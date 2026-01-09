Stamina HUD
- Indikatoren
- Michele Todesco
- Version: 1.0
STAMINA HUD - Fortschrittliches Markt- und Trend-Dashboard (MT5)
STAMINA HUD ist ein professionellesMarktinformations-Panel, das für Trader entwickelt wurde , dieKlarheit, Geschwindigkeit und Kontrolle direkt im Chart wünschen.
Es bietet einübersichtliches Heads-up-Display (HUD) mit wichtigen Marktdaten undMulti-Timeframe-Trendrichtung, ohne den Chart zu überladen oder Handelssignale zu erzeugen.
🔍 Was STAMINA HUD zeigt
🟢 Aktueller Kurs
🟢 Spread (in echten Pips)
🟢 Heute Hoch-Tief-Spanne (Pips)
🟢 Average Daily Range (ADR in Pips)
🟢 Verbleibende Zeit der aktuellen Kerze
🟢 Aktives Symbol und Zeitrahmen ( wird unter dem Titel angezeigt)
📈 Multi-Timeframe Trendübersicht
STAMINA HUD enthält einTrend-Dashboard, das auf einemgleitenden Durchschnitt (Standard: EMA 55) über mehrere Zeitrahmen basiert :
-
⏱ M5
-
⏱ M15
-
⏱ M30
-
⏱ H1
-
⏱ H4
-
📅 D1
-
📅 W1
Jeder Zeitrahmen ist deutlich gekennzeichnet als:
-
🟢 UP - Preis über MA
-
🔴 DOWN - Preis unter MA
-
⚪ FLAT - Kurs in der Nähe des MA (niedriges Momentum)
Dies ermöglicht einen sofortigenTop-Down-Marktkontext auf einen Blick.
🚀 Warum STAMINA HUD?
✅ Keine Signale - kein Repaint - keine Verzögerung
✅ Verwendetnur geschlossene Kerzen zur Trendermittlung
✅ Alle Werte werden inechten Pips angezeigt ( keine Punkteverwechslung)
✅ Leichtgewichtig und VPS-freundlich
✅ Idealer Begleiter fürmanuelle Trader und EAs
🧠 Für wen ist es geeignet?
-
Trader, dieden Markt kennenlernen wollen, nicht die Signale
-
Trader, dieMulti-Timeframe-Analysen verwenden
-
Trader, diesaubere Charts bevorzugen
-
Händler, die bereits eine Strategie haben undKontext brauchen, nicht Rauschen
📌 Hinweis
STAMINA HUD ist einInformationstool.
Eseröffnet keine Trades,erzeugt keine Kauf-/Verkaufssignale undmalt nicht neu.