Gold AI Robot
- 专家
- Antonio Simon Del Vecchio
- 版本: 1.11
- 更新: 13 十月 2025
- 激活: 10
Gold AI Robot – 面向XAUUSD（黄金）的高级交易机器人，具备AI与回撤识别功能
AI过滤器与关键回撤识别，用于在黄金市场中寻找精确的交易机会。
Gold AI Robot适用于XAUUSD（黄金）1小时周期。通过分析价格走势识别重要回撤，分批建仓，并应用全局风险管理来优化每一笔交易。
- 基于人工智能的信号过滤器
- 关键回撤识别与分批入场
- 总止损功能控制累计亏损
- 全局止盈机制统一管理所有持仓
- AutoLot自动批量调整
- 根据账户资金与风险的动态仓位管理
EA通过AI过滤器检测关键回撤深度，在初始回撤点建立首仓，并在确认新信号后分批加仓。全局止盈功能基于账户余额计算目标收益比例并应用于所有仓位；当总利润超过设定百分比时，系统将关闭所有交易。总止损功能以类似方式运行，用于限制账户整体亏损。
推荐设置：
- 交易品种：XAUUSD（黄金）
- 周期：H1
- 最低推荐入金：1000美元
- 杠杆：1:100或更高
- 推荐经纪商：任何受监管的经纪商
核心优势：
- 不使用马丁策略
- 基于AI的全自动交易
- 完整的全局风险控制
- 设置简单，启动快速
支持与文档：
- 通过MQL5消息提供客户支持
- 我通常在24小时内回复
Dopo aver seguito passo passo le istruzioni, ho effettuato un’ottimizzazione e sto testando Gold Robot AI da una settimana. Finora posso definirlo un prodotto eccellente. Desidero ulteriori informazioni sulla promozione di acquisto After carefully following the step-by-step instructions, I performed an optimization and have been testing Gold Robot AI for a week. So far, I can say it’s an excellent product.