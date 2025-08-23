Hinterlassen Sie nach Ihrem Kauf einen Kommentar, um das Benutzerhandbuch zu erhalten.

Market Sniper Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der für Breakout-Trading mit adaptivem Positionsmanagement entwickelt wurde. Er kombiniert die Erkennung von Ausbrüchen mit ATR-basierten gestaffelten Einstiegen und globalem Risikomanagement und bietet einen strukturierten und disziplinierten Ansatz.

Hauptmerkmale

Konfigurierbare Lotgröße und automatische Skalierung nach Kontostand

Breakout-Einstiegslogik mit anpassbarem Lookback und Buffer

Gestaffelte Einstiege mit ATR-berechnetem Abstand und Mindest-Pip-Schwelle

Globales Take Profit und Stop Loss in Prozent des Kontostands

Filter für Spread, Handelszeiten und Nachrichtenereignisse

Optionale Anzeige im Chart mit wichtigen Statistiken

Strategie

Der EA erkennt Ausbrüche von jüngsten Hochs und Tiefs und verwendet dabei einen Buffer zur Signalfilterung. Wenn der Preis nach dem Ausbruch einen Rücksetzer macht, bewertet das System neue gestaffelte Einstiege mit ATR-berechnetem Abstand und einer Mindest-Pip-Schwelle. Das Management erfolgt im Korbmodus: Schließungen erfolgen, sobald die globalen Ziele und Limits, die als Prozentsatz des Kontostands definiert sind, erreicht werden. Optional kann der Handel für den Rest des Tages gestoppt werden, sobald die täglichen Ziele erreicht sind.

Empfohlene Einstellungen

Symbol: GBPUSD (standardmäßig optimiert); kann auch für andere Symbole optimiert werden

GBPUSD (standardmäßig optimiert); kann auch für andere Symbole optimiert werden Timeframe: vom Benutzer konfigurierbar

vom Benutzer konfigurierbar Mindestdeposit: ab 100 USD (optimiert für 1000 USD)

ab 100 USD (optimiert für 1000 USD) Hebel: 1:100 oder höher

1:100 oder höher Broker: jeder MT5-Broker mit niedrigem Spread und schneller Ausführung

Wettbewerbsvorteile

Globales Positionsmanagement statt individueller TP/SL

Adaptive gestaffelte Einstiege basierend auf ATR

Lot-Skalierung abhängig vom Kontostand

Option, den Tageshandel bei Zielerreichung zu stoppen

Leichter und optimierter Code für MT5

Support und Dokumentation

Enthält ein Handbuch mit einer detaillierten Erklärung der Parameter. Support wird ausschließlich über MQL5-Nachrichten und im Kommentarbereich des Produkts angeboten. Sie können jederzeit schreiben; ich antworte so schnell wie möglich (keine Antworten während des Schlafs).

Warnung: Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Erträge. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Sie sollten niemals mit Geld handeln, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

