indicador de mql5 funktioniert bei jedem Broker und zu jeder Zeit, wobei er mit 5, 15 und mehr Punkten am besten funktioniert. Funciona mejor en grupo consigo misma osea poner uno de 14 y otro de 50 y 400,, así se observa mejor su desempeño.
