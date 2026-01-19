Optimized Spike Detector Pro

Optimized Spike Detector Pro für MT5 ist ein professioneller technischer Indikator, der entwickelt wurde, um starke, impulsive Preisbewegungen (Spikes) in jedem Finanzinstrument zu identifizieren und zu nutzen. Durch den Einsatz eines hochentwickelten, multialgorithmischen Kerns unterscheidet er mit außergewöhnlicher Genauigkeit signifikante Volatilitätsausweitungen von Marktgeräuschen. Das Tool passt sich dynamisch an sich ändernde Marktbedingungen an, filtert falsche Signale heraus und zeigt nur Spike-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit in Echtzeit an. Mit vollständig anpassbaren Empfindlichkeitsparametern, visuellen und Push-Benachrichtigungssystemen und Multi-Timeframe-Analysen bietet es klare Einstiegs- und Ausstiegspunkte für Scalper und Daytrader. Dieser Detektor wurde für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit in der MQL5-Umgebung entwickelt und ist ein unverzichtbarer Vorteil für Strategien, die sich auf Ausbrüche, Nachrichtenereignisse und schnelle Momentumverschiebungen konzentrieren.
Weitere Produkte dieses Autors
Spike detector Green V2
Odete Argelio Simbine
Indikatoren
Spike DETECTOR Grün V2 Spike-Detektionssystem - Version 2 Nicht nachbildender Indikator, optimiert für Märkte mit hoher Volatilität wie Boom, Crash und Volatilitätsindizes. Erkennt starke Momentum-Bewegungen (Spikes) mit geringer Latenzzeit. Was sich in V2 geändert hat: Algorithmus 47% genauer als in der Vorgängerversion Verbessertes Anti-Falschsignal-Filtersystem Schnellere Erkennung (0,7 Kerzen im Durchschnitt) Kontrollpanel mit Echtzeit-Metriken Hauptmerkmale: Nicht nachmalende Signale mit kl
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension