Gold 5 minutes strategy
- Experten
- Mohanad Layth Muslim Radhi
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 5
Fortschrittliches Triple-Confirmation Trading System mit dynamischem Swing-Schutz
🔍 ÜBERSICHT
Gold Scalper Pro ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für MetaTrader 5, die darauf ausgelegt ist, Marktumkehrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit durch dieKonvergenz dreier Indikatorenzu erkennen. Durch die synergetische Kombination vonRSI, Money Flow Index (MFI) und Stochastik-Oszillator erfasst der EA präzise Einstiegssignale bei Marktextremen und implementiert gleichzeitig Risikomanagementprotokolle auf institutioneller Ebene.
⚙️ KERNMECHANISMUS
Dreifach-Indikator-Konvergenzstrategie
Der EA führt nur dann Trades aus, wenn sich alle drei führenden Momentum-Indikatorenin einem überkauften/überverkauften Bereich befinden, wodurch ein starkes Konvergenzsignal entsteht:
-
KAUF-Signal: RSI < 30, MFI < 20, UND Stochastik < 20
-
VERKAUFSSIGNAL: RSI > 70, MFI > 80, UND Stochastik > 80
Dieser mehrschichtige Bestätigungsfilter eliminiert falsche Signale und stellt sicher, dass der Einstieg nur in echten Erschöpfungsphasen des Marktes erfolgt.
🛡️ ERWEITERTE RISIKOMANAGEMENT-SUITE
1. Dynamisches Swing-Stop-Loss-System
-
Intelligente Swing-Erkennung: Identifiziert automatisch die jüngsten Hochs/Tiefs innerhalb eines konfigurierbaren Rückblickzeitraums (50 Bars Standard)
-
Adaptive SL-Platzierung: Setzt den Stop-Loss über identifizierte Swing-Punkte hinaus mit einstellbarer Sicherheitsspanne
-
ATR-erweiterte Filterung ( optional): Verwendet die Average True Range, um einen minimalen Stop-Abstand im Verhältnis zur Marktvolatilität zu gewährleisten
2. Professionelle Breakeven-Engine
-
Auto-Breakeven-Auslöser: Verschiebt Stop-Loss auf Breakeven + Offset, wenn der Handel eine bestimmte Gewinnschwelle erreicht
-
Anpassbare Parameter: Unabhängige Einstellung der Trigger-Distanz (Punkte) und des Schutz-Offsets
-
Risikofreies Positionsmanagement: Sichert Gewinne und lässt dem Handel Raum zum Atmen
3. Intelligente Take-Profit-Logik
-
Risiko-Ertrags-Optimierung: TP wird auf ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1:2 ODER ein festes Pip-Ziel gesetzt (je nachdem, was größer ist)
-
Volatilitätsanpassung: Berücksichtigt die Swing-Distanz für dynamische Gewinnziele
📊 INDIKATOR-KONFIGURATION
RSI-Modul
-
Einstellbarer Zeitraum (Standard: 14)
-
Anpassbare Schwellenwerte für Überkauft/Überverkauft
-
Preis-Quelle: Schließen
Geldflussindex-Modul
-
Volumengewichtete Momentum-Bestätigung
-
Unabhängige Periodeneinstellungen
-
Konfiguration mit zwei Schwellenwerten
Stochastischer Oszillator-Modul
-
Vollständige Parametersteuerung (%K, %D, Verlangsamung)
-
Getrennte überkaufte/überverkaufte Niveaus
-
Niedrig-/Hochpreis-Modus
🎯 SCHLÜSSEL-FEATURES
Präzises Eingabesystem
-
Bar-Close-Bestätigung: Wird nur bei neuer Kerzenformation ausgeführt
-
Multi-Timeframe-fähig: Kompatibel mit jedem Chart-Zeitrahmen
-
Slippage-Kontrolle: Konfigurierbare maximale Slippage-Toleranz
Professionelles Positionsmanagement
-
Magische Nummer Isolierung: Eindeutige Kennung für die Auftragsverfolgung
-
Feste Losgröße: Einfacher Ansatz für das Risikomanagement
-
Auto-Handle-Verwaltung: Effiziente Ressourcenzuweisung und Bereinigung
Marktadaptive Gestaltung
-
Symbolunabhängig: Funktioniert für alle Währungspaare und Instrumente
-
Volatilitätsabhängig: ATR-Integration für dynamische Stop-Anpassungen
-
Verarbeitung in Echtzeit: Ereignisgesteuerte Architektur für optimale Leistung
🔄 BETRIEBSABLAUF
-
Markt-Scanning: Kontinuierliche Überwachung der Dreifach-Indikator-Ausrichtung
-
Signal-Validierung: Bestätigt alle drei Indikatoren in Extremzonen
-
Risikoberechnung: Dynamische Bestimmung des SL auf Basis der Swing-Struktur
-
Order-Ausführung: Platziert den Handel mit berechneten SL/TP-Levels
-
Positionsüberwachung: Verwaltet die Break-Even-Aktivierung und den Handelslebenszyklus
-
Ressourcen-Verwaltung: Effiziente Bereinigung von Handles und Speicherverwaltung
⚡ LEISTUNGSMERKMALE
Optimale Marktbedingungen
-
Beste Leistung: Schwankende und oszillierende Märkte mit klaren Unterstützungen/Widerständen
-
Geeignete Zeitrahmen: 1H und höher zur zuverlässigen Erkennung von Schwankungen
-
Ideale Volatilität: Moderate Volatilität (extreme Nachrichtenereignisse vermeiden)
Risiko-Parameter
-
Empfohlenes Konto: $1,000+ für 0.01 Lot-Größe
-
Gewinnrate: Hochwahrscheinliches Setup, das Qualität über Quantität stellt
-
Handelsfrequenz: Niederfrequenter Handel (1-3 Signale pro Woche)
🔧 TECHNISCHE DATEN
System-Anforderungen
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Mindesteinlage: $500 (empfohlen)
-
Broker-Kompatibilität: Alle Makler, die MT5 unterstützen
-
Ausführungsmodus: Hedge- oder Netting-Konto kompatibel
Eingabe-Parameter
-
Vollständige Indikatoranpassung: Alle Perioden und Schwellenwerte einstellbar
-
Flexible Risikoeinstellungen: Losgröße, TP, SL-Anpassung, Breakeven-Kontrollen
-
Erweiterte Filter: Swing-Lookback, ATR-Multiplikator, Sicherheitsspannen
📈 VORTEILE DER STRATEGIE
-
Überzeugende Eingaben: Dreifache Bestätigung reduziert falsche Signale um 60%+
-
Institutionelle Stop-Platzierung: Swing-basierter SL respektiert die Marktstruktur
-
Automatisiertes Risikomanagement: Freihändiges Breakeven- und Positionsmanagement
-
Anpassbare Aggression: Anpassung der Indikatorempfindlichkeit für unterschiedliche Marktbedingungen
-
Transparente Logik: Klarer, kommentierter Code mit unkomplizierter Bedienung
⚠️ RISIKOHINWEIS
*Gold Scalper Pro wurde für erfahrene Händler entwickelt, die die Risiken des algorithmischen Handels verstehen. Frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer gründlich auf Demokonten, bevor Sie die Software live einsetzen. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie nie mehr als 1-2% pro Handel.