Bonus : Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Konten) – kontaktieren Sie mich nach dem Kauf

SmartGold AI ist ein Expert Advisor, der sich auf die Erkennung von Kursausbrüchen nach Konsolidierungsphasen spezialisiert hat. Er nutzt ein intelligentes und automatisiertes System, das Kompressionszonen mit hoher Ausbruchswahrscheinlichkeit erkennt und Positionen in Richtung der Bewegung eröffnet. Die Exit-Strategie umfasst einen dynamisch angepassten Take Profit, einen globalen Stop Loss oder einen Trailing Stop für den ersten Einstieg. Optimiert für den Handel mit XAUUSD (Gold) im M5 -Zeitrahmen.

Strategie

SmartGold AI verwendet einen auf künstlicher Intelligenz basierenden Ansatz zur Erkennung von Konsolidierungsmustern in der Preisaktion. Sobald ein gültiger Ausbruch (über oder unter der Spanne) erkannt wird, eröffnet er eine Position in die entsprechende Richtung.

Bewegt sich der Kurs gegen die ursprüngliche Position, kann der EA neue Positionen eröffnen, sofern ein Mindestabstand eingehalten wird, wobei die Marktrichtung beibehalten wird. Beim Erreichen des Gesamtgewinnziels werden alle Positionen gleichzeitig geschlossen.

Im Verlustfall greift ein globaler Stop Loss, basierend auf einem Prozentsatz des Kontostands.