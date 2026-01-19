Optimized Spike Detector Pro für MT5 ist ein professioneller technischer Indikator, der entwickelt wurde, um starke, impulsive Preisbewegungen (Spikes) in jedem Finanzinstrument zu identifizieren und zu nutzen. Durch den Einsatz eines hochentwickelten, multialgorithmischen Kerns unterscheidet er mit außergewöhnlicher Genauigkeit signifikante Volatilitätsausweitungen von Marktgeräuschen. Das Tool passt sich dynamisch an sich ändernde Marktbedingungen an, filtert falsche Signale heraus und zeigt nur Spike-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit in Echtzeit an. Mit vollständig anpassbaren Empfindlichkeitsparametern, visuellen und Push-Benachrichtigungssystemen und Multi-Timeframe-Analysen bietet es klare Einstiegs- und Ausstiegspunkte für Scalper und Daytrader. Dieser Detektor wurde für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit in der MQL5-Umgebung entwickelt und ist ein unverzichtbarer Vorteil für Strategien, die sich auf Ausbrüche, Nachrichtenereignisse und schnelle Momentumverschiebungen konzentrieren.