Gold AI Robot
- エキスパート
- Antonio Simon Del Vecchio
- バージョン: 1.11
- アップデート済み: 13 10月 2025
- アクティベーション: 10
価格はまもなく上がります。
Gold AI Robot – XAUUSD（ゴールド）向けの高度な取引ロボット、AIとリトレースメント検出機能付き
ゴールド市場で正確なチャンスを見つけるためのAIフィルターと重要なリトレースメントの検出。
Gold AI RobotはXAUUSD（ゴールド）のH1時間足で動作します。価格の動きを分析して重要なリトレースメントを検出し、スケールエントリーを行い、グローバルなリスク管理を適用して各取引を最適化します。
- 人工知能に基づくシグナルフィルター
- スケールエントリーのための重要なリトレースメントの検出
- 蓄積された損失を制御する総合ストップロス
- すべてのポジションに適用されるグローバルテイクプロフィット
- AutoLotによる自動ロット調整
- 資金とリスクに基づく動的なボリューム管理
EAはAIフィルターを使用して有効なリトレースメントの深さを検出し、最初の水準でポジションを開始し、新たなシグナルが確認されると追加エントリーを行います。グローバルテイクプロフィット機能は、アカウント残高に基づいて希望利益を計算し、すべてのポジションに適用します。利益が設定した割合を超えると、すべてのポジションが決済されます。総合ストップロスも同様に、残高に基づいて損失を制限します。
推奨設定：
- シンボル：XAUUSD（ゴールド）
- 時間足：H1
- 推奨最低入金額：1000ドル
- レバレッジ：1:100以上
- 推奨ブローカー：規制されている任意のブローカー
競争上の強み：
- マーチンゲールなし
- AIによる完全自動取引
- 包括的なリスク管理
- 簡単な設定と起動
サポートとドキュメント：
- MQL5メッセージを通じたカスタマーサポート
- 通常24時間以内に返信します
Dopo aver seguito passo passo le istruzioni, ho effettuato un’ottimizzazione e sto testando Gold Robot AI da una settimana. Finora posso definirlo un prodotto eccellente. Desidero ulteriori informazioni sulla promozione di acquisto After carefully following the step-by-step instructions, I performed an optimization and have been testing Gold Robot AI for a week. So far, I can say it’s an excellent product.