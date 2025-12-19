FXGrowth2

FXGrowth2 - Automatisierte Handelsstrategie

FXGrowth2 ist eine automatisierte Handelsstrategie, die mit einem Hauptziel entwickelt wurde: Maximierung des Verhältnisses zwischen Rendite und Drawdown bei gleichzeitiger strikter Risikokontrolle, wobei der maximale Drawdown auf dem Konto unter 15% gehalten wird.

Um Robustheit und Konsistenz zu gewährleisten, wurde das System über einen Zeitraum von 5 Jahren mit historischen Daten von 28 Währungspaaren aus den 7 wichtigsten Währungen getestet: USD, EUR, GBP, AUD, CAD, NZD, und JPY. Nur wenn ein Währungspaar unsere vordefinierten Performance- und Risikokriterien erfüllt, optimieren wir die Systemparameter speziell für dieses Instrument.

Alle Backtest-Ergebnisse sind vollständig transparent und überprüfbar. Die Benutzer können die historische Performance unabhängig überprüfen und validieren, indem sie FXGrowth2 herunterladen und selbst testen.

FXGrowth2 wurde mit einem starken Fokus auf eine risikoangepasste Performance und nicht auf eine aggressive Gewinnjagd entwickelt und eignet sich daher für Trader, die Kapitalerhalt und langfristige Stabilität bevorzugen.

Hinweis: Die Backtest-Ergebnisse basieren auf historischen Daten und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel ist mit Risiken verbunden.

Richtlinien für die Nutzung

  • Der empfohlene Mindestkontostand beträgt 1.000 USD; für eine stabilere Performance wird jedoch ein Kontostand von 2.000 USD oder mehr dringend empfohlen.

  • Der Standardzeitrahmen für den Betrieb ist M5 (5-Minuten-Chart).

  • Obwohl die Währungspaare bereits optimiert wurden, wird den Benutzern empfohlen, nur mit dem vordefinierten Portfolio zu handeln, das auf der Registerkarte "Common" des EA aufgeführt ist, um eine optimale Performance und Risikokontrolle zu gewährleisten.

Eingabeparameter Erläuterung

Auto Spread Limit
Setzen Sie diesen Parameter auf true, um den Einstieg in den Handel in Zeiten übermäßig ausgedehnter Spreads zu verhindern.
Setzen Sie den Wert auf false, damit der EA unabhängig von den Spread-Bedingungen Trades eröffnen kann.

Max Risk
Es wird empfohlen, diese Einstellung auf Auto (voroptimiert) zu belassen.
Alternativ können die Benutzer diesen Wert entsprechend ihrem gewünschten Risiko- und Ertragsprofil erhöhen oder verringern. Höhere Werte können die potenziellen Renditen steigern, erhöhen aber auch den Drawdown des Kontos.

Anfangsvolumen
Es wird empfohlen, diese Einstellung auf Auto zu belassen.
Eine manuelle Erhöhung der anfänglichen Losgröße erhöht proportional den Drawdown des Kontos.

Maximale Menge
Die Einstellung "Auto" wird in Übereinstimmung mit dem ausgewählten maximalen Risikoniveau optimiert.
Benutzer können diesen Wert auch manuell einstellen. Eine Erhöhung der maximalen Anzahl von Positionen erhöht direkt den Drawdown des Kontos.

Stop-Loss-Modus
Wählen Sie " Nicht anwenden" oder wenden Sie die Stop-Loss-Kontrolle nach Symbol, Konto oderbeidem an, je nach dem bevorzugten Risikomanagementansatz.

Stop Loss
Legt das Stop-Loss-Niveau entsprechend dem ausgewählten Stop-Loss-Modus fest.

Kontogewinnziel
Legt das automatische Gewinnziel auf Kontoebene fest.

Close All When Target Profit Is Reached
Setzen Sie diese Option auf true, um alle offenen Positionen automatisch zu schließen, sobald das Kontogewinnziel erreicht ist.
Wenn Sie diesen Wert auf "false" setzen, wird der Handelsstatusindikator rosa, wenn das Kontoprofitziel erreicht wird, ohne dass Positionen automatisch geschlossen werden.

Zusätzlicher Risikohinweis

Dieser EA kann Positionsskalierungstechniken wie Martingale oder Grid verwenden. Diese Strategien können den Drawdown und das Risiko eines Kontoverlustes erheblich erhöhen, insbesondere bei starken Markttrends.

Dies ist der Link zum Signalkonto der Strategie, das bei der MQL5 Community registriert ist:

https://www.mql5.com/en/signals/2329784?source=Site+Signale+Mein

