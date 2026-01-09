ElliotScalp EA

🔹 Überblick

ElliotScalp EA ist ein fortschrittlicher MT5 Expert Advisor, der für das Scalping und den kurzfristigen Handel mit einer intelligenten Kombination aus Elliott-Wellen-Struktur, RSI- und Stochastik-Indikatoren entwickelt wurde.
Er wurde entwickelt, um effizient in Hedging-Konten zu handeln und ermöglicht mehrere Positionen und fortschrittliche Verlustmanagement-Techniken.

Der EA konzentriert sich auf hochwahrscheinliche Breakout-Entries, starke Risikokontrolle und flexibles Positionsmanagement.

✅ Wichtigste Vorteile

✔ Intelligente Einstiegslogik

  • Verwendet Elliott-Wellen-ähnliche Preisstrukturen (basierend auf Fraktalen), um starke Marktimpulse zu identifizieren

  • Bestätigt den Einstieg mit RSI- und Stochastik-Filtern, um schwache oder falsche Signale zu vermeiden

  • Handelt nur, wenn die Bedingungen übereinstimmen, um Übertreibungen zu vermeiden

✔ Fortschrittliches Verlustmanagement

  • Mehrere Optionen zur Verwaltung von Verlustpositionen:

    • Mittelwertbildung (Volumen addieren)

    • Mittelwertbildung (Multiplikation des Volumens)

    • Fester Stop Loss

    • Warten auf Take Profit

  • Volle Kontrolle über:

    • Mittelwertbildung Abstand

    • Maximale Anzahl von Trades

    • Maximales Volumen pro Handel

✔ Flexible Risiko & Lot Kontrolle

  • Unterstützt mehrere Volumenberechnungsmodi:

    • Feste Losgröße

    • Dynamische Lots pro Saldo

    • Prozentuale Risikoberechnung

  • Eingebaute Limits zum Schutz des Kontos vor übermäßiger Exponierung

✔ Eingebauter Handelsschutz

  • Maximaler Spread-Filter zur Vermeidung schlechter Marktbedingungen

  • Mindestabstand zwischen den Trades zur Vermeidung von Over-Stacking

  • Tages- und Zeitfilter, um nur während der bevorzugten Sitzungen zu handeln

  • Optionaler Stop-Trading-Modus, um nur bestehende Positionen zu verwalten

✔ Trailing Stop & Break Even

  • Optionaler Trailing Stop Loss

  • Optionaler Break Even nach definiertem Gewinn

  • Hilft Gewinne zu sichern und den Drawdown automatisch zu reduzieren

✔ Manuelles Kontrollpanel

  • On-Chart-Panel zeigt:

    • Offene Positionen

    • Anzahl der Käufe/Verkäufe

  • Schaltflächen zum:

    • Alle Positionen schließen

    • Nur Kauf- oder Verkaufspositionen schließen

✔ Multi-Symbol & Multi-Chart

  • Kann an jedes Symbol angehängt werden

  • Kann auf mehreren Charts gleichzeitig ausgeführt werden

  • Verwenden Sie verschiedene Magic Numbers für eine vollständige Trennung

⚠ Wichtige Hinweise

  • Nur für HEDGING-Konten konzipiert

  • ❌ Netting-Konten werden nicht unterstützt

  • Alle punktbasierten Eingaben sind für 5-stellige Makler optimiert

    • Für 4-stellige Makler verwenden Sie 0,1× Werte

🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?

  • Trader, die strukturierten, regelbasierten Handel bevorzugen

  • Anwender, die kontrollierte Mittelwertbildung und kein aggressives Grid-Gambling wünschen

  • Scalper, die eine schnelle Optimierung und Flexibilität suchen

  • Trader, die manuelles Übersteuern und Automatisierung kombinieren möchten

🧪 Optimierungsfreundlich

  • Begrenzte, aber leistungsstarke Parameter

  • Sehr schnelle Optimierung im Strategy Tester

  • Funktioniert gut über mehrere Zeitrahmen (M5 bis D1)


