Precision bias entry

Precision Bias ist ein sauberer, regelbasierter Intraday Expert Advisor, der aus der Preisspanne des Vortages eine Richtungsvorgabe erstellt und nur dann handelt, wenn Trend und Kerzenstruktur übereinstimmen. Es ist sehr wichtig, dass Sie die beste Einstellung für die Art und Weise finden, wie Sie mit dem EA handeln möchten, die Änderung einiger Einstellungen und das Herumspielen kann große Unterschiede machen.

Der EA liest das Hoch (PDH) und das Tief (PDL) des Vortages auf dem täglichen Zeitrahmen, berechnet den Mittelpunkt und verwendet dann das M5-Diagramm, um zu entscheiden, ob er nach Käufen oder Verkäufen sucht.

können Sie die Anzahl der Einstiege, den Stoploss und den Take Profit anpassen. bitte testen und bewerten Sie :)