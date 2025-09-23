AP Vwap Bands Pro MT5
- Indikatoren
- Allan Graham Pike
- Version: 1.0
Volumengewichteter Durchschnittspreis mit ±σ-Bändern für klare Intraday-Bias, Mittelwert-Umkehrzonen und dynamische Unterstützung/Widerstand. Funktioniert bei Kryptowährungen (inkl. BTC), FX, Indizes und Metallen. Verwendet Tick-Volumen, wenn echtes Volumen nicht verfügbar ist.
Was es zeigt
-
VWAP-Linie (volumengewichteter Durchschnittspreis).
-
Zwei Hüllkurven um den VWAP (standardmäßig ±1σ und ±2σ) zur Hervorhebung des Gleichgewichts gegenüber der Ausdehnung.
-
Rückstellungsmodi: Tag, Woche oder Ankerzeit (HH:MM), um den VWAP dort zu starten, wo Sie ihn benötigen (z. B. bei Börseneröffnung).
-
Bias: VWAP-Steilheit/Distanz-Hinweise, wenn der Preis über/unter dem Wert akzeptiert wird.
-
Zonen: Bänder fungieren als dynamische S/R für Fades oder Fortsetzungsplanung.
-
Klarheit: Ein sauberes Overlay - kein Durcheinander, keine Signale, denen Sie folgen müssen.
Eingänge
-
Modus: Tag / Woche / Ankerzeit (HH:MM)
-
Ankerstunde / Minute (verwendet, wenn Modus = Ankerzeit)
-
Zurücksetzen beim nächsten Anker (optional)
-
Bandbreiten: StdDev1 , StdDev2
-
Farben und Breite für VWAP und Bänder
-
Warnungen:
-
Cross: Kurs durchquert VWAP
-
Touch: Preis berührt innere/äußere Bänder
-
Popup / Ton (Datei) / Push
-
Schnellstart
-
Modus = Tag für Intraday, Woche für Swing oder Verankerung mit der von Ihnen bevorzugten Markteröffnung.
-
Halten Sie ±1σ für das innere Band und ±2σ für das äußere Band. Verbreitern/verschmälern Sie das Band, um es an die Volatilität des Symbols anzupassen.
-
Fügen Sie M5-H1-Charts zur Planung hinzu oder höhere TFs, um einen breiteren Kontext zu sehen.
Tipps
-
Für BTC und Kryptowährungen wird das Tick-Volumen verwendet - für die VWAP-Mathematik ist dasin Ordnung.
-
Kombinieren Sie mit Ihrem eigenen Struktur- oder Momentum-Filter; dies ist ein visuelles Tool, kein Auto-Trader.
-
Die Farben sind konfigurierbar - passen Sie Ihr Chart-Thema an.
Anmerkungen
-
Nur Indikator (keine Aufträge). Keine DLL/WebRequest.
-
Ergebnisse variieren je nach Broker/Feed. Vor dem Live-Einsatz immer auf einer Demo bestätigen.
-
Kompatibel mit allen Symbolen und Zeitfenstern, für die Daten vorliegen.
Unterstützung: Wenn Sie eine Voreinstellung (Tag/Woche/Anker) oder verschiedene Standard-Bandbreiten für ein Symbol benötigen, hinterlassen Sie einen Kommentar und ich werde Ihnen ein fertiges Set zur Verfügung stellen.