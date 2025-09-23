AP VWAP Bands Pro (MT5)

Volumengewichteter Durchschnittspreis mit ±σ-Bändern für klare Intraday-Bias, Mittelwert-Umkehrzonen und dynamische Unterstützung/Widerstand. Funktioniert bei Kryptowährungen (inkl. BTC), FX, Indizes und Metallen. Verwendet Tick-Volumen, wenn echtes Volumen nicht verfügbar ist.

Was es zeigt

VWAP-Linie (volumengewichteter Durchschnittspreis).

Zwei Hüllkurven um den VWAP (standardmäßig ±1σ und ±2σ) zur Hervorhebung des Gleichgewichts gegenüber der Ausdehnung.

Rückstellungsmodi: Tag, Woche oder Ankerzeit (HH:MM), um den VWAP dort zu starten, wo Sie ihn benötigen (z. B. bei Börseneröffnung).





Bias : VWAP-Steilheit/Distanz-Hinweise, wenn der Preis über/unter dem Wert akzeptiert wird.

Zonen : Bänder fungieren als dynamische S/R für Fades oder Fortsetzungsplanung.

Klarheit: Ein sauberes Overlay - kein Durcheinander, keine Signale, denen Sie folgen müssen.

Eingänge

Modus : Tag / Woche / Ankerzeit (HH:MM)

Ankerstunde / Minute (verwendet, wenn Modus = Ankerzeit)

Zurücksetzen beim nächsten Anker (optional)

Bandbreiten : StdDev1 , StdDev2

Farben und Breite für VWAP und Bänder

Warnungen : Cross : Kurs durchquert VWAP Touch : Preis berührt innere/äußere Bänder Popup / Ton (Datei) / Push



Schnellstart

Modus = Tag für Intraday, Woche für Swing oder Verankerung mit der von Ihnen bevorzugten Markteröffnung. Halten Sie ±1σ für das innere Band und ±2σ für das äußere Band. Verbreitern/verschmälern Sie das Band, um es an die Volatilität des Symbols anzupassen. Fügen Sie M5-H1-Charts zur Planung hinzu oder höhere TFs, um einen breiteren Kontext zu sehen.

Tipps

Für BTC und Kryptowährungen wird das Tick-Volumen verwendet - für die VWAP-Mathematik ist das in Ordnung .

Kombinieren Sie mit Ihrem eigenen Struktur- oder Momentum-Filter; dies ist ein visuelles Tool , kein Auto-Trader.

Die Farben sind konfigurierbar - passen Sie Ihr Chart-Thema an.

Anmerkungen

Nur Indikator (keine Aufträge). Keine DLL/WebRequest.

Ergebnisse variieren je nach Broker/Feed. Vor dem Live-Einsatz immer auf einer Demo bestätigen.

Kompatibel mit allen Symbolen und Zeitfenstern, für die Daten vorliegen.

Unterstützung: Wenn Sie eine Voreinstellung (Tag/Woche/Anker) oder verschiedene Standard-Bandbreiten für ein Symbol benötigen, hinterlassen Sie einen Kommentar und ich werde Ihnen ein fertiges Set zur Verfügung stellen.