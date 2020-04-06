Manika ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) und US30 entwickelt wurde und für den Intraday-Handel und Scalping optimiert ist. Die Kernstrategie basiert auf dem proprietären NDS-Pattern-Recognition-System, das hochwahrscheinliche Ausbruchs-Setups auf Basis der reinen Price Action (Fractal Highs/Lows) identifiziert.

Im Gegensatz zu gefährlichen Grid- oder Martingale-Systemen verwendet Manika NDS einen logischen Handelsansatz. Er identifiziert "Drei aufsteigende Hochs" für Verkaufsgelegenheiten und "Drei absteigende Tiefs" für Kaufgelegenheiten und platziert schwebende Orders (Stop Orders), um starke Marktbewegungen abzufangen.

Um die Qualität des Handels zu gewährleisten, verwendet der EA fortschrittliche Volatilitätsfilter wie ADX und ATR, die sicherstellen, dass der Handel nur in starken Schwungphasen stattfindet und schwankende oder flache Märkte vermieden werden.

Wichtigste Merkmale

Kein Martingale / Kein gefährliches Raster: Jeder Handel hat einen Stop Loss und einen Take Profit.

Intelligentes Geld-Management: Der EA berechnet automatisch sichere Losgrößen auf der Grundlage Ihrer freien Marge und begrenzt die maximale Anzahl offener Positionen, um Ihr Konto zu schützen.

Dynamisches Trailing & Breakeven: Sichert Gewinne durch Verschieben des Stop Loss, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt.

Schutz vor Volatilität: Verwendet ADX- und ATR-Range-Filter, um den Handel bei geringer Volatilität zu vermeiden.

Notausstiegssystem: Ein eingebauter Sicherheitsmechanismus, der Positionen schließt, wenn der Aktien-Drawdown eine vordefinierte Sicherheitsgrenze überschreitet.

Broker-Schutz: Umfasst erweiterte Prüfungen für Spread, Stops Level und Freeze Level, um Ausführungsfehler auf ECN-Konten zu vermeiden.

Handelsstrategie-Logik

Mustererkennung: Scannt mehrere Zeitrahmen (M1, M3, M5, M15, M30) nach spezifischen NDS-Preisaktionsstrukturen. Ausbruchs-Bestätigung: Platziert Pending Orders (Buy Stop / Sell Stop) an wichtigen, durch das Muster definierten Ausbruchsniveaus. Risiko-Management: Der Stop Loss wird dynamisch mit Hilfe der ATR berechnet, um sich an die aktuelle Marktvolatilität anzupassen.

Empfehlungen

Symbol: Optimiert für XAUUSD (Gold) und US30 .

Zeitrahmen: M1, M3, M5, M15 (Sie können bestimmte Zeitrahmen in den Einstellungen aktivieren/deaktivieren).

Konto-Typ: ECN-, Raw- oder Zero-Spread-Konten werden für die beste Ausführung dringend empfohlen.

VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz (<20ms) wird für einen stabilen 24/7 Betrieb empfohlen.

Mindesteinlage: $500 (empfohlen $1000+ für geringeres Risiko).

Parameter: