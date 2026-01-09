ElliotScalp EA
- Experten
- Husain Raja P
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 5
🔹 Überblick
ElliotScalp EA ist ein fortschrittlicher MT5 Expert Advisor, der für das Scalping und den kurzfristigen Handel mit einer intelligenten Kombination aus Elliott-Wellen-Struktur, RSI- und Stochastik-Indikatoren entwickelt wurde.
Er wurde entwickelt, um effizient in Hedging-Konten zu handeln und ermöglicht mehrere Positionen und fortschrittliche Verlustmanagement-Techniken.
Der EA konzentriert sich auf hochwahrscheinliche Breakout-Entries, starke Risikokontrolle und flexibles Positionsmanagement.
✅ Wichtigste Vorteile
✔ Intelligente Einstiegslogik
-
Verwendet Elliott-Wellen-ähnliche Preisstrukturen (basierend auf Fraktalen), um starke Marktimpulse zu identifizieren
-
Bestätigt den Einstieg mit RSI- und Stochastik-Filtern, um schwache oder falsche Signale zu vermeiden
-
Handelt nur, wenn die Bedingungen übereinstimmen, um Übertreibungen zu vermeiden
✔ Fortschrittliches Verlustmanagement
-
Mehrere Optionen zur Verwaltung von Verlustpositionen:
-
Mittelwertbildung (Volumen addieren)
-
Mittelwertbildung (Multiplikation des Volumens)
-
Fester Stop Loss
-
Warten auf Take Profit
-
-
Volle Kontrolle über:
-
Mittelwertbildung Abstand
-
Maximale Anzahl von Trades
-
Maximales Volumen pro Handel
-
✔ Flexible Risiko & Lot Kontrolle
-
Unterstützt mehrere Volumenberechnungsmodi:
-
Feste Losgröße
-
Dynamische Lots pro Saldo
-
Prozentuale Risikoberechnung
-
-
Eingebaute Limits zum Schutz des Kontos vor übermäßiger Exponierung
✔ Eingebauter Handelsschutz
-
Maximaler Spread-Filter zur Vermeidung schlechter Marktbedingungen
-
Mindestabstand zwischen den Trades zur Vermeidung von Over-Stacking
-
Tages- und Zeitfilter, um nur während der bevorzugten Sitzungen zu handeln
-
Optionaler Stop-Trading-Modus, um nur bestehende Positionen zu verwalten
✔ Trailing Stop & Break Even
-
Optionaler Trailing Stop Loss
-
Optionaler Break Even nach definiertem Gewinn
-
Hilft Gewinne zu sichern und den Drawdown automatisch zu reduzieren
✔ Manuelles Kontrollpanel
-
On-Chart-Panel zeigt:
-
Offene Positionen
-
Anzahl der Käufe/Verkäufe
-
-
Schaltflächen zum:
-
Alle Positionen schließen
-
Nur Kauf- oder Verkaufspositionen schließen
-
✔ Multi-Symbol & Multi-Chart
-
Kann an jedes Symbol angehängt werden
-
Kann auf mehreren Charts gleichzeitig ausgeführt werden
-
Verwenden Sie verschiedene Magic Numbers für eine vollständige Trennung
⚠ Wichtige Hinweise
-
✅ Nur für HEDGING-Konten konzipiert
-
❌ Netting-Konten werden nicht unterstützt
-
Alle punktbasierten Eingaben sind für 5-stellige Makler optimiert
-
Für 4-stellige Makler verwenden Sie 0,1× Werte
-
🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?
-
Trader, die strukturierten, regelbasierten Handel bevorzugen
-
Anwender, die kontrollierte Mittelwertbildung und kein aggressives Grid-Gambling wünschen
-
Scalper, die eine schnelle Optimierung und Flexibilität suchen
-
Trader, die manuelles Übersteuern und Automatisierung kombinieren möchten
🧪 Optimierungsfreundlich
-
Begrenzte, aber leistungsstarke Parameter
-
Sehr schnelle Optimierung im Strategy Tester
-
Funktioniert gut über mehrere Zeitrahmen (M5 bis D1)