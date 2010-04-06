EINFÜHRUNGSANGEBOT - SONDERPREIS!

Nutzen Sie jetzt diesen Einführungspreis. Die Lizenzkosten werden bald steigen, um den tatsächlichen Wert widerzuspiegeln. Der Preis steigt um 50 $ pro 5 verkaufte Lizenzen!

CryptoPro EA - Die ultimative Strategie für Bitcoin und Krypto-Assets

CryptoPro ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der speziell dafür entwickelt wurde, die Volatilität von Bitcoin (BTC) und den wichtigsten Kryptowährungen zu beherrschen. Er kombiniert einen fortschrittlichen technischen Momentum-Filter mit einem optimierten Grid-Kapitalmanagementsystem für den Kryptomarkt.

Funktionen, die für Krypto entwickelt wurden

• Adaptiver Momentum-Filter: CryptoPro verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus, um zu validieren, ob sich der Markt in einer echten Momentum-Phase oder in einem Zustand der Erschöpfung befindet. Ziel ist es, die Qualität der Einstiege zu optimieren und Signale mit geringer Wahrscheinlichkeit herauszufiltern.

• Prozentualer Rücksetzer-Trigger: Nutzen Sie die "Dochte" von Bitcoin. Der EA wartet darauf, dass der Preis um einen exakten Prozentsatz von den Höchst-/Tiefstständen fällt oder steigt, bevor er auslöst. Dies ermöglicht den Einstieg an idealen Wendepunkten während aggressiver Korrekturen.

• Dynamisches Positionsmanagement (Grid): Entwickelt, um der inhärenten Volatilität von Kryptowährungen standzuhalten. Der EA verwendet ein dynamisches Durchschnittssystem, falls sich der Markt gegen die ursprüngliche Position bewegt. Es werden keine festen Abstände in Pips verwendet; stattdessen berechnet er Prozentsätze, um strategische Rettungspositionen zu eröffnen, die den Breakeven-Punkt effektiv annähern.

• Optimierte Martingale-Erholung: Verwendet einen inkrementellen Lot-Größen-Multiplikator, der den Breakeven-Punkt schnell verschiebt. Dies ermöglicht es, Zyklen auch bei kleinen BTC-Rücksetzern profitabel abzuschließen.

• Wachstumsbasierter Zinseszins: Der EA skaliert sein Risiko automatisch mit dem Wachstum Ihres Kontos, sodass Sie professionell vom langfristigen Aufwärtspotenzial des Kryptomarktes profitieren können.

Integrierter Kapitalschutz

• Nachrichten- und Ereignisfilter: Vermeiden Sie künstliche Volatilität während regulatorischer Ankündigungen oder Ereignissen im Krypto-Ökosystem, die den Spread beeinflussen könnten.

• Verwaltung der Handelszeiten: Ermöglicht die Definition spezifischer Zeitfenster, um Zeiten geringer Liquidität oder Wochenenden zu vermeiden, falls der Benutzer dies bevorzugt.

• Vollständige Drawdown-Kontrolle: Enthält globale Schließungsaufträge basierend auf prozentualem Gewinn oder Verlust, um Ihr Konto vor "Black Swan"-Ereignissen zu schützen.

Empfohlene Konfiguration

• Assets: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) und andere Kryptos mit hoher Marktkapitalisierung.

• Timeframe: H1 Makro-Analyse mit M1 taktischer Ausführung.

• Mindestguthaben: 1.000 USD (Empfohlen wird ein angemessener Hebel für den Kryptomarkt).

Hinweis: CryptoPro ist für das Erfassen des Bitcoin-Momentums optimiert. Es wird dringend empfohlen, die Grid-Dynamik auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie live gehen.

