TRDR Bot1
- Musa Mampondo
- Version: 1.1
Multi-Indikator MT5 Expert Advisor für Trend-, Reversal- und Momentum-Ausrichtung
TRDR Bot-1 ist ein vielseitiger Expert Advisor, der von TRADEWYZE entwickelt wurde. Er wurde für Trader konzipiert, die ein robustes, regelbasiertes System wünschen, das Trendfolge, Umkehrerkennung, Momentum-Bestätigung und strikte Risikoabsicherung miteinander verbindet. Der EA kombiniert mehrere Indikatoren - MACD, Stochastic, CCI, Moving-Average Oscillator (MAO), Pin Bar-Erkennung und Candle Color-Muster - um hochwertige Handels-Setups für Forex, Indizes, Kryptowährungen und Rohstoffe zu identifizieren.
Dieser EA ist keine Black Box. Alle Indikatoren, Schwellenwerte und Schutzmechanismen sind vollständig transparent und einstellbar.
Multi-Indikator-Strategie Logik
TRDR Bot-1 verwendet einen mehrschichtigen Signalansatz: Trendidentifizierung → Umkehrzonenbestätigung → Oszillatorvalidierung → Candlestick-Logik → Momentum-Schwellenwertprüfungen.
Einstiegslogik
Ein Handel wird nur ausgelöst, wenn mehrere Bedingungen übereinstimmen:
1. Kerzenfarbfilter
- Bullisches Setup: Eine Sequenz von bärischen Kerzen mit starken Körpern (Umkehrerschöpfung).
- Baisse-Einstellung: Eine Sequenz von zinsbullischen Kerzen, die eine mögliche Umkehr signalisieren.
2. MACD-Bestätigung
- Aufwärts gerichtet: MACD-Linie kreuzt über der Signallinie
- Bärenhaft: MACD-Linie kreuzt unter der Signallinie
3. Stochastischer Oszillator
- Bullish: %K kreuzt über %D im überverkauften Bereich
- Baisse: %K kreuzt unter %D im überkauften Bereich
4. MAO-Schwelle
- Der gleitende Durchschnitts-Oszillator muss einen konfigurierten Schwellenwert in Handelsrichtung überschreiten.
Diese kombinierte Logik hilft, Rauschen herauszufiltern und stellt sicher, dass nur starke, auf Konvergenz basierende Einstiege erfolgen.
Ausstiegslogik
TRDR Bot-1 verwendet eine Kombination aus Indikatorumkehrungen und Candlestick-Strukturen, um Trades zu beenden:
1. CCI-Umkehr-Levels
- Long schließen, wenn der CCI unter +500 fällt
- Short schließen, wenn der CCI über -500 steigt
2. Pin Bar-Erkennung
- Bullish Pin Bar → Short schließen
- Baisse-Pinbar → Schlusskurs lang
3. Trailing Stop (dynamisch)
Bewegt sich mit dem Preis, um Gewinne bei größeren Marktbewegungen zu sichern .
Sie können die Schwellenwerte an Ihren Handelsstil anpassen.
Dynamisches Risikomanagement und Schutzmaßnahmen
TRDR Bot-1 enthält wesentliche Schutzschichten, um das Kapital zu erhalten und ein Überhandeln zu verhindern:
- Stop Loss / Take Profit (Pip-basiert)
- Max Spread Filter - blockiert Einstiege bei sich ausweitenden Spreads
- Tägliches Verlustlimit - stoppt den Handel für den Tag, wenn es überschritten wird
- Schutz vor Equity Drawdowns
- Positionslimits - begrenzt die Gesamtzahl der offenen Lots und die Anzahl der Trades
- Tägliche Reset-Stunde - setzt die Zähler automatisch zurück
- Session-Filter - schränkt den Handel nach Session oder Tageszeit ein oder erlaubt ihn
Diese Kontrollen tragen zu einer sicheren und stabilen Automatisierung bei.
Nachrichtenfilter (BETA-Test)
TRDR Bot-1 enthält ein leichtes System zum Filtern von Nachrichten:
- Zieht wirtschaftliche Ereignisse über Forex Factory RSS
- Filtert nach Währung (USD, EUR, etc.)
- Ermöglicht die Filterung von Nachrichten mit hohem / mittlerem Einfluss
- Stoppt den Handel während hochriskanter Nachrichtenfenster
Verbesserte Ausführung und Verlässlichkeit
- Völlig autonome Handelsausführung
- Signalvisualisierung (optional) für diskretionäre Überwachung
- Echtzeit-Panel zeigt offene Trades & Absicherungen
- Kompatibel mit allen wichtigen MT5-Brokern
- Funktioniert mit Forex, Rohstoffen, Kryptowährungen und Indizes
- Optimiert für schnelle Ausführung und stabile Bedingungen
Ideal für
- Trader, die eine strukturierte, regelbasierte Automatisierung wünschen
- Anhänger von Trend- und Umkehrstrategien
- Halbautomatische Setups (Signale + visuelle Indikatoren)
- Einzelhändler, die ihre Konten skalieren oder sich auf die Herausforderungen einer Prop-Firm vorbereiten
- Multi-Asset-Handel (FX, Gold und Krypto-CFDs*)
Unterstützung & Updates
Senden Sie uns eine Direktnachricht über MQL5, um fortlaufende Updates, Anleitungen zu EA-Einstellungen und professionellen Support von TRADEWYZE zu erhalten.
Der Handel birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
#ErforschenSieIhrenHandelsvorsprung.