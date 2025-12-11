ATR Plus

ATR Plus ist eine verbesserte Version der klassischen ATR, die nicht nur die Volatilität selbst, sondern auch die Richtungsenergie des Marktes anzeigt.
Der Indikator wandelt die ATR in einen normalisierten Oszillator (0-100) um, so dass Sie klar sehen können:

  • wer den Markt dominiert - Käufer oder Verkäufer

  • wann ein Trend beginnt

  • wenn ein Trend an Stärke verliert

  • wenn sich der Markt in eine Spanne bewegt

  • wenn die Volatilität Erschöpfungszonen erreicht

ATR Plus eignet sich perfekt für Momentum-, Trendfolge-, Breakout- und Volatilitäts-basierte Systeme.

Wie ATR Plus funktioniert

Im Gegensatz zur Standard-ATR, die nur die Größe der Kursbewegung anzeigt, trennt ATR Plus die Volatilität in zwei Komponenten:

  • ATR Up - Volatilität innerhalb von Hausse-Kerzen

  • ATR Down - Volatilität innerhalb bärischer Kerzen

Ihr Verhältnis wird dann in einen Richtungsoszillator umgewandelt:

  • wenn die bullische Volatilität höher ist -> Wert bewegt sich in Richtung 100
  • wenn die bärische Volatilität dominiert -> bewegt sich der Wert in Richtung 0
  • wenn beide Seiten ausgeglichen sind -> bewegt sich die Linie um 50

    Daran lässt sich die Struktur der Volatilität ablesen, nicht nur ihr Ausmaß.

    Die 0-100-Skala verstehen

    Empfohlene Werte: 30 / 50 / 70

    • 0-30 - Verkäuferdominanz: Starke bärische Volatilität, bestätigt einen Abwärtstrend oder eine Distributionsphase.
    • 30-50 - Abschwächung des bärischen Drucks: Trendverlangsamung, mögliche Umkehr oder Übergang in eine Konsolidierung.
    • 50 - Neutrale Zone: Käufer und Verkäufer weisen eine ähnliche Volatilität auf. Weist meist auf eine Spanne oder eine Übergangsphase hin.
    • 50-70 - Zunehmende Bullenstärke: Zunehmende Käuferdominanz; Frühphase eines Aufwärtstrends.
    • 70-100 - Käuferdominanz: Starkes Aufwärtsmomentum.

    Die Volatilität kann jedoch überhitzt werden → höheres Korrekturrisiko.

    Wie man ATR Plus im Handel einsetzt

    1. Trendrichtungsfilter
    • Lang: ATR Plus über 55-60
    • Short: ATR Plus unter 45-40
    • Bereich: zwischen 45-55
      2. Bestimmung der Trendstärke
      • Schneller Ausbruch von 40 -> 70 = Beginn eines bullischen Impulses
      • Rückgang von 60 -> 30 = bärische Trendentwicklung
      • Langer Aufenthalt um 50 = Spanne/Akkumulation
        3. Ausbruchs-Bestätigung

        Ein Ausbruch ist zuverlässiger, wenn ATR Plus die Richtung unterstützt.
        Wenn der Ausbruch gegen ATR Plus läuft, ist die Wahrscheinlichkeit einer Fehlbewegung hoch.

        4. Universeller Einstiegsfilter

        Idealer Begleiter für:

        • Preis-Aktion

        • Momentum-Systeme

        • Trendfolgestrategien

        • Breakout-Systeme

        Eingaben

        • ATR-Periode - Periode der Basis-ATR

        • Smooth Period - Glättung des endgültigen Richtungsoszillators

        • Levels (30/50/70) - konfiguriert über die Registerkarte Levels, nicht über Inputs

        Der Indikator ist einfach zu konfigurieren und muss nicht optimiert werden.


