GoldMaster Signal Trader

GOLD MASTER TRADER 3.0

Professionelles Goldhandelssystem für Institutionen





---





ERSCHLIESSEN SIE SICH DEN VORSPRUNG DER PROFIS IM GOLDHANDEL





Was wäre, wenn Sie den Goldmarkt mit den Augen der institutionellen Händler sehen könnten? Was wäre, wenn Sie ein System hätten, das Ihnen nicht nur zeigt, wo der Preis steht, sondern auch, wohin sich das große Geld wahrscheinlich als nächstes bewegen wird?





Gold Master Trader 3.0 ist kein weiterer nachlaufender Indikator, der Ihnen zeigt, was bereits geschehen ist. Es ist ein umfassendes institutionelles Handelssystem, das den Auftragsfluss, die Marktstruktur und die wichtigsten institutionellen Ebenen in Echtzeit aufzeigt.





Bonus-Paket: OUR DAILY SCALPER EA für BTCUSD und VIX75





DAS PROBLEM MIT DEN GEWÖHNLICHEN GOLDINDIKATOREN





Die meisten Kleinhändler bewegen sich auf dem Goldmarkt im Blindflug. Sie benutzen:





- Nachlaufende Indikatoren, die Bewegungen bestätigen, nachdem sie geschehen sind

- Zu stark vereinfachte Systeme, die die Marktstruktur ignorieren

- Tools, die zeigen, was passiert, aber nie warum





Das Ergebnis? Sie steigen zum falschen Zeitpunkt ein, werden von institutionellen Niveaus gestoppt, die sie nicht sehen können, und wundern sich, warum der Markt gegen sie zu laufen scheint.





WIE INSTITUTIONELLE HÄNDLER GOLD WIRKLICH ANALYSIEREN





Professionelle Goldhändler konzentrieren sich auf drei Kernelemente:





1. Marktbeeinflussung - Sind wir in einem institutionellen Kauf- oder Verkaufsumfeld?

2. Auftragsfluss - Wo werden die großen Aufträge platziert?

3. Key Levels - Wo werden die Institutionen ihre Positionen verteidigen?





Bislang waren diese Informationen erforderlich:





- Mehrere teure Bloomberg-Terminals

- Jahrelange institutionelle Erfahrung

- Komplexe manuelle Analyse





Gold Master Trader 3.0 fasst all dies in einem einzigen, visuellen System zusammen.





GOLD-HANDELSMETHODIK: ORDERBLÖCKE + PIVOT-PUNKTE

Hier ist eine professionelle Handelsmethodik, die H1-Orderblöcke mit täglichen Pivot-Punkten kombiniert - keine zusätzlichen Kauf-/Verkaufssignale erforderlich. Dies ist ein reiner institutioneller Preisaktionsansatz.

---

KERN-HANDELSREGELN

PHASE 1: MARKTBEDINGUNGEN IDENTIFIZIEREN

Täglicher Marktkontext:

- Prüfen Sie, wo sich der Preis relativ zum täglichen Pivot (PP) befindet - Oberhalb des PP = bullische Tendenz für den Tag - Unterhalb des PP = bärische Tendenz für den Tag - Innerhalb des PP ± 0,5% = Spanne/Konsolidierungstag

Status des Orderblocks:

- Frischer Orderblock (nicht berührt) = hohe Wahrscheinlichkeit - Berührter Orderblock = Geringere Wahrscheinlichkeit - Kein Orderblock in der Nähe des Preises = Warten auf Formation

---

EINSTIEGSMETHODIK

KAUFSETUPS (aus zinsbullischer Sicht)

Setup 1: Order Block + Zusammenfluss von Support und Pivot

``` BEDINGUNGEN: 1. Der Preis berührt die S1 oder S2 Pivot-Ebene 2. Bullish Order Block existiert auf/neben diesem Level 3. Der Orderblock ist FRISCH (nicht vorher berührt) 4. Tägliche Tendenz ist NEUTRAL oder BULLISH

EINSTIEG: - Kaufen, wenn der Preis den Bereich des Orderblocks VERLÄSST - Einstieg: 1-3 Pips über dem Order-Block-Hoch - Stop Loss: 5-10 Pips unter dem Order-Block-Tief - Gewinn mitnehmen: R1 oder PP-Niveau ```

Aufbau 2: Pivot Break + Order Block Retest

``` BEDINGUNGEN: 1. Preis bricht über PP (Daily Pivot) 2. Der Kurs fällt auf das PP-Niveau zurück 3. Bullish Order Block existiert in der PP Zone 4. Tägliche Tendenz ist BULLISH

EINSTIEG: - Kauf bei bullischem Kerzenschluss über PP + Order Block - Einstieg: Bei Bestätigung des Retests - Stop Loss: Unterhalb des Orderblock-Tiefs - Gewinn mitnehmen: R1 oder R2 Niveau ```

Setup 3: Double Pivot + Order Block

``` BEDINGUNGEN: 1. Der Kurs nähert sich S1 oder S2 2. R1 ist ÜBER dem aktuellen Kurs (erzeugt eine Handelsspanne) 3. Bullish Order Block bei S1/S2 4. Die tägliche Tendenz spielt keine Rolle (Range Day Setup)

EINSTIEG: - Kauf bei Order Block mit Ziel PP oder R1 - Stop Loss: Unterhalb des Orderblocks ```

---

SELL SETUPS (aus bärischer Perspektive)

Setup 1: Order Block + Widerstand Pivot Zusammenfluss

``` BEDINGUNGEN: 1. Der Preis berührt die R1 oder R2 Pivot-Ebene 2. Bearish Order Block existiert auf/neben diesem Level 3. Der Auftragsblock ist FRISCH (nicht vorher berührt) 4. Die Tagestendenz ist NEUTRAL oder BÄRISCH

EINSTIEG: - Verkaufen, wenn der Preis den Bereich des Orderblocks VERLÄSST - Einstieg: 1-3 Pips unter dem Orderblock-Tief - Stop Loss: 5-10 Pips über dem Order-Block-Hoch - Gewinn mitnehmen: S1 oder PP-Niveau ```

Aufbau 2: Pivot Break + Order Block Retest

``` BEDINGUNGEN: 1. Preis bricht unter PP (Daily Pivot) 2. Der Kurs geht zurück zum PP Niveau 3. Bearish Order Block existiert in der PP Zone 4. Tägliche Tendenz ist BEARISH

EINSTIEG: - Verkaufen bei bärischem Kerzenschluss unter PP + Order Block - Einstieg: Bei Bestätigung des Retests - Stop Loss: Über dem Hoch der Order Block - Gewinn mitnehmen: S1 oder S2 Niveau ```

Setup 3: Doppelter Pivot + Orderblock

``` BEDINGUNGEN: 1. Der Kurs nähert sich R1 oder R2 2. S1 liegt UNTER dem aktuellen Kurs (schafft eine Handelsspanne) 3. Bearish Order Block bei R1/R2 4. Die tägliche Tendenz spielt keine Rolle (Range Day Setup)

EINSTIEG: - Verkaufen bei Order Block mit Ziel PP oder S1 - Stop Loss: Über Order Block ```

---

SPEZIFISCHE SZENARIEN MIT BEISPIELEN

SZENARIEN MIT HOHER KAUFWAHRSCHEINLICHKEIT:

1. "Bounce Play"

``` S2 + frischer bullischer OB = starker Kauf - S2 ist eine wichtige Unterstützung - Bullish OB erhöht das institutionelle Interesse - Ziel: PP (erstes), R1 (zweites) - SL: Unterhalb des OB-Tiefs ```

1. "Pivot Flip"

``` PP + frischer Bullish OB nach Ausbruch darüber = Kaufen - Ausbruch über PP zeigt bullisches Momentum - Retest mit OB bestätigt institutionelle Unterstützung - Ziel: R1 - SL: Unterhalb OB ```

1. "Range Bound"

``` S1 + Bullish OB während R1 darüber liegt = Range Buy - Klarer Bereich von S1 bis R1 - Auf institutionellem Niveau kaufen (OB bei S1) - Ziel: PP oder R1 - SL: Unterhalb der Spanne ```

VERKAUFSSZENARIEN MIT HOHER WAHRSCHEINLICHKEIT:

1. "Rejection Play"

``` R2 + frischer Bearish OB = Starker Verkauf - R2 ist ein wichtiger Widerstand - Bearish OB zeigt institutionelle Verkäufe - Ziel: PP oder S1 - SL: Über OB hoch ```

1. "Pivot Failure"

``` PP + frischer Bearish OB nach Durchbruch unter = Verkaufen - Ausbruch unter PP zeigt bärisches Momentum - Retest mit OB bestätigt institutionelle Verkäufe - Ziel: S1 - SL: Über OB ```

1. "Range Bound"

``` R1 + Bearish OB während S1 unten ist = Range Sell - Klarer Bereich R1 bis S1 - Verkaufen auf institutionellem Niveau (OB bei R1) - Ziel: PP oder S1 - SL: Über der Spanne ```

---

POSITIONSGRÖSSE & RISIKOMANAGEMENT

Risiko pro Handel:

- 1-2% maximales Kontorisiko - Anpassung der Positionsgröße basierend auf dem Abstand zum SL

Stop-Loss-Platzierung:

- BUY: 5-10 Pips unter Orderblock LOW - VERKAUFEN: 5-10 Pips über Orderblock HIGH - Platzieren Sie SL niemals innerhalb des Orderblocks (Sie werden durch die Liquidität gestoppt)

Gewinnmitnahme-Levels:

- TP1: Nächste Pivot-Ebene (konservativ) - TP2: Zwei Pivot-Levels entfernt (aggressiv) - Beispiel: Kauf bei S2 → TP1 bei S1, TP2 bei PP

Handelsmanagement:

- SL auf Break-Even verschieben, wenn der Preis die Hälfte von TP1 erreicht - Teilgewinn bei TP1 in Betracht ziehen - Verbleibende Position bis zum nächsten Pivot-Level nachziehen

---

DAYTRADING GOLD MIT DIESER METHODE

Londoner Sitzung (3 AM - 12 PM EST):

- Fokus auf S1/R1-Niveaus - Suchen Sie nach OB-Berührungen in der Nähe dieser Pivots - Die aktivste Periode für Gold

New Yorker Sitzung (8 AM - 5 PM EST):

- Fokus auf PP und Tages-Extremwerte - Achten Sie auf Ausbrüche aus den Londoner Handelsspannen - Zweitstärkster Zeitraum

Asiatische Sitzung (7 PM - 4 AM EST):

- Generell meiden oder klein handeln - Möglicherweise Konsolidierung an Drehpunkten - Vorbereiten auf die Londoner Eröffnung

---

WAS ZU VERMEIDEN IST

Kein Handel Bedingungen:

1. Keine Order Block auf Pivot-Niveau → Warten 2. Orderblock bereits berührt → Geringere Wahrscheinlichkeit 3. Preis in der Mitte zwischen den Pivots ohne OB → Abwarten 4. Wichtige Nachrichten innerhalb von 30 Minuten → Vermeiden 5. Spread-Ausweitung → Normalisierung abwarten

Warnzeichen:

- Kurs durchbricht Orderblock ohne Reaktion - Mehrere gescheiterte Versuche auf demselben Pivot-Level - Austrocknung der Volatilität (niedrige ATR)

---

BEISPIEL-HANDELSTAG

Morgenanalyse (vor der Londoner Eröffnung):

1. Überprüfen Sie die täglichen Pivots: PP = 2020, S1 = 2015, R1 = 2025 2. H1-Chart prüfen: Bullish OB bei 2016-2018 (frisch) 3. Tägliche Tendenz: Neutral (Preis bei 2019, knapp unter PP)

Handelsgelegenheit:

- Kurs bei 2019 (zwischen PP und S1) - Bullish OB bei 2016-2018 (knapp über S1) - Wenn der Kurs in den Bereich 2016-2018 fällt → BUY-Setup - Ziel: PP bei 2020 (TP1), R1 bei 2025 (TP2) - SL: Unterhalb des OB bei 2015

Einstiegs-Ausführung:

- Kurs berührt 2017 (innerhalb OB) - Bullische Ablehnungskerze bildet sich - Einstieg: 2018,50 - SL: 2014,50 - TP1: 2020,00 - TP2: 2025,00

---

FORTGESCHRITTENE KONZEPTE

Auftragsblock Stärke:

- Starker OB: Große Kerze, klare Ablehnung, unberührt - Mäßiger OB: Mittlere Kerze, dezente Ablehnung - Schwacher OB: Kleine Kerze, schlechte Ablehnung, bereits berührt

Pivot Stärke:

- Starker Pivot: Mehrfache Berührungen in der Vergangenheit - Mäßiger Pivot: 1-2 frühere Berührungen - Schwacher Pivot: Erster Test des Levels

Confluence Scoring System:

``` Starker OB + starker Pivot = 10/10 (Höchste Wahrscheinlichkeit) Starker OB + schwacher Pivot = 7/10 Schwacher OB + starker Pivot = 6/10 Schwacher OB + schwacher Pivot = 3/10 (Vermeiden) ```

---

LEISTUNGSERWARTUNGEN

Realistische Ergebnisse:

- Gewinnrate: 55-65% (bei guter Ausführung) - Risiko/Belohnung: Mindestens 1:1,5, angestrebt wird 1:2+ - Trades pro Tag: 1-3 hochqualitative Setups - Beste Sitzungen: London & NY überschneiden sich

Wichtigste Erfolgsfaktoren:

1. Geduld: Warten Sie auf den richtigen Zeitpunkt 2. Disziplin: Befolge die Regeln genau 3. Risikomanagement: Riskiere nie mehr als 2% 4. Protokollieren: Verfolgen Sie jeden Handel, ob Sie gewinnen oder verlieren

---

LETZTE HANDELS-CHECKLISTE

Bevor Sie irgendeinen Handel eingehen: ✅ Befindet sich ein Orderblock auf/neben dem Level? ✅ Ist der Orderblock frisch (nicht berührt)? ✅ An welchem Pivot-Level befinden wir uns? ✅Wie ist der tägliche Bias (oberhalb/unterhalb des PP)? ✅ Ist dies die Londoner oder die NY-Sitzung? ✅ Stehen irgendwelche wichtigen Nachrichten an? ✅ Riskiere ich maximal 1-2%? ✅Ist mein R:R mindestens 1:1,5?

---

Diese Methodik macht Schluss mit dem Rätselraten. Sie sind entweder:

1. Sie kaufen an Unterstützungspunkten mit bullischen Orderblöcken 2. Verkaufen Sie an Widerstandspunkten mit bärischen Orderblöcken 3. Warten auf das richtige Setup

Keine Indikatoren erforderlich. Nur Preis, Pivots und institutioneller Auftragsfluss.





DER 3-SÄULEN-ANSATZ ZUR MEISTERUNG VON GOLD





SÄULE 1: TÄGLICHE INSTITUTIONELLE VORSPANNUNG





Die meisten Händler übersehen das Gesamtbild. Sie handeln mit 5-Minuten-Charts, während die Institutionen auf der Basis von Tagesbilanzen arbeiten.





Unser System analysiert:





- Multi-Timeframe-Bestätigung (D1, H4, H1 Ausrichtung)

- Smart Money-Indikatoren (nicht nur EMA/RSI)

- Analyse des Volumenprofils zur Identifizierung institutioneller Interessenzonen





Ergebnis: Sie wissen, ob Sie nach Käufen oder Verkäufen Ausschau halten sollten, noch bevor Sie in niedrigere Zeitrahmen zoomen.





SÄULE 2: ORDERBLOCK-ERKENNUNG





Dies ist die "Geheimsoße", von der institutionelle Händler nicht wollen, dass Sie sie kennen.





Orderblocks sind Preiszonen, in denen Institutionen bedeutende Aufträge platziert haben. Wenn der Preis in diese Zonen zurückkehrt, verteidigen die Institutionen in der Regel ihre Positionen, was zu explosiven Bewegungen führt.





Unser firmeneigener Algorithmus:





- Identifiziert echte Orderblöcke (nicht nur zufällige Konsolidierungen)

- Verfolgt, welche Blöcke noch "frisch" sind (vom Preis unberührt)

- Warnt Sie, wenn sich der Preis diesen institutionellen Niveaus nähert

- Zeigt Ihnen, ob es sich um einen Block auf der Kauf- oder Verkaufsseite handelt





Beispiel: Erkennen Sie einen zinsbullischen Auftragsblock bei 2025 $, warten Sie, bis der Preis dorthin zurückkehrt, und steigen Sie ein, wenn der institutionelle Fluss den Preis nach oben treibt.





SÄULE 3: PIVOT-PUNKT-SYSTEM





Nicht nur gewöhnliche Pivot-Punkte. Unser System errechnet:





- Tägliche institutionelle Pivots (S2, S1, PP, R1, R2)

- Gewichtung der historischen Relevanz (welche Niveaus sind am wichtigsten)

- Konfluenzerkennung (wenn Pivots mit Orderblöcken übereinstimmen)





Dies zeigt Ihnen: Wo Institutionen wahrscheinlich Gewinne mitnehmen, wo sie Positionen aufstocken und wo sie Stop Losses verteidigen werden.





---





WAS MACHT GOLD MASTER TRADER 3.0 ANDERS?





ES IST KEIN INDIKATOR - ES IST EIN HANDELSSYSTEM





Die meisten "Indikatoren" geben Ihnen Signale. Unser System gibt Ihnen:





1. Kontext (Marktmeinung: Bullisch/Bärisch/Neutral)

2. Niveaus (wichtige institutionelle Zonen)

3. Auslöser (Wann man mit institutionellem Fluss einsteigen sollte)





ES IST AUF DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN VON GOLD ZUGESCHNITTEN





Gold ist nicht wie ein Devisenpaar. Es hat:





- Unterschiedliche Volatilitätsmuster

- Einzigartige institutionelle Beteiligung

- Unterschiedliche Handelssitzungen, die von Bedeutung sind





Unser System ist speziell für den XAUUSD/XAUUSD-Handel entwickelt worden.





PROFESSIONELLE VISUELLE GESTALTUNG





Keine überladenen Charts. Saubere, professionelle visuelle Anhaltspunkte:





- Farbkodierte institutionelle Ebenen

- Klare Identifizierung von Orderblöcken

- Unaufdringliche, aber umsetzbare Warnungen





---





DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK





Kern-Analyse-Engine:





- Multi-Timeframe-Erkennung institutioneller Verzerrungen

- Proprietärer Algorithmus zur Identifizierung von Orderblöcken

- Intelligentes System zur Berechnung von Pivot-Punkten

- ATR-basierte Volatilitätsfilter (kein Handel in toten Märkten)





Visuelle Schnittstelle:





- Übersichtliches Dashboard mit allen wichtigen Informationen

- Farbcodierte Orderblöcke (blau für bullish, magenta für bearish)

- Professionelle Pivotpunkt-Anzeige mit S2/R2-Levels

- Anzeige des Signalstatus in Echtzeit





Integration des Risikomanagements:





- Automatische SL/TP-Level-Berechnung

- Einstiegsvisualisierung mit Trendlinien

- ATR-basierte Anleitung zur Positionsgrößenbestimmung





Professionelle Werkzeuge:





- Orderblock-Berührungserkennung mit Warnungen

- Institutionelle Verzerrungsanzeige

- Signal-Coldown-System (verhindert Übertrading)

- Umfassende Protokollierung zur Leistungsüberprüfung





---





FÜR WEN IST ES GEDACHT?





Dieses System ist konzipiert für:





- Seriöse Goldhändler, die eine Analyse auf institutionellem Niveau wünschen

- Technische Händler, die ihr Toolkit um Orderflow erweitern möchten

- Price Action Trader, die das "Warum" hinter den Bewegungen verstehen wollen

- Professionelle Händler, die eine zuverlässige Identifizierung auf institutioneller Ebene benötigen

- Swing-Trader, die nach hochwahrscheinlichen Gold-Setups suchen





Dies ist NICHT für:





- Anfänger, die nach "Kauf/Verkauf"-Pfeilen suchen, ohne zu verstehen, warum

- Scalper, die 10 Trades pro Tag machen wollen

- Trader, die nicht an die technische Analyse glauben

- Diejenigen, die ein "Set and Forget"-System suchen





---





DIE HANDELSMETHODIK





Schritt 1: Prüfen Sie die tägliche Tendenz





- Ist der institutionelle Fluss bullish oder bearish?

- Dies bestimmt Ihre primäre Tendenz





Schritt 2: Identifizieren Sie Schlüssel-Levels





- Wo befinden sich die nächstgelegenen Orderblöcke?

- Welches sind die wichtigsten Pivot-Levels von heute?

- Suchen Sie nach dem Zusammentreffen mehrerer Faktoren





Schritt 3: Warten Sie auf das institutionelle Re-Engagement





- Der Kurs kehrt zum Orderblock oder Key Pivot zurück

- Die Volatilität bestätigt (ATR-Filter)

- RSI zeigt überverkauft/überkauft auf institutioneller Ebene





Schritt 4: Ausführen mit institutionellem Fluss





- Einstieg bei Trendlinienbruch oder Zurückweisung auf Niveau

- Stop-Loss über der institutionellen Zone platzieren

- Gewinnmitnahme beim nächsten institutionellen Niveau





---





WAS SIE BEKOMMEN





Das Gold Master Trader 3.0 Paket beinhaltet:





1. Hauptindikator-Datei (.ex4) - Das komplette Handelssystem

2. Installationshandbuch - Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung

3. Trading Manual - Vollständige Erklärung der Methodik

4. Beispiel-Setups PDF - Beispiele aus der realen Welt des Handels

5. Parameter-Optimierungsleitfaden - Wie Sie Ihren Stil anpassen





System-Anforderungen:





- MetaTrader 5

- Minimum: Gold M15 Chart-Zeitrahmen

- Empfohlen: Multi-Monitor-Setup für optimale Anzeige





---





HANDELN IST SCHWER. IHRE WERKZEUGE SOLLTEN ES NICHT NOCH SCHWIERIGER MACHEN.





Die meisten Händler verbringen Jahre mit dem Versuch, ein funktionierendes System aus zufälligen Indikatoren zusammenzusetzen. Sie springen von Strategie zu Strategie und verlieren dabei Geld und Vertrauen.





Gold Master Trader 3.0 ist unserer Meinung nach das umfassendste goldspezifische Handelssystem, das für Privatanleger verfügbar ist. Es ist keine Wunderwaffe. Es wird Sie nicht über Nacht reich machen. Aber es wird Ihnen etwas sehr viel Wertvolleres geben:





Klarheit in einem chaotischen Markt.





Sie werden es wissen:





- wo die Institutionen ihre Positionen wahrscheinlich verteidigen werden

- wie die allgemeine Markttendenz ist

- wo die wichtigsten Wendepunkte zu erwarten sind

- Wann die Volatilität den Einstieg in einen Handel unterstützt





---





DIES IST NICHT FÜR JEDEN GEEIGNET





Wir machen keine überzogenen Versprechungen. Wir bieten keine Boni an. Wir garantieren keine Ergebnisse.





Wir bieten ein professionelles Handelssystem an, das auf institutionellen Handelsprinzipien basiert und speziell für den Goldmarkt entwickelt wurde.





Wenn Sie:





- Es satt haben, zu raten, wo die Schlüsselniveaus sind

- Frustriert von Indikatoren, die sich wiederholen

- nach einem systematischen Ansatz für den Goldhandel suchen

- bereit sind, die Zeit auf dem Bildschirm zu investieren, um die Methodik zu lernen





...dann könnte Gold Master Trader 3.0 genau das sein, wonach Sie gesucht haben.





Wenn Sie auf der Suche nach einem "Kaufe jetzt und werde morgen reich"-Schema sind, ist dies nicht das Richtige für Sie. Es ist für ernsthafte Händler, die verstehen, dass beständige Gewinne von einer beständigen Methodik kommen.





---





Sind Sie bereit, mit Gold zu handeln, wie es die Institutionen tun?





Gold Master Trader 3.0

Sehen Sie, was die Institutionen sehen





---





Hinweis: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Diese Software ist nur für Ausbildungszwecke gedacht. Testen Sie neue Systeme immer zuerst auf einem Demokonto.