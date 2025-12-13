Golden Trader IA

🔥 Golden Trader AI - Professioneller Expert Advisor für Forex, Metalle, Aktienindizes und Kryptowährungen.

Golden Trader AI ist ein fortschrittliches algorithmisches System, das für Händler entwickelt wurde, die eine echte Diversifizierung, Stabilität und Präzision auf mehreren Märkten gleichzeitig suchen. Basierend auf einer professionellen Multi-Asset-Architektur analysiert dieser EA unabhängig das Verhalten jedes einzelnen Instruments - Devisen, Metalle, Aktienindizes und Kryptowährungen - und sucht nur nach qualitativ hochwertigen, hochwahrscheinlichen Trades.

Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs, die sich auf ein oder zwei Symbole konzentrieren, arbeitet Golden Trader AI mit einem Dutzend Instrumenten gleichzeitig, was einen ausgewogenen Fluss von Chancen und eine deutliche Reduzierung des Konzentrationsrisikos ermöglicht.

"Der Expert Advisor (EA) integriert einen Rahmen, der auf dem Institutional Liquidity Distribution Model basiert. Dadurch kann er die hochsensiblen Zonen des Marktes, in denen Makroaufträge von Finanzinstituten zusammenlaufen, präzise abbilden und antizipieren und so die Ausführung optimieren."





📘 Line Guide (Offizielles Handbuch)

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766213.





🔍 Hauptmerkmale

✔ Multi-Market-Analyse-Engine

📌O ptimiert für die gleichzeitige Arbeit mit den wichtigsten Devisenpaaren, Spot-Metallen (XAUUSD, XAGUSD), Aktienindizes und hochliquiden Krypto-Assets.

✔ Intelligente Mikro-Trend-Erkennung

Der EA integriert eine dynamische Erkennung von:

sauberen Ausbrüchen

Volatilitätsverschiebungen

Strukturelle Mikrotrends

Erschöpfungs- und Umkehrzonen

Dadurch kann er sich sowohl an stabile Marktbedingungen als auch an Szenarien mit hoher Volatilität anpassen.

✔ Fortschrittliches Risikomanagement

Das System wendet einen professionellen Ansatz an, der Folgendes umfasst:

unabhängige Risikokontrolle pro Instrument

Begrenzung von Cross-Exposure

automatische Absicherung gegen ungünstige Verläufe

logisches Management von Stop-Loss und Take-Profit auf Basis des Assets

✔ Selektiver Einstiegsalgorithmus

Der EA übertreibt nicht: er führt nur Trades aus, wenn validierte, vom EA intern berechnete Muster erfüllt sind, unter Berücksichtigung von:

Volatilität

Volumenrichtung

Stabilität der Bewegung

Multi-Timeframe Bestätigungen

✔ Optimiert für reale Umgebungen

Entwickelt für die Verwendung in:

Standard-Konten

ECN-Konten

niedrige Spreads

24/5 Marktszenarien

⚙ Vorteile für den Trader

🌐 Echte Diversifizierung

Das Agieren auf verschiedenen Märkten reduziert natürlich die Wahrscheinlichkeit von tiefen Drawdowns und verbessert die Stabilität der Performance.

🧠 Adaptive Intelligenz

Der EA passt sein Verhalten je nach Asset, Tageszeit und Marktbedingungen an, ohne dass ständige manuelle Anpassungen erforderlich sind.

📉 Kontrollierter Drawdown

Das System vermeidet die Anhäufung unnötiger Trades und wendet Limits pro Symbol an, was eine sauberere und stabilere Aktienkurve ermöglicht.

💼 Professionell und skalierbar

Es funktioniert sowohl auf kleinen als auch auf großen Konten dank:

vollständige Kontrolle der Losgröße

konfigurierbare Parameter

progressive Risikologik

📌 Ideal für Trader, die:

einen zuverlässigen EA, der mit mehreren Märkten handelt

Signale, die auf dem realen Kursverhalten basieren

eine stabile Lösung ohne Martingale oder Gitternetze

ein professionelles System mit geringen Eingriffen

einen Roboter mit einem sicheren, statistischen und dynamischen Fokus

🚀 Ständig weiterentwickelt

Golden Trader AI ist ein lebendiges Projekt: Es wird ständig verbessert, optimiert und mit neuen Funktionen ausgestattet, die auf realen Daten und dem Feedback der Nutzer basieren.

Ein EA, der nicht nur zum Handeln entwickelt wurde... sondern um relevant zu bleiben, sich anzupassen und sich weiterzuentwickeln.





🔔 Wichtiger Hinweis:

Um die größtmögliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit beim Testen unseres EA (Expert Advisor) zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie den Backtest mit Daten aus dem letzten Jahr durchführen.

Das liegt daran, dass unser EA eine fortschrittliche elastische Matrix enthält, die speziell dafür entwickelt wurde, sich dynamisch anzupassen und seine Leistung auf der Grundlage des Marktverhaltens und der Bedingungen des letzten 12-Monats-Zeitraums zu optimieren.

Durch die Durchführung des Backtests mit diesem Einjahreszeitraum wird sichergestellt, dass der EA seine Fähigkeit zur Anpassung an die neuesten Markttrends testet.





📌 Eingabeparameter

⏰ Handelsplan-Parameter Diese Parameter definieren den wöchentlichen Betriebsplan von Golden Trader AI.

Sie steuern, wann der EA mit der Marktbeobachtung beginnt, wann er keine neuen Trades mehr eröffnet und wann alle offenen Positionen zwangsweise geschlossen werden, bevor der Markt am Freitag geschlossen wird. Alle Stunden basieren auf der Serverzeit des Brokers. 🕒 StartTradingHour Voreinstellung: 2 Legt die Stunde am Montag fest , zu der der EA seinen Handelszyklus beginnt und mit der Marktbeobachtung startet. Der Standardwert 2 entspricht 02:00 GMT .

Dies ist die empfohlene Startzeit , da sie niedrige Liquiditätsbedingungen gleich zu Beginn der Handelswoche vermeidet.

Wenn Ihr Broker eine andere Serverzeitzone verwendet, müssen Sie diesen Wert so anpassen, dass der EA um 02:00 Uhr GMT entsprechend der Serverzeit Ihres Brokers startet. 📌 Die Serverzeit des Brokers ist oben im Fenster Market Watch zu sehen. 🛑 StopTradingHour Voreinstellung: 17 Definiert die Stunde am Freitag, zu der der EA keine neuen Trades mehr eröffnet. Nach dieser Stunde werden keine neuen Positionen mehr eröffnet .

Bestehende Trades können bis zur globalen Schlusszeit weiterlaufen.

Dieser Parameter wurde entwickelt, um das Risiko bei geringer Liquidität am späten Freitagabend und vor dem Wochenende zu reduzieren. Dies ist eine Präventivmaßnahme gegen unvorhersehbares Preisverhalten bei Marktschluss. 🔒 CloseAllHour Voreinstellung: 20 Definiert die Stunde am Freitag, zu der der EA alle offenen Positionen unabhängig von ihrem aktuellen Status zwangsweise schließt. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Trades über das Wochenende offen bleiben .

Dies hilft, Wochenend-Gaps und anormale Preiseröffnungen zu vermeiden.

Dieser Parameter arbeitet mit CloseAllMinute zusammen, um die genaue Schließungszeit zu definieren. ⏱ CloseAllMinute Voreinstellung: 40 Legt die genaue Minute am Freitag fest, in der alle noch offenen Positionen geschlossen werden. In Kombination mit CloseAllHour wird damit der genaue Zeitpunkt für die vollständige Positionsauflösung festgelegt.

Die Standardeinstellung schließt alle Geschäfte um 20:40 Uhr (Broker-Server-Zeit) .

Damit ist gewährleistet, dass alle Positionen lange vor der offiziellen Schließung des Marktes geschlossen werden. ✅ Wichtige Hinweise Alle zeitbasierten Parameter arbeiten mit der Zeit des Brokerservers , nicht mit der lokalen PC-Zeit.

Die korrekte Konfiguration ist besonders wichtig, wenn Ihr Broker in einer anderen Zeitzone als der GMT arbeitet.

Diese Parameter sind von entscheidender Bedeutung für die Risikokontrolle, den Kapitalschutz und die Einhaltung der Regeln für Wertpapierfirmen.





✔ Magische Zahl