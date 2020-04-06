Mnaika

Manika ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) und US30 entwickelt wurde und für den Intraday-Handel und Scalping optimiert ist. Die Kernstrategie basiert auf dem proprietären NDS-Pattern-Recognition-System, das hochwahrscheinliche Ausbruchs-Setups auf Basis der reinen Price Action (Fractal Highs/Lows) identifiziert.

Im Gegensatz zu gefährlichen Grid- oder Martingale-Systemen verwendet Manika NDS einen logischen Handelsansatz. Er identifiziert "Drei aufsteigende Hochs" für Verkaufsgelegenheiten und "Drei absteigende Tiefs" für Kaufgelegenheiten und platziert schwebende Orders (Stop Orders), um starke Marktbewegungen abzufangen.

Um die Qualität des Handels zu gewährleisten, verwendet der EA fortschrittliche Volatilitätsfilter wie ADX und ATR, die sicherstellen, dass der Handel nur in starken Schwungphasen stattfindet und schwankende oder flache Märkte vermieden werden.

Wichtigste Merkmale

  • Kein Martingale / Kein gefährliches Raster: Jeder Handel hat einen Stop Loss und einen Take Profit.

  • Intelligentes Geld-Management: Der EA berechnet automatisch sichere Losgrößen auf der Grundlage Ihrer freien Marge und begrenzt die maximale Anzahl offener Positionen, um Ihr Konto zu schützen.

  • Dynamisches Trailing & Breakeven: Sichert Gewinne durch Verschieben des Stop Loss, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt.

  • Schutz vor Volatilität: Verwendet ADX- und ATR-Range-Filter, um den Handel bei geringer Volatilität zu vermeiden.

  • Notausstiegssystem: Ein eingebauter Sicherheitsmechanismus, der Positionen schließt, wenn der Aktien-Drawdown eine vordefinierte Sicherheitsgrenze überschreitet.

  • Broker-Schutz: Umfasst erweiterte Prüfungen für Spread, Stops Level und Freeze Level, um Ausführungsfehler auf ECN-Konten zu vermeiden.

Handelsstrategie-Logik

  1. Mustererkennung: Scannt mehrere Zeitrahmen (M1, M3, M5, M15, M30) nach spezifischen NDS-Preisaktionsstrukturen.

  2. Ausbruchs-Bestätigung: Platziert Pending Orders (Buy Stop / Sell Stop) an wichtigen, durch das Muster definierten Ausbruchsniveaus.

  3. Risiko-Management: Der Stop Loss wird dynamisch mit Hilfe der ATR berechnet, um sich an die aktuelle Marktvolatilität anzupassen.

Empfehlungen

  • Symbol: Optimiert für XAUUSD (Gold) und US30.

  • Zeitrahmen: M1, M3, M5, M15 (Sie können bestimmte Zeitrahmen in den Einstellungen aktivieren/deaktivieren).

  • Konto-Typ: ECN-, Raw- oder Zero-Spread-Konten werden für die beste Ausführung dringend empfohlen.

  • VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz (<20ms) wird für einen stabilen 24/7 Betrieb empfohlen.

  • Mindesteinlage: $500 (empfohlen $1000+ für geringeres Risiko).

Parameter:

  • LosGröße: Basis-Losgröße für den Handel (wenn die Marge dies zulässt).

  • MaxOpenPositions: Maximal zulässige Anzahl von gleichzeitigen Geschäften (um eine Überhebelung zu verhindern).

  • EnableBuy/EnableSell: Umschalten der Handelsrichtungen.

  • Enable_M1 bis M30: Legt fest, auf welchen Zeitrahmen gehandelt werden soll.

  • Notausstieg verwenden: Aktivieren/Deaktivieren Sie den harten Aktien-Stop-Loss.

  • EmergencyLossPercent: Der Prozentsatz des Risikos, bei dem der EA einen Verlusthandel zwangsweise schließt.

  • Breakeven verwenden: Verschiebt den SL nach einem bestimmten Gewinn auf den Einstiegskurs.

  • Trailing verwenden: Aktiviert den Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern.

  • ADX_Min: Minimaler ADX-Wert, der erforderlich ist, um einen Trend zu bestätigen.


Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Rasterabdeckung und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Experten
Währung EURUSD . Zeitrahmen H1 Die Mindesteinlage beträgt $ 200 bei 0,5% pro Trade.  Der Expert Advisor basiert auf klassischen, bewährten Indikatoren . Einige Strategien verwenden auch Price Action . Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt .  Keine Martingale , kein Grid , keine Hochrisiko-Strategien . Alle hier verwendeten Strategien sind Trendfolge- und Umkehrstrategien. Die Einhaltung von MM = 0,5% für jeden Trade wird empfohlen. Frage: - Warum ist das Testen so langsam? Antwo
Zonas Oferta y Demanda
Jose Antonio Rojas Amaricua
Experten
Identifizieren Sie hochwahrscheinliche Zonen und handeln Sie mit bestätigtem Trend! Wir stellen Ihnen den PRO Supply & Demand Zones EA mit ZigZag Filter v5.5 vor, ein fortschrittliches algorithmisches Handelswerkzeug für Händler, die die Robustheit der Angebots- und Nachfrageanalyse (Support & Resistance) mit der Trendbestätigung des ZigZag-Indikators kombinieren möchten. Diese Version, die für Stabilität und Effizienz in MQL5 optimiert wurde, ermöglicht es Ihnen, die Identifizierung und den Han
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Experten
V-Wave EA Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit V-Wave EA ! Dieser hochmoderne Expert Advisor integriert eine Reihe von robusten Indikatoren, darunter VWAP , gleitende Durchschnitte , IBS und FIBO-Levels für präzise Eingaben. Hauptmerkmale: 1. Leistungsstarke Indikatoren: VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis): Das Herzstück der Strategie, das einen optimalen Einstieg auf der Grundlage volumenabhängiger Markttrends gewährleistet. Zwei gleitende Durchschnitte: P
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
ProZone
Igor Radko
3 (2)
Experten
ProZone !!! Es gibt einen Rabatt für die ersten 5 Benutzer Ein stabil arbeitender Berater auf realen Konten: https://www.mql5.com/ru/signals/966602 https://www.mql5.com/ru/signals/966598 Der Experte analysiert mehr als 100 Indikatoren. Dank dessen, handelt er fast die ganze Woche. Der Berater kann sowohl völlig selbständig handeln, als auch die ersten Positionen selbst eröffnen, wonach der Experte die Sache selbständig zu Ende bringt, d.h. die Position oder Positionen im Plus schließt. Mer
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experten
Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Supergold XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Experten
Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit SuperGold Treten Sie ein in die Zukunft des Handels mit SuperGold , dem revolutionären Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um konsistente Ergebnisse zu liefern, Gewinne zu sichern und Ihnen zu helfen, die Märkte zu dominieren. SuperGold wurde mit modernster Technologie und KI-gesteuerten Strategien entwickelt und ist der ultimative Begleiter für Trader, die erfolgreich sein wollen, egal ob auf persönlichen Konten oder bei den Herausforderungen von
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experten
Bonus : Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Konten) – kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Grid Deriv ist ein automatisches Grid-Trading-System, das darauf ausgelegt ist, extreme Preisbewegungen auszunutzen. Es verwendet einen ersten Einstieg basierend auf den Bollinger-Bändern und eine gestaffelte Logik von Gegenpositionen, um tiefe Rücksetzer zu handeln – basierend auf einem Mean-Reversion-Ansatz nach einer Volatilitätsexpansion. Hauptfunktionen: Erste Position nach Ausbruch aus den Bollinger
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
Recover PRO
Nkululeko Bongokuhle Maseko
Experten
Recover PRO ist ein fortschrittliches Trend- und Erholungssystem. Es wurde entwickelt, um die Wiederherstellung von Verlustgeschäften zu versuchen. Jeder Wiederherstellungsversuch zielt darauf ab, ein ausgeglichenes Ergebnis oder kleine Gewinne zu erzielen, und diese Werte können vom Benutzer angepasst werden. Der Benutzer hat eine Menge Kontrolle über das, was der EA tut. Dies sind die Funktionen, die der EA mitbringt: Funktionen: Der EA kann auf mehreren Charts laufen und eröffnet Trades für d
NonSimulated Gold Scalper
Ankan Biswas
Experten
NonSimulated Gold Scalper ist ein präziser Expert Advisor für den Goldhandel auf Exness, der speziell für den 30-Minuten-Zeitrahmen (M30) optimiert wurde. Er nutzt eine dynamische Preisstruktur und eine trendfolgende Logik, um stabile und zuverlässige Gewinne zu erzielen. Dieser EA bietet eine strenge Risikokontrolle: Gewinnmitnahme : 4444 Punkte Stop Loss : 2222 Punkte Trailing SL-Aktivierung : 1111 Punkte Trailing-Schritt : 555 Punkte Der EA vermeidet auf intelligente Weise den Handel während
LT Stochastic EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
LT Stochastic EA ist ein Expert Advisor, der auf dem Stochastic Oscillator Indikator basiert. Es ist einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren von Händlern auf der ganzen Welt. Der LT Stochastic EA bietet Ihnen die Möglichkeit, 4 verschiedene stochastische Handelsstrategien zu automatisieren (siehe die beigefügten Bilder). Er ist nicht nur benutzerfreundlich, sondern wurde auch so konzipiert, dass er ein hohes Maß an Flexibilität bietet, um den Bedürfnissen aller gerecht zu werden. IT komm
Universal MT5 RSI
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem RSI-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experten
MACD Hedge EA: Der smarte Trading-Roboter mit Multi-Strategie-Unterstützung     candleforms.co 1. Signalgrundlage: Kombination aus MACD und RSI MACD Hedge EA generiert Einstiegssignale durch zwei bewährte technische Indikatoren: MACD : Erkennt Trendrichtung und Markt-Momentum RSI : Filtert überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen für präzisere Signale Diese Kombination sorgt für fundierte und zuverlässige Handelsentscheidungen. 2. 6 Strategien zur Auswahl Der Roboter bietet dem Nutzer 6
EA Risk Guardian PRO
Arnaud Soulas
Experten
EA Risk Guardian v76 EA Risk Guardian repräsentiert eine neue Generation von automatisierten Handelsrobotern, die einen professionellen und sicheren Ansatz für den algorithmischen Handel bieten sollen. Dieses System zeichnet sich durch seine mehrstufige Validierungsarchitektur aus, die jede Marktchance aus mehreren Blickwinkeln analysiert, bevor sie eine Entscheidung trifft. Der Roboter arbeitet mit einem intelligenten Drei-Phasen-Workflow. Zunächst bewertet er den Haupttrend des Marktes, inde
Pinnacle Scalper EA
Husnain Ghani
Experten
Bringen Sie Ihr Trading mit Pinnacle Scalper EA auf das höchste Präzisionsniveau – die fortschrittliche Price Action Scalping-Lösung für MT5! Übersicht: Pinnacle Scalper EA ist ein hochmodernes automatisiertes Handelstool, das darauf ausgelegt ist, hochwahrscheinliche Breakout-Möglichkeiten in Trendmärkten zu identifizieren. Durch die Kombination mehrerer technischer Filter – darunter H1 EMA-Trendbestätigung, dynamisches ATR-basiertes Risikomanagement und eine robuste M15 ADX-Trendstärkeana
Gold Trend Accelerator Combo
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Intelligenter Multi-System EA für XAUUSD (Gold) Gold Trend Accelerator Combo ist ein professioneller Multi-Strategy Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er kombiniert Trendfolge- und Gegentrendlogik in einem integrierten System, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen - egal, ob Gold einen starken Trend aufweist oder sich in volatilen Bereichen bewegt. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die ein kontrolliertes Risiko , eine klare Struktur und kein G
B3 Stock Stryker
Thyago Sousa Mendes
Experten
Der Stryker-Roboter wurde für Tagesgeschäfte auf dem brasilianischen Aktienmarkt entwickelt. Es handelt sich um eine Strategie, die es ermöglicht, das finanzielle Risiko für jede Operation sowie die maximale Anzahl der gleichzeitig geöffneten Operationen zu konfigurieren. Für jede Aktie, die gehandelt werden soll, muss der Roboter zum entsprechenden Diagramm hinzugefügt werden. In diesem Fall muss für alle die gleiche magische Zahl eingehalten werden. Unter Beibehaltung der gleichen magischen
The Market Beast MT5
Beatrice Bernard Mgaya
Experten
Expert Advisor (EA) Beschreibung: Multi-Währungshandel mit Nachrichtenfilter 1. Überblick: Der EA ist für den effizienten Handel mit mehreren Währungspaaren konzipiert. Er enthält einen robusten Nachrichtenfilter, um den Handel während einflussreicher Nachrichtenereignisse zu vermeiden. Er wurde gründlich mit FTMO-Daten getestet und ist für Prop-Firmen geeignet. 2. Hauptmerkmale: a. Handel mit mehreren Währungen: Der EA unterstützt den gleichzeitigen Handel mit verschiedenen Währungspaaren. Er
Advanced Turnaround Strategy
Guillermo Pineda
Experten
Turnaround Tuesday EA – Vollständig anpassbare Umkehrstrategie für MetaTrader 5 Der Advanced Turnaround Strategy EA basiert auf der klassischen „Turnaround Tuesday“-Strategie, die wöchentliche Umkehrmuster am Markt nutzt – insbesondere nach starken Bewegungen an einem bestimmten Wochentag. Es wurde beobachtet, dass Märkte oft dienstags umkehren, besonders nach einer deutlichen Schwäche (oder Stärke) am Montag. Standard-Strategielogik (vollständig anpassbar über Eingaben): Einstiegstag: Pr
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Experten
Wir stellen Ihnen den Barber Scalper MT5, EA für das Währungspaar USDJPY vor. Er analysiert die Marktdaten in Echtzeit, um zu identifizieren: Den richtigen Einstiegszeitpunkt. Trendbeginn, Trendumkehr, Richtung und Stärke. Unterstützungen und Widerstände. Selbst-Optimierung von TP und SL. Barber Scalper verwendet dazu : Daten von mehreren Zeitrahmen zur gleichen Zeit. Über 10 einzigartige Code-Funktionen. 44 Preisaktionsmuster. 8 Indikatoren. Andere Eigenschaften : Das Ve
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Experten
ReversiLot ist ein leistungsstarkes automatisiertes Handelswerkzeug auf der MetaTrader 5-Plattform, das für professionelle Händler und Investoren entwickelt wurde. Dieser Berater basiert auf einer Geldmanagementstrategie nach Martingale und kann sich an die Marktbedingungen anpassen. Hauptmerkmale: Dynamisches Lot-Management: Die anfängliche Losgröße wird auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes der Einlage berechnet. Die Möglichkeit, die Losgröße durch Multiplikation nach jedem Verlustgeschäf
