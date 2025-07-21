Gold AI Robot
- Experten
- Antonio Simon Del Vecchio
- Version: 1.11
- Aktualisiert: 13 Oktober 2025
- Aktivierungen: 10
Gold AI Robot – Fortschrittlicher Trading-Roboter für XAUUSD (Gold) mit KI und Rücksetzer-Erkennung
KI-Filter und Erkennung von Schlüsselrücksetzern zur Identifikation präziser Chancen am Goldmarkt.
Gold AI Robot arbeitet mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen. Er analysiert Kursbewegungen auf bedeutende Rücksetzer, eröffnet gestaffelte Positionen und wendet ein globales Risikomanagement an, um jede Position zu optimieren.
- Signalfilter basierend auf künstlicher Intelligenz
- Erkennung wichtiger Rücksetzer für gestaffelte Einstiege
- Globaler Stop Loss zur Begrenzung kumulierter Verluste
- Globaler Take Profit für alle offenen Positionen
- Automatische Lot-Skalierung mit AutoLot
- Dynamisches Volumenmanagement basierend auf Kapital und Risiko
Der EA erkennt relevante Rücksetzer mithilfe eines KI-Filters, eröffnet die erste Position beim ersten Rücksetzpunkt und fügt bei neuen bestätigten Signalen weitere Positionen hinzu. Die globale Take-Profit-Funktion berechnet den angestrebten Gewinn anhand des Kontostands und wendet diesen auf alle Positionen an. Wird der definierte Gewinnprozentsatz überschritten, werden alle Positionen geschlossen. Der globale Stop Loss funktioniert ähnlich, um Gesamtverluste zu begrenzen.
Empfohlene Einstellungen:
- Symbol: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: H1
- Mindestempfohlenes Guthaben: 1000 USD
- Hebel: 1:100 oder höher
- Empfohlener Broker: jeder regulierte Broker
Wettbewerbsvorteile:
- Kein Martingale
- Vollständig automatisiert mit KI
- Umfassendes globales Risikomanagement
- Einfache Einrichtung und Inbetriebnahme
Support und Dokumentation:
- Kundensupport über MQL5-Nachrichten
- Ich antworte in der Regel innerhalb von 24 Stunden
Dopo aver seguito passo passo le istruzioni, ho effettuato un’ottimizzazione e sto testando Gold Robot AI da una settimana. Finora posso definirlo un prodotto eccellente. Desidero ulteriori informazioni sulla promozione di acquisto After carefully following the step-by-step instructions, I performed an optimization and have been testing Gold Robot AI for a week. So far, I can say it’s an excellent product.