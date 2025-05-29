HTF Vision

HTF Vision - Höhere Timeframe-Kerzenanzeige

Jetzt kostenlos, zur Feier der Veröffentlichung des Live Chart Viewer Programms https://www.mql5.com/en/market/product/158488


HTF Vision bietet Händlern eine intuitive Möglichkeit, Preisbewegungen in höheren Zeitrahmen direkt in ihrem aktuellen Chart zu visualisieren. Dieser leistungsstarke Indikator überlagert die Candlestick-Daten ausgewählter höherer Zeitrahmen (H1, H4 oder Daily) in Form von anpassbaren Boxen, so dass Sie einen sofortigen Überblick über größere Marktbewegungen erhalten, ohne den Chart wechseln zu müssen.

Hauptmerkmale:

  • Multi-Timeframe-Auswahl: Wählen Sie zwischen 1-Stunden-, 4-Stunden- oder Tageszeitrahmen
  • Adaptive Anzeige: Die Höhe der Box passt sich automatisch an die Preisvolatilität an.
  • Aktualisierungen in Echtzeit: Zeigt die letzten abgeschlossenen Kerzen des ausgewählten Zeitrahmens an
  • Saubere Visualisierung: Nicht-aufdringliches Overlay, das die Lesbarkeit des Diagramms aufrechterhält
  • Anpassbare Einstellungen: Passen Sie die Anzahl der angezeigten Kerzen und das Aussehen der Box an

Perfekt für:

  • Swing-Trader, die tägliche Muster auf niedrigeren Zeitrahmen analysieren
  • Scalper, die H1/H4-Kontext auf Minutencharts benötigen
  • Analyse mehrerer Zeitrahmen ohne Chartwechsel
  • Identifizierung von wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus auf höheren Zeitskalen
  • Bestätigung von Handels-Setups mit höherem Timeframe-Bias

Wie es funktioniert: HTF Vision holt sich authentische Candlestick-Daten aus dem höheren Timeframe-Feed Ihres Brokers und zeigt sie als farbkodierte Boxen auf Ihrem aktuellen Chart an. Grüne Kästchen stehen für bullische Kerzen, rote Kästchen für bärische Kerzen, passend zur Standard-Candlestick-Visualisierung.

Verändern Sie Ihre Handelsanalyse mit HTF Vision - sehen Sie das größere Bild und bleiben Sie dabei auf Ihren Ausführungszeitrahmen fokussiert.

Bewertungen 2
Dezss
106
Dezss 2025.06.02 15:22 
 

Спасибо

