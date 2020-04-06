TRDR Bot1

Multi-Indikator MT5 Expert Advisor für Trend-, Reversal- und Momentum-Ausrichtung

TRDR Bot-1 ist ein vielseitiger Expert Advisor, der von TRADEWYZE entwickelt wurde. Er wurde für Trader konzipiert, die ein robustes, regelbasiertes System wünschen, das Trendfolge, Umkehrerkennung, Momentum-Bestätigung und strikte Risikoabsicherung miteinander verbindet. Der EA kombiniert mehrere Indikatoren - MACD, Stochastic, CCI, Moving-Average Oscillator (MAO), Pin Bar-Erkennung und Candle Color-Muster - um hochwertige Handels-Setups für Forex, Indizes, Kryptowährungen und Rohstoffe zu identifizieren.

Dieser EA ist keine Black Box. Alle Indikatoren, Schwellenwerte und Schutzmechanismen sind vollständig transparent und einstellbar.

Multi-Indikator-Strategie Logik

TRDR Bot-1 verwendet einen mehrschichtigen Signalansatz: Trendidentifizierung Umkehrzonenbestätigung Oszillatorvalidierung Candlestick-Logik Momentum-Schwellenwertprüfungen.

Einstiegslogik

Ein Handel wird nur ausgelöst, wenn mehrere Bedingungen übereinstimmen:

1. Kerzenfarbfilter

  • Bullisches Setup: Eine Sequenz von bärischen Kerzen mit starken Körpern (Umkehrerschöpfung).
  • Baisse-Einstellung: Eine Sequenz von zinsbullischen Kerzen, die eine mögliche Umkehr signalisieren.

2. MACD-Bestätigung

  • Aufwärts gerichtet: MACD-Linie kreuzt über der Signallinie
  • Bärenhaft: MACD-Linie kreuzt unter der Signallinie

3. Stochastischer Oszillator

  • Bullish: %K kreuzt über %D im überverkauften Bereich
  • Baisse: %K kreuzt unter %D im überkauften Bereich

4. MAO-Schwelle

  • Der gleitende Durchschnitts-Oszillator muss einen konfigurierten Schwellenwert in Handelsrichtung überschreiten.

Diese kombinierte Logik hilft, Rauschen herauszufiltern und stellt sicher, dass nur starke, auf Konvergenz basierende Einstiege erfolgen.

Ausstiegslogik

TRDR Bot-1 verwendet eine Kombination aus Indikatorumkehrungen und Candlestick-Strukturen, um Trades zu beenden:

1. CCI-Umkehr-Levels

  • Long schließen, wenn der CCI unter +500 fällt
  • Short schließen, wenn der CCI über -500 steigt

2. Pin Bar-Erkennung

  • Bullish Pin Bar Short schließen
  • Baisse-Pinbar Schlusskurs lang

3. Trailing Stop (dynamisch)
Bewegt sich mit dem Preis, um Gewinne bei größeren Marktbewegungen zu sichern .

Sie können die Schwellenwerte an Ihren Handelsstil anpassen.

Dynamisches Risikomanagement und Schutzmaßnahmen

TRDR Bot-1 enthält wesentliche Schutzschichten, um das Kapital zu erhalten und ein Überhandeln zu verhindern:

  • Stop Loss / Take Profit (Pip-basiert)
  • Max Spread Filter - blockiert Einstiege bei sich ausweitenden Spreads
  • Tägliches Verlustlimit - stoppt den Handel für den Tag, wenn es überschritten wird
  • Schutz vor Equity Drawdowns
  • Positionslimits - begrenzt die Gesamtzahl der offenen Lots und die Anzahl der Trades
  • Tägliche Reset-Stunde - setzt die Zähler automatisch zurück
  • Session-Filter - schränkt den Handel nach Session oder Tageszeit ein oder erlaubt ihn

Diese Kontrollen tragen zu einer sicheren und stabilen Automatisierung bei.

Nachrichtenfilter (BETA-Test)

TRDR Bot-1 enthält ein leichtes System zum Filtern von Nachrichten:

  • Zieht wirtschaftliche Ereignisse über Forex Factory RSS
  • Filtert nach Währung (USD, EUR, etc.)
  • Ermöglicht die Filterung von Nachrichten mit hohem / mittlerem Einfluss
  • Stoppt den Handel während hochriskanter Nachrichtenfenster

Verbesserte Ausführung und Verlässlichkeit

  • Völlig autonome Handelsausführung
  • Signalvisualisierung (optional) für diskretionäre Überwachung
  • Echtzeit-Panel zeigt offene Trades & Absicherungen
  • Kompatibel mit allen wichtigen MT5-Brokern
  • Funktioniert mit Forex, Rohstoffen, Kryptowährungen und Indizes
  • Optimiert für schnelle Ausführung und stabile Bedingungen

Ideal für

  • Trader, die eine strukturierte, regelbasierte Automatisierung wünschen
  • Anhänger von Trend- und Umkehrstrategien
  • Halbautomatische Setups (Signale + visuelle Indikatoren)
  • Einzelhändler, die ihre Konten skalieren oder sich auf die Herausforderungen einer Prop-Firm vorbereiten
  • Multi-Asset-Handel (FX, Gold und Krypto-CFDs*)

Unterstützung & Updates

Senden Sie uns eine Direktnachricht über MQL5, um fortlaufende Updates, Anleitungen zu EA-Einstellungen und professionellen Support von TRADEWYZE zu erhalten.


    #ErforschenSieIhrenHandelsvorsprung.

    Der Handel birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

