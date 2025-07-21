Gold AI Robot

MultiPair Genius Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart Эксперты

Я продаю этого робота с тяжелым сердцем, потому что он работает очень хорошо, но мне нужен начальный капитал для жизни. Как только моя цель по капиталу будет достигнута, цена на него станет чрезмерно высокой, чтобы избежать покупок (9999999$). Однако он останется доступным и будет обновляться для предыдущих покупателей. Этот робот торгует тремя валютными парами одновременно, чтобы защититься от рыночных колебаний. Не забудьте отправить мне сообщение, чтобы получить файл настроек (.set) робота.