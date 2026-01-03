Divergence Hunter Pro
- Indikatoren
- Rizwan Akram
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
==============================================================================
DIVERGENCE HUNTER PRO v2.01
Fortschrittliches Multi-Oszillator-Divergenzerkennungssystem
==============================================================================
🎯 ÜBERBLICK
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Divergence Hunter Pro ist ein professioneller Indikator zur Erkennung von Divergenzen
der mit Hilfe einer fortschrittlichen Multifaktor-Konfluenz-Analyse automatisch hochwahrscheinliche
fortschrittliche Multifaktor-Konfluenz-Analyse. Im Gegensatz zu einfachen Divergenz-Indikatoren,
kombiniert dieses Tool Oszillator-Divergenz mit Volumenbestätigung, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
Widerstandsniveaus, Kerzenmustern und Multi-Timeframe-Analyse, um schwache Signale herauszufiltern
schwache Signale herauszufiltern und nur die stärksten Setups hervorzuheben.
✅ Funktioniert auf ALLEN Zeitrahmen (M1 bis MN)
✅ Funktioniert mit ALLEN Instrumenten (Forex, Krypto, Aktien, Indizes, Rohstoffe)
✅ Nicht wiederholende Signale
✅ Echtzeit-Warnungen (Pop-up, Push, E-Mail)
✅ Automatische SL/TP-Berechnung mit visuellen Levels
🔥 KEY FEATURES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 6 OSZILLATOR-OPTIONEN
- RSI (Relative Stärke Index)
- MACD (Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz)
- Stochastik
- CCI (Rohstoff-Kanal-Index)
- Momentum
- Awesome Oszillator
📈 4 DIVERGENZTYPEN ERKANNT
- Regulär bullisch (Trendumkehr - Kaufsignal)
- Regulär bärisch (Trendumkehr - Verkaufssignal)
- Versteckter Bullish (Trendfortsetzung - Kaufsignal)
- Versteckter Bearish (Trendfortsetzung - Verkaufssignal)
⚡ ERWEITERTE PIVOT-ERKENNUNG
- Standard-Methode (klassisches Swing-Hoch/Tief)
- ZigZag-Methode (genauere Pivots mit anpassbarer Tiefe)
🎯 BEWERTUNG DER DIVERGENZSTÄRKE (1-10)
Jedes Signal wird nach folgenden Kriterien bewertet:
- Tiefe der Preisbewegung
- Oszillator-Divergenzwinkel
- Qualität des Balkenabstands
- Konfluenzboni (+Vol, +SR, +Pattern, +HTF, +2Osc)
🛡️ ZUSAMMENFLUSS-FILTER
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📈 VOLUMEN-BESTÄTIGUNG
- Filtert Signale mit Volumenspitzen über dem gleitenden Durchschnitt
- Anpassbarer Zeitraum und Spike-Multiplikator
- Zeigt "+Vol"-Tag an, wenn das Volumen bestätigt wird
🎯 ZUSAMMENFLUSS VON UNTERSTÜTZUNG/WIDERSTAND
- Prüft, ob eine Divergenz an wichtigen S/R-Niveaus auftritt
- Bullische Divergenz bei Unterstützung = höhere Wahrscheinlichkeit
- Baisse-Divergenz am Widerstand = Höhere Wahrscheinlichkeit
- Zeigt "+SR" an, wenn es sich um ein Schlüsselniveau handelt
🕯️ KERZENMUSTER-BESTÄTIGUNG
- Erkennt Pin Bar (Hammer/Shooting Star)
- Erkennung von Engulfing-Mustern
- Zeigt die Markierungen "+Pin", "+Eng", "+Star" an
📊 MEHRZEITRAHMEN-ANALYSE
- Prüft auf Divergenz auf höherem Zeitrahmen
- Handel mit dem übergeordneten Trend
- Zeigt "+HTF"-Tag an, wenn HTF bestätigt
🔄 ZUSAMMENFLUSS MEHRERER OSZILLATOREN
- Verwendet einen zweiten Oszillator zur Bestätigung
- RSI + MACD, Stochastik + CCI, usw.
- Zeigt "+2Osc"-Tag an, wenn beide übereinstimmen
💰 AUTOMATISCHE HANDELSSTUFEN
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📍 EINSTIEGS- / SL- / TP-LINIEN
- Klare visuelle Linien mit Preisbeschriftung
- Einstieg = Signal Kerzenschluss
- SL = Unter/über dem Pivot mit Puffer
- TP = Basierend auf Risiko:Gewinn-Verhältnis (Standard 1:2)
- Zeigt Pips-Abstand für einfache Referenz
🎯 FIBONACCI-KURSZIELE
- T1 = 0,618 Verlängerung (Goldlinie)
- T2 = 1.0 Verlängerung (Orange Linie)
- T3 = 1,618 Verlängerung (Magenta-Linie)
- Alle Quoten anpassbar
🎨 VISUELLE MERKMALE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Divergenzlinien sowohl im Preisdiagramm als auch im Indikatorfenster
- Farbcodierte Zonen zur Hervorhebung von Divergenzbereichen
- Stärkekennzeichnungen [1-10] an Signalpunkten
- Übersichtliches Dashboard mit Anzeige des aktuellen Signalstatus
- Vollständig anpassbare Farben für alle Elemente
- Einstellbare Linienbreite und Zonentransparenz
🔔 ALARMSYSTEM
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Pop-up-Warnungen auf dem Bildschirm
- Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone
- E-Mail-Warnungen
- Die Warnmeldung enthält: Divergenztyp, Stärkewert, Konfluenz-Tags
📋 EINGABEPARAMETER
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN
- Oszillator-Typ: RSI / MACD / Stochastik / CCI / Momentum / AO
- Divergenz-Typ: Nur regulär / Nur versteckt / Beide
- Rückblickbereich: Anzahl der zu überprüfenden Bars (Standard: 300)
- Minimum Bars zwischen Pivots: Vermeidung von Fehlsignalen (Standardwert: 5)
PIVOT-ERKENNUNG
- Methode: Standard / ZigZag
- ZigZag-Tiefe, Abweichung, Backstep-Parameter
DIVERGENZ-QUALITÄT
- Stärke Score anzeigen: wahr/falsch
- Minimale Stärke: Schwache Signale filtern (1-10)
VOLUMEN-BESTÄTIGUNG
- Aktivieren/Deaktivieren
- MA-Periode und Spike-Multiplikator
S/R-KONFLIKATION
- Aktivieren/Deaktivieren
- Lookback-Balken und Toleranz %
AUTO SL/TP LEVELS
- Aktivieren/Deaktivieren
- Risiko:Rendite-Verhältnis
- SL-Puffer in Punkten
KERZENMUSTER-BESTÄTIGUNG
- Aktivieren/Deaktivieren
- Erforderliches Muster für Signal
DIVERGENZZONEN
- Zonen ein-/ausblenden
- Zonentransparenz (0-100%)
KURSZIELPROJEKTIONEN
- Aktivieren/Deaktivieren
- Ziel 1, 2, 3 Fibonacci-Verhältnisse
MULTI-TIMEFRAME-ANALYSE
- Aktivieren/Deaktivieren
- Auswahl eines höheren Zeitrahmens
- HTF-Konfluenz voraussetzen
MULTI-OSZILLATOR-KONFLUENZ
- Aktivieren/Deaktivieren
- Auswahl des sekundären Oszillators
- Erfordert beide Oszillatoren
INDIVIDUELLE OSZILLATOREINSTELLUNGEN
- RSI: Periode, angewandter Preis
- MACD: Schnell, Langsam, Signal, Angewandter Preis
- Stochastik: K, D, Verlangsamung, Methode, Preisfeld
- CCI: Zeitraum, Angewandter Preis
- Momentum: Zeitraum, Angewandter Preis
ALERTS
- Pop-up, Push, E-Mail Umschaltungen
VISUELLE EINSTELLUNGEN
- Farben für alle Divergenztypen
- Hintergrund- und Textfarben für das Dashboard
- Linienbreite
📈 BENUTZUNGSHINWEISE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. Indikator auf ein beliebiges Diagramm anwenden
2. Warten Sie auf das Divergenzsignal (Pfeil auf dem Oszillator)
3. Prüfen Sie den Stärke-Score - höher ist besser [7+]
4. Suchen Sie nach Konfluenz-Tags (+Vol, +SR, +HTF, etc.)
5. Verwenden Sie die automatisch generierten Einstiegs-/SL/TP-Stufen
6. Verwalten Sie Ihren Handel entsprechend
PRO TIPP: Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn mehrere Zusammenflussfaktoren übereinstimmen!
Beispiel: "Reg Bull [8] +Vol +SR +Pin" = Sehr starkes Signal
⚠️ EMPFEHLUNGEN
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Verwenden Sie den H1-Zeitrahmen oder höher für beste Ergebnisse
- Kombinieren Sie mit Ihrer eigenen Analyse (Trend, Nachrichten, etc.)
- Beginnen Sie mit den Standardeinstellungen und passen Sie sie dann an
- Filtern Sie Signale mit Mindeststärke = 5+ für Qualität
- Aktivieren Sie S/R Confluence für eine höhere Gewinnrate
- Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement
🆕 VERSIONSGESCHICHTE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
v2.01 - Aktuelle Version
- Verbesserte SL/TP-Visualisierung mit Beschriftungen
- Kurze Linien statt voller Breite
- Farbcodierte Kursziele
- Bessere Sichtbarkeit des Stärke-Labels
- Optimierte Standardeinstellungen
v2.00
- Multi-Timeframe-Analyse hinzugefügt
- Multi-Oszillator-Konfluenz hinzugefügt
- Divergenzzonen hinzugefügt
- Kurszielprojektionen hinzugefügt
- Bestätigung von Kerzenmustern hinzugefügt
- Volumen-Bestätigung hinzugefügt
- S/R-Konfluenzprüfung hinzugefügt
- Auto SL/TP Levels hinzugefügt
- Stärke-Scoring-System hinzugefügt
- ZigZag Pivot-Erkennung hinzugefügt
v1.00
- Erste Version mit grundlegender Divergenzerfassung
📧 UNTERSTÜTZUNG
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Für Fragen, Funktionswünsche oder Support:
- Hinterlassen Sie einen Kommentar auf der Produktseite
- Kontakt über MQL5-Nachricht
Vielen Dank, dass Sie sich für Divergence Hunter Pro entschieden haben!
Klug handeln. Sicher handeln. 📈
==============================================================================
Urheberrecht © 2025 Rizwan Akram
Alle Rechte vorbehalten
==============================================================================