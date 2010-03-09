Fortschrittlicher Momentum & Strength MT5 Expert Advisor für Präzision, Kontrolle und Konsistenz



TRDR Bot-4 ist ein von TRADEWYZE entwickelter Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader konzipiert wurde, die ein Gleichgewicht zwischen leistungsstarker Automatisierung, robuster Risikokontrolle und transparenter Strategielogik wünschen. Dieser EA bietet eine stärkere Eingangsbestätigung, eine verbesserte Zuverlässigkeit der Aufträge und ein flexibles Geldmanagement, das für den Handel mit Indizes, Rohstoffen und Devisen geeignet ist.

Dieser EA ist keine Black Box. Alle Indikatoren, Schwellenwerte und Schutzmechanismen sind vollständig transparent und einstellbar.

Multi-Indikator-Strategie Logik



TRDR Bot-4 kombiniert drei bewährte Momentum-/Stärke-Indikatoren, um hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiege zu generieren:

Einstiegslogik



Long-Einstiege:

- Williams' %R (46) kreuzt über -10

- Bulls Power (2) bestätigt zunehmendes bullisches Momentum

Short-Einträge:

- Williams ' %R (46) kreuzt unter -80

- Bulls Power (2) bestätigt schwächer werdendes Momentum





Ausstiegs-Logik



Die Bären-Power (16) löst den Ausstieg aus, wenn sich das Momentum umkehrt:

- Oberhalb von +7,5 für Long-Trades

- Unterhalb von -7,5 für Short-Trades

Diese Kombination bietet einen ausgewogenen Überblick über Volatilität, Trendstärke und Erschöpfungsgrade.

Sie können die Einstellungen auch an Ihre Präferenzen anpassen.

Dynamisches Risikomanagement-System



TRDR Bot-4 gibt Händlern die volle Kontrolle über das Risiko mit zwei anpassbaren Losgrößen-Modi:

Static Lot Mode

Verwenden Sie eine feste Losgröße für eine vorhersehbare Handelsgröße .

Auto Risk Mode

Berechnet automatisch die Losgröße basierend auf :

Kontostand

Risikoprozent pro Handel (Standard: 1,5%)

Stop-Loss-Punkte (Standardwert: 100)

Dies stellt sicher, dass Ihre Positionsgrößen auf intelligente Weise an die Marktvolatilität und das Kontowachstum angepasst werden.

Zusätzliche Schutzmaßnahmen umfassen:

Maximale tägliche Verlustgrenze

Aktienschutz

Spread-Filter

Drawdown-Management

Verbesserte Ausführung und Verlässlichkeit



Erhöhte interne Handelswiederholungsversuche

Kompatibel mit allen wichtigen MT5-Brokern

Optimiert für Umgebungen mit geringer Streuung

Ideal für



Privatanleger, die eine strukturierte Automatisierung wünschen

Händler, die indikatorbestätigte Einträge bevorzugen

Signalverfeinerung und halbautomatische Setups

Wachsende Konten und Überwindung der Prop Firm-Herausforderungen

Unterstützung & Updates

Senden Sie uns eine Direktnachricht über MQL5, um fortlaufende Updates, Anleitungen zu EA-Einstellungen und professionellen Support von TRADEWYZE zu erhalten.



#ExploreYourTradingEdge.

Der Handel birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.