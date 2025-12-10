Master SmoothedHMA Color

HMA Color - Geglätteter Master

Ein sauberer, hochpräziser visueller Hull Moving Average-Indikator mit vollständig geglätteter Trendfarbdarstellung. Entwickelt für professionelle Scalper und algorithmische Trader, die eine einfache, schnelle und leistungsstarke Trendanzeige ohne Rauschen wünschen.

Dieser Indikator ist mit einem doppelten Glättungssystem aufgebaut, das die Hull-Kurve extrem weich und reaktionsschnell macht.

Bei einem Aufwärtstrend schaltet die HMA-Linie automatisch auf Grün und zeigt aufsteigende Kerzen an.

Bei einem Abwärtstrend wechselt die HMA-Linie auf Rot und zeigt abwärts gerichtete Kerzen an.

Perfekt für:

✔️ Price Action Scalping

✔️ Trendfolgesysteme

✔️ EA Visual Monitoring

✔️ Reversal Identification

✔️ Smoother Entry Timing

🎯 Hauptmerkmale

True Hull Moving Average

Verwendet eine optimierte HMA-Berechnung für eine schnelle Reaktion.

Doppelte Glättung

Glatte visuelle Kurve ohne Zick-Zack-Effekt.

Automatische Trendfärbung

Grün = Aufwärtstrend

Rot = Abwärtstrend

Keine manuellen Einstellungen erforderlich.

Visuelles Kerzen-Overlay

3 Kerzen folgen dynamisch der Kurvenrichtung und liefern ein sauberes Trendbild auf einen Blick.

Null Rauschen

Nur das endgültige HMA-Ergebnis - keine Übermalungstricks, keine Schatten, kein Flimmern.

Leicht und ultraschnell

Optimiert für M1-Charts und Live-Scalping.

Funktioniert mit allen Symbolen

Forex, XAUUSD, BTCUSD, Indizes, Synthetische Assets.

🧠 Wie es funktioniert

Der Algorithmus berechnet die Standard-HMA auf der Grundlage der Preiseingabe und wendet dann eine glättende EMA-Schicht an, um Mikrogeräusche zu entfernen.

Die Farbe ändert sich nur, wenn die Trendrichtung bestätigt wird, wodurch falsche Umkehrungen verhindert werden.

Dies liefert ein stabiles Signal, das für die automatische Handelslogik und die menschliche Chartinterpretation nützlich ist.

In Kombination mit unserem anderen Indikator MSX Hybrid Heiken Scalper können Sie mit jedem SYMBOL und jedem ZEITRAHMEN extreme Einstiegs- und Ausstiegsergebnisse für den Scalping-Handel erzielen.

⚙️ Eingaben

(Empfohlene Einstellungen bereits standardmäßig angewendet)

HMA Periode

Länge des gleitenden Durchschnitts

Glättungsfaktor

Länge der EMA-Glättung

Farbmodus

Trendkörperdarstellung (Auto)

Stil

Klassische Kurvendarstellung

Einfach den Indikator anhängen - und er funktioniert sofort.

📌 Wichtige Hinweise

Dies ist kein Signalgenerator

Es handelt sich um einen visuellen Indikator, der zur Unterstützung Ihrer bestehenden Handelsmethode oder Ihres EA entwickelt wurde.

Entwickelt für M1-M15-Charts

, funktioniert aber auf allen Zeitrahmen.

Kein erneutes Zeichnen nach Kerzenschluss.

Die Kurve bewegt sich in Echtzeit basierend auf dem Preis.

🔧 Versionsgeschichte

v1.00 - Erste Veröffentlichung

Vollständige HMA-Berechnung

Dynamische Trendfarbe

Visuelles Kerzen-Overlay

Optimierte Leistung

Glattes Preissystem

Schnelles Aktualisierungssystem

🛡️ Systemanforderungen

Plattform: MetaTrader 5

Chart-Fenster: Ja

Benutzerdefinierte Indikatoren: Erlaubt

Keine DLL erforderlich

Funktioniert mit virtuellem Hosting (VPS)

⭐ Empfohlenes Paar und Setup

Paare: XAUUSD, BTCUSD, EURUSD, ETHUSD

Zeitrahmen: M1 oder M5



⚠ Wichtiger Risikohinweis Dieser Indikator bietet keine Gewinngarantie .

Gewinn und Drawdown hängen von den Marktbedingungen, der Qualität des Brokers, der Slippage, der Latenzzeit und den Benutzereinstellungen ab.

Eine hohe Hebelwirkung und aggressive Risikoeinstellungen können zu schnellen Verlusten führen.

Testen Sie immer zuerst mit einer kostenlosen Demo und erhöhen Sie das Risiko schrittweise.

Die Leistung der Screenshots in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.



🟦 KURZE ZUSAMMENFASSUNG (zur Marktvalidierung "Was das Produkt macht")

Name des Indikators: HMA Color Master Smoothed

Typ: Trendvisualisierungsindikator für MetaTrader 5

Der Indikator zeigt die Trendrichtung des Hull Moving Average mit dynamischem Farbwechsel und glatter visueller Kurvenwiedergabe an, ohne Signale oder Handelsautomatisierung.

Die grüne Farbe zeigt eine bullische Richtung an. Die rote Farbe zeigt die bärische Richtung an.

Der Indikator läuft im Chartfenster, verwendet einen Puffer für die Kurve und einen Puffer für die Farbzuordnung.

Keine DLL, keine externen Dateien, keine Netzwerkaufrufe, keine Benutzerdatenerfassung.

Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen.