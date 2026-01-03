==============================================================================

DIVERGENCE HUNTER PRO v2.01

Fortschrittliches Multi-Oszillator-Divergenzerkennungssystem

==============================================================================





🎯 ÜBERBLICK

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Divergence Hunter Pro ist ein professioneller Indikator zur Erkennung von Divergenzen

der mit Hilfe einer fortschrittlichen Multifaktor-Konfluenz-Analyse automatisch hochwahrscheinliche

fortschrittliche Multifaktor-Konfluenz-Analyse. Im Gegensatz zu einfachen Divergenz-Indikatoren,

kombiniert dieses Tool Oszillator-Divergenz mit Volumenbestätigung, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

Widerstandsniveaus, Kerzenmustern und Multi-Timeframe-Analyse, um schwache Signale herauszufiltern

schwache Signale herauszufiltern und nur die stärksten Setups hervorzuheben.





✅ Funktioniert auf ALLEN Zeitrahmen (M1 bis MN)

✅ Funktioniert mit ALLEN Instrumenten (Forex, Krypto, Aktien, Indizes, Rohstoffe)

✅ Nicht wiederholende Signale

✅ Echtzeit-Warnungen (Pop-up, Push, E-Mail)

✅ Automatische SL/TP-Berechnung mit visuellen Levels









🔥 KEY FEATURES

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📊 6 OSZILLATOR-OPTIONEN

- RSI (Relative Stärke Index)

- MACD (Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz)

- Stochastik

- CCI (Rohstoff-Kanal-Index)

- Momentum

- Awesome Oszillator





📈 4 DIVERGENZTYPEN ERKANNT

- Regulär bullisch (Trendumkehr - Kaufsignal)

- Regulär bärisch (Trendumkehr - Verkaufssignal)

- Versteckter Bullish (Trendfortsetzung - Kaufsignal)

- Versteckter Bearish (Trendfortsetzung - Verkaufssignal)





⚡ ERWEITERTE PIVOT-ERKENNUNG

- Standard-Methode (klassisches Swing-Hoch/Tief)

- ZigZag-Methode (genauere Pivots mit anpassbarer Tiefe)





🎯 BEWERTUNG DER DIVERGENZSTÄRKE (1-10)

Jedes Signal wird nach folgenden Kriterien bewertet:

- Tiefe der Preisbewegung

- Oszillator-Divergenzwinkel

- Qualität des Balkenabstands

- Konfluenzboni (+Vol, +SR, +Pattern, +HTF, +2Osc)









🛡️ ZUSAMMENFLUSS-FILTER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📈 VOLUMEN-BESTÄTIGUNG

- Filtert Signale mit Volumenspitzen über dem gleitenden Durchschnitt

- Anpassbarer Zeitraum und Spike-Multiplikator

- Zeigt "+Vol"-Tag an, wenn das Volumen bestätigt wird





🎯 ZUSAMMENFLUSS VON UNTERSTÜTZUNG/WIDERSTAND

- Prüft, ob eine Divergenz an wichtigen S/R-Niveaus auftritt

- Bullische Divergenz bei Unterstützung = höhere Wahrscheinlichkeit

- Baisse-Divergenz am Widerstand = Höhere Wahrscheinlichkeit

- Zeigt "+SR" an, wenn es sich um ein Schlüsselniveau handelt





🕯️ KERZENMUSTER-BESTÄTIGUNG

- Erkennt Pin Bar (Hammer/Shooting Star)

- Erkennung von Engulfing-Mustern

- Zeigt die Markierungen "+Pin", "+Eng", "+Star" an





📊 MEHRZEITRAHMEN-ANALYSE

- Prüft auf Divergenz auf höherem Zeitrahmen

- Handel mit dem übergeordneten Trend

- Zeigt "+HTF"-Tag an, wenn HTF bestätigt





🔄 ZUSAMMENFLUSS MEHRERER OSZILLATOREN

- Verwendet einen zweiten Oszillator zur Bestätigung

- RSI + MACD, Stochastik + CCI, usw.

- Zeigt "+2Osc"-Tag an, wenn beide übereinstimmen









💰 AUTOMATISCHE HANDELSSTUFEN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📍 EINSTIEGS- / SL- / TP-LINIEN

- Klare visuelle Linien mit Preisbeschriftung

- Einstieg = Signal Kerzenschluss

- SL = Unter/über dem Pivot mit Puffer

- TP = Basierend auf Risiko:Gewinn-Verhältnis (Standard 1:2)

- Zeigt Pips-Abstand für einfache Referenz





🎯 FIBONACCI-KURSZIELE

- T1 = 0,618 Verlängerung (Goldlinie)

- T2 = 1.0 Verlängerung (Orange Linie)

- T3 = 1,618 Verlängerung (Magenta-Linie)

- Alle Quoten anpassbar









🎨 VISUELLE MERKMALE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





- Divergenzlinien sowohl im Preisdiagramm als auch im Indikatorfenster

- Farbcodierte Zonen zur Hervorhebung von Divergenzbereichen

- Stärkekennzeichnungen [1-10] an Signalpunkten

- Übersichtliches Dashboard mit Anzeige des aktuellen Signalstatus

- Vollständig anpassbare Farben für alle Elemente

- Einstellbare Linienbreite und Zonentransparenz









🔔 ALARMSYSTEM

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





- Pop-up-Warnungen auf dem Bildschirm

- Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone

- E-Mail-Warnungen

- Die Warnmeldung enthält: Divergenztyp, Stärkewert, Konfluenz-Tags









📋 EINGABEPARAMETER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

- Oszillator-Typ: RSI / MACD / Stochastik / CCI / Momentum / AO

- Divergenz-Typ: Nur regulär / Nur versteckt / Beide

- Rückblickbereich: Anzahl der zu überprüfenden Bars (Standard: 300)

- Minimum Bars zwischen Pivots: Vermeidung von Fehlsignalen (Standardwert: 5)





PIVOT-ERKENNUNG

- Methode: Standard / ZigZag

- ZigZag-Tiefe, Abweichung, Backstep-Parameter





DIVERGENZ-QUALITÄT

- Stärke Score anzeigen: wahr/falsch

- Minimale Stärke: Schwache Signale filtern (1-10)





VOLUMEN-BESTÄTIGUNG

- Aktivieren/Deaktivieren

- MA-Periode und Spike-Multiplikator





S/R-KONFLIKATION

- Aktivieren/Deaktivieren

- Lookback-Balken und Toleranz %





AUTO SL/TP LEVELS

- Aktivieren/Deaktivieren

- Risiko:Rendite-Verhältnis

- SL-Puffer in Punkten





KERZENMUSTER-BESTÄTIGUNG

- Aktivieren/Deaktivieren

- Erforderliches Muster für Signal





DIVERGENZZONEN

- Zonen ein-/ausblenden

- Zonentransparenz (0-100%)





KURSZIELPROJEKTIONEN

- Aktivieren/Deaktivieren

- Ziel 1, 2, 3 Fibonacci-Verhältnisse





MULTI-TIMEFRAME-ANALYSE

- Aktivieren/Deaktivieren

- Auswahl eines höheren Zeitrahmens

- HTF-Konfluenz voraussetzen





MULTI-OSZILLATOR-KONFLUENZ

- Aktivieren/Deaktivieren

- Auswahl des sekundären Oszillators

- Erfordert beide Oszillatoren





INDIVIDUELLE OSZILLATOREINSTELLUNGEN

- RSI: Periode, angewandter Preis

- MACD: Schnell, Langsam, Signal, Angewandter Preis

- Stochastik: K, D, Verlangsamung, Methode, Preisfeld

- CCI: Zeitraum, Angewandter Preis

- Momentum: Zeitraum, Angewandter Preis





ALERTS

- Pop-up, Push, E-Mail Umschaltungen





VISUELLE EINSTELLUNGEN

- Farben für alle Divergenztypen

- Hintergrund- und Textfarben für das Dashboard

- Linienbreite









📈 BENUTZUNGSHINWEISE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





1. Indikator auf ein beliebiges Diagramm anwenden

2. Warten Sie auf das Divergenzsignal (Pfeil auf dem Oszillator)

3. Prüfen Sie den Stärke-Score - höher ist besser [7+]

4. Suchen Sie nach Konfluenz-Tags (+Vol, +SR, +HTF, etc.)

5. Verwenden Sie die automatisch generierten Einstiegs-/SL/TP-Stufen

6. Verwalten Sie Ihren Handel entsprechend





PRO TIPP: Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn mehrere Zusammenflussfaktoren übereinstimmen!

Beispiel: "Reg Bull [8] +Vol +SR +Pin" = Sehr starkes Signal









⚠️ EMPFEHLUNGEN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





- Verwenden Sie den H1-Zeitrahmen oder höher für beste Ergebnisse

- Kombinieren Sie mit Ihrer eigenen Analyse (Trend, Nachrichten, etc.)

- Beginnen Sie mit den Standardeinstellungen und passen Sie sie dann an

- Filtern Sie Signale mit Mindeststärke = 5+ für Qualität

- Aktivieren Sie S/R Confluence für eine höhere Gewinnrate

- Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement









🆕 VERSIONSGESCHICHTE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





v2.01 - Aktuelle Version

- Verbesserte SL/TP-Visualisierung mit Beschriftungen

- Kurze Linien statt voller Breite

- Farbcodierte Kursziele

- Bessere Sichtbarkeit des Stärke-Labels

- Optimierte Standardeinstellungen





v2.00

- Multi-Timeframe-Analyse hinzugefügt

- Multi-Oszillator-Konfluenz hinzugefügt

- Divergenzzonen hinzugefügt

- Kurszielprojektionen hinzugefügt

- Bestätigung von Kerzenmustern hinzugefügt

- Volumen-Bestätigung hinzugefügt

- S/R-Konfluenzprüfung hinzugefügt

- Auto SL/TP Levels hinzugefügt

- Stärke-Scoring-System hinzugefügt

- ZigZag Pivot-Erkennung hinzugefügt





v1.00

- Erste Version mit grundlegender Divergenzerfassung









📧 UNTERSTÜTZUNG

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Für Fragen, Funktionswünsche oder Support:

- Hinterlassen Sie einen Kommentar auf der Produktseite

- Kontakt über MQL5-Nachricht





Vielen Dank, dass Sie sich für Divergence Hunter Pro entschieden haben!

Klug handeln. Sicher handeln. 📈





==============================================================================

Urheberrecht © 2025 Rizwan Akram

Alle Rechte vorbehalten

==============================================================================