価格はまもなく上がります。

Gold AI Robot – XAUUSD（ゴールド）向けの高度な取引ロボット、AIとリトレースメント検出機能付き

ゴールド市場で正確なチャンスを見つけるためのAIフィルターと重要なリトレースメントの検出。

Gold AI RobotはXAUUSD（ゴールド）のH1時間足で動作します。価格の動きを分析して重要なリトレースメントを検出し、スケールエントリーを行い、グローバルなリスク管理を適用して各取引を最適化します。

人工知能に基づくシグナルフィルター

スケールエントリーのための重要なリトレースメントの検出

蓄積された損失を制御する総合ストップロス

すべてのポジションに適用されるグローバルテイクプロフィット

AutoLotによる自動ロット調整

資金とリスクに基づく動的なボリューム管理

EAはAIフィルターを使用して有効なリトレースメントの深さを検出し、最初の水準でポジションを開始し、新たなシグナルが確認されると追加エントリーを行います。グローバルテイクプロフィット機能は、アカウント残高に基づいて希望利益を計算し、すべてのポジションに適用します。利益が設定した割合を超えると、すべてのポジションが決済されます。総合ストップロスも同様に、残高に基づいて損失を制限します。

推奨設定：

シンボル：XAUUSD（ゴールド）

時間足：H1

推奨最低入金額：1000ドル

レバレッジ：1:100以上

推奨ブローカー：規制されている任意のブローカー

競争上の強み：

マーチンゲールなし

AIによる完全自動取引

包括的なリスク管理

簡単な設定と起動

サポートとドキュメント：

MQL5メッセージを通じたカスタマーサポート

通常24時間以内に返信します

過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。取引にはリスクが伴い、適切な資金管理が必要です。

キーワード：XAUUSD、ゴールド、自動売買、ロボット、EA、エキスパートアドバイザー、MT5、Metatrader