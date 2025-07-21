O preço aumentará em breve.

Gold AI Robot – Robô de trading avançado para XAUUSD (Ouro) com IA e detecção de retrações

Filtro de IA e identificação de retrações-chave para encontrar oportunidades precisas no mercado de ouro.

O Gold AI Robot opera no XAUUSD (Ouro) no timeframe H1. Ele analisa os movimentos de preço em busca de retrações significativas, abre entradas escalonadas e aplica uma gestão de risco global para otimizar cada operação.

Filtro de sinais baseado em inteligência artificial

Detecção de retrações-chave para entradas escalonadas

Stop Loss geral para controlar perdas acumuladas

Take Profit global aplicado a todas as posições

Escalonamento automático de lotes com AutoLot

Gestão dinâmica de volume com base no capital e no risco

O EA detecta níveis relevantes de retração com um filtro de IA, abre a primeira posição no nível inicial e escala em novos níveis conforme novos sinais são confirmados. A função de Take Profit global calcula o lucro desejado com base no saldo da conta e o aplica a todas as posições. Se o lucro total exceder a porcentagem definida, todas as posições são fechadas. O Stop Loss geral atua de forma semelhante para limitar perdas acumuladas com base no saldo disponível.

Configuração recomendada:

Símbolo: XAUUSD (Ouro)

Timeframe: H1

Depósito mínimo recomendado: 1000 USD

Alavancagem: 1:100 ou superior

Corretora sugerida: qualquer corretora regulada

Diferenciais competitivos:

Sem martingale

Totalmente automatizado com IA

Gestão de risco global completa

Fácil configuração e ativação

Suporte e documentação:

Suporte ao cliente via mensagens MQL5

Normalmente respondo em menos de 24 horas

Resultados passados não garantem lucros futuros. O trading envolve riscos e exige gestão adequada de capital.

