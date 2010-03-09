TRDR Bot4

Fortschrittlicher Momentum & Strength MT5 Expert Advisor für Präzision, Kontrolle und Konsistenz

TRDR Bot-4 ist ein von TRADEWYZE entwickelter Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader konzipiert wurde, die ein Gleichgewicht zwischen leistungsstarker Automatisierung, robuster Risikokontrolle und transparenter Strategielogik wünschen. Dieser EA bietet eine stärkere Eingangsbestätigung, eine verbesserte Zuverlässigkeit der Aufträge und ein flexibles Geldmanagement, das für den Handel mit Indizes, Rohstoffen und Devisen geeignet ist.

Dieser EA ist keine Black Box. Alle Indikatoren, Schwellenwerte und Schutzmechanismen sind vollständig transparent und einstellbar.

Multi-Indikator-Strategie Logik

TRDR Bot-4 kombiniert drei bewährte Momentum-/Stärke-Indikatoren, um hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiege zu generieren:

Einstiegslogik

  • Long-Einstiege:
    - Williams' %R (46) kreuzt über -10
    - Bulls Power (2) bestätigt zunehmendes bullisches Momentum
  • Short-Einträge:

- Williams ' %R (46) kreuzt unter -80
- Bulls Power (2) bestätigt schwächer werdendes Momentum

Ausstiegs-Logik

  • Die Bären-Power (16) löst den Ausstieg aus, wenn sich das Momentum umkehrt:
    - Oberhalb von +7,5 für Long-Trades
    - Unterhalb von -7,5 für Short-Trades

Diese Kombination bietet einen ausgewogenen Überblick über Volatilität, Trendstärke und Erschöpfungsgrade.

Sie können die Einstellungen auch an Ihre Präferenzen anpassen.

Dynamisches Risikomanagement-System

TRDR Bot-4 gibt Händlern die volle Kontrolle über das Risiko mit zwei anpassbaren Losgrößen-Modi:

Static Lot Mode
Verwenden Sie eine feste Losgröße für eine vorhersehbare Handelsgröße .

Auto Risk Mode
Berechnet automatisch die Losgröße basierend auf :

  • Kontostand
  • Risikoprozent pro Handel (Standard: 1,5%)
  • Stop-Loss-Punkte (Standardwert: 100)

Dies stellt sicher, dass Ihre Positionsgrößen auf intelligente Weise an die Marktvolatilität und das Kontowachstum angepasst werden.

Zusätzliche Schutzmaßnahmen umfassen:

  • Maximale tägliche Verlustgrenze
  • Aktienschutz
  • Spread-Filter
  • Drawdown-Management

Verbesserte Ausführung und Verlässlichkeit

  • Erhöhte interne Handelswiederholungsversuche
  • Kompatibel mit allen wichtigen MT5-Brokern
  • Optimiert für Umgebungen mit geringer Streuung

Ideal für

  • Privatanleger, die eine strukturierte Automatisierung wünschen
  • Händler, die indikatorbestätigte Einträge bevorzugen
  • Signalverfeinerung und halbautomatische Setups
  • Wachsende Konten und Überwindung der Prop Firm-Herausforderungen

Unterstützung & Updates

Senden Sie uns eine Direktnachricht über MQL5, um fortlaufende Updates, Anleitungen zu EA-Einstellungen und professionellen Support von TRADEWYZE zu erhalten.


    #ExploreYourTradingEdge.

    Der Handel birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

