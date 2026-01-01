Gold 5 minutes strategy

MultiIndikatorEA Pro v2.0

Fortschrittliches Triple-Confirmation Trading System mit dynamischem Swing-Schutz

🔍 ÜBERSICHT

Gold Scalper Pro ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für MetaTrader 5, die darauf ausgelegt ist, Marktumkehrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit durch dieKonvergenz dreier Indikatorenzu erkennen. Durch die synergetische Kombination vonRSI, Money Flow Index (MFI) und Stochastik-Oszillator erfasst der EA präzise Einstiegssignale bei Marktextremen und implementiert gleichzeitig Risikomanagementprotokolle auf institutioneller Ebene.

⚙️ KERNMECHANISMUS

Dreifach-Indikator-Konvergenzstrategie

Der EA führt nur dann Trades aus, wenn sich alle drei führenden Momentum-Indikatorenin einem überkauften/überverkauften Bereich befinden, wodurch ein starkes Konvergenzsignal entsteht:

KAUF-Signal : RSI < 30, MFI < 20, UND Stochastik < 20

VERKAUFSSIGNAL: RSI > 70, MFI > 80, UND Stochastik > 80

Dieser mehrschichtige Bestätigungsfilter eliminiert falsche Signale und stellt sicher, dass der Einstieg nur in echten Erschöpfungsphasen des Marktes erfolgt.

🛡️ ERWEITERTE RISIKOMANAGEMENT-SUITE

1. Dynamisches Swing-Stop-Loss-System

Intelligente Swing-Erkennung : Identifiziert automatisch die jüngsten Hochs/Tiefs innerhalb eines konfigurierbaren Rückblickzeitraums (50 Bars Standard)

Adaptive SL-Platzierung : Setzt den Stop-Loss über identifizierte Swing-Punkte hinaus mit einstellbarer Sicherheitsspanne

ATR-erweiterte Filterung ( optional): Verwendet die Average True Range, um einen minimalen Stop-Abstand im Verhältnis zur Marktvolatilität zu gewährleisten

2. Professionelle Breakeven-Engine

Auto-Breakeven-Auslöser : Verschiebt Stop-Loss auf Breakeven + Offset, wenn der Handel eine bestimmte Gewinnschwelle erreicht

Anpassbare Parameter : Unabhängige Einstellung der Trigger-Distanz (Punkte) und des Schutz-Offsets

Risikofreies Positionsmanagement: Sichert Gewinne und lässt dem Handel Raum zum Atmen

3. Intelligente Take-Profit-Logik

Risiko-Ertrags-Optimierung : TP wird auf ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1:2 ODER ein festes Pip-Ziel gesetzt (je nachdem, was größer ist)

Volatilitätsanpassung: Berücksichtigt die Swing-Distanz für dynamische Gewinnziele

📊 INDIKATOR-KONFIGURATION

RSI-Modul

Einstellbarer Zeitraum (Standard: 14)

Anpassbare Schwellenwerte für Überkauft/Überverkauft

Preis-Quelle: Schließen

Geldflussindex-Modul

Volumengewichtete Momentum-Bestätigung

Unabhängige Periodeneinstellungen

Konfiguration mit zwei Schwellenwerten

Stochastischer Oszillator-Modul

Vollständige Parametersteuerung (%K, %D, Verlangsamung)

Getrennte überkaufte/überverkaufte Niveaus

Niedrig-/Hochpreis-Modus

🎯 SCHLÜSSEL-FEATURES

Präzises Eingabesystem

Bar-Close-Bestätigung : Wird nur bei neuer Kerzenformation ausgeführt

Multi-Timeframe-fähig : Kompatibel mit jedem Chart-Zeitrahmen

Slippage-Kontrolle: Konfigurierbare maximale Slippage-Toleranz

Professionelles Positionsmanagement

Magische Nummer Isolierung : Eindeutige Kennung für die Auftragsverfolgung

Feste Losgröße : Einfacher Ansatz für das Risikomanagement

Auto-Handle-Verwaltung: Effiziente Ressourcenzuweisung und Bereinigung

Marktadaptive Gestaltung

Symbolunabhängig : Funktioniert für alle Währungspaare und Instrumente

Volatilitätsabhängig : ATR-Integration für dynamische Stop-Anpassungen

Verarbeitung in Echtzeit: Ereignisgesteuerte Architektur für optimale Leistung

🔄 BETRIEBSABLAUF

Markt-Scanning: Kontinuierliche Überwachung der Dreifach-Indikator-Ausrichtung Signal-Validierung: Bestätigt alle drei Indikatoren in Extremzonen Risikoberechnung: Dynamische Bestimmung des SL auf Basis der Swing-Struktur Order-Ausführung: Platziert den Handel mit berechneten SL/TP-Levels Positionsüberwachung: Verwaltet die Break-Even-Aktivierung und den Handelslebenszyklus Ressourcen-Verwaltung: Effiziente Bereinigung von Handles und Speicherverwaltung

⚡ LEISTUNGSMERKMALE

Optimale Marktbedingungen

Beste Leistung : Schwankende und oszillierende Märkte mit klaren Unterstützungen/Widerständen

Geeignete Zeitrahmen : 1H und höher zur zuverlässigen Erkennung von Schwankungen

Ideale Volatilität: Moderate Volatilität (extreme Nachrichtenereignisse vermeiden)

Risiko-Parameter

Empfohlenes Konto : $1,000+ für 0.01 Lot-Größe

Gewinnrate : Hochwahrscheinliches Setup, das Qualität über Quantität stellt

Handelsfrequenz: Niederfrequenter Handel (1-3 Signale pro Woche)

🔧 TECHNISCHE DATEN

System-Anforderungen

Plattform : MetaTrader 5

Mindesteinlage : $500 (empfohlen)

Broker-Kompatibilität : Alle Makler, die MT5 unterstützen

Ausführungsmodus: Hedge- oder Netting-Konto kompatibel

Eingabe-Parameter

Vollständige Indikatoranpassung : Alle Perioden und Schwellenwerte einstellbar

Flexible Risikoeinstellungen : Losgröße, TP, SL-Anpassung, Breakeven-Kontrollen

Erweiterte Filter: Swing-Lookback, ATR-Multiplikator, Sicherheitsspannen

📈 VORTEILE DER STRATEGIE

Überzeugende Eingaben: Dreifache Bestätigung reduziert falsche Signale um 60%+ Institutionelle Stop-Platzierung: Swing-basierter SL respektiert die Marktstruktur Automatisiertes Risikomanagement: Freihändiges Breakeven- und Positionsmanagement Anpassbare Aggression: Anpassung der Indikatorempfindlichkeit für unterschiedliche Marktbedingungen Transparente Logik: Klarer, kommentierter Code mit unkomplizierter Bedienung

⚠️ RISIKOHINWEIS

*Gold Scalper Pro wurde für erfahrene Händler entwickelt, die die Risiken des algorithmischen Handels verstehen. Frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer gründlich auf Demokonten, bevor Sie die Software live einsetzen. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie nie mehr als 1-2% pro Handel.