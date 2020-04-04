Strifor Pivot + ATR Target



Pivot Levels Indikator mit ATR-basierten Zielen und Analysepanel

für MetaTrader 5

Strifor Pivot + ATR Target ist ein Tool für den Intraday- und mittelfristigen Handel, das klassische Pivot Levels mit dynamischen ATR-Targets und einem informativen Analysepanel kombiniert. Der Indikator hilft Ihnen, die Handelsspanne im Voraus einzuschätzen, wahrscheinliche Preisreaktionszonen zu identifizieren und das Bewegungspotenzial abzuschätzen - ohne manuelle Berechnungen und subjektive Annahmen.

Wichtigste Merkmale

Automatische Konstruktion von Pivot-Levels (PP, R1-R3, S1-S3).

Berechnung von ATR-basierten Zielen als Prozentsatz der durchschnittlichen Volatilität.

Getrennte Ziele für Aufwärts- und Abwärtsbewegungen (ATR Long / ATR Short).

Informationstafel mit folgenden Angaben: aktueller ATR-Wert, Prozentsatz der bereits abgedeckten Tagesspanne, verbleibendes Bewegungspotenzial, geschätzte Bewegung ausgehend vom Tageshoch/Tagestief.

Option zur Verwendung von Daten des vorherigen Handelstages.

Flexible Anpassung der Linien und des Aussehens des Panels.

Kompatibel mit allen Anlageklassen: Indizes, Währungen, Rohstoffe, Kryptowährungen.

Unterstützt MT5 (Absicherung und Netting).

Wie es funktioniert

Der Indikator erstellt Pivot-Levels unter Verwendung der Daten des Vortages und berechnet Bewegungsziele auf Basis der ATR(14).

ATR-Ziele zeigen statistisch wahrscheinliche Preisbewegungsbereiche an und helfen bei der Entscheidung:

ob genügend Potenzial für einen Handel vorhanden ist,

ob der Markt den größten Teil seiner Tagesspanne bereits überschritten hat,

wo sich volatilitätsbasierte Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus bilden können.

Das Analyse-Panel wird in Echtzeit aktualisiert und hilft bei der Überwachung der Marktbedingungen durch wichtige Volatilitätsmetriken. Dadurch werden späte Einstiege reduziert und die Qualität der Handelsauswahl verbessert.

Für wen dieser Indikator geeignet ist

Strifor Pivot + ATR Target ist für Händler geeignet, die:

Levels und Marktstrukturen handeln,

die Volatilität in ihre Analyse einbeziehen,

Intraday oder mit kurzfristigen Strategien handeln,

mit Indizes (US500, US100), Gold, Öl, Währungen und CFDs handeln,

Risikomanagement auf der Grundlage der täglichen Spanne betreiben.

Der Indikator erzeugt keine Handelssignale. Sein Zweck ist es, objektive Bandbreiten und Niveaus wahrscheinlicher Kursbewegungen zu liefern.

Vorteile

Kombiniert Niveaus und Volatilität in einem Tool.

Bewertet automatisch das tägliche Bewegungspotenzial.

Hilft, den Marktkontext ohne zusätzliche Berechnungen zu verstehen.

Geeignet für jeden Handelsstil.

Minimale Belastung des Terminals.

Präzise und bewährte Berechnungsalgorithmen.

Konfigurierbare Parameter

Pivot Level Berechnungsmethode (Classic).

Auswahl des Zeitrahmens für den Vortag.

ATR-Periode und Prozentwerte für ATR-Ziele.

Farbeinstellungen für alle Ebenen und Ziele.

Position und Aussehen des Analyse-Panels.

Verwendung der regulären Handelszeiten (RTH).

Warnungen bei Erreichen von Levels oder ATR-Zielen.

Wichtig

Der Indikator ist kein Handelssystem und kann keine Gewinne garantieren. Er ist für die fortgeschrittene Analyse der Marktstruktur und der Volatilität gedacht. Alle Handelsentscheidungen liegen allein im Ermessen des Nutzers.