Statystyki handlowe ZumikoFX - Panel konta profesjonalnego

ZumikoFX Trading Stats ist ein komplettes Panel für die Überwachung von Handelsdaten, die von professionellen Händlern genutzt werden können, um ihre Handelsaktivitäten zu überwachen. Ten wskaźnik wyświetla wszystkie kluczowe statystyki handlowe w eleganckim, czytelnym panelu umieszczonym w prawym górnym rogu wykresu.

Główne cechy

📊 Kompleksowe monitorowanie konta

Saldo i kapitał własny - bieżący stan konta z aktualnym saldem i kapitałem własnym, w tym otwartymi pozycjami

- bieżący stan konta z aktualnym saldem i kapitałem własnym, w tym otwartymi pozycjami Analiza obniżek - maksymalne historyczne obniżki i bieżące obniżki wyświetlane w dolarach i procentach

- maksymalne historyczne obniżki i bieżące obniżki wyświetlane w dolarach i procentach Śledzenie zysków - całkowity zysk od założenia konta i codzienne śledzenie zysków/strat

- całkowity zysk od założenia konta i codzienne śledzenie zysków/strat Statystyki współczynnika wygranych - dokładne obliczenie procentu wygranych transakcji

📈 Wskaźniki wydajności handlowej

Licznik całkowitej liczby transakcji - pełna historia wszystkich zamkniętych pozycji

- pełna historia wszystkich zamkniętych pozycji Licznik dziennych transakcji - pozycje śledzenia zamknięte dzisiaj (resetuje się o północy)

- pozycje śledzenia zamknięte dzisiaj (resetuje się o północy) Monitor otwartych pozycji - pokazuje aktualną liczbę aktywnych transakcji

- pokazuje aktualną liczbę aktywnych transakcji Volume Tracker - skumulowana wielkość lota we wszystkich transakcjach

🎨 Profesjonalny projekt

Czysty, nowoczesny interfejs z możliwością dostosowania kolorów

Umieszczony w prawym górnym rogu, aby zapewnić maksymalną widoczność wykresu

Wartości oznaczone kolorami (zielony dla zysków, czerwony dla strat/obniżek)

Przezroczyste tło z regulowaną kryciem

Przejrzyste separating sekcji ułatwiające odczyt danych

⚙️ Ustawienia konfigurowalne

Kolor tekstu - dostosuj główny kolor tekstu

- dostosuj główny kolor tekstu Kolor nagłówka - dostosuj kolor nagłówka/separatora

- dostosuj kolor nagłówka/separatora Kolory zysku/straty - ustaw niestandardowe kolory dla wartości dodatnich/ujemnych

- ustaw niestandardowe kolory dla wartości dodatnich/ujemnych Kolor tła - Zmień tło panelu

- Zmień tło panelu Rozmiar czcionki - dostosuj rozmiar tekstu do swoich preferencji

- dostosuj rozmiar tekstu do swoich preferencji Pozycja panelu - Przesuń panel za pomocą współrzędnych X/Y

- Przesuń panel za pomocą współrzędnych X/Y Przezroczystość - Kontroluj krycie tła (0-255)

- Kontroluj krycie tła (0-255) Interwał aktualizacji - ustaw częstotliwość odświeżania w sekundach

Dlaczego warto wybrać statystyki handlowe ZumikoFX?

✅ Dokładne obliczenia

Die Verwaltung der Depots und des Geldes

Uwzględnia swap i prowizję w kalkulacjach zysku

Śledzi saldo szczytowe w całej historii transakcji

Bierze pod uwagę otwarte pozycje przy bieżącym spadku

✅ Zoptymalizowany pod kątem wydajności

W celu zwiększenia wydajności wykorzystuje aktualizacje oparte na timerze (a nie na cyklach)

Lekki kod z minimalnym wykorzystaniem procesora

Brak opóźnień i zawieszania się wykresu

Domyślnie aktualizacje co 2 sekundy (można dostosować)

✅ Profesjonalna jakość

Czysty, wolny od błędów kod

Die wichtigsten Aufgaben sind

Bremse konfliktów z innymi wskaźnikami

Działa we wszystkich ramach czasowych i symbolach

Idealny dla

Daytraderzy monitorujący wiele wskaźników

Traderzy wahadłowi śledzący długoterminowe wyniki

Traderzy firm prop firm muszą być świadomi obniżek

Każdy, kto poważnie myśli o odpowiedzialności handlowej

Szczegóły techniczne

Plattform : MetaTrader 5

: MetaTrader 5 Typ : Chart-Indikator

: Chart-Indikator Ressourcenverbrauch : Minimal

: Minimal Kompatibilität : Alle Kontotypen, alle Broker

: Alle Kontotypen, alle Broker Sprachen: Volle Unicode-Unterstützung

Installation & Nutzung

Ziehen Sie den Indikator auf einen beliebigen Chart Passen Sie Farben und Position in den Einstellungen an, falls gewünscht Das Dashboard wird automatisch alle 2 Sekunden aktualisiert Alle Daten bleiben über Chartänderungen und MT5-Neustarts hinweg erhalten

Was Trader sagen

"Endlich ein Dashboard, das alles, was ich brauche, an einem Ort anzeigt. Die Nachverfolgung des Drawdowns ist besonders hilfreich für die Herausforderungen von Prop Firms."

"Sauberes Design, genaue Berechnungen und keine Unordnung in meinen Charts. Genau das, wonach ich gesucht habe."

"Der tägliche Profit-Tracker hilft mir, meinen Handelsplan einzuhalten. Tolles Tool!"

Unterstützung & Updates

Regelmäßige Updates und Verbesserungen auf der Grundlage von Nutzerfeedback. Engagierter Support für alle Fragen und Probleme.