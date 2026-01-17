Market Structure smc indicator

Smart Money Struktur- & Präzisionshandelsindikator (MT5)

Der Smart Money Structure & Precision Trading Indicator ist ein leistungsstarker Smart Money Concepts (SMC) Indikator für MetaTrader 5, der Händlern hilft, mit institutioneller Logik hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten zu identifizieren .

Dieser Indikator erkennt automatisch die Marktstruktur in Echtzeit, hebt die wichtigsten Liquiditätsniveaus hervor und liefert klare, sich nicht wiederholende Signale, damit Sie mit Zuversicht und Präzision handeln können.

Ganz gleich, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, Pin Point Pro V6 gibt Ihnen genau die Tools an die Hand, die von professionellen Händlern verwendet werden - ohne Durcheinander oder Verzögerung.

🚀 Kernfunktionen

Echtzeit-Marktstruktur (Smart Money-Konzepte)

Interne Struktur (BOS / CHoCH)

Swing-Struktur (Haupttrendrichtung)

Automatische Erkennung von Bullish & Bearish Strukturverschiebungen

Optionaler Confluence-Filter für qualitativ hochwertigere Signale

Starke & Schwache Hochs / Tiefs

Sofortige Identifizierung von Liquiditätszielen

Wissen, wo der Preis wahrscheinlich schwenken oder reagieren wird

Perfekt für Stop-Hunt- und Reversal-Setups

Vortages-/Wochen-/Monatsniveaus

Automatisches Plotten von: Hoch und Tief des Vortages Hoch und Tief der Vorwoche Höchst- und Tiefststände des Vormonats

Dies sind wichtige institutionelle Referenzwerte

Vollständig anpassbare Farben und Stile

Aufschlag, Abschlag & Gleichgewichtszonen

Visualisierung des fairen Wertes im Vergleich zum Auf-/Abschlagspreis

Hilft bei der Ausrichtung von Trades mit Smart Money Positionierung

Ideal für Einstiege nach Rückschlägen und Anlässen

Erweitertes Alarmsystem

Erhalten Sie Warnungen, wenn Strukturereignisse auftreten:

Popup-Warnungen

Push-Benachrichtigungen (Mobil)

Ton-Warnungen

Sie verpassen nie ein Setup - auch wenn Sie nicht am Bildschirm sitzen.

Warum Trader den Smart Money Structure & Precision Trading Indicator lieben

✔ Nicht wiederholende Logik

✔ Berechnungen in Echtzeit

✔ Saubere, professionelle Chartdarstellung

✔ Funktioniert mit jedem Symbol (Forex, Indizes, Krypto, Metalle)

✔ Funktioniert mit jedem Zeitrahmen

✔ Leicht und schnell

✔ Vollständig anpassbare Eingaben

Dieser Indikator wurde entwickelt, um Entscheidungen zu treffen, nicht um zu raten.

Am besten geeignet für

Handel mit Smart Money Konzepten

Analyse der Marktstruktur

Liquiditätsbasierte Strategien

Bestätigung von Ausbrüchen und Umkehrungen

Hochpräzise Ein- und Ausstiege

Anpassung & Kontrolle

Umschalten zwischen interner und Swing-Struktur

Strukturfarben und Etikettengrößen anpassen

Individuelle Aktivierung oder Deaktivierung von Alarmen

Steuerung von Rückblick-Tiefe und Empfindlichkeit

Sitzungsunabhängig & Broker-agnostisch

Wichtige Hinweise

Indikator wird nicht neu gezeichnet

Keine nachlaufenden Indikatoren

Keine Martingal- oder Risiko-Logik

Funktioniert am besten in Kombination mit einem angemessenen Risikomanagement

Für wen ist dieser Indikator geeignet?

✔ Anfänger, die die Struktur erlernen

✔ Fortgeschrittene, die den Einstieg verfeinern

✔ Fortgeschrittene, die den SMC professionell handeln