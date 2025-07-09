Wichtige Erinnerung: Wenn Sie dieses Tool hilfreich finden,unterstützen Sie bitte die Arbeit, indem Sie einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen.

Vermeiden Sie es, es ohne Unterstützung zu benutzen. Ihr Feedback motiviert die weitere Entwicklung!

Trend Vision - SuperTrend PRO

Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit einem leistungsstarken Upgrade eines der zuverlässigsten Trendfolge-Indikatoren des Marktes!

SuperTrend PRO wurde optimiert, um präzise Signale auf Basis der ATR-Stärke zu liefern, mit intelligenten Warnhinweisen, die sofort auf Ihr Handy gesendet werden, sobald ein Trendwechsel eintritt.

- Sofortige Push-Benachrichtigungen, wenn ein neuer Trend beginnt

- Echtzeitanzeige der Trendrichtung und der Balkenanzahl

- Dynamische Farbwechsel zur einfachen Visualisierung des Trendstatus

Egal, ob Sie ein Scalper oder ein langfristiger Trendfolger sind, SuperTrend PRO ist Ihr ideales Werkzeug, um Störgeräusche herauszufiltern und sich auf echte Preisaktionen zu konzentrieren.

Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einfachheit mit technischer Intelligenz zu kombinieren und ist ein Muss für jeden ernsthaften Trader in seinem Toolkit.