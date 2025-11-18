Englisch - Produktbeschreibung (V1.42)

SMC Workflow Auto EA - SR / OB / FVG mit BOS-CHOCH-Bestätigung

Smart-Money-Concepts Expert Advisor, der nur handelt, wenn ein sauberes SMC-Setup erscheint: Order-Block Retest nach Break of Structure (BOS / CHOCH) Bestätigung, mit optionalem SR und Fair Value Gap (FVG) Zusammenfluss. Der EA verwendet schwebende Limit-Orders, feste SL/TP- oder RR-basierte Exits, Step-Lock-Trailing und strenge Risikokontrollen, die darauf ausgelegt sind, die Broker-Validierung zu bestehen.

Was er tut

Erkennt die Swing-Struktur anhand von Pivots (BOS / CHOCH)

Erstellt Orderblöcke (OB) und filtert sie nach Alter, Abschwächung und Trend

Richtet Einträge optional an Unterstützungs-/Widerstands- und FVG-Lücken aus

Handelt nur über schwebende Limit-Orders auf OB-Ebenen (kein Markt-Spam)

Verwendet EMA-Trendfilter und Sitzungszeitfilter, um zufälliges Rauschen zu vermeiden

Enthält validierungssichere Prüfungen für Stop-Levels, Margin und Handelshäufigkeit

Einstiegslogik (High-Level)

Der EA basiert auf einem einfachen SMC-Workflow:

Erkennen eines Strukturbruchs (BOS / CHOCH) anhand der jüngsten Hochs/Tiefs. Identifizieren Sie gültige Orderblöcke um die Bewegung (bullische und bearische Zonen). Optional erforderlich: OB muss ungemildert und nicht zu alt sein

SR Zusammenfluss innerhalb eines konfigurierbaren Abstands

FVG-Zusammenfluss (Gap-Größe und Altersfilter) Setzen Sie ein Kauflimit für bullische OBs nach bullischen BOS (Trend oder neutraler Bias). Setzen Sie ein Verkaufslimit für bärische OBs nach bärischen BOS (Trend oder neutraler Bias). Stornieren oder ignorieren Sie Zonen, die zu alt sind, abgeschwächt wurden oder gegen die Risikoregeln verstoßen.

All dies wird intern gehandhabt - der Benutzer muss nur Symbol, Zeitrahmen und Risiko auswählen.

Risiko & Geldmanagement

Losgröße Feste Losgröße Oder Risiko-Prozent der Balance mit automatischer Lot-Anpassung

Fester SL/TP Fester SL/TP in Punkten Oder Risk-Reward-Modus mit fester SL in Punkten und RR-Multiplikator

Break-Even und Step-Lock SL auf Break-Even verschieben, nachdem der Kurs einen bestimmten Gewinn erreicht hat (Punkte oder R) TP/Parts Step-Lock : Sichern Sie den Gewinn schrittweise, wenn sich der Kurs weiter bewegt Separater minimaler Schritt in Punkten, um Mikromodifikationen zu vermeiden

Session- und Handelslimits Ein Handelsablauf pro Bar (kein Bar-Spamming) Maximale Aufträge pro Signal, maximale offene Trades, maximale schwebende Aufträge Cooldown zwischen Trades in Minuten Pending Verfall in Minuten



Sicherheit & Validierungsfunktionen

Prüft das Broker-Stop-Niveau und passt den SL/TP-Abstand bei Bedarf an

Zusätzlicher Sicherheitspuffer zwischen Einstiegskurs und aktuellem Marktpreis

Margenprüfung mittels OrderCalcMargin + freie Marge vor dem Absenden der Order

De-Duplizierung von Pendings auf gleichem Niveau (Preistoleranz in Punkten)

Nur ein Symbol, eine EA-Instanz pro Chart - einfaches und sauberes Verhalten

Validierungsfreundlich für Broker, die "close-to-market" Orders einschränken

Übersicht der Eingaben

Die Eingaben sind der Übersichtlichkeit halber gruppiert:

Handel/Ausführung - automatischer Handel ein/aus, magische Zahl, maximale Aufträge pro Signal, maximale Trades pro Tag, Abklingzeit, usw.

Zeitfilter - Handelszeitfenster nach Stunden (Serverzeit).

Trend / Struktur - EMA-Periode, BOS-Bestätigungsmodus, Pivot-Balken links/rechts, BOS-Puffer.

Orderblöcke - OB-Eingangsfraktion, SL-Puffer, maximales Alter (Balken), Erlauben von Pre-BOS-Blöcken, Nur-mitigierte-Filter.

Support-Resistance Confluence - Aktivierung der SR-Anforderung, maximaler Abstand in Punkten, Break-Buffer und Pending Offset.

FVG-Konfluenz - minimale Gap-Größe, maximales Alter (Bars).

Money Management - festes Lot oder Risikoprozent, Basis-Risikoprozent.

Fester SL/TP / RR-Modus - wählen Sie, ob Sie feste Punkte oder RR-basierte Ausstiege verwenden möchten.

Break-Even & Step-Lock - BE-Auslöser, BE-Puffer, RR-Level, Anzahl der Teile, minimaler Trail Step.

Validator / Sicherheit - Sicherheitspuffer für den Einstieg, Lookback-Balken, ausstehender Verfall, Toleranz für doppelte Preise.

Dashboard UI - aktivieren/deaktivieren Sie das Dashboard im Diagramm und passen Sie seine Position/Größe an.

Verwendung

Verbinden Sie den EA mit Ihrem bevorzugten Symbol und Zeitrahmen (zum Beispiel: XAUUSD M15 oder wichtige FX-Paare auf M15-H1). Wählen Sie Ihren Risikomodus (festes Lot oder prozentuales Risiko) und passen Sie SL/TP / BE / Trailing an Ihren Stil an. Konfigurieren Sie das Zeitfenster und den EMA-Trendfilter, wenn Sie bestimmte Sitzungen vermeiden möchten. Führen Sie Backtests mit Daten aus mehreren Jahren durch und testen Sie dann die Entwicklung auf einem Demokonto. Gehen Sie erst dann zu einem kleinen Live-Risiko über, wenn Sie mit dem Verhalten zufrieden sind.

Wichtige Hinweise und Risikowarnung

Dieser EA ist ein Werkzeug , keine garantierte Geldmaschine. Die Marktbedingungen ändern sich.

Testen Sie immer zuerst auf einer Demo und passen Sie die Einstellungen an Ihren Broker, Ihr Symbol und Ihren Zeitrahmen an.

Setzen Sie ein Risiko ein, mit dem Sie sich wohl fühlen; investieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.

Frühere Leistungen in Backtests oder Vorwärtstests sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.



















TH - Produkt-Beschreibung

SMC Arbeitsablauf Auto EA - SMC SR / OB / FVG พร้อมยืนยัน BOS-CHOCH

EA เทรดอัตโนมัติที่ออกแบบบนแนวคิด Smart Money Concepts (SMC) เข้าเทรดเฉพาะเมื่อมีรูปแบบชัดเจน: การกลับตัวของโครงสร้างราคา (BOS / CHOCH) แล้วรอให้ราคาเทสต์กลับมาที่ Order Block (OB) โดยสามารถเลือกให้มีแนวรับ-แนวต้าน (SR) และ Fair Value Gap (FVG) เป็นตัวช่วยยืนยันสัญญาณได้ EA ใช้คำสั่ง Pending Limit เท่านั้น และมีระบบจัดการความเสี่ยงอย่างละเอียด พร้อมตัวป้องกันสำหรับโบรกเกอร์ที่จำกัดระยะ "ใกล้ราคา"

EA ทำอะไรให้บ้าง

ตรวจจับ โครงสร้างราคา (Struktur) จากจุดสวิง (Pivot) เพื่อหา BOS / CHOCH

สร้างและคัดกรอง Auftragssperre ทั้งฝั่ง Kauf / Verkauf กำหนดอายุสูงสุดของ OB เลือกได้ว่าให้เทรดเฉพาะ OB ที่ยังไม่ถูก Abschwächen

เลือกใช้ แนวรับ-แนวต้าน (SR) เป็นเงื่อนไขเสริมได้

เลือกใช้ Fair Value Gap (FVG) เป็น Confluence เพิ่มเติม (กำหนดขนาด Gap และอายุได้)

เข้าเทรดด้วย Pending Buy Limit / Sell Limit เท่านั้น ไม่ยิง Market ซ้ำ ๆ ทุกแท่ง

ใช้ EMA เทรนด์ และ ตัวกรองเวลาเทรด (Zeitfilter) เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงตลาดไม่นิ่ง

มี Dashboard แสดงสถานะสัญญาณ, โหมดเทรด, P&L รายวัน และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ บนกราฟ

ภาพรวม Logik การเข้าออเดอร์ (แบบย่อ)

ตรวจจับการ Bruch der Struktur (BOS / CHOCH) จากโครงสร้างสวิงล่าสุด เมื่อมี BOS แล้ว สร้าง Orderblock ที่เกี่ยวข้อง (Bullish / Bearish) ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ผู้ใช้ตั้งค่า ทิศทางเทรนด์จาก EMA

ระยะห่างและการยืนยันจากแนวรับ-แนวต้าน (SR)

มี FVG ที่ขนาดและอายุอยู่ในเงื่อนไขหรือไม่ วางคำสั่ง Buy Limit ที่ Bullish OB หลังจาก BOS ขาขึ้น วางคำสั่ง Sell Limit ที่ Bearish OB หลังจาก BOS ขาลง ยกเลิก/เพิกเฉยโซนที่เก่าเกินไป หรือไม่ผ่านกติกาความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง (Risiko- und Geldmanagement)

การกำหนด Los Los คงที่ (Festes Los) หรือ เสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงิน (Risiko %) พร้อมคำนวณ Lot ให้อัตโนมัติ

Stop Loss / Take Profit ใช้ SL / TP แบบ ค่าคงที่เป็นจุด (Festpunkte) หรือโหมด Risiko-Belohnung (RR) ใช้ SL ตามจุดที่กำหนด และให้ TP คูณ RR

Break-Even & Step-Lock เลื่อน SL ไปที่ จุดคุ้มทุน (BE) เมื่อกำไรถึงระดับที่กำหนด (จะใช้แบบ Punkte หรือแบบเท่าของ R ก็ได้) ระบบ Step-Lock Trailing ล็อกกำไรเป็นขั้น ๆ ตามจำนวน TP/Parts ที่ตั้งไว้ มีขั้นขั้นต่ำของการเลื่อน SL เพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ไขจุกจิก

การจำกัดการเทรด จำกัดจำนวนออเดอร์ต่อสัญญาณ จำกัดจำนวนออเดอร์ที่เปิดอยู่, จำนวน Pending และจำนวนเทรดต่อวัน ตั้งเวลา Abkühlung (นาที) ระหว่างการเปิดชุดออเดอร์ใหม่ ตั้งอายุคำสั่ง Schwebend (นาที) ให้หมดอายุอัตโนมัติ



ฟังก์ชันด้านความปลอดภัย (Sicherheit / Validierung)

ตรวจสอบ Stop Level ของโบรกเกอร์ ก่อนวาง SL / TP และปรับระยะให้ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

มี Sicherheitspuffer ระหว่างราคา Entry กับราคา Bid/Ask ปัจจุบัน เพื่อป้องกันคำสั่ง "ใกล้ตลาดเกินไป"

ตรวจสอบ Marge ที่ต้องใช้ ด้วย OrderCalcMargin เทียบกับ Freie Marge ก่อนส่งคำสั่ง

กันการวาง Schwebend ซ้ำที่ราคาใกล้กัน ด้วย Toleranz ในหน่วยจุด

จำกัดการเทรดแบบ 1 EA ต่อ 1 สัญลักษณ์บนกราฟ ช่วยให้พฤติกรรมของ EA ชัดเจน

ออกแบบให้ทำงานแบบ validierungsfreundlich เหมาะกับการทดสอบอัตโนมัติของโบรกเกอร์

ภาพรวมกลุ่มอินพุต

อินพุตถูกแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อให้ตั้งค่าได้ง่าย เช่น

Handel / Ausführung - เปิด/ปิด Auto-Trade, Magische Zahl, Max Orders, Cooldown ฯลฯ

Zeitfilter - กำหนดช่วงเวลาเทรดตามชั่วโมงเซิร์ฟเวอร์

Trend / Struktur - ค่า EMA, วิธีคอนเฟิร์ม BOS, จำนวนแท่งซ้าย-ขวาของ Pivot, BOS Buffer

Auftragssperren - สัดส่วน Eintrag ใน OB, SL Puffer, อายุสูงสุดของ OB, ตัวเลือก OB Pre-BOS / Mitigated

Support-Resistance Confluence - เปิด/ปิดการใช้ SR, ระยะ SR-OB สูงสุด, Break Buffer, Offset ของ Pending

FVG Zusammenfluss - ขนาด Lücke ขั้นต่ำ, อายุของ FVG สูงสุด (จำนวนแท่ง)

Money Management - เลือก Fixed Lot หรือ Risk % พร้อมค่าพื้นฐานที่ใช้คำนวณ

Fester SL/TP / RR Modus - โหมด SL/TP แบบจุดคงที่ หรือโหมด RR

Break-Even & Step-Lock - จุดทริก BE, Puffer, ระดับ R, จำนวนส่วนของ TP, ขั้นต่ำการเลื่อน SL

Validator / Sicherheit - ระยะ Sicherheitspuffer สำหรับ Eintrag, จำนวนแท่ง Rückblick, อายุของ Ausstehend, ค่า Toleranz สำหรับกันคำสั่งซ้ำ

Dashboard UI - เปิด/ปิด และปรับตำแหน่ง/ขนาดแดชบอร์ดบนกราฟ

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

เลือกสัญลักษณ์และ Zeitrahmen ที่ต้องการ เช่น XAUUSD M15 หรือคู่เงินหลักบน M15-H1 ตั้งค่า โหมดความเสี่ยง (Fixed Lot หรือ Risiko %) และกำหนด SL/TP, BE, Trailing ให้เหมาะกับสไตล์ กำหนดช่วงเวลาเทรด และตัวกรอง Trend ตามต้องการ ทำ Backtest หลายช่วงเวลา และทดสอบบนบัญชี Demo ก่อนใช้งานจริง เมื่อเข้าใจพฤติกรรม EA แล้ว ค่อยเริ่มใช้กับบัญชีจริงด้วยความเสี่ยงที่เหมาะสม

ข้อควรระวังและคำเตือนความเสี่ยง