Gold AI Robot
- Эксперты
- Antonio Simon Del Vecchio
- Обновлено: 13 октября 2025
Gold AI Robot – Продвинутый торговый робот для XAUUSD (Золото) с ИИ и обнаружением откатов
ИИ-фильтр и поиск ключевых откатов для точного выявления возможностей на рынке золота.
Gold AI Robot работает с XAUUSD (Золото) на таймфрейме H1. Анализирует движения цены в поиске значительных откатов, открывает масштабируемые позиции и применяет глобальное управление рисками для оптимизации каждой сделки.
- Фильтр сигналов на основе искусственного интеллекта
- Обнаружение ключевых откатов для масштабируемых входов
- Общий Stop Loss для ограничения накопленных убытков
- Глобальный Take Profit, применяемый ко всем позициям
- Автоматическое масштабирование лотов с AutoLot
- Динамическое управление объёмом в зависимости от капитала и риска
Советник определяет ключевые уровни отката с помощью ИИ-фильтра, открывает первую позицию на первом уровне и добавляет позиции на последующих уровнях при подтверждении новых сигналов. Функция глобального Take Profit рассчитывает желаемую прибыль на основе баланса и применяет её ко всем открытым позициям. Если общая прибыль превышает установленный процент, все сделки закрываются. Общий Stop Loss работает аналогично, ограничивая общие убытки в зависимости от доступного баланса.
Рекомендуемые настройки:
- Символ: XAUUSD (Золото)
- Таймфрейм: H1
- Минимальный рекомендуемый депозит: 1000 USD
- Кредитное плечо: 1:100 или выше
- Рекомендуемый брокер: любой регулируемый брокер
Конкурентные преимущества:
- Без мартингейла
- Полная автоматизация на базе ИИ
- Полноценное глобальное управление рисками
- Простота настройки и запуска
Поддержка и документация:
- Поддержка через сообщения на MQL5
- Обычно отвечаю в течение 24 часов
Dopo aver seguito passo passo le istruzioni, ho effettuato un’ottimizzazione e sto testando Gold Robot AI da una settimana. Finora posso definirlo un prodotto eccellente. Desidero ulteriori informazioni sulla promozione di acquisto After carefully following the step-by-step instructions, I performed an optimization and have been testing Gold Robot AI for a week. So far, I can say it’s an excellent product.