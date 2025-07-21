Gold AI Robot

Gold AI Robot – Robot di trading avanzato per XAUUSD (Oro) con IA e rilevamento dei ritracciamenti

Filtro IA e rilevamento dei ritracciamenti chiave per identificare opportunità precise nel mercato dell’oro.

Gold AI Robot opera su XAUUSD (Oro) nel timeframe H1. Analizza i movimenti dei prezzi per rilevare ritracciamenti significativi, apre posizioni scalate e applica una gestione del rischio globale per ottimizzare ogni operazione.

  • Filtro dei segnali basato su intelligenza artificiale
  • Rilevamento dei ritracciamenti chiave per ingressi scalati
  • Stop Loss generale per controllare le perdite cumulative
  • Take Profit globale applicato a tutte le posizioni
  • Scalatura automatica del lotto con AutoLot
  • Gestione dinamica del volume in base al capitale e al rischio

L’EA rileva i livelli di ritracciamento rilevanti tramite un filtro IA, apre la prima posizione sul primo livello e aggiunge nuove posizioni man mano che si confermano nuovi segnali. La funzione di Take Profit globale calcola il profitto desiderato in base al saldo del conto e lo applica a tutte le posizioni. Se il profitto totale supera la percentuale definita, tutte le operazioni vengono chiuse. Lo Stop Loss generale funziona in modo simile per limitare le perdite cumulative in base al saldo disponibile.

Impostazioni consigliate:

  • Simbolo: XAUUSD (Oro)
  • Timeframe: H1
  • Deposito minimo consigliato: 1000 USD
  • Leva: 1:100 o superiore
  • Broker consigliato: qualsiasi broker regolamentato

Vantaggi competitivi:

  • Senza martingala
  • Automazione completa con supporto IA
  • Gestione del rischio globale
  • Facile da configurare e avviare

Supporto e documentazione:

  • Assistenza clienti tramite messaggi MQL5
  • Normalmente rispondo entro 24 ore
I risultati passati non garantiscono risultati futuri. Il trading comporta dei rischi e richiede una gestione adeguata del capitale.
Recensioni 1
Remo Bortolin
58
Remo Bortolin 2025.08.15 13:15 
 

Dopo aver seguito passo passo le istruzioni, ho effettuato un’ottimizzazione e sto testando Gold Robot AI da una settimana. Finora posso definirlo un prodotto eccellente. Desidero ulteriori informazioni sulla promozione di acquisto After carefully following the step-by-step instructions, I performed an optimization and have been testing Gold Robot AI for a week. So far, I can say it’s an excellent product.

Antonio Simon Del Vecchio
21797
Risposta dello sviluppatore Antonio Simon Del Vecchio 2025.08.15 13:33
Grazie per la tua recensione a 5 stelle, siamo felici che tu stia ottenendo buoni risultati.
Ti scriverò in privato per inviarti l’EA aggiuntivo incluso nella promozione.
Ti auguriamo ancora tanto successo!
Rispondi alla recensione