Bonus : recevez 1 EA gratuit (pour 2 comptes) – contactez-moi après l’achat

Gold AI Robot – Robot de trading avancé pour XAUUSD (Or) avec IA et détection de retracements

Filtre IA et recherche de retracements clés pour identifier des opportunités précises sur le marché de l’or.

Gold AI Robot fonctionne sur XAUUSD (Or) en timeframe H1. Il analyse les mouvements de prix pour détecter des retracements significatifs, ouvre des positions de manière progressive et applique une gestion globale du risque pour optimiser chaque opération.

Filtre de signaux basé sur l’intelligence artificielle

Détection de retracements clés pour des entrées progressives

Stop Loss général pour contrôler les pertes cumulées

Take Profit global appliqué à toutes les positions

Échelonnement automatique des lots avec AutoLot

Gestion dynamique du volume selon le capital et le risque

Le robot détecte les niveaux de retracement pertinents via un filtre IA, ouvre une première position sur le niveau initial, puis entre de nouveau à mesure que d'autres signaux sont confirmés. Le Take Profit global calcule un objectif de gain basé sur le solde du compte et l’applique à toutes les positions ouvertes. Si le profit total dépasse le pourcentage défini, toutes les positions sont clôturées. Le Stop Loss général fonctionne de la même manière pour limiter les pertes totales en fonction du solde disponible.

Configuration recommandée :

Symbole : XAUUSD (Or)

Timeframe : H1

Dépôt minimum recommandé : 1000 USD

Effet de levier : 1:100 ou plus

Broker suggéré : tout courtier régulé

Avantages concurrentiels :

Sans martingale

Automatisation complète basée sur l’IA

Gestion globale des risques

Configuration et lancement faciles

Support et documentation :

Support client via les messages MQL5

Je réponds généralement sous 24 heures

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le trading comporte des risques et nécessite une bonne gestion du capital.

