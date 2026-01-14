KATH Neural Pulse ist ein auf künstlicher Intelligenz basierender Expert Advisor (EA), der speziell entwickelt wurde, um mit Hilfe der Neural Network-Technologie Handelsmöglichkeiten mit hoher Genauigkeit zu erkennen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Robotern, die sich ausschließlich auf statische Indikatoren stützen, arbeitet dieses System mit einer dynamischen Analyse von Markt-"Impulsen", um die profitabelsten Preismuster in Echtzeit zu identifizieren. Mit Hilfe eines adaptiven Algorithmus ist KATH Neural Pulse in der Lage, zwischen starken Trendbewegungen und Marktfallen (Fakeouts) zu unterscheiden und somit präzisere Einstiegs- und Ausstiegssignale unter verschiedenen Marktbedingungen zu liefern.





Der Hauptvorteil des Roboters liegt in seiner strikten Philosophie der Kapitalsicherheit. KATH Neural Pulse verzichtet vollständig auf risikoreiche Strategien wie Martingale oder nicht skalierbare Grids; stattdessen wird jeder Trade von Anfang an mit logischen Stop-Loss- und Take-Profit-Orders abgesichert. Ausgestattet mit einer automatischen News-Filter-Funktion zur Vermeidung größerer Nachrichtenvolatilität und intelligentem Risikomanagement (Auto-Lot Scaling) bietet dieser EA ein stabiles und konsistentes Kontowachstum. Dies ist eine professionelle Automatisierungslösung für Händler, die fortschrittliche KI-Technologie mit extrem einfacher Bedienung und dennoch zuverlässigen Ergebnissen wünschen.