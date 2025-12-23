WICHTIG: Um jeden Parameter und jede Konfiguration im Detail zu verstehen, lesen Sie das offizielle Handbuch hier: Ultra Risk Benutzerhandbuch Philosophie von Ultra Risk: Geschwindigkeit vs. Sicherheit Bevor Sie diese Software erwerben, müssen Sie ihre Natur verstehen: Ultra Risk wurde mit einem einzigen Ziel entwickelt: Aggressives Kontowachstum in kürzester Zeit. Im Handel ist der Gewinn proportional zum Risiko. Um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen, geht dieses System mathematisch ein extrem hohes Risiko ein. Dies ist kein Werkzeug für konservativen Vermögenserhalt; es ist ein Motor zur Beschleunigung von Spekulationskapital.

1) Warum dieses Risiko eingehen? Die meisten Händler verschwenden Zeit damit, Risiken zu vermeiden. Ultra Risk verwaltet sie durch eine intelligente Grid-Architektur: • Kauflogik: Im Gegensatz zu Zufallssystemen wartet Ultra Risk geduldig darauf, dass der Preis fällt, um "günstig zu kaufen" (Entry Drop Percent). Es jagt niemals dem Preis hinterher; es lässt den Markt zu sich kommen.

• Anpassungsfähigkeit: Wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, bricht das System nicht zusammen; es expandiert. Sein Adaptives Grid passt die Abstände basierend auf der tatsächlichen Volatilität an und vermeidet so den vorzeitigen Kollaps, der für statische Grids typisch ist.

• Intelligenter Ausstieg: Das System verschiebt den "Schwerpunkt" der Operation, indem es Volumen an den Extremen akkumuliert. Dies bringt den Break-Even-Punkt näher, um die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses zu erhöhen, und strebt einen Gewinn an, der direkt proportional zum eingegangenen Risiko (Drawdown) ist.

2) Preisstruktur Wir bieten eine zugängliche Einstiegsbarriere für Visionäre, die diese Philosophie verstehen. Der Preis wird schrittweise steigen, um die Exklusivität der Strategie zu schützen und die Anzahl der Benutzer zu begrenzen. Sichern Sie sich jetzt Ihre lebenslange Lizenz vor der nächsten Erhöhung.

3) Technische Spezifikationen Es werden folgende Betriebsbedingungen vorgeschlagen: • Symbol: Optimiert für XAUUSD (Gold). Anpassbar an andere Paare.

• Zeitrahmen: H1.

• Hebelwirkung: Kompatibel mit jedem. 1:500 oder höher wird empfohlen, um die Margin zu optimieren.

• VPS: Empfohlen, um das Management und die Schließung von Geschäften rund um die Uhr zu gewährleisten.