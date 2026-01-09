Stamina HUD

STAMINA HUD - Fortschrittliches Markt- und Trend-Dashboard (MT5)

STAMINA HUD ist ein professionellesMarktinformations-Panel, das für Trader entwickelt wurde , dieKlarheit, Geschwindigkeit und Kontrolle direkt im Chart wünschen.

Es bietet einübersichtliches Heads-up-Display (HUD) mit wichtigen Marktdaten undMulti-Timeframe-Trendrichtung, ohne den Chart zu überladen oder Handelssignale zu erzeugen.


🔍 Was STAMINA HUD zeigt

🟢 Aktueller Kurs
🟢 Spread (in echten Pips)
🟢 Heute Hoch-Tief-Spanne (Pips)
🟢 Average Daily Range (ADR in Pips)
🟢 Verbleibende Zeit der aktuellen Kerze
🟢 Aktives Symbol und Zeitrahmen ( wird unter dem Titel angezeigt)


📈 Multi-Timeframe Trendübersicht

STAMINA HUD enthält einTrend-Dashboard, das auf einemgleitenden Durchschnitt (Standard: EMA 55) über mehrere Zeitrahmen basiert :

  • M5

  • M15

  • M30

  • H1

  • H4

  • 📅 D1

  • 📅 W1

Jeder Zeitrahmen ist deutlich gekennzeichnet als:

  • 🟢 UP - Preis über MA

  • 🔴 DOWN - Preis unter MA

  • FLAT - Kurs in der Nähe des MA (niedriges Momentum)

Dies ermöglicht einen sofortigenTop-Down-Marktkontext auf einen Blick.


🚀 Warum STAMINA HUD?

✅ Keine Signale - kein Repaint - keine Verzögerung
✅ Verwendetnur geschlossene Kerzen zur Trendermittlung
✅ Alle Werte werden inechten Pips angezeigt ( keine Punkteverwechslung)
✅ Leichtgewichtig und VPS-freundlich
✅ Idealer Begleiter fürmanuelle Trader und EAs


🧠 Für wen ist es geeignet?

  • Trader, dieden Markt kennenlernen wollen, nicht die Signale

  • Trader, dieMulti-Timeframe-Analysen verwenden

  • Trader, diesaubere Charts bevorzugen

  • Händler, die bereits eine Strategie haben undKontext brauchen, nicht Rauschen


📌 Hinweis

STAMINA HUD ist einInformationstool.
Eseröffnet keine Trades,erzeugt keine Kauf-/Verkaufssignale undmalt nicht neu.


