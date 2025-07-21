Gold AI Robot

Bonus : recevez 1 EA gratuit (pour 2 comptes) – contactez-moi après l’achat

Gold AI Robot – Robot de trading avancé pour XAUUSD (Or) avec IA et détection de retracements

Filtre IA et recherche de retracements clés pour identifier des opportunités précises sur le marché de l’or.

Gold AI Robot fonctionne sur XAUUSD (Or) en timeframe H1. Il analyse les mouvements de prix pour détecter des retracements significatifs, ouvre des positions de manière progressive et applique une gestion globale du risque pour optimiser chaque opération.

  • Filtre de signaux basé sur l’intelligence artificielle
  • Détection de retracements clés pour des entrées progressives
  • Stop Loss général pour contrôler les pertes cumulées
  • Take Profit global appliqué à toutes les positions
  • Échelonnement automatique des lots avec AutoLot
  • Gestion dynamique du volume selon le capital et le risque

Le robot détecte les niveaux de retracement pertinents via un filtre IA, ouvre une première position sur le niveau initial, puis entre de nouveau à mesure que d'autres signaux sont confirmés. Le Take Profit global calcule un objectif de gain basé sur le solde du compte et l’applique à toutes les positions ouvertes. Si le profit total dépasse le pourcentage défini, toutes les positions sont clôturées. Le Stop Loss général fonctionne de la même manière pour limiter les pertes totales en fonction du solde disponible.

Configuration recommandée :

  • Symbole : XAUUSD (Or)
  • Timeframe : H1
  • Dépôt minimum recommandé : 1000 USD
  • Effet de levier : 1:100 ou plus
  • Broker suggéré : tout courtier régulé

Avantages concurrentiels :

  • Sans martingale
  • Automatisation complète basée sur l’IA
  • Gestion globale des risques
  • Configuration et lancement faciles

Support et documentation :

  • Support client via les messages MQL5
  • Je réponds généralement sous 24 heures
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le trading comporte des risques et nécessite une bonne gestion du capital.
Avis 1
Remo Bortolin
58
Remo Bortolin 2025.08.15 13:15 
 

Dopo aver seguito passo passo le istruzioni, ho effettuato un’ottimizzazione e sto testando Gold Robot AI da una settimana. Finora posso definirlo un prodotto eccellente. Desidero ulteriori informazioni sulla promozione di acquisto After carefully following the step-by-step instructions, I performed an optimization and have been testing Gold Robot AI for a week. So far, I can say it’s an excellent product.

