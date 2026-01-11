ZumikoFx Trading Stats
- Indikatoren
- Michal Piotr Kochanski
- Version: 3.0
Przegląd
ZumikoFX Trading Stats ist ein komplettes Panel für die Überwachung von Handelsdaten, die von professionellen Händlern genutzt werden können, um ihre Handelsaktivitäten zu überwachen. Ten wskaźnik wyświetla wszystkie kluczowe statystyki handlowe w eleganckim, czytelnym panelu umieszczonym w prawym górnym rogu wykresu.
Główne cechy
📊 Kompleksowe monitorowanie konta
- Saldo i kapitał własny - bieżący stan konta z aktualnym saldem i kapitałem własnym, w tym otwartymi pozycjami
- Analiza obniżek - maksymalne historyczne obniżki i bieżące obniżki wyświetlane w dolarach i procentach
- Śledzenie zysków - całkowity zysk od założenia konta i codzienne śledzenie zysków/strat
- Statystyki współczynnika wygranych - dokładne obliczenie procentu wygranych transakcji
📈 Wskaźniki wydajności handlowej
- Licznik całkowitej liczby transakcji - pełna historia wszystkich zamkniętych pozycji
- Licznik dziennych transakcji - pozycje śledzenia zamknięte dzisiaj (resetuje się o północy)
- Monitor otwartych pozycji - pokazuje aktualną liczbę aktywnych transakcji
- Volume Tracker - skumulowana wielkość lota we wszystkich transakcjach
🎨 Profesjonalny projekt
- Czysty, nowoczesny interfejs z możliwością dostosowania kolorów
- Umieszczony w prawym górnym rogu, aby zapewnić maksymalną widoczność wykresu
- Wartości oznaczone kolorami (zielony dla zysków, czerwony dla strat/obniżek)
- Przezroczyste tło z regulowaną kryciem
- Przejrzyste separating sekcji ułatwiające odczyt danych
⚙️ Ustawienia konfigurowalne
- Kolor tekstu - dostosuj główny kolor tekstu
- Kolor nagłówka - dostosuj kolor nagłówka/separatora
- Kolory zysku/straty - ustaw niestandardowe kolory dla wartości dodatnich/ujemnych
- Kolor tła - Zmień tło panelu
- Rozmiar czcionki - dostosuj rozmiar tekstu do swoich preferencji
- Pozycja panelu - Przesuń panel za pomocą współrzędnych X/Y
- Przezroczystość - Kontroluj krycie tła (0-255)
- Interwał aktualizacji - ustaw częstotliwość odświeżania w sekundach
Dlaczego warto wybrać statystyki handlowe ZumikoFX?
✅ Dokładne obliczenia
- Die Verwaltung der Depots und des Geldes
- Uwzględnia swap i prowizję w kalkulacjach zysku
- Śledzi saldo szczytowe w całej historii transakcji
- Bierze pod uwagę otwarte pozycje przy bieżącym spadku
✅ Zoptymalizowany pod kątem wydajności
- W celu zwiększenia wydajności wykorzystuje aktualizacje oparte na timerze (a nie na cyklach)
- Lekki kod z minimalnym wykorzystaniem procesora
- Brak opóźnień i zawieszania się wykresu
- Domyślnie aktualizacje co 2 sekundy (można dostosować)
✅ Profesjonalna jakość
- Czysty, wolny od błędów kod
- Die wichtigsten Aufgaben sind
- Bremse konfliktów z innymi wskaźnikami
- Działa we wszystkich ramach czasowych i symbolach
Idealny dla
- Daytraderzy monitorujący wiele wskaźników
- Traderzy wahadłowi śledzący długoterminowe wyniki
- Traderzy firm prop firm muszą być świadomi obniżek
- Każdy, kto poważnie myśli o odpowiedzialności handlowej
Szczegóły techniczne
- Plattform : MetaTrader 5
- Typ: Chart-Indikator
- Ressourcenverbrauch: Minimal
- Kompatibilität: Alle Kontotypen, alle Broker
- Sprachen: Volle Unicode-Unterstützung
Installation & Nutzung
- Ziehen Sie den Indikator auf einen beliebigen Chart
- Passen Sie Farben und Position in den Einstellungen an, falls gewünscht
- Das Dashboard wird automatisch alle 2 Sekunden aktualisiert
- Alle Daten bleiben über Chartänderungen und MT5-Neustarts hinweg erhalten
Was Trader sagen
"Endlich ein Dashboard, das alles, was ich brauche, an einem Ort anzeigt. Die Nachverfolgung des Drawdowns ist besonders hilfreich für die Herausforderungen von Prop Firms."
"Sauberes Design, genaue Berechnungen und keine Unordnung in meinen Charts. Genau das, wonach ich gesucht habe."
"Der tägliche Profit-Tracker hilft mir, meinen Handelsplan einzuhalten. Tolles Tool!"
Unterstützung & Updates
Regelmäßige Updates und Verbesserungen auf der Grundlage von Nutzerfeedback. Engagierter Support für alle Fragen und Probleme.