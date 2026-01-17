Market Structure smc indicator
- Indikatoren
- Marrion Netondo Wabomba
- Version: 6.0
- Aktivierungen: 15
Smart Money Struktur- & Präzisionshandelsindikator (MT5)
Der Smart Money Structure & Precision Trading Indicator ist ein leistungsstarker Smart Money Concepts (SMC) Indikator für MetaTrader 5, der Händlern hilft, mit institutioneller Logik hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten zu identifizieren .
Dieser Indikator erkennt automatisch die Marktstruktur in Echtzeit, hebt die wichtigsten Liquiditätsniveaus hervor und liefert klare, sich nicht wiederholende Signale, damit Sie mit Zuversicht und Präzision handeln können.
Ganz gleich, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, Pin Point Pro V6 gibt Ihnen genau die Tools an die Hand, die von professionellen Händlern verwendet werden - ohne Durcheinander oder Verzögerung.
🚀 Kernfunktionen
Echtzeit-Marktstruktur (Smart Money-Konzepte)
-
Interne Struktur (BOS / CHoCH)
-
Swing-Struktur (Haupttrendrichtung)
-
Automatische Erkennung von Bullish & Bearish Strukturverschiebungen
-
Optionaler Confluence-Filter für qualitativ hochwertigere Signale
Starke & Schwache Hochs / Tiefs
-
Sofortige Identifizierung von Liquiditätszielen
-
Wissen, wo der Preis wahrscheinlich schwenken oder reagieren wird
-
Perfekt für Stop-Hunt- und Reversal-Setups
Vortages-/Wochen-/Monatsniveaus
-
Automatisches Plotten von:
-
Hoch und Tief des Vortages
-
Hoch und Tief der Vorwoche
-
Höchst- und Tiefststände des Vormonats
-
-
Dies sind wichtige institutionelle Referenzwerte
-
Vollständig anpassbare Farben und Stile
Aufschlag, Abschlag & Gleichgewichtszonen
-
Visualisierung des fairen Wertes im Vergleich zum Auf-/Abschlagspreis
-
Hilft bei der Ausrichtung von Trades mit Smart Money Positionierung
-
Ideal für Einstiege nach Rückschlägen und Anlässen
Erweitertes Alarmsystem
Erhalten Sie Warnungen, wenn Strukturereignisse auftreten:
-
Popup-Warnungen
-
Push-Benachrichtigungen (Mobil)
-
Ton-Warnungen
Sie verpassen nie ein Setup - auch wenn Sie nicht am Bildschirm sitzen.
Warum Trader den Smart Money Structure & Precision Trading Indicator lieben
✔ Nicht wiederholende Logik
✔ Berechnungen in Echtzeit
✔ Saubere, professionelle Chartdarstellung
✔ Funktioniert mit jedem Symbol (Forex, Indizes, Krypto, Metalle)
✔ Funktioniert mit jedem Zeitrahmen
✔ Leicht und schnell
✔ Vollständig anpassbare Eingaben
Dieser Indikator wurde entwickelt, um Entscheidungen zu treffen, nicht um zu raten.
Am besten geeignet für
-
Handel mit Smart Money Konzepten
-
Analyse der Marktstruktur
-
Liquiditätsbasierte Strategien
-
Bestätigung von Ausbrüchen und Umkehrungen
-
Hochpräzise Ein- und Ausstiege
Anpassung & Kontrolle
-
Umschalten zwischen interner und Swing-Struktur
-
Strukturfarben und Etikettengrößen anpassen
-
Individuelle Aktivierung oder Deaktivierung von Alarmen
-
Steuerung von Rückblick-Tiefe und Empfindlichkeit
-
Sitzungsunabhängig & Broker-agnostisch
Wichtige Hinweise
-
Indikator wird nicht neu gezeichnet
-
Keine nachlaufenden Indikatoren
-
Keine Martingal- oder Risiko-Logik
-
Funktioniert am besten in Kombination mit einem angemessenen Risikomanagement
Für wen ist dieser Indikator geeignet?
✔ Anfänger, die die Struktur erlernen
✔ Fortgeschrittene, die den Einstieg verfeinern
✔ Fortgeschrittene, die den SMC professionell handeln