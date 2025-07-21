Gold AI Robot
- Antonio Simon Del Vecchio
Gold AI Robot – Robô de trading avançado para XAUUSD (Ouro) com IA e detecção de retrações
Filtro de IA e identificação de retrações-chave para encontrar oportunidades precisas no mercado de ouro.
O Gold AI Robot opera no XAUUSD (Ouro) no timeframe H1. Ele analisa os movimentos de preço em busca de retrações significativas, abre entradas escalonadas e aplica uma gestão de risco global para otimizar cada operação.
- Filtro de sinais baseado em inteligência artificial
- Detecção de retrações-chave para entradas escalonadas
- Stop Loss geral para controlar perdas acumuladas
- Take Profit global aplicado a todas as posições
- Escalonamento automático de lotes com AutoLot
- Gestão dinâmica de volume com base no capital e no risco
O EA detecta níveis relevantes de retração com um filtro de IA, abre a primeira posição no nível inicial e escala em novos níveis conforme novos sinais são confirmados. A função de Take Profit global calcula o lucro desejado com base no saldo da conta e o aplica a todas as posições. Se o lucro total exceder a porcentagem definida, todas as posições são fechadas. O Stop Loss geral atua de forma semelhante para limitar perdas acumuladas com base no saldo disponível.
Configuração recomendada:
- Símbolo: XAUUSD (Ouro)
- Timeframe: H1
- Depósito mínimo recomendado: 1000 USD
- Alavancagem: 1:100 ou superior
- Corretora sugerida: qualquer corretora regulada
Diferenciais competitivos:
- Sem martingale
- Totalmente automatizado com IA
- Gestão de risco global completa
- Fácil configuração e ativação
Suporte e documentação:
- Suporte ao cliente via mensagens MQL5
- Normalmente respondo em menos de 24 horas
Dopo aver seguito passo passo le istruzioni, ho effettuato un’ottimizzazione e sto testando Gold Robot AI da una settimana. Finora posso definirlo un prodotto eccellente. Desidero ulteriori informazioni sulla promozione di acquisto After carefully following the step-by-step instructions, I performed an optimization and have been testing Gold Robot AI for a week. So far, I can say it’s an excellent product.