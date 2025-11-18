SMC Workflow Auto EA
- Experten
- Choawana Malaikitsanachalee
- Version: 1.42
- Aktualisiert: 18 November 2025
Englisch - Produktbeschreibung (V1.42)
SMC Workflow Auto EA - SR / OB / FVG mit BOS-CHOCH-Bestätigung
Smart-Money-Concepts Expert Advisor, der nur handelt, wenn ein sauberes SMC-Setup erscheint: Order-Block Retest nach Break of Structure (BOS / CHOCH) Bestätigung, mit optionalem SR und Fair Value Gap (FVG) Zusammenfluss. Der EA verwendet schwebende Limit-Orders, feste SL/TP- oder RR-basierte Exits, Step-Lock-Trailing und strenge Risikokontrollen, die darauf ausgelegt sind, die Broker-Validierung zu bestehen.
Was er tut
-
Erkennt die Swing-Struktur anhand von Pivots (BOS / CHOCH)
-
Erstellt Orderblöcke (OB) und filtert sie nach Alter, Abschwächung und Trend
-
Richtet Einträge optional an Unterstützungs-/Widerstands- und FVG-Lücken aus
-
Handelt nur über schwebende Limit-Orders auf OB-Ebenen (kein Markt-Spam)
-
Verwendet EMA-Trendfilter und Sitzungszeitfilter, um zufälliges Rauschen zu vermeiden
-
Enthält validierungssichere Prüfungen für Stop-Levels, Margin und Handelshäufigkeit
Einstiegslogik (High-Level)
Der EA basiert auf einem einfachen SMC-Workflow:
-
Erkennen eines Strukturbruchs (BOS / CHOCH) anhand der jüngsten Hochs/Tiefs.
-
Identifizieren Sie gültige Orderblöcke um die Bewegung (bullische und bearische Zonen).
-
Optional erforderlich:
-
OB muss ungemildert und nicht zu alt sein
-
SR Zusammenfluss innerhalb eines konfigurierbaren Abstands
-
FVG-Zusammenfluss (Gap-Größe und Altersfilter)
-
-
Setzen Sie ein Kauflimit für bullische OBs nach bullischen BOS (Trend oder neutraler Bias).
-
Setzen Sie ein Verkaufslimit für bärische OBs nach bärischen BOS (Trend oder neutraler Bias).
-
Stornieren oder ignorieren Sie Zonen, die zu alt sind, abgeschwächt wurden oder gegen die Risikoregeln verstoßen.
All dies wird intern gehandhabt - der Benutzer muss nur Symbol, Zeitrahmen und Risiko auswählen.
Risiko & Geldmanagement
-
Losgröße
-
Feste Losgröße
-
Oder Risiko-Prozent der Balance mit automatischer Lot-Anpassung
-
-
Fester SL/TP
-
Fester SL/TP in Punkten
-
Oder Risk-Reward-Modus mit fester SL in Punkten und RR-Multiplikator
-
-
Break-Even und Step-Lock
-
SL auf Break-Even verschieben, nachdem der Kurs einen bestimmten Gewinn erreicht hat (Punkte oder R)
-
TP/Parts Step-Lock: Sichern Sie den Gewinn schrittweise, wenn sich der Kurs weiter bewegt
-
Separater minimaler Schritt in Punkten, um Mikromodifikationen zu vermeiden
-
-
Session- und Handelslimits
-
Ein Handelsablauf pro Bar (kein Bar-Spamming)
-
Maximale Aufträge pro Signal, maximale offene Trades, maximale schwebende Aufträge
-
Cooldown zwischen Trades in Minuten
-
Pending Verfall in Minuten
-
Sicherheit & Validierungsfunktionen
-
Prüft das Broker-Stop-Niveau und passt den SL/TP-Abstand bei Bedarf an
-
Zusätzlicher Sicherheitspuffer zwischen Einstiegskurs und aktuellem Marktpreis
-
Margenprüfung mittels OrderCalcMargin + freie Marge vor dem Absenden der Order
-
De-Duplizierung von Pendings auf gleichem Niveau (Preistoleranz in Punkten)
-
Nur ein Symbol, eine EA-Instanz pro Chart - einfaches und sauberes Verhalten
-
Validierungsfreundlich für Broker, die "close-to-market" Orders einschränken
Übersicht der Eingaben
Die Eingaben sind der Übersichtlichkeit halber gruppiert:
-
Handel/Ausführung - automatischer Handel ein/aus, magische Zahl, maximale Aufträge pro Signal, maximale Trades pro Tag, Abklingzeit, usw.
-
Zeitfilter - Handelszeitfenster nach Stunden (Serverzeit).
-
Trend / Struktur - EMA-Periode, BOS-Bestätigungsmodus, Pivot-Balken links/rechts, BOS-Puffer.
-
Orderblöcke - OB-Eingangsfraktion, SL-Puffer, maximales Alter (Balken), Erlauben von Pre-BOS-Blöcken, Nur-mitigierte-Filter.
-
Support-Resistance Confluence - Aktivierung der SR-Anforderung, maximaler Abstand in Punkten, Break-Buffer und Pending Offset.
-
FVG-Konfluenz - minimale Gap-Größe, maximales Alter (Bars).
-
Money Management - festes Lot oder Risikoprozent, Basis-Risikoprozent.
-
Fester SL/TP / RR-Modus - wählen Sie, ob Sie feste Punkte oder RR-basierte Ausstiege verwenden möchten.
-
Break-Even & Step-Lock - BE-Auslöser, BE-Puffer, RR-Level, Anzahl der Teile, minimaler Trail Step.
-
Validator / Sicherheit - Sicherheitspuffer für den Einstieg, Lookback-Balken, ausstehender Verfall, Toleranz für doppelte Preise.
-
Dashboard UI - aktivieren/deaktivieren Sie das Dashboard im Diagramm und passen Sie seine Position/Größe an.
Verwendung
-
Verbinden Sie den EA mit Ihrem bevorzugten Symbol und Zeitrahmen (zum Beispiel: XAUUSD M15 oder wichtige FX-Paare auf M15-H1).
-
Wählen Sie Ihren Risikomodus (festes Lot oder prozentuales Risiko) und passen Sie SL/TP / BE / Trailing an Ihren Stil an.
-
Konfigurieren Sie das Zeitfenster und den EMA-Trendfilter, wenn Sie bestimmte Sitzungen vermeiden möchten.
-
Führen Sie Backtests mit Daten aus mehreren Jahren durch und testen Sie dann die Entwicklung auf einem Demokonto.
-
Gehen Sie erst dann zu einem kleinen Live-Risiko über, wenn Sie mit dem Verhalten zufrieden sind.
Wichtige Hinweise und Risikowarnung
-
Dieser EA ist ein Werkzeug, keine garantierte Geldmaschine. Die Marktbedingungen ändern sich.
-
Testen Sie immer zuerst auf einer Demo und passen Sie die Einstellungen an Ihren Broker, Ihr Symbol und Ihren Zeitrahmen an.
-
Setzen Sie ein Risiko ein, mit dem Sie sich wohl fühlen; investieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.
-
Frühere Leistungen in Backtests oder Vorwärtstests sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Weitere Programme finden Sie unter folgendem Link : Choawana Malaikitsanachalee - tnainmix - Trader's profile - MQL5 Algo Trading community
TH - Produkt-Beschreibung
SMC Arbeitsablauf Auto EA - SMC SR / OB / FVG พร้อมยืนยัน BOS-CHOCH
EA เทรดอัตโนมัติที่ออกแบบบนแนวคิด Smart Money Concepts (SMC) เข้าเทรดเฉพาะเมื่อมีรูปแบบชัดเจน: การกลับตัวของโครงสร้างราคา (BOS / CHOCH) แล้วรอให้ราคาเทสต์กลับมาที่ Order Block (OB) โดยสามารถเลือกให้มีแนวรับ-แนวต้าน (SR) และ Fair Value Gap (FVG) เป็นตัวช่วยยืนยันสัญญาณได้ EA ใช้คำสั่ง Pending Limit เท่านั้น และมีระบบจัดการความเสี่ยงอย่างละเอียด พร้อมตัวป้องกันสำหรับโบรกเกอร์ที่จำกัดระยะ "ใกล้ราคา"
EA ทำอะไรให้บ้าง
-
ตรวจจับ โครงสร้างราคา (Struktur) จากจุดสวิง (Pivot) เพื่อหา BOS / CHOCH
-
สร้างและคัดกรอง Auftragssperre ทั้งฝั่ง Kauf / Verkauf
-
กำหนดอายุสูงสุดของ OB
-
เลือกได้ว่าให้เทรดเฉพาะ OB ที่ยังไม่ถูก Abschwächen
-
-
เลือกใช้ แนวรับ-แนวต้าน (SR) เป็นเงื่อนไขเสริมได้
-
เลือกใช้ Fair Value Gap (FVG) เป็น Confluence เพิ่มเติม (กำหนดขนาด Gap และอายุได้)
-
เข้าเทรดด้วย Pending Buy Limit / Sell Limit เท่านั้น ไม่ยิง Market ซ้ำ ๆ ทุกแท่ง
-
ใช้ EMA เทรนด์ และ ตัวกรองเวลาเทรด (Zeitfilter) เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงตลาดไม่นิ่ง
-
มี Dashboard แสดงสถานะสัญญาณ, โหมดเทรด, P&L รายวัน และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ บนกราฟ
ภาพรวม Logik การเข้าออเดอร์ (แบบย่อ)
-
ตรวจจับการ Bruch der Struktur (BOS / CHOCH) จากโครงสร้างสวิงล่าสุด
-
เมื่อมี BOS แล้ว สร้าง Orderblock ที่เกี่ยวข้อง (Bullish / Bearish)
-
ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ผู้ใช้ตั้งค่า
-
ทิศทางเทรนด์จาก EMA
-
ระยะห่างและการยืนยันจากแนวรับ-แนวต้าน (SR)
-
มี FVG ที่ขนาดและอายุอยู่ในเงื่อนไขหรือไม่
-
-
วางคำสั่ง Buy Limit ที่ Bullish OB หลังจาก BOS ขาขึ้น
-
วางคำสั่ง Sell Limit ที่ Bearish OB หลังจาก BOS ขาลง
-
ยกเลิก/เพิกเฉยโซนที่เก่าเกินไป หรือไม่ผ่านกติกาความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง (Risiko- und Geldmanagement)
-
การกำหนด Los
-
Los คงที่ (Festes Los)
-
หรือ เสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงิน (Risiko %) พร้อมคำนวณ Lot ให้อัตโนมัติ
-
-
Stop Loss / Take Profit
-
ใช้ SL / TP แบบ ค่าคงที่เป็นจุด (Festpunkte)
-
หรือโหมด Risiko-Belohnung (RR) ใช้ SL ตามจุดที่กำหนด และให้ TP คูณ RR
-
-
Break-Even & Step-Lock
-
เลื่อน SL ไปที่ จุดคุ้มทุน (BE) เมื่อกำไรถึงระดับที่กำหนด (จะใช้แบบ Punkte หรือแบบเท่าของ R ก็ได้)
-
ระบบ Step-Lock Trailing ล็อกกำไรเป็นขั้น ๆ ตามจำนวน TP/Parts ที่ตั้งไว้
-
มีขั้นขั้นต่ำของการเลื่อน SL เพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ไขจุกจิก
-
-
การจำกัดการเทรด
-
จำกัดจำนวนออเดอร์ต่อสัญญาณ
-
จำกัดจำนวนออเดอร์ที่เปิดอยู่, จำนวน Pending และจำนวนเทรดต่อวัน
-
ตั้งเวลา Abkühlung (นาที) ระหว่างการเปิดชุดออเดอร์ใหม่
-
ตั้งอายุคำสั่ง Schwebend (นาที) ให้หมดอายุอัตโนมัติ
-
ฟังก์ชันด้านความปลอดภัย (Sicherheit / Validierung)
-
ตรวจสอบ Stop Level ของโบรกเกอร์ ก่อนวาง SL / TP และปรับระยะให้ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ
-
มี Sicherheitspuffer ระหว่างราคา Entry กับราคา Bid/Ask ปัจจุบัน เพื่อป้องกันคำสั่ง "ใกล้ตลาดเกินไป"
-
ตรวจสอบ Marge ที่ต้องใช้ ด้วย OrderCalcMargin เทียบกับ Freie Marge ก่อนส่งคำสั่ง
-
กันการวาง Schwebend ซ้ำที่ราคาใกล้กัน ด้วย Toleranz ในหน่วยจุด
-
จำกัดการเทรดแบบ 1 EA ต่อ 1 สัญลักษณ์บนกราฟ ช่วยให้พฤติกรรมของ EA ชัดเจน
-
ออกแบบให้ทำงานแบบ validierungsfreundlich เหมาะกับการทดสอบอัตโนมัติของโบรกเกอร์
ภาพรวมกลุ่มอินพุต
อินพุตถูกแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อให้ตั้งค่าได้ง่าย เช่น
-
Handel / Ausführung - เปิด/ปิด Auto-Trade, Magische Zahl, Max Orders, Cooldown ฯลฯ
-
Zeitfilter - กำหนดช่วงเวลาเทรดตามชั่วโมงเซิร์ฟเวอร์
-
Trend / Struktur - ค่า EMA, วิธีคอนเฟิร์ม BOS, จำนวนแท่งซ้าย-ขวาของ Pivot, BOS Buffer
-
Auftragssperren - สัดส่วน Eintrag ใน OB, SL Puffer, อายุสูงสุดของ OB, ตัวเลือก OB Pre-BOS / Mitigated
-
Support-Resistance Confluence - เปิด/ปิดการใช้ SR, ระยะ SR-OB สูงสุด, Break Buffer, Offset ของ Pending
-
FVG Zusammenfluss - ขนาด Lücke ขั้นต่ำ, อายุของ FVG สูงสุด (จำนวนแท่ง)
-
Money Management - เลือก Fixed Lot หรือ Risk % พร้อมค่าพื้นฐานที่ใช้คำนวณ
-
Fester SL/TP / RR Modus - โหมด SL/TP แบบจุดคงที่ หรือโหมด RR
-
Break-Even & Step-Lock - จุดทริก BE, Puffer, ระดับ R, จำนวนส่วนของ TP, ขั้นต่ำการเลื่อน SL
-
Validator / Sicherheit - ระยะ Sicherheitspuffer สำหรับ Eintrag, จำนวนแท่ง Rückblick, อายุของ Ausstehend, ค่า Toleranz สำหรับกันคำสั่งซ้ำ
-
Dashboard UI - เปิด/ปิด และปรับตำแหน่ง/ขนาดแดชบอร์ดบนกราฟ
วิธีเริ่มต้นใช้งาน
-
เลือกสัญลักษณ์และ Zeitrahmen ที่ต้องการ เช่น XAUUSD M15 หรือคู่เงินหลักบน M15-H1
-
ตั้งค่า โหมดความเสี่ยง (Fixed Lot หรือ Risiko %) และกำหนด SL/TP, BE, Trailing ให้เหมาะกับสไตล์
-
กำหนดช่วงเวลาเทรด และตัวกรอง Trend ตามต้องการ
-
ทำ Backtest หลายช่วงเวลา และทดสอบบนบัญชี Demo ก่อนใช้งานจริง
-
เมื่อเข้าใจพฤติกรรม EA แล้ว ค่อยเริ่มใช้กับบัญชีจริงด้วยความเสี่ยงที่เหมาะสม
ข้อควรระวังและคำเตือนความเสี่ยง
-
EA ตัวนี้เป็นเพียง เครื่องมือช่วยเทรด ไม่ใช่ระบบรับประกันกำไร ตลาดสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตลอดเวลา
-
ผลลัพธ์จากการ Backtest หรือ Forward Test ในอดีต ไม่การันตีผลลัพธ์ในอนาคต
-
ควรใช้เงินที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ และทดสอบกับบัญชี Demo ให้เข้าใจพฤติกรรม EA ก่อนเสมอ