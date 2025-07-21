가격이 곧 인상됩니다.

Gold AI Robot – XAUUSD(금)를 위한 고급 트레이딩 로봇, AI 및 되돌림 감지 기능 탑재

AI 필터와 핵심 되돌림 분석으로 금 시장에서 정밀한 기회를 포착합니다.

Gold AI Robot은 XAUUSD(금) H1 타임프레임에서 작동합니다. 가격 움직임을 분석하여 중요한 되돌림을 탐지하고, 단계적으로 포지션을 진입하며, 전반적인 리스크 관리를 통해 거래 성과를 최적화합니다.

인공지능 기반의 신호 필터

단계적 진입을 위한 핵심 되돌림 감지

누적 손실 제어를 위한 전체 스톱로스

모든 포지션에 적용되는 전체 테이크프라핏

AutoLot을 통한 자동 로트 크기 조정

자본 및 리스크 기반의 동적 볼륨 관리

이 EA는 AI 필터를 통해 유효한 되돌림 깊이를 탐지하며, 첫 번째 수준에서 초기 포지션을 진입하고 새로운 신호가 확인되면 추가 포지션을 진입합니다. 전체 테이크프라핏 기능은 계좌 잔고를 기준으로 목표 수익을 계산하여 모든 포지션에 적용합니다. 총 수익이 설정된 비율을 초과하면 모든 포지션이 종료됩니다. 전체 스톱로스 기능은 잔고 기준으로 누적 손실을 제한하는 역할을 합니다.

권장 설정:

심볼: XAUUSD(금)

타임프레임: H1

최소 권장 예치금: 1000 USD

레버리지: 1:100 이상

추천 브로커: 규제된 모든 브로커

경쟁력 있는 장점:

마틴게일 없음

AI 기반 완전 자동화 거래

전체 리스크 관리 적용

간편한 설정과 실행

지원 및 문서:

MQL5 메시지를 통한 고객 지원

보통 24시간 이내에 응답합니다

과거 수익은 미래 수익을 보장하지 않습니다. 트레이딩은 리스크를 동반하며 적절한 자금 관리가 필요합니다.

키워드: XAUUSD, 금, 로봇, 자동매매, EA, 전문가 어드바이저, MT5, Metatrader