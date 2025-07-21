Gold AI Robot

5

Цена скоро увеличится.

Gold AI Robot – Продвинутый торговый робот для XAUUSD (Золото) с ИИ и обнаружением откатов

ИИ-фильтр и поиск ключевых откатов для точного выявления возможностей на рынке золота.

Gold AI Robot работает с XAUUSD (Золото) на таймфрейме H1. Анализирует движения цены в поиске значительных откатов, открывает масштабируемые позиции и применяет глобальное управление рисками для оптимизации каждой сделки.

  • Фильтр сигналов на основе искусственного интеллекта
  • Обнаружение ключевых откатов для масштабируемых входов
  • Общий Stop Loss для ограничения накопленных убытков
  • Глобальный Take Profit, применяемый ко всем позициям
  • Автоматическое масштабирование лотов с AutoLot
  • Динамическое управление объёмом в зависимости от капитала и риска

Советник определяет ключевые уровни отката с помощью ИИ-фильтра, открывает первую позицию на первом уровне и добавляет позиции на последующих уровнях при подтверждении новых сигналов. Функция глобального Take Profit рассчитывает желаемую прибыль на основе баланса и применяет её ко всем открытым позициям. Если общая прибыль превышает установленный процент, все сделки закрываются. Общий Stop Loss работает аналогично, ограничивая общие убытки в зависимости от доступного баланса.

Рекомендуемые настройки:

  • Символ: XAUUSD (Золото)
  • Таймфрейм: H1
  • Минимальный рекомендуемый депозит: 1000 USD
  • Кредитное плечо: 1:100 или выше
  • Рекомендуемый брокер: любой регулируемый брокер

Конкурентные преимущества:

  • Без мартингейла
  • Полная автоматизация на базе ИИ
  • Полноценное глобальное управление рисками
  • Простота настройки и запуска

Поддержка и документация:

  • Поддержка через сообщения на MQL5
  • Обычно отвечаю в течение 24 часов
Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Торговля сопряжена с рисками и требует грамотного управления капиталом.
Ключевые слова: XAUUSD, Золото, робот, советник, торговля, MT5, Metatrader
Отзывы 1
Remo Bortolin
68
Remo Bortolin 2025.08.15 13:15 
 

Dopo aver seguito passo passo le istruzioni, ho effettuato un’ottimizzazione e sto testando Gold Robot AI da una settimana. Finora posso definirlo un prodotto eccellente. Desidero ulteriori informazioni sulla promozione di acquisto After carefully following the step-by-step instructions, I performed an optimization and have been testing Gold Robot AI for a week. So far, I can say it’s an excellent product.

Рекомендуем также
HammerExtremeEA
Sachin Ashok Tajane
Эксперты
HammerExtremeEA   is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5, leveraging the power of hammer and inverse hammer candlestick patterns to identify high-probability trading opportunities. Built with precision, this EA combines pattern recognition with dynamic pivot-based trading strategies, making it ideal for traders seeking consistent performance across various market conditions.
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Эксперты
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Эксперты
AlgoFusion FX – это продвинутый Советник (Expert Advisor, EA) , предназначенный для трейдеров, стремящихся к надежному, диверсифицированному и мультистратегическому подходу к алгоритмической торговле. Разработанный для исключительного управления рисками, адаптации к рынку и оптимизации производительности, этот EA интегрирует сложные количественные модели и алгоритмы машинного обучения для повышения прибыльности в постоянно меняющихся рыночных условиях. Будь вы институциональным трейдером или час
Zeus GBPUSD
Silviu Andrei Popa
Эксперты
!!! 5 MINUTE FRAME ONLY !!! Expert Advisor: Zeus GBP/USD 5M Description: Zeus GBP/USD 5M is your dedicated trading partner for the GBP/USD currency pair on the 5-minute chart. With precision, it utilizes MACD, ATR, and other indicators to execute automated long and short trades. Set at 0.2 lots, it balances risk and reward for consistent profits. Key Features: Specialized GBP/USD trading. 5-minute timeframe for rapid trading. Adjustable lot sizes. MACD, ATR, and more indicators. Automated lon
Blitz Gold EA
Eddy Bang
2.5 (2)
Эксперты
Введение Blitz Gold Trader: передовое решение для торговли золотом с непревзойденной скоростью и точностью. Разработанный опытной командой трейдеров и разработчиков, этот продвинутый торговый робот использует мощный алгоритм, который включает анализ ценового действия, отслеживание трендов и может быть настроен с использованием различных индикаторов. Он оптимизирован для торговли на временном интервале M5, позволяя захватывать прибыльные возможности при минимизации рисков. Blitz Gold Trader работ
Gold Hold
Angel Torres
Эксперты
Live Signal: https://www.fxblue.com/live/settings/goldholdea Important You must load the correct .set configuration file before running the system. The platform does not allow setting a Stop Loss that is too low or too tight. If you use the default parameters, the results will be inferior to what is expected. The configuration file is available in the Discussion section, along with results and, soon, audited accounts of the system. Special Offer First 5 copies: 99 USD Next 5 copies: 199 USD Fina
Rango MT5
Mehdi Safar
4.2 (5)
Эксперты
Hello to all the hardworking people in the trade field, smart people who are looking for the realization of their dreams.If you are looking for stable and continuous profit, we are proud to help you. Rango EA is a fully automated trading robot that utilizes complex calculations based on various strategies, including patterns and indicators, alongside trading skills developed over years of experience. It has been optimized for 28 currency pairs . Advantages over competitors: MultiCurrency in one
Mnaika
Mehdi Masoudi
Эксперты
Manika  is a fully automated Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) and US30 , optimized for intraday trading and scalping. The core strategy is based on the proprietary NDS Pattern Recognition system, which identifies high-probability breakout setups based on pure Price Action (Fractal Highs/Lows). Unlike dangerous grid or martingale systems, Manika NDS uses a logical trading approach. It identifies "Three Ascending Highs" for sell opportunities and "Three Descending Lows" for
Tech EA
Heiko Kendziorra
Эксперты
Buy the dip - sell the spike of the US Tech 100 Index No martingale, no grid, always just one order open with StopLoss.  Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2196371 The starting price is only for the first buyers, next price USD 399 and every week that ends with a profit, it increases by another 100. The default settings  are for the US 100 Tech(Cash) CFD   M15  chart, the default lotsizes are for an account of USD 10000.   The minimum account balance is USD 100 to trade 0.01 buy and
Smart Range Breakout EA
Botond Doczy Rossler
1 (1)
Эксперты
Smart Range Breakout EA is a fully automated time range breakout strategy, which uses calculated trailing stop-loss to trade high volume moves on the market. The strategy comes with not overly optimized default settings, however it can be experimented with. This expert advisor does not use any martingale, grid or similar techniques, therefore there are no spikes in the relative equity drawdown. LIVE PERFORMANCE : https://www.mql5.com/en/signals/1823580 The strategy works best on USDJPY  and EURU
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Советник Forex Bacteria для MetaTrader 5 Forex Bacteria — это автоматический экспертный советник (EA), разработанный для MetaTrader 5. Так же как полезные бактерии симбиотически сосуществуют с нами в природе, мы стремимся гармонично и симбиотически сосуществовать с рынками. Это советник типа "подключи и работай", где вам нужно только установить предпочтения управления рисками и выбрать дни недели для торговли. За последние 12 лет он был сфокусирован и оптимизирован для трех основных валютных пар
BTC High Ratio
Angel Torres
Эксперты
BTC High Ratio Version 1.6 is an optimized tool designed to trade BTCUSD on the M15 timeframe, specifically built for PRO accounts on the Exness broker, with ideal performance on VPS with delays under 30 ms. This version presents a complete overhaul of the algorithm, adapted to current market conditions and aligned with the latest volatility patterns and price behavior. This EA uses a logic based on detecting microtrends and corrections, with scheduled entries that analyze breakouts, liquidity
Mini Dolar Consistent Trading BR
Lucas Araujo Da Silva
Эксперты
Conheça o Expert Advisor (EA) para Mini Dolar, a chave para o sucesso nos mercados financeiros em períodos de alta volatilidade! Desenvolvido após anos de análise cuidadosa, este EA emprega sinais únicos de entrada e saída para assegurar resultados notáveis. Prepare-se para uma jornada de lucratividade! Graças a observações em volatilidade, robustamente ajustadas, este EA oferece resultados impressionantes. Imagine aumentar sua taxa de sucesso e o retorno financeiro, ao mesmo tempo em que manté
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Эксперты
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Vix75 Slow and Steady High Risk
Peter Jack David Ackermann
Эксперты
The "Volatility 75 - Slow and Steady High Risk" Robot was designed to trade on Volatility 75, which is only available on the Deriv synthetics broker. Although this bot can run on both Forex and Synthetic Indices, this version was optimized for the Volatility 75(Vix75) synthetics market. The current settings the bot is using, has been optimized for the current year(2024), back testing previous years data with current settings might not provide the best results.  The bot has a fixed Stop loss a
Xnq100
Mathew Griozel
Эксперты
The Xnq100 is a trading robot designed to trade exclusively on the NQ100 CFD. It is based on the price channel indicator and other customised indicators, and also takes account of market volatility. This robot has been used live for more than 6 months and has obtained great results. As regards the parameters to be defined before starting up: - TRAILING_STOP must be equal to 0.5 - X ( it represents the multiplication of the size of the positions you want to take according to your portfolio )  Pe
NorthSea MT5
Mark Taylor
Эксперты
Introducing the " NorthSea EA " an advanced financial trading tool designed to strategically trade the popular currency pairs " AUDNZD, AUDCAD, and NZDCAD ". Powered by cutting-edge Smart Fully Automated Trading Technology, " NorthSea EA " incorporates a fully independent   Decision Engine   coupled with sophisticated filters to maximize profitability and enhance performance. Developed over a decade by a team of seasoned traders and expert coders, this expert advisor employs a unique strategy ta
Pinnacle Scalper EA
Husnain Ghani
Эксперты
Поднимите свою торговлю на вершину точности с Pinnacle Scalper EA — передовым решением для скальпинга на основе ценового действия для MT5. Обзор: Pinnacle Scalper EA — это передовой автоматизированный торговый инструмент, разработанный для захвата высоковероятностных прорывов в трендовых рынках. Объединяя несколько технических фильтров, включая подтверждение тренда с H1 EMA, динамическое управление рисками на основе ATR и анализ силы тренда M15 ADX, этот советник адаптируется к изменяющимся
Golden Trader IA
Deynis Alejandro Puro Rodriguez
Эксперты
Golden Trader AI — Professional Expert Advisor for Forex, Metals, Stock Indices, and Cryptocurrencies. Golden Trader AI is an advanced algorithmic system designed for traders seeking real diversification, stability, and precision across multiple markets simultaneously. Built on a professional multi-asset architecture, this EA independently analyzes the behavior of each instrument—Forex, Metals, Stock Indices, and Cryptocurrencies—and seeks only high-quality, high-probability trades . Unlike t
MultiPair Genius
Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
Эксперты
Я продаю этого робота с тяжелым сердцем, потому что он работает очень хорошо, но мне нужен начальный капитал для жизни. Как только моя цель по капиталу будет достигнута, цена на него станет чрезмерно высокой, чтобы избежать покупок (9999999$). Однако он останется доступным и будет обновляться для предыдущих покупателей. Этот робот торгует тремя валютными парами одновременно, чтобы защититься от рыночных колебаний. Не забудьте отправить мне сообщение, чтобы получить файл настроек (.set) робота.
Forex Emperor EA
Fudheni Petrus Nambambi
Эксперты
INSTRUMENT   SPECIFICATIONS Symbol: XAUUSD / GOLD Timeframe: H1     ACCOUNT   REQUIREMENTS Type: Hedging & ECN Spreads: Low Spread Min Deposit: $500     MIN LEVERAGE   1:10 No martingale Strategy used and FTMO, Prop firm Ready!– Never increases lot size after losses. Installation & Setup Receive     .ex5     file after purchase Place file in     MQL5/Experts     folder Restart MT5 platform Drag EA onto chart Configure input parameters carefully Deposit & Account Requirements Minimum lot s
Xauusd gold
Victor Jacobus Daniel Coetzee
Эксперты
This expert adviser have and risk management and it works best on a 1hour time frame the account to start trade need to be at least 300$ to make profit  draw down is at 24.2% profit making is at 76.8% out of all the trades you can also run it on a 15 time frame  1-month grow is on 76%  please remember always if it takes losses it part of trading  please let me know if you struggle i am here to help and making better EA
TrendMasterLegend
Duy Phuong Le
Эксперты
Our automated trading robot is built on the MT5 platform. This is a trend-following system for long-term growth. Key Features & Benefits: Tight Stop-Loss & Strict Capital Management:  The robot prioritizes protecting your capital by utilizing tight stop-loss orders and adhering to strict capital management rules. Only a small, pre-defined percentage of your account is risked on each trade, ensuring longevity and minimizing potential drawdown. Strategic Profit-Taking for Long-Term Growth: Forget
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Эксперты
Запустить промо: Доступно всего 1 копий по цене 399$. Окончательная цена: 2000$ Будет продано ограниченное количество копий этого советника. Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с   Luna AI Pro EA   , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего». Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набор
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Эксперты
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Oscillator Trigger EA
Irina Cherkashina
Эксперты
Oscillator Trigger EA  is a expert advisor created by a professional prop trader and financial manager with many years of experience. This is a solution for those who seek stable profits without constant control over each transaction or monitoring the work of a trading advisor. Created for optimal conservative trading and investing through exchange instruments with long-term regular profits and minimal risks.This expert advisor works effectively on different timeframes and on all trading instrum
Breakout till Support and Resistance
Ammar Yaseen
Эксперты
BREAKOUT TILL SUPPORT AND RESISTANCE!!!! PLEASE CHECK COMMENTS SECTION FOR SET FILES (PLEASE DM me if you have any queries) As the name suggests itself, the EA focuses on BREAKOUT entries. As the theory behind a BREAKOUT is STRONG, the EA uses entries based on a Breakout or Breakdown along with these FEATURES ENTRIES: Entry is based on a breakout of a range or a trend change. The EA includes the parameters for BREAKOUTS. Smaller inputs means AGGRESSIVE traders and larger inputs means DEFENS
Index Synthetics Deriv
Deynis Alejandro Puro Rodriguez
Эксперты
Index Synthetics EA  is a professional and unique in its field, algorithm-driven trading system developed exclusively for Deriv Synthetic Indices . Built with a foundation of precise algorithmic logic, this Expert Advisor is capable of monitoring and trading multiple synthetic indices simultaneously, adapting dynamically to a variety of market behaviors across different instruments. Over time, the EA has been continuously refined, incorporating enhanced logic, robust risk management, and multi-s
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Эксперты
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Эксперты
**Bitcoin Striker M5X** — профессиональный торговый робот, оптимизированный **исключительно под BTCUSD на тайм-фрейме M5**.   Алгоритм использует ATR-ориентированные уровни SL/TP, адаптивное динамическое управление лотом и фильтр Фибоначчи, открывая **всего одну позицию одновременно** — тем самым снижает риски и упрощает контроль счёта. > ️ Внимание: использование на других инструментах может привести к некорректной работе. **Как запустить**   1. Включите *Algo Trading* в MT5.   2. Откро
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Другие продукты этого автора
Scalper Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
4.9 (20)
Эксперты
Готовые настройки для: AUDUSD, BTCUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, XAUUSD, VOLATILITY 75 INDEX,... Живая сигнала : НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Новые set-файлы постоянно добавляются на моём канале : MT5 Set Files Цена скоро увеличится. Представляем Scalper Deriv: новый уровень скальпинга. Вы один из трейдеров, кто находит свою страсть в скальпинге и желает максимально использовать свой капитал? Будь ваш баланс $20, $200, $2000, $20000 или даже $200000 на вашем счету, у нас есть идеальное решение для вас!
Ultra Risk
Antonio Simon Del Vecchio
Эксперты
ОФИЦИАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО: Чтобы детально разобраться в каждом параметре и настройке, ознакомьтесь с официальным руководством здесь: Руководство пользователя Ultra Risk Философия Ultra Risk: Скорость против Безопасности Перед покупкой этого программного обеспечения вы должны понять его природу: Ultra Risk был разработан с единственной целью: Агрессивный рост счета за минимально возможное время. В трейдинге прибыль пропорциональна риску. Чтобы достичь экстраординарных результатов, эта система мате
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
Эксперты
Бонус : получите 1 EA бесплатно (для 2 счетов) – свяжитесь со мной после покупки Автоматизируйте торговлю Биткоином с Bitcoin MT5 Bot! Используйте возможности рынка криптовалют с советником, специально разработанным для торговли Биткоином. Bitcoin MT5 Bot — это продвинутый советник (EA), оптимизированный для торговли Биткоином на платформе MetaTrader 5. Он использует стратегии тренда и контроль рисков, анализируя тренды и уровни перекупленности/перепроданности на нескольких таймфреймах, чтобы м
Money Mind BTC
Antonio Simon Del Vecchio
4.77 (22)
Эксперты
Money Mind BTC — BTCUSD на H1 (v13.00) Автоматическая система с глобальным управлением рисками и адаптивным поведением Money Mind BTC 13.00 — это эксперт-советник, разработанный для торговли BTCUSD с полным контролем риска и автоматической логикой адаптации. Он сочетает стабильность работы, гибкость настройки и глобальную систему управления, которая подстраивает поведение под рыночные условия. Основные характеристики Символ: BTCUSD Рекомендуемый таймфрейм: H1 Внутренние фильтры с регулируемой чу
Grid Volatility
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Готовые к использованию настройки: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,... Новые set-файлы постоянно добавляются в мой канал : MT5 Set Files Цена скоро повысится. Освойте волатильность с Grid Volatility! Grid Volatility — это продвинутый советник, который сочетает в себе стратегию сетки и обнаружение импульсных свечей для торговли на волатильных рынках. Он оптимизирован для максимизации прибыли в изменяющихся рыночных условиях, автоматически
Stop Guardian
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Утилиты
Представляем Stop Guardian: Улучшение вашего управления рисками с помощью трейлинг-стопа и закрытия позиций по прибыли. Stop Guardian — это экспертный советник (EA), разработанный для оптимизации управления рисками в ваших торговых стратегиях, объединяя трейлинг-стоп и автоматическую систему закрытия позиций на основе прибыли. Основные особенности Автоматическое управление рисками : Автоматически регулирует открытые позиции с использованием трейлинг-стопа для защиты прибыли и минимизации убытк
FREE
Plant and Harvest Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Бонус : получите 1 EA бесплатно (для 2 счетов) – свяжитесь со мной после покупки Plant and Harvest Pro: Сила посева и сбора урожая в автоматической торговле Хотите, чтобы ваша торговля напоминала естественный жизненный цикл, где каждая позиция — это семя, которое вы сеете для получения прибыли? Представляем Plant and Harvest Pro , Эксперт Советник, который превращает рынок в ваше личное поле для возделывания. Интеллектуальный посев Plant and Harvest Pro разработан для определения лучших моменто
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Бонус : получите 1 EA бесплатно (для 2 счетов) – свяжитесь со мной после покупки Grid Deriv — это автоматическая торговая система на основе сетки, разработанная для извлечения выгоды из резких ценовых движений. Она использует начальный вход на основе полос Боллинджера и пошаговую логику встречных сделок для захвата глубоких откатов, основываясь на подходе возврата к среднему после расширения волатильности. Основные характеристики: Начальный вход после пробоя полосы Боллинджера. Последующие сд
SmartGold AI
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Бонус : получите 1 EA бесплатно (для 2 счетов) – свяжитесь со мной после покупки SmartGold AI – Адаптивный интеллект для обнаружения мощных прорывов SmartGold AI — это экспертный советник, специализирующийся на обнаружении ценовых прорывов после периодов консолидации. Он использует интеллектуальную и автоматизированную систему, которая определяет зоны сжатия с высокой вероятностью прорыва и открывает сделки в направлении движения. Его логика также управляет выходом с помощью динамически настраи
Market Sniper Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Оставьте комментарий после покупки, чтобы получить руководство пользователя. Market Sniper Pro — это профессиональный Советник, разработанный для торговли на пробоях с адаптивным управлением позициями. Он сочетает обнаружение пробоев с поэтапными входами на основе ATR и глобальным контролем риска, предлагая структурированный и дисциплинированный подход. Основные особенности Настраиваемый размер лота и автоматическое масштабирование по балансу Логика входа по пробою с настраиваемыми lookback и b
Фильтр:
Remo Bortolin
68
Remo Bortolin 2025.08.15 13:15 
 

Dopo aver seguito passo passo le istruzioni, ho effettuato un’ottimizzazione e sto testando Gold Robot AI da una settimana. Finora posso definirlo un prodotto eccellente. Desidero ulteriori informazioni sulla promozione di acquisto After carefully following the step-by-step instructions, I performed an optimization and have been testing Gold Robot AI for a week. So far, I can say it’s an excellent product.

Antonio Simon Del Vecchio
22354
Ответ разработчика Antonio Simon Del Vecchio 2025.08.15 13:33
Grazie per la tua recensione a 5 stelle, siamo felici che tu stia ottenendo buoni risultati.
Ti scriverò in privato per inviarti l’EA aggiuntivo incluso nella promozione.
Ti auguriamo ancora tanto successo!
Ответ на отзыв