Golden Trader IA

🔥 Golden Trader AI - Professioneller Expert Advisor für Forex, Metalle, Aktienindizes und Kryptowährungen.

Golden Trader AI ist ein fortschrittliches algorithmisches System, das für Händler entwickelt wurde, die eine echte Diversifizierung, Stabilität und Präzision auf mehreren Märkten gleichzeitig suchen. Basierend auf einer professionellen Multi-Asset-Architektur analysiert dieser EA unabhängig das Verhalten jedes einzelnen Instruments - Devisen, Metalle, Aktienindizes und Kryptowährungen - und sucht nur nach qualitativ hochwertigen, hochwahrscheinlichen Trades.

Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs, die sich auf ein oder zwei Symbole konzentrieren, arbeitet Golden Trader AI mit einem Dutzend Instrumenten gleichzeitig, was einen ausgewogenen Fluss von Chancen und eine deutliche Reduzierung des Konzentrationsrisikos ermöglicht.

"Der Expert Advisor (EA) integriert einen Rahmen, der auf dem Institutional Liquidity Distribution Model basiert. Dadurch kann er die hochsensiblen Zonen des Marktes, in denen Makroaufträge von Finanzinstituten zusammenlaufen, präzise abbilden und antizipieren und so die Ausführung optimieren."

📘 Line Guide (Offizielles Handbuch)

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766213.


🔍 Hauptmerkmale

✔ Multi-Market-Analyse-Engine

📌O ptimiert für die gleichzeitige Arbeit mit den wichtigsten Devisenpaaren, Spot-Metallen (XAUUSD, XAGUSD), Aktienindizes und hochliquiden Krypto-Assets.

✔ Intelligente Mikro-Trend-Erkennung

Der EA integriert eine dynamische Erkennung von:

  • sauberen Ausbrüchen

  • Volatilitätsverschiebungen

  • Strukturelle Mikrotrends

  • Erschöpfungs- und Umkehrzonen

Dadurch kann er sich sowohl an stabile Marktbedingungen als auch an Szenarien mit hoher Volatilität anpassen.

✔ Fortschrittliches Risikomanagement

Das System wendet einen professionellen Ansatz an, der Folgendes umfasst:

  • unabhängige Risikokontrolle pro Instrument

  • Begrenzung von Cross-Exposure

  • automatische Absicherung gegen ungünstige Verläufe

  • logisches Management von Stop-Loss und Take-Profit auf Basis des Assets

✔ Selektiver Einstiegsalgorithmus

Der EA übertreibt nicht: er führt nur Trades aus, wenn validierte, vom EA intern berechnete Muster erfüllt sind, unter Berücksichtigung von:

  • Volatilität

  • Volumenrichtung

  • Stabilität der Bewegung

  • Multi-Timeframe Bestätigungen

✔ Optimiert für reale Umgebungen

Entwickelt für die Verwendung in:

  • Standard-Konten

  • ECN-Konten

  • niedrige Spreads

  • 24/5 Marktszenarien

⚙ Vorteile für den Trader

🌐 Echte Diversifizierung

Das Agieren auf verschiedenen Märkten reduziert natürlich die Wahrscheinlichkeit von tiefen Drawdowns und verbessert die Stabilität der Performance.

🧠 Adaptive Intelligenz

Der EA passt sein Verhalten je nach Asset, Tageszeit und Marktbedingungen an, ohne dass ständige manuelle Anpassungen erforderlich sind.

📉 Kontrollierter Drawdown

Das System vermeidet die Anhäufung unnötiger Trades und wendet Limits pro Symbol an, was eine sauberere und stabilere Aktienkurve ermöglicht.

💼 Professionell und skalierbar

Es funktioniert sowohl auf kleinen als auch auf großen Konten dank:

  • vollständige Kontrolle der Losgröße

  • konfigurierbare Parameter

  • progressive Risikologik

📌 Ideal für Trader, die:

  • einen zuverlässigen EA, der mit mehreren Märkten handelt

  • Signale, die auf dem realen Kursverhalten basieren

  • eine stabile Lösung ohne Martingale oder Gitternetze

  • ein professionelles System mit geringen Eingriffen

  • einen Roboter mit einem sicheren, statistischen und dynamischen Fokus

🚀 Ständig weiterentwickelt

Golden Trader AI ist ein lebendiges Projekt: Es wird ständig verbessert, optimiert und mit neuen Funktionen ausgestattet, die auf realen Daten und dem Feedback der Nutzer basieren.

Ein EA, der nicht nur zum Handeln entwickelt wurde... sondern um relevant zu bleiben, sich anzupassen und sich weiterzuentwickeln.

🔔 Wichtiger Hinweis:

Um die größtmögliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit beim Testen unseres EA (Expert Advisor) zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie den Backtest mit Daten aus dem letzten Jahr durchführen.

Das liegt daran, dass unser EA eine fortschrittliche elastische Matrix enthält, die speziell dafür entwickelt wurde, sich dynamisch anzupassen und seine Leistung auf der Grundlage des Marktverhaltens und der Bedingungen des letzten 12-Monats-Zeitraums zu optimieren.

Durch die Durchführung des Backtests mit diesem Einjahreszeitraum wird sichergestellt, dass der EA seine Fähigkeit zur Anpassung an die neuesten Markttrends testet.


📌 Eingabeparameter

⏰ Handelsplan-Parameter

Diese Parameter definieren den wöchentlichen Betriebsplan von Golden Trader AI.
Sie steuern, wann der EA mit der Marktbeobachtung beginnt, wann er keine neuen Trades mehr eröffnet und wann alle offenen Positionen zwangsweise geschlossen werden, bevor der Markt am Freitag geschlossen wird.

Alle Stunden basieren auf der Serverzeit des Brokers.

🕒 StartTradingHour

Voreinstellung: 2

Legt die Stunde am Montag fest , zu der der EA seinen Handelszyklus beginnt und mit der Marktbeobachtung startet.

  • Der Standardwert 2 entspricht 02:00 GMT.

  • Dies ist die empfohlene Startzeit, da sie niedrige Liquiditätsbedingungen gleich zu Beginn der Handelswoche vermeidet.

  • Wenn Ihr Broker eine andere Serverzeitzone verwendet, müssen Sie diesen Wert so anpassen, dass der EA um 02:00 Uhr GMT entsprechend der Serverzeit Ihres Brokers startet.

📌 Die Serverzeit des Brokers ist oben im Fenster Market Watch zu sehen.

🛑 StopTradingHour

Voreinstellung: 17

Definiert die Stunde am Freitag, zu der der EA keine neuen Trades mehr eröffnet.

  • Nach dieser Stunde werden keine neuen Positionen mehr eröffnet.

  • Bestehende Trades können bis zur globalen Schlusszeit weiterlaufen.

  • Dieser Parameter wurde entwickelt, um das Risiko bei geringer Liquidität am späten Freitagabend und vor dem Wochenende zu reduzieren.

Dies ist eine Präventivmaßnahme gegen unvorhersehbares Preisverhalten bei Marktschluss.

🔒 CloseAllHour

Voreinstellung: 20

Definiert die Stunde am Freitag, zu der der EA alle offenen Positionen unabhängig von ihrem aktuellen Status zwangsweise schließt.

  • Dadurch wird sichergestellt, dass keine Trades über das Wochenende offen bleiben.

  • Dies hilft, Wochenend-Gaps und anormale Preiseröffnungen zu vermeiden.

  • Dieser Parameter arbeitet mit CloseAllMinute zusammen, um die genaue Schließungszeit zu definieren.

⏱ CloseAllMinute

Voreinstellung: 40

Legt die genaue Minute am Freitag fest, in der alle noch offenen Positionen geschlossen werden.

  • In Kombination mit CloseAllHour wird damit der genaue Zeitpunkt für die vollständige Positionsauflösung festgelegt.

  • Die Standardeinstellung schließt alle Geschäfte um 20:40 Uhr (Broker-Server-Zeit).

  • Damit ist gewährleistet, dass alle Positionen lange vor der offiziellen Schließung des Marktes geschlossen werden.

✅ Wichtige Hinweise

  • Alle zeitbasierten Parameter arbeiten mit der Zeit des Brokerservers, nicht mit der lokalen PC-Zeit.

  • Die korrekte Konfiguration ist besonders wichtig, wenn Ihr Broker in einer anderen Zeitzone als der GMT arbeitet.

  • Diese Parameter sind von entscheidender Bedeutung für die Risikokontrolle, den Kapitalschutz und die Einhaltung der Regeln für Wertpapierfirmen.


Magische Zahl

Mit diesem Parameter können Sie den vom Expert Advisor ausgeführten Operationen eine eindeutige Kennung zuweisen. Anhand dieser Nummer kann der EA ausschließlich seine eigenen Positionen erkennen und verwalten und sie von anderen Operationen unterscheiden, die manuell oder von anderen Systemen eröffnet wurden.

Die MagicNumber kann in den EA-Parametern vollständig bearbeitet werden, so dass es einfach ist, mehrere Konfigurationen desselben Advisors auf verschiedenen Symbolen, Strategien oder Charts zu verwenden, ohne dass es zu Interferenzen zwischen ihnen kommt.

Dieser Modus gewährleistet eine klare und geordnete Verwaltung aller Operationen im Zusammenhang mit dem EA und erhöht die Präzision bei der Steuerung und Überwachung jeder aktiven Instanz.

Status StandardInpMagicNumber = 12345678


✔ Break-Even-Modus

Dieser Modus aktiviert einen konservativeren Managementansatz, der dazu dient, den Handel zu schützen, sobald sich der Markt ausreichend zu Gunsten des Handels bewegt hat. Indem der Stop-Loss auf den Break-Even-Punkt verschoben wird, soll die Anfälligkeit für tiefe Pullbacks reduziert und potenzielle Drawdowns während Korrekturphasen gemildert werden.

Während diese Funktion die operative Sicherheit verbessert und einen vorsichtigeren Handelsstil fördert, kann sie auch das langfristige Gewinnwachstum des EA einschränken, da bestimmte breite Marktbewegungen vorzeitig geschlossen werden könnten.

Der BreakEvenMode wurde für Nutzer entwickelt, die Stabilität und Kapitalerhalt gegenüber aggressiver Profitabilität bevorzugen und bietet eine zusätzliche Kontrollebene in Umgebungen mit variabler Volatilität.

Status StandardEnable_Move_SL_BE = false.

Break-Even-Levels 60%, 70%, 80%, 90%.


MaxDailyLossPercent

Dieser Parameter definiert ein maximales tägliches Verlustlimit, das bei 10% des Anfangssaldos für den Tag liegt, aber vom Kunden nach eigenem Ermessen geändert werden kann. Er soll einen zusätzlichen Schutz in Ausnahmesituationen bieten, wie z.B. bei ungewöhnlichen Bewegungen, sehr unwahrscheinlichen kanonischen Ereignissen oder Eilmeldungen.

Wenn dieser Schwellenwert erreicht wird, stoppt der Expert Advisor automatisch die Eröffnung neuer Geschäfte für den Rest des Tages. Diese Maßnahme trägt dazu bei, die Stabilität des Kontos zu erhalten und ein verantwortungsbewusstes Risikomanagement zu stärken, insbesondere in atypischen Szenarien, die von der normalen Marktdynamik abweichen.

Status StandardMaxDailyLossPercent = 10.0

HINWEIS: Es wird empfohlen, immer einen angemessenen Prozentsatz für eine ausreichende Deckung bei EA-Trades zu verwalten, der proportional zu den vom EA verwalteten Multi-Lots ist. Im Falle von Challenges für fundierte Konten, passen Sie den Parameter entsprechend dem täglichen Verlustprozentsatz in Ihren Regeln an.


✔⚙️SensitivityLevels - Adaptive Multibroker Intelligenz

Erweiterte EA-Einstellung, die auf einer elastischen Empfindlichkeitsmatrix basiert, die das Volumenverhalten dynamisch an die mehrdimensionalen Unterschiede zwischen den Brokern anpasst. Damit kann das System von konservativen bis hin zu aggressiven Konfigurationen kalibriert werden.
Es wird empfohlen, verschiedene Stufen mit Backtests der letzten 12 Monate zu testen, um den optimalen Wert für jeden Broker zu ermitteln.
Beispiel: ICMarkets Broker-40, Deriv Broker-15.

Status Standard SensitivityLevels = 0.0 NEUTRAL


Tabelle Vorschlag

Die Losgröße basiert auf einem festgelegten Wert von $2.000. Wenn Sie einen anderen Kapitalbetrag verwenden, passen Sie die Losgröße proportional zu diesem Betrag an.

HINWEIS: Prüfen Sie die Kontraktgröße Ihres Brokers und passen Sie die Losgröße entsprechend an. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.


Index Losgröße Vertragsgröße
XAUUSD P1, P2, P3, P4 0.03 100
XAGUSD P1, P2 0.03 5000
EURUSD P1, P2 0.12 100000
GBPUSD P1 0.12 100000
GBPUSD P2 0.10 100000
EURJPY P1 0.10 100000
EURJPY P2 0.12 100000
GBPJPY P1 0.10 100000
GBPJPY P2 0.12 100000
Europa 50 EU50 P1, P2 1.00 1
UK100 P1, P2 1.00 1
US Tech 100 US100 P1, P2 0.40 1
US SP 500 P1, P2 1.00 1
Deutschland 40 GER40 P1, P2 0.20 1
BTCUSD P1 0.03 1
BTCUSD P2 0.02 1


📌So starten Sie (empfohlene Konfiguration)

Die ersten Schritte mit diesem Expert Advisor sind sehr einfach. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die ordnungsgemäße Funktionalität und volle Kompatibilität mit allen unterstützten Indizes sicherzustellen:

  1. Öffnen Sie Ihre MT5-Plattform.

  2. Fügen Sie alle Symbole zum Fenster Market Watch hinzu.

    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste inMarket Watch wählen Sie"Alle anzeigen"
      Dieser Schritt stellt sicher, dass jeder Index sichtbar und für den EA zum Aktivieren und Handeln verfügbar ist.

  3. Öffnen Sie den Chart: XAUUSD - H1-Zeitrahmen.

  4. Verbinden Sie den Expert Advisor mit diesem XAUUSD (H1) Chart.

  5. Aktivieren Sie den algorithmischen Handel:

    • Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche"Algo Trading" / "AutoTrading " eingeschaltet ist.

Sobald der EA angehängt ist, wird er automatisch seine interne Multi-Index-Engine initialisieren, alle verfügbaren Symbole validieren und mit der Überwachung und dem Handel über jeden unterstützten Index unter Verwendung seines optimierten Multi-Market-Modells beginnen.


Haftungsausschluss: Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Ergebnisse können variieren. Handeln Sie immer verantwortungsbewusst und machen Sie sich die damit verbundenen Risiken bewusst.
