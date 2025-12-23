Ultra Risk

WICHTIG: Um jeden Parameter und jede Konfiguration im Detail zu verstehen, lesen Sie das offizielle Handbuch hier: Ultra Risk Benutzerhandbuch

Philosophie von Ultra Risk: Geschwindigkeit vs. Sicherheit

Bevor Sie diese Software erwerben, müssen Sie ihre Natur verstehen: Ultra Risk wurde mit einem einzigen Ziel entwickelt: Aggressives Kontowachstum in kürzester Zeit.

Im Handel ist der Gewinn proportional zum Risiko. Um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen, geht dieses System mathematisch ein extrem hohes Risiko ein. Dies ist kein Werkzeug für konservativen Vermögenserhalt; es ist ein Motor zur Beschleunigung von Spekulationskapital.

1) Warum dieses Risiko eingehen?

Die meisten Händler verschwenden Zeit damit, Risiken zu vermeiden. Ultra Risk verwaltet sie durch eine intelligente Grid-Architektur:

• Kauflogik: Im Gegensatz zu Zufallssystemen wartet Ultra Risk geduldig darauf, dass der Preis fällt, um "günstig zu kaufen" (Entry Drop Percent). Es jagt niemals dem Preis hinterher; es lässt den Markt zu sich kommen.
• Anpassungsfähigkeit: Wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, bricht das System nicht zusammen; es expandiert. Sein Adaptives Grid passt die Abstände basierend auf der tatsächlichen Volatilität an und vermeidet so den vorzeitigen Kollaps, der für statische Grids typisch ist.
• Intelligenter Ausstieg: Das System verschiebt den "Schwerpunkt" der Operation, indem es Volumen an den Extremen akkumuliert. Dies bringt den Break-Even-Punkt näher, um die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses zu erhöhen, und strebt einen Gewinn an, der direkt proportional zum eingegangenen Risiko (Drawdown) ist.

2) Preisstruktur

Wir bieten eine zugängliche Einstiegsbarriere für Visionäre, die diese Philosophie verstehen. Der Preis wird schrittweise steigen, um die Exklusivität der Strategie zu schützen und die Anzahl der Benutzer zu begrenzen.

Sichern Sie sich jetzt Ihre lebenslange Lizenz vor der nächsten Erhöhung.

3) Technische Spezifikationen

Es werden folgende Betriebsbedingungen vorgeschlagen:

• Symbol: Optimiert für XAUUSD (Gold). Anpassbar an andere Paare.
• Zeitrahmen: H1.
• Hebelwirkung: Kompatibel mit jedem. 1:500 oder höher wird empfohlen, um die Margin zu optimieren.
• VPS: Empfohlen, um das Management und die Schließung von Geschäften rund um die Uhr zu gewährleisten.

4) Letzte Warnung

Durch die Verwendung von Ultra Risk akzeptieren Sie, dass Sie Rendite über Sicherheit stellen.

• Mathematische Realität: Es besteht eine statistische Wahrscheinlichkeit des vollständigen Verlusts der Einlage (100% Drawdown) unter "Black Swan"-Bedingungen.
• Goldene Regel: Zahlen Sie nur den Geldbetrag ein, dessen vollständiger Verlust Ihre finanzielle Stabilität nicht beeinträchtigt.

Empfohlene Produkte
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Experten
Dieser EA ist Sessions Handelsroboter, der es Ihnen ermöglicht, die Handelssitzung Ihrer Wahl zu handeln, da er darauf wartet, dass die Marktmarker eine Entscheidung über die Richtung des Tages treffen, bevor er irgendwelche Geschäfte tätigt. Es hat 3 Einstiegssignale, die Candle-Stick-Muster, gleitende Durchschnitte und Range-Break verwendet, um Gewinne zu maximieren und die Vorteile der trendigen Markt zu nehmen. Der EA praktiziert Risikomanagement und hat die Möglichkeit, das Konto zu vergröß
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Experten
Oneiroi handelt hart mit überverkauften und überkauften Bedingungen. Auf M15 können Sie eine sehr hohe Trefferquote erzielen. Das System handelt nicht viel, weil die Erfüllung der drei Bedingungen ziemlich schwer ist. Es funktioniert mit jedem Paar und jedem Broker, aber einige sind besser als andere. Der EA funktioniert auch auf kleinen Konten, aber ich würde dringend empfehlen, ein 100kcent-Konto zu verwenden. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, viel profitabler und viel stressfreier zu sei
Smart Golden MT5
Yi Hsiu Tsai
4 (3)
Experten
„Smart Golden“ ist ein speziell für den Goldmarkt entwickeltes Produkt, das eine Scalping-Strategie verwendet. Es verwendet keine Managementmethoden wie Martingale, Grid und Hedging. Wir nutzen KI-Tools (maschinelles Lernen), um robuste Merkmale aus historischen Golddaten zu extrahieren, die dann direkt in „Smart Golden“ codiert werden. Da wir nicht kontinuierlich auf spezifischen historischen Daten (Überanpassung) oder ChatGPT-Vorhersagen trainieren, können wir die Möglichkeit der Überanpassung
ETH High Ratio
Angel Torres
Experten
Wichtiger Hinweis: Nach der Installation von ETH High Ratio M30 müssen Sie die optimierte .set-Datei laden, die Sie im Abschnitt Diskussion oder Kommentare dieses Produkts finden. Die Standardkonfiguration ist nur eine Vorlage und eignet sich nicht für die Arbeit mit Zinseszins oder für die ATR-basierte Losgrößenberechnung. ETH High Ratio ist ein Algorithmus für ETH auf dem M30-Zeitrahmen, der auf ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis abzielt, indem er sich auf starke Trendphasen konzentriert und d
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experten
Der EMAGap Trader Robot macht kurzfristige Trades auf dem 1min Zeitrahmen und sucht nach kleinen Marktschwankungen im Instrument: Mini-Index (B3), verwendet neue Handelstechnologie, die Ergebnisse auf Intraday sind unglaublich. Exklusive Version für die Instrumente WIN$ und IND$ (B3 Mini-Index). Verwendete Strategie: gleitender Durchschnitt und Volatilität. Anfangslot: Mini-Index Version, ab 1 Lot. Version Bra50, ab 0,05 Mini-Lots. Einstellbarer StopLoss und Take Profit. Risikomanagement: (%)
Tower Market Sky
Moises Javier Torres Rico
Experten
TowerFX EA , der bahnbrechende MQL5 Expert Advisor, der die Art und Weise, wie Sie mit dem EUR/CAD-Paar handeln, verändern wird! Entwickelt von 2 Experten, die algorithmische Systeme in der Welt des Handels entwickeln. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. *Aktualisierte Version, die besser für niedriges Kapital auf EURCAD funktioniert, aber für hohes Kapital sind die Ergebnisse in den Screenshots gezeigt*
Ladder Trend
Chao Wang Pan
Experten
Strategische Beschreibung: Diese EA ist ein Trend-EA, der einfachste Weg zum Aufschwung ist, um Verluste rechtzeitig zu kürzen, um Gewinne zu erzielen, und die wichtigsten Transaktionen dieser EA sind EUROD und XAUUSD. Parametereinstellungen: Transaction: EA funktioniert nur, wenn Transaction=true. Lots: Die Auftragsnummer lautet: 10. 10000USD für die Auftragsbearbeitung 1 Standard: 0, 1 USD für die nächsten 10, 1 USD. Maxi_point: Maximale Differenz. Hier sehen Sie die Anzahl der Dezimalstellen
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Experten
Bitte seien Sie sich der Risiken bewusst, die mit der Verwendung einer automatisierten Handelsstrategie verbunden sind: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (der EA kann auch Verluste machen). Die gezeigten Backtests (z.B. in Screenshots) sind optimiert, um die besten Parameter zu finden, geben aber keine realistische Vorhersage der zukünftigen Profitabilität. Diese Strategie wird immer einen Stop-Loss verwenden, aber die Ausführung des SL häng
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experten
Obor Pawai V75 - Expert Advisor für den Goldhandel Obor Pawai V75 ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verfügt über ein proprietäres Breakout-Finder-System und eine Reihe von fortschrittlichen Indikatoren und bietet sowohl automatisierte als auch anpassbare Handelsstrategien für Breakout-, Swing- und Scalping-Szenarien. Wichtigste Merkmale Breakout Finder Erkennt mit Hilfe der integrierten Logik von DeMarker, MACD, RS
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experten
SpeedScalper AI MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team in den Bereichen Trading und Coding entwickelt wurde. Er ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paare BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen SpeedScalper AI MT5 , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitr
NewMotherBot
Joni Fat
Experten
Joni Lee Zweiter Forex-Roboter auf dem Markt KANN MIT NUR $300 laufen (empfohlene Mindesteinlage) LOT-Größe 0.01 wenn <$2000 sonst 0.02 Wir stellen Ihnen den "Joni Lee First Forex Robot" vor, eine bahnbrechende Innovation im automatisierten Devisenhandel. Entwickelt von dem renommierten Joni Lee, ist dieser Roboter der erste seiner Art und setzt neue Maßstäbe auf dem Forex-Markt. Hauptmerkmale: Kann Gewinn mitnehmen (TP) und Verlust begrenzen (CL) Hochmoderne Algorithmen: Verwendet hochentwicke
PowerPro Volatility
Tan Christ Boris Boue
Experten
Revolutionieren Sie Ihren Handel mit PowerPro Volatility: eine automatisierte Präzision zu Ihren Diensten Sind Sie bereit, Ihren Ansatz für den Handel mit synthetischen Indizes zu verändern? Wir stellen Ihnen PowerPro Volatility vor, die ultimative Lösung für alle, die ihre Gewinne maximieren und gleichzeitig ihren Aufwand minimieren wollen. Dank Dank fortschrittlicher Automatisierung und Spitzentechnologie ist dieser Handelsroboter so konzipiert, dass er außergewöhnliche Leistungen ohne jeglic
Hedging Breakout MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Der Hedging Breakout Expert Advisor ist ein hochentwickeltes Handelstool, das entwickelt wurde, um von Marktausbrüchen zu profitieren und gleichzeitig ein robustes Risikomanagement durch Absicherungsstrategien einzusetzen. Dieser EA wurde sorgfältig ausgearbeitet, um optimale Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren und die erhöhte Marktliquidität zu nutzen, um das Handelspote
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experten
*Quantum Core MT5 - KI-gesteuerter Swing Trading EA für XAUUSD (Gold)** **PROFESSIONELL | SICHER | NIEDERFREQUENT** Ein Premium Swing Trading Advisor, der **15-30 hochwertige Trades/Monat** mit fortschrittlichem Risikomanagement liefert. **SCHLÜSSELMERKMALE:** **AI-erweiterte Strategie**: Kombiniert MQL5-Algorithmen mit KI-gesteuerter Marktanalyse für präzise Ein- und Ausstiege. **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Passt die Positionsgrößen automatisch an das Aktienwachstum an (benutzerkonf
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
Experten
SP500 Opening Range Pro - Automatisierte Strategie für den S&P 500 SP500 Opening Range Pro ist ein professioneller EA für MetaTrader 5, der den Opening Range Breakout des S&P 500 handelt. Entwickelt für die New York Session , verwendet er Breakout + Pullback mit automatischem Risikomanagement und vollständig konfigurierbaren Parametern. Bewährte Strategie : Opening Range mit Trend- und Volatilitätsfilter. ️ Vollständige Automatisierung : Einstieg, SL/TP, Risikomanagement und Zeitpläne. Optim
TradersMarket MACD
Luka Savic
Experten
Der MACD New York Session EA ist ein strukturiertes, regelbasiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwertige Trend- und Momentum-Chancen während des liquidesten Teils des Handelstages zu nutzen. Er basiert auf dem klassischen MACD-Crossover-Konzept, das um eine Session-Kontrolle, ein volatilitätsbasiertes Risikomanagement und eine optionale Preisaktionsbestätigung für einen sauberen Einstieg erweitert wurde. Durch die ausschließliche Konzentration auf die New Yorker Sitzung vermeidet
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Experten
Unser Expert Advisor (EA) revolutioniert den Handel auf dem Forex-Markt, indem er zwei leistungsstarke Strategien - Scaling und Averaging - in einen dynamischen und anpassungsfähigen Rahmen integriert. Dieser EA wurde für die MetaTrader4/5-Plattform entwickelt und setzt innovative Techniken ein, um die Handelsergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen zu optimieren. Metatrader4 Version | Auto Smart Pro MT5 Live-Ergebnisse | Alle Produkte | Kontakt Skalierungsstrategie: Die Scaling-Strategi
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Experten
Der BeeKeeper EA - Intelligenter Market Scalper mit dynamischer Handelslogik Überblick BeeKeeper ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und konsistente Performance unter verschiedenen Marktbedingungen ausgelegt ist. BeeKeeper integriert fortschrittliche technische Logik mit Echtzeit-Positionsanalyse, um intelligente Ein- und Ausstiegsentscheidungen zu treffen - und passt sich dynamisch an Volatilität, Trendwechsel und Erholun
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
5 (1)
Experten
Golden US Nights MT5 platziert nach dem täglichen Handelsende an den US-Börsen zunächst eine virtuelle BuyStop-Order, mit Hilfe eines ausgeklügelten Price-Action Algorithmus den optimalen Preis für den Markteintritt ermittelt. Es wird keine Martingale- oder Grid-Strategie verwendet und alle Orders sind mit Stoploss versehen. Die Installation erfolgt einfach auf einem XAUUSD-Chart beliebigen Timeframe, wobei dieser jederzeit geändert werden kann, ohne die Arbeitsweise des Experten zu beeinflusse
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experten
The Catalyst EA The Catalyst EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Er wurde speziell für den Handel mit dem Währungspaar   AUDUSD auf dem H1-Zeitrahmen   entwickelt. Der EA verwendet eine Multi-Indikator-Strategie, die darauf abzielt, potenzielle Marktumkehrungen und Korrekturen zu identifizieren und zu nutzen. Ein Hauptaugenmerk seines Designs liegt auf einem robusten Risikomanagement, das eine dynamische Lot-Größenberechnung und mehrer
Quantum Pro Gold
Ahmed Mohammd H Alharbi
Experten
Quantum Pro Gold Scalper ist Ihre Elite-KI-Engine für XAUUSD auf dem H4-Zeitrahmen - gebaut, um nur die hochwertigsten Bewegungen auf Gold mit rücksichtsloser Disziplin und messerscharfer Risikokontrolle zu jagen. VERWENDEN SIE ES NUR 30MIN ODER 4H ZEITRAHMEN AUF GOLD VERWENDEN SIE DAS SET IM KOMMENTARBEREICH FÜR DAS BESTE ERGEBNIS! Treffen Sie Quantum Pro - den Goldspezialisten Hallo, Trader! Quantum Pro Gold Scalper ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der ausschließlich für GOLD
AutoTrade DowJones
Amirhossein Bakhtiari
Experten
AutoTradeBot++ – Linienbasierte Pending Orders & mehrstufiges Risk-Free EA Linien zeichnen. Risiko festlegen. Den Rest erledigt der Bot. AutoTradeBot++ ist ein professioneller Expert Advisor für Orderausführung und Risikomanagement, entwickelt für Trader, die saubere Charts, festen Dollar-Risiko-Betrag und ein automatisches Risk-Free-System wollen – ohne die Kontrolle über ihre Strategie zu verlieren. Du entscheidest, wo du handeln willst, der EA kümmert sich darum, wie gehandelt wird. Es gibt d
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Experten
Nasdaq Quant NAS100 Expert Nasdaq ist ein dynamisches und optimiertes Scalper-Handelssystem, das entwickelt wurde, um sicher zu profitieren. Ein vollständiges System mit Risikomanagement basierend auf der Optimierung neuronaler Netze und einem Smart-Lot-Erhöhungssystem basierend auf dem Saldogewinn ist für Anfänger und erfahrene Händler geeignet. Verwenden Sie mobile ausstehende Aufträge und profitieren Sie von Marktrückschlägen, damit Sie einen kürzeren und sichereren Stopp anbieten können. Si
One Man Army
Ihor Otkydach
4.75 (8)
Experten
Ohne Übertreibung und ohne unnötiges Risiko. Mit minimalem Drawdown: One Man Army ist ein multiwährungsfähiges Handelssystem, entwickelt sowohl für den persönlichen Handel als auch für Prop-Firm-Trading. Es folgt einer Scalping-Strategie, die auf kurz- und mittelfristigen Markt-Korrekturen und -Umkehrungen basiert, und handelt über ausstehende Limit-Orders. Dieser Trading-Bot rät nicht – er steigt mit höchster Präzision an den besten Marktlevels ein. Genau so, wie du es magst. Jetzt gehen wir in
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Experten
Der zugrunde liegende P.S.-Technical Trading Bot ist ein in der Sprache MQL5 geschriebenes Computerprogramm. Der P.S.-Technical Trading Bot ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der auf den beiden von dem technischen Analysten Welles Wilder Jr. entwickelten technischen Indikatoren ADX und Parabolic SAR basiert. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, empfehle ich Ihnen das Buch "New Concepts in Technical Trading Systems", das 1978 veröffentlicht wurde. Darüber hinaus eliminiert der Tradi
One Bar Breakout System
Stefan Warratz
Experten
Das One Bar Breaout EA System ist eine Breakout Strategy die viel Potenzial hat aufgrund der hohen Gewinnmargen. Es ist so konzipiert, dass es versucht den stärksten Trend am Tag mitzunehmen und durch Innovative Trailing-Methoden den Profit maximal ausreizt. Dadurch kann Sie in kurzer Zeit viel Gewinn bringen, auch bei geringer Winrate. Einmal richtig eingestellt, kann es über Monate profitabel laufen. Am besten funktioniert dies bei großen Märkten wie ES (US500), NQ ( NAS100) oder Rohstoffen w
KT COG Robot MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experten
KT COG Robot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf dem KT COG-Indikator basiert. Der COG-Indikator wurde ursprünglich von John F. Ehlers in der Mai-Ausgabe 2002 der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities vorgestellt. Der EA löst einen Long-Handel aus, wenn die COG-Linie die Signallinie überschreitet, und einen Short-Handel, wenn die COG-Linie die Signallinie unterschreitet. Adaptive Filterung Unser adaptiver Filtrationsalgorithmus kombiniert die ursprüngliche COG-For
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experten
Professioneller Handelsexperte, der speziell für den Handel mit Bitcoin auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde und sich auf die Stärke des Bollinger Bands Indikators verlässt, um die Marktvolatilität mit hoher Genauigkeit auszunutzen. Wichtigste Vorteile: - Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15). - Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt. - Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutige
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "einrichten und vergessen". Der Kunde muss nichts weiter tun, als den Rund-um-die-Uhr-Betrieb des Handelsterminals sicherzustellen. D
Golden Ai EA MT5
Mansour Babasafary
2.78 (27)
Experten
Expert Golden Ai Kombiniert mit künstlicher Intelligenz Steuern Sie die KI mit einer Vielzahl von einfachen Einstellungen Ohne gefährliche Strategien zu verwenden (alle Trades haben ein Gewinn- und ein Verlustlimit) Kann in Gold (XAUUSD) Währungspaar und 3 wichtigen Zeitrahmen verwendet werden Ein Experte, der von künstlicher Intelligenz seit Jahren trainiert wurde, um Trends richtig zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Mit Weltklasse-Einstellungen, kann in verschiedenen Konten und v
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Weitere Produkte dieses Autors
Scalper Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
4.9 (20)
Experten
Einsatzbereite Konfigurationsdateien für: AUDUSD, BTCUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, XAUUSD, VOLATILITY 75 INDEX,... Livesignal : HIER KLICKEN Neue Set-Dateien werden regelmäßig in meinem Kanal hinzugefügt : MT5 Set Files Der Preis wird bald steigen. Wir präsentieren Scalper Deriv: Ihre Scalping-Erfahrung auf dem nächsten Level. Bist du einer der Trader, die ihre Leidenschaft im Scalping finden und ihr Kapital maximal nutzen möchten? Ob du ein Guthaben von $20, $200, $2000, $20000 oder sog
Grid Volatility
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experten
Sofort einsatzbereite Konfigurationen: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,... Neue Set-Dateien werden regelmäßig in meinem Kanal hinzugefügt : MT5 Set Files Der Preis wird bald steigen. Beherrschen Sie die Volatilität mit Grid Volatility! Grid Volatility ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der eine Grid-Strategie mit der Erkennung von Impulskerzen kombiniert, um auf volatilen Märkten zu handeln. Er ist darauf optimiert, in sich verände
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experten
Der Preis wird bald steigen. Gold AI Robot – Fortschrittlicher Trading-Roboter für XAUUSD (Gold) mit KI und Rücksetzer-Erkennung KI-Filter und Erkennung von Schlüsselrücksetzern zur Identifikation präziser Chancen am Goldmarkt. Gold AI Robot arbeitet mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen. Er analysiert Kursbewegungen auf bedeutende Rücksetzer, eröffnet gestaffelte Positionen und wendet ein globales Risikomanagement an, um jede Position zu optimieren. Signalfilter basierend auf künstlicher Intellig
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
Experten
Bonus : Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Konten) – kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Automatisieren Sie Ihr Bitcoin-Trading mit dem Bitcoin MT5 Bot! Nutzen Sie die Chancen des Kryptowährungsmarktes mit einem Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Bitcoin entwickelt wurde. Bitcoin MT5 Bot ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der für den Handel mit Bitcoin auf MetaTrader 5 optimiert ist. Er nutzt Trendstrategien und Risikomanagement, analysiert Trends und Überkauf-/Überverk
Money Mind BTC
Antonio Simon Del Vecchio
4.77 (22)
Experten
Money Mind BTC — BTCUSD auf H1 (v13.00) Automatisches System mit globalem Risikomanagement und adaptivem Verhalten Money Mind BTC 13.00 ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit BTCUSD entwickelt wurde und über vollständige Risikoüberwachung und automatische Anpassungslogik verfügt. Er kombiniert Betriebsstabilität, flexible Konfiguration und eine globale Managementstruktur, die sich an die Marktbedingungen anpasst. Hauptmerkmale Symbol: BTCUSD Empfohlenes Zeitfenster: H1 Interne Filter mit
Stop Guardian
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Utilitys
Einführung von Stop Guardian: Ihre Risikoverwaltung mit Trailing Stop und Gewinnschließung verbessern. Stop Guardian ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um das Risikomanagement in Ihren Handelsstrategien zu optimieren, indem er Trailing Stop und ein automatisches Schließsystem auf der Grundlage von Gewinnen kombiniert. Hauptfunktionen Automatisches Risikomanagement : Passt offene Positionen automatisch an, indem Trailing Stop verwendet wird, um Gewinne zu schützen und Verluste z
FREE
Plant and Harvest Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experten
Bonus : Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Konten) – kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Plant and Harvest Pro: Die Kraft des Pflanzens und Erntens im automatisierten Handel Möchten Sie, dass Ihr Handel dem natürlichen Zyklus des Lebens ähnelt, bei dem jede Position ein Samen ist, den Sie pflanzen, um Gewinne zu ernten? Wir präsentieren Plant and Harvest Pro , den Expert Advisor, der den Markt in Ihr persönliches Anbaufeld verwandelt. Intelligentes Pflanzen Plant and Harvest Pro wurde entwickel
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experten
Bonus : Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Konten) – kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Grid Deriv ist ein automatisches Grid-Trading-System, das darauf ausgelegt ist, extreme Preisbewegungen auszunutzen. Es verwendet einen ersten Einstieg basierend auf den Bollinger-Bändern und eine gestaffelte Logik von Gegenpositionen, um tiefe Rücksetzer zu handeln – basierend auf einem Mean-Reversion-Ansatz nach einer Volatilitätsexpansion. Hauptfunktionen: Erste Position nach Ausbruch aus den Bollinger
SmartGold AI
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experten
Bonus : Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Konten) – kontaktieren Sie mich nach dem Kauf SmartGold AI – Adaptive Intelligenz zur Erkennung explosiver Ausbrüche SmartGold AI ist ein Expert Advisor, der sich auf die Erkennung von Kursausbrüchen nach Konsolidierungsphasen spezialisiert hat. Er nutzt ein intelligentes und automatisiertes System, das Kompressionszonen mit hoher Ausbruchswahrscheinlichkeit erkennt und Positionen in Richtung der Bewegung eröffnet. Die Exit-Strategie umfasst einen dyna
Market Sniper Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experten
Hinterlassen Sie nach Ihrem Kauf einen Kommentar, um das Benutzerhandbuch zu erhalten. Market Sniper Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der für Breakout-Trading mit adaptivem Positionsmanagement entwickelt wurde. Er kombiniert die Erkennung von Ausbrüchen mit ATR-basierten gestaffelten Einstiegen und globalem Risikomanagement und bietet einen strukturierten und disziplinierten Ansatz. Hauptmerkmale Konfigurierbare Lotgröße und automatische Skalierung nach Kontostand Breakout-Einstiegsl
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension