Volatilitätsdurchbruch-Signale

Beschreibung:

Volatility Break Signals ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um potenzielle Trendwechsel zu erkennen und gleichzeitig das Marktrauschen teilweise zu filtern. Er verwendet ein adaptives Volatilitätsmaß auf der Grundlage des ausgewählten Preises (Close, Open, High, Low, etc.) und generiert Kauf- und Verkaufssignale, wenn der Preis eine Umkehrung gegenüber der vorherigen Richtung zeigt.

Wie es funktioniert:

Messung der Preisvolatilität

Der Indikator berechnet die absoluten Kursveränderungen von Balken zu Balken ( |Preis - vorheriger Preis| ).

Ein EMA aus diesen Schwankungen ergibt eine geglättete Volatilität.

Adaptiver Filter

Ein zweiter EMA wendet eine zusätzliche Glättung an, um einen "Filter" um den Preis zu erstellen.

Der Filter folgt dem allgemeinen Preistrend und ignoriert kleine Schwankungen.

Die Breite des Filters kann über den Parameter Empfindlichkeit eingestellt werden.

Erkennung von Umkehrungen

Der Indikator verfolgt die aktuelle Richtung des Filters (aufwärts oder abwärts).

Ein KAUFEN-Signal erscheint, wenn der Kurs den Filter überschreitet und der vorherige Trend abwärts gerichtet war.

Ein VERKAUFSSIGNAL erscheint, wenn der Kurs unter den Filter fällt und der vorherige Trend aufwärts gerichtet war.

Gefilterte Signale

Die Kauf- (grün) und Verkaufspfeile (rot) erscheinen nach einem Richtungswechsel des Filters, wodurch einige Fehlsignale reduziert werden.

Tonsignale und Push-Benachrichtigungen können aktiviert werden, um die Signale zu verfolgen.

Zusammenfassung

Dieser Indikator verfolgt den Kurs mit einem adaptiven volatilitätsbasierten Filter und erzeugt Signale, wenn der Kurs eine Trendumkehr zeigt. Die Signale sind gefiltert, aber nicht garantiert exakt; sie sollen potenzielle Marktbewegungen erkennen.