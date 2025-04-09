SmartGold AI

SmartGold AI – Adaptive Intelligenz zur Erkennung explosiver Ausbrüche

SmartGold AI ist ein Expert Advisor, der sich auf die Erkennung von Kursausbrüchen nach Konsolidierungsphasen spezialisiert hat. Er nutzt ein intelligentes und automatisiertes System, das Kompressionszonen mit hoher Ausbruchswahrscheinlichkeit erkennt und Positionen in Richtung der Bewegung eröffnet. Die Exit-Strategie umfasst einen dynamisch angepassten Take Profit, einen globalen Stop Loss oder einen Trailing Stop für den ersten Einstieg. Optimiert für den Handel mit XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen.


Hauptmerkmale

  • Basiert auf Ausbruchslogik nach intelligent erkannten engen Konsolidierungen
  • Vollständige Unterstützung für Kauf und Verkauf mit konfigurierbaren Filtern
  • Globale Risikosteuerung mit prozentualem SL und TP
  • Trailing-Stop-System für die erste Position
  • Schließt alle Positionen beim Erreichen eines Gesamtgewinnziels
  • Kontrollierte Skalierung von Positionen
  • Optionale Nachrichtenfilterung und Handelszeiten

Strategie

SmartGold AI verwendet einen auf künstlicher Intelligenz basierenden Ansatz zur Erkennung von Konsolidierungsmustern in der Preisaktion. Sobald ein gültiger Ausbruch (über oder unter der Spanne) erkannt wird, eröffnet er eine Position in die entsprechende Richtung.

Bewegt sich der Kurs gegen die ursprüngliche Position, kann der EA neue Positionen eröffnen, sofern ein Mindestabstand eingehalten wird, wobei die Marktrichtung beibehalten wird. Beim Erreichen des Gesamtgewinnziels werden alle Positionen gleichzeitig geschlossen.

Im Verlustfall greift ein globaler Stop Loss, basierend auf einem Prozentsatz des Kontostands.


Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: M5
  • Empfohlene Mindesteinzahlung: $1000
  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher
  • Broker: Hauptsächlich getestet bei ICMarkets

Wettbewerbsvorteile

  • Verwendet kein Martingale oder aggressives Grid
  • Vollständig automatisiert: Der EA steuert Ein- und Ausstiege sowie Risikomanagement
  • Enthält fortgeschrittene Funktionen wie dynamisches Trailing und synchronisierten TP

Support und Dokumentation

Enthält Benutzerhandbuch auf Englisch und Spanisch. Aktiver Support über private Nachrichten auf MQL5 und im Kommentarbereich.


Haftungsausschluss

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Erträge. Der Handel birgt Risiken, und der Einsatz von EAs sollte mit fundiertem Wissen und angemessenem Kapitalmanagement erfolgen. Dieses Produkt garantiert keinen Gewinn und schließt Verlustrisiken nicht aus.


Bewertungen 1
pirsus
24
pirsus 2025.04.30 18:00 
 

It will make your pocket profitable.. Advisor helped me a lot.. He is a kind man.

