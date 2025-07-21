Gold AI Robot

5

O preço aumentará em breve.

Gold AI Robot – Robô de trading avançado para XAUUSD (Ouro) com IA e detecção de retrações

Filtro de IA e identificação de retrações-chave para encontrar oportunidades precisas no mercado de ouro.

O Gold AI Robot opera no XAUUSD (Ouro) no timeframe H1. Ele analisa os movimentos de preço em busca de retrações significativas, abre entradas escalonadas e aplica uma gestão de risco global para otimizar cada operação.

  • Filtro de sinais baseado em inteligência artificial
  • Detecção de retrações-chave para entradas escalonadas
  • Stop Loss geral para controlar perdas acumuladas
  • Take Profit global aplicado a todas as posições
  • Escalonamento automático de lotes com AutoLot
  • Gestão dinâmica de volume com base no capital e no risco

O EA detecta níveis relevantes de retração com um filtro de IA, abre a primeira posição no nível inicial e escala em novos níveis conforme novos sinais são confirmados. A função de Take Profit global calcula o lucro desejado com base no saldo da conta e o aplica a todas as posições. Se o lucro total exceder a porcentagem definida, todas as posições são fechadas. O Stop Loss geral atua de forma semelhante para limitar perdas acumuladas com base no saldo disponível.

Configuração recomendada:

  • Símbolo: XAUUSD (Ouro)
  • Timeframe: H1
  • Depósito mínimo recomendado: 1000 USD
  • Alavancagem: 1:100 ou superior
  • Corretora sugerida: qualquer corretora regulada

Diferenciais competitivos:

  • Sem martingale
  • Totalmente automatizado com IA
  • Gestão de risco global completa
  • Fácil configuração e ativação

Suporte e documentação:

  • Suporte ao cliente via mensagens MQL5
  • Normalmente respondo em menos de 24 horas
Resultados passados não garantem lucros futuros. O trading envolve riscos e exige gestão adequada de capital.
Palavras-chave: XAUUSD, Ouro, robô, EA, trading automatizado, MT5, Metatrader
Comentários 1
Remo Bortolin
68
Remo Bortolin 2025.08.15 13:15 
 

Dopo aver seguito passo passo le istruzioni, ho effettuato un’ottimizzazione e sto testando Gold Robot AI da una settimana. Finora posso definirlo un prodotto eccellente. Desidero ulteriori informazioni sulla promozione di acquisto After carefully following the step-by-step instructions, I performed an optimization and have been testing Gold Robot AI for a week. So far, I can say it’s an excellent product.

