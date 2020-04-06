Multi-Indikator MT5 Expert Advisor für Trend-, Reversal- und Momentum-Ausrichtung



TRDR Bot-1 ist ein vielseitiger Expert Advisor, der von TRADEWYZE entwickelt wurde. Er wurde für Trader konzipiert, die ein robustes, regelbasiertes System wünschen, das Trendfolge, Umkehrerkennung, Momentum-Bestätigung und strikte Risikoabsicherung miteinander verbindet. Der EA kombiniert mehrere Indikatoren - MACD, Stochastic, CCI, Moving-Average Oscillator (MAO), Pin Bar-Erkennung und Candle Color-Muster - um hochwertige Handels-Setups für Forex, Indizes, Kryptowährungen und Rohstoffe zu identifizieren.

Dieser EA ist keine Black Box. Alle Indikatoren, Schwellenwerte und Schutzmechanismen sind vollständig transparent und einstellbar.

Multi-Indikator-Strategie Logik



TRDR Bot-1 verwendet einen mehrschichtigen Signalansatz: Trendidentifizierung → Umkehrzonenbestätigung → Oszillatorvalidierung → Candlestick-Logik → Momentum-Schwellenwertprüfungen.

Einstiegslogik



Ein Handel wird nur ausgelöst, wenn mehrere Bedingungen übereinstimmen:

1. Kerzenfarbfilter

Bullisches Setup: Eine Sequenz von bärischen Kerzen mit starken Körpern (Umkehrerschöpfung).

Baisse-Einstellung: Eine Sequenz von zinsbullischen Kerzen, die eine mögliche Umkehr signalisieren.

2. MACD-Bestätigung

Aufwärts gerichtet: MACD-Linie kreuzt über der Signallinie

Bärenhaft: MACD-Linie kreuzt unter der Signallinie

3. Stochastischer Oszillator

Bullish: %K kreuzt über %D im überverkauften Bereich

Baisse : %K kreuzt unter %D im überkauften Bereich

4. MAO-Schwelle

Der gleitende Durchschnitts-Oszillator muss einen konfigurierten Schwellenwert in Handelsrichtung überschreiten.

Diese kombinierte Logik hilft, Rauschen herauszufiltern und stellt sicher, dass nur starke, auf Konvergenz basierende Einstiege erfolgen.

Ausstiegslogik



TRDR Bot-1 verwendet eine Kombination aus Indikatorumkehrungen und Candlestick-Strukturen, um Trades zu beenden:

1. CCI-Umkehr-Levels

Long schließen, wenn der CCI unter +500 fällt

Short schließen, wenn der CCI über -500 steigt

2. Pin Bar-Erkennung

Bullish Pin Bar → Short schließen

Baisse-Pinbar → Schlusskurs lang

3. Trailing Stop (dynamisch)

Bewegt sich mit dem Preis, um Gewinne bei größeren Marktbewegungen zu sichern .

Sie können die Schwellenwerte an Ihren Handelsstil anpassen.

Dynamisches Risikomanagement und Schutzmaßnahmen



TRDR Bot-1 enthält wesentliche Schutzschichten, um das Kapital zu erhalten und ein Überhandeln zu verhindern:

Stop Loss / Take Profit (Pip-basiert)

Max Spread Filter - blockiert Einstiege bei sich ausweitenden Spreads

Tägliches Verlustlimit - stoppt den Handel für den Tag, wenn es überschritten wird

Schutz vor Equity Drawdowns

Positionslimits - begrenzt die Gesamtzahl der offenen Lots und die Anzahl der Trades

Tägliche Reset-Stunde - setzt die Zähler automatisch zurück

Session-Filter - schränkt den Handel nach Session oder Tageszeit ein oder erlaubt ihn

Diese Kontrollen tragen zu einer sicheren und stabilen Automatisierung bei.

Nachrichtenfilter (BETA-Test)



TRDR Bot-1 enthält ein leichtes System zum Filtern von Nachrichten:

Zieht wirtschaftliche Ereignisse über Forex Factory RSS

Filtert nach Währung (USD, EUR, etc.)

Ermöglicht die Filterung von Nachrichten mit hohem / mittlerem Einfluss

Stoppt den Handel während hochriskanter Nachrichtenfenster

Verbesserte Ausführung und Verlässlichkeit



Völlig autonome Handelsausführung

Signalvisualisierung (optional) für diskretionäre Überwachung

Echtzeit-Panel zeigt offene Trades & Absicherungen

Kompatibel mit allen wichtigen MT5-Brokern

Funktioniert mit Forex, Rohstoffen, Kryptowährungen und Indizes

Optimiert für schnelle Ausführung und stabile Bedingungen

Ideal für



Trader, die eine strukturierte, regelbasierte Automatisierung wünschen

Anhänger von Trend- und Umkehrstrategien

Halbautomatische Setups (Signale + visuelle Indikatoren)

Einzelhändler, die ihre Konten skalieren oder sich auf die Herausforderungen einer Prop-Firm vorbereiten

Multi-Asset-Handel (FX, Gold und Krypto-CFDs*)

Unterstützung & Updates

Senden Sie uns eine Direktnachricht über MQL5, um fortlaufende Updates, Anleitungen zu EA-Einstellungen und professionellen Support von TRADEWYZE zu erhalten.



#ErforschenSieIhrenHandelsvorsprung.

Der Handel birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.