STAMINA HUD - Fortschrittliches Markt- und Trend-Dashboard (MT5)

STAMINA HUD ist ein professionellesMarktinformations-Panel, das für Trader entwickelt wurde , dieKlarheit, Geschwindigkeit und Kontrolle direkt im Chart wünschen.

Es bietet einübersichtliches Heads-up-Display (HUD) mit wichtigen Marktdaten undMulti-Timeframe-Trendrichtung, ohne den Chart zu überladen oder Handelssignale zu erzeugen.





🔍 Was STAMINA HUD zeigt

🟢 Aktueller Kurs

🟢 Spread (in echten Pips)

🟢 Heute Hoch-Tief-Spanne (Pips)

🟢 Average Daily Range (ADR in Pips)

🟢 Verbleibende Zeit der aktuellen Kerze

🟢 Aktives Symbol und Zeitrahmen ( wird unter dem Titel angezeigt)





📈 Multi-Timeframe Trendübersicht

STAMINA HUD enthält einTrend-Dashboard, das auf einemgleitenden Durchschnitt (Standard: EMA 55) über mehrere Zeitrahmen basiert :

⏱ M5

⏱ M15

⏱ M30

⏱ H1

⏱ H4

📅 D1

📅 W1

Jeder Zeitrahmen ist deutlich gekennzeichnet als:

🟢 UP - Preis über MA

🔴 DOWN - Preis unter MA

⚪ FLAT - Kurs in der Nähe des MA (niedriges Momentum)

Dies ermöglicht einen sofortigenTop-Down-Marktkontext auf einen Blick.





🚀 Warum STAMINA HUD?

✅ Keine Signale - kein Repaint - keine Verzögerung

✅ Verwendetnur geschlossene Kerzen zur Trendermittlung

✅ Alle Werte werden inechten Pips angezeigt ( keine Punkteverwechslung)

✅ Leichtgewichtig und VPS-freundlich

✅ Idealer Begleiter fürmanuelle Trader und EAs





🧠 Für wen ist es geeignet?

Trader, die den Markt kennenlernen wollen, nicht die Signale

Trader, die Multi-Timeframe-Analysen verwenden

Trader, die saubere Charts bevorzugen

Händler, die bereits eine Strategie haben undKontext brauchen, nicht Rauschen





📌 Hinweis

STAMINA HUD ist einInformationstool.

Eseröffnet keine Trades,erzeugt keine Kauf-/Verkaufssignale undmalt nicht neu.