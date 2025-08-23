Market Sniper Pro
- Experten
- Antonio Simon Del Vecchio
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Market Sniper Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der für Breakout-Trading mit adaptivem Positionsmanagement entwickelt wurde. Er kombiniert die Erkennung von Ausbrüchen mit ATR-basierten gestaffelten Einstiegen und globalem Risikomanagement und bietet einen strukturierten und disziplinierten Ansatz.
Hauptmerkmale
- Konfigurierbare Lotgröße und automatische Skalierung nach Kontostand
- Breakout-Einstiegslogik mit anpassbarem Lookback und Buffer
- Gestaffelte Einstiege mit ATR-berechnetem Abstand und Mindest-Pip-Schwelle
- Globales Take Profit und Stop Loss in Prozent des Kontostands
- Filter für Spread, Handelszeiten und Nachrichtenereignisse
- Optionale Anzeige im Chart mit wichtigen Statistiken
Strategie
Der EA erkennt Ausbrüche von jüngsten Hochs und Tiefs und verwendet dabei einen Buffer zur Signalfilterung. Wenn der Preis nach dem Ausbruch einen Rücksetzer macht, bewertet das System neue gestaffelte Einstiege mit ATR-berechnetem Abstand und einer Mindest-Pip-Schwelle. Das Management erfolgt im Korbmodus: Schließungen erfolgen, sobald die globalen Ziele und Limits, die als Prozentsatz des Kontostands definiert sind, erreicht werden. Optional kann der Handel für den Rest des Tages gestoppt werden, sobald die täglichen Ziele erreicht sind.
Empfohlene Einstellungen
- Symbol: GBPUSD (standardmäßig optimiert); kann auch für andere Symbole optimiert werden
- Timeframe: vom Benutzer konfigurierbar
- Mindestdeposit: ab 100 USD (optimiert für 1000 USD)
- Hebel: 1:100 oder höher
- Broker: jeder MT5-Broker mit niedrigem Spread und schneller Ausführung
Wettbewerbsvorteile
- Globales Positionsmanagement statt individueller TP/SL
- Adaptive gestaffelte Einstiege basierend auf ATR
- Lot-Skalierung abhängig vom Kontostand
- Option, den Tageshandel bei Zielerreichung zu stoppen
- Leichter und optimierter Code für MT5
Support und Dokumentation
Enthält ein Handbuch mit einer detaillierten Erklärung der Parameter. Support wird ausschließlich über MQL5-Nachrichten und im Kommentarbereich des Produkts angeboten. Sie können jederzeit schreiben; ich antworte so schnell wie möglich (keine Antworten während des Schlafs).
I have been running Market Sniper PRO on an iCTrading demo account since 10/8/25 and the account profited 21.7%. 28 trades with 19W/9L. EURUSD with set file provide by Antonio who is very responsive. So far, so good. Moving to a real account now.