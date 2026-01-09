🔹 Überblick

ElliotScalp EA ist ein fortschrittlicher MT5 Expert Advisor, der für das Scalping und den kurzfristigen Handel mit einer intelligenten Kombination aus Elliott-Wellen-Struktur, RSI- und Stochastik-Indikatoren entwickelt wurde.

Er wurde entwickelt, um effizient in Hedging-Konten zu handeln und ermöglicht mehrere Positionen und fortschrittliche Verlustmanagement-Techniken.

Der EA konzentriert sich auf hochwahrscheinliche Breakout-Entries, starke Risikokontrolle und flexibles Positionsmanagement.

✅ Wichtigste Vorteile

✔ Intelligente Einstiegslogik

Verwendet Elliott-Wellen-ähnliche Preisstrukturen (basierend auf Fraktalen), um starke Marktimpulse zu identifizieren

Bestätigt den Einstieg mit RSI- und Stochastik-Filtern , um schwache oder falsche Signale zu vermeiden

Handelt nur, wenn die Bedingungen übereinstimmen, um Übertreibungen zu vermeiden

✔ Fortschrittliches Verlustmanagement

Mehrere Optionen zur Verwaltung von Verlustpositionen: Mittelwertbildung (Volumen addieren) Mittelwertbildung (Multiplikation des Volumens) Fester Stop Loss Warten auf Take Profit

Volle Kontrolle über: Mittelwertbildung Abstand Maximale Anzahl von Trades Maximales Volumen pro Handel



✔ Flexible Risiko & Lot Kontrolle

Unterstützt mehrere Volumenberechnungsmodi: Feste Losgröße Dynamische Lots pro Saldo Prozentuale Risikoberechnung

Eingebaute Limits zum Schutz des Kontos vor übermäßiger Exponierung

✔ Eingebauter Handelsschutz

Maximaler Spread-Filter zur Vermeidung schlechter Marktbedingungen

Mindestabstand zwischen den Trades zur Vermeidung von Over-Stacking

Tages- und Zeitfilter , um nur während der bevorzugten Sitzungen zu handeln

Optionaler Stop-Trading-Modus, um nur bestehende Positionen zu verwalten

✔ Trailing Stop & Break Even

Optionaler Trailing Stop Loss

Optionaler Break Even nach definiertem Gewinn

Hilft Gewinne zu sichern und den Drawdown automatisch zu reduzieren

✔ Manuelles Kontrollpanel

On-Chart-Panel zeigt: Offene Positionen Anzahl der Käufe/Verkäufe

Schaltflächen zum: Alle Positionen schließen Nur Kauf- oder Verkaufspositionen schließen



✔ Multi-Symbol & Multi-Chart

Kann an jedes Symbol angehängt werden

Kann auf mehreren Charts gleichzeitig ausgeführt werden

Verwenden Sie verschiedene Magic Numbers für eine vollständige Trennung

⚠ Wichtige Hinweise

✅ Nur für HEDGING-Konten konzipiert

❌ Netting-Konten werden nicht unterstützt

Alle punktbasierten Eingaben sind für 5-stellige Makler optimiert Für 4-stellige Makler verwenden Sie 0,1× Werte



🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?

Trader, die strukturierten, regelbasierten Handel bevorzugen

Anwender, die kontrollierte Mittelwertbildung und kein aggressives Grid-Gambling wünschen

Scalper, die eine schnelle Optimierung und Flexibilität suchen

Trader, die manuelles Übersteuern und Automatisierung kombinieren möchten

🧪 Optimierungsfreundlich