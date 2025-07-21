Der Preis wird bald steigen.

Gold AI Robot – Fortschrittlicher Trading-Roboter für XAUUSD (Gold) mit KI und Rücksetzer-Erkennung

KI-Filter und Erkennung von Schlüsselrücksetzern zur Identifikation präziser Chancen am Goldmarkt.

Gold AI Robot arbeitet mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen. Er analysiert Kursbewegungen auf bedeutende Rücksetzer, eröffnet gestaffelte Positionen und wendet ein globales Risikomanagement an, um jede Position zu optimieren.

Signalfilter basierend auf künstlicher Intelligenz

Erkennung wichtiger Rücksetzer für gestaffelte Einstiege

Globaler Stop Loss zur Begrenzung kumulierter Verluste

Globaler Take Profit für alle offenen Positionen

Automatische Lot-Skalierung mit AutoLot

Dynamisches Volumenmanagement basierend auf Kapital und Risiko

Der EA erkennt relevante Rücksetzer mithilfe eines KI-Filters, eröffnet die erste Position beim ersten Rücksetzpunkt und fügt bei neuen bestätigten Signalen weitere Positionen hinzu. Die globale Take-Profit-Funktion berechnet den angestrebten Gewinn anhand des Kontostands und wendet diesen auf alle Positionen an. Wird der definierte Gewinnprozentsatz überschritten, werden alle Positionen geschlossen. Der globale Stop Loss funktioniert ähnlich, um Gesamtverluste zu begrenzen.

Empfohlene Einstellungen:

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: H1

Mindestempfohlenes Guthaben: 1000 USD

Hebel: 1:100 oder höher

Empfohlener Broker: jeder regulierte Broker

Wettbewerbsvorteile:

Kein Martingale

Vollständig automatisiert mit KI

Umfassendes globales Risikomanagement

Einfache Einrichtung und Inbetriebnahme

Support und Dokumentation:

Kundensupport über MQL5-Nachrichten

Ich antworte in der Regel innerhalb von 24 Stunden

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftige Performance. Der Handel ist mit Risiken verbunden und erfordert ein angemessenes Kapitalmanagement.

Stichwörter: XAUUSD, Gold, Handelsroboter, EA, Expert Advisor, MT5, Metatrader