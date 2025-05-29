HTF Vision - Höhere Timeframe-Kerzenanzeige

Jetzt kostenlos, zur Feier der Veröffentlichung des Live Chart Viewer Programms https://www.mql5.com/en/market/product/158488





HTF Vision bietet Händlern eine intuitive Möglichkeit, Preisbewegungen in höheren Zeitrahmen direkt in ihrem aktuellen Chart zu visualisieren. Dieser leistungsstarke Indikator überlagert die Candlestick-Daten ausgewählter höherer Zeitrahmen (H1, H4 oder Daily) in Form von anpassbaren Boxen, so dass Sie einen sofortigen Überblick über größere Marktbewegungen erhalten, ohne den Chart wechseln zu müssen.

Hauptmerkmale:

Multi-Timeframe-Auswahl : Wählen Sie zwischen 1-Stunden-, 4-Stunden- oder Tageszeitrahmen

: Wählen Sie zwischen 1-Stunden-, 4-Stunden- oder Tageszeitrahmen Adaptive Anzeige : Die Höhe der Box passt sich automatisch an die Preisvolatilität an.

: Die Höhe der Box passt sich automatisch an die Preisvolatilität an. Aktualisierungen in Echtzeit : Zeigt die letzten abgeschlossenen Kerzen des ausgewählten Zeitrahmens an

: Zeigt die letzten abgeschlossenen Kerzen des ausgewählten Zeitrahmens an Saubere Visualisierung : Nicht-aufdringliches Overlay, das die Lesbarkeit des Diagramms aufrechterhält

: Nicht-aufdringliches Overlay, das die Lesbarkeit des Diagramms aufrechterhält Anpassbare Einstellungen: Passen Sie die Anzahl der angezeigten Kerzen und das Aussehen der Box an

Perfekt für:

Swing-Trader, die tägliche Muster auf niedrigeren Zeitrahmen analysieren

Scalper, die H1/H4-Kontext auf Minutencharts benötigen

Analyse mehrerer Zeitrahmen ohne Chartwechsel

Identifizierung von wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus auf höheren Zeitskalen

Bestätigung von Handels-Setups mit höherem Timeframe-Bias

Wie es funktioniert: HTF Vision holt sich authentische Candlestick-Daten aus dem höheren Timeframe-Feed Ihres Brokers und zeigt sie als farbkodierte Boxen auf Ihrem aktuellen Chart an. Grüne Kästchen stehen für bullische Kerzen, rote Kästchen für bärische Kerzen, passend zur Standard-Candlestick-Visualisierung.

Verändern Sie Ihre Handelsanalyse mit HTF Vision - sehen Sie das größere Bild und bleiben Sie dabei auf Ihren Ausführungszeitrahmen fokussiert.