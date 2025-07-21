Gold AI Robot
- Antonio Simon Del Vecchio
- 버전: 1.11
- 업데이트됨: 13 10월 2025
- 활성화: 10
Gold AI Robot – XAUUSD(금)를 위한 고급 트레이딩 로봇, AI 및 되돌림 감지 기능 탑재
AI 필터와 핵심 되돌림 분석으로 금 시장에서 정밀한 기회를 포착합니다.
Gold AI Robot은 XAUUSD(금) H1 타임프레임에서 작동합니다. 가격 움직임을 분석하여 중요한 되돌림을 탐지하고, 단계적으로 포지션을 진입하며, 전반적인 리스크 관리를 통해 거래 성과를 최적화합니다.
- 인공지능 기반의 신호 필터
- 단계적 진입을 위한 핵심 되돌림 감지
- 누적 손실 제어를 위한 전체 스톱로스
- 모든 포지션에 적용되는 전체 테이크프라핏
- AutoLot을 통한 자동 로트 크기 조정
- 자본 및 리스크 기반의 동적 볼륨 관리
이 EA는 AI 필터를 통해 유효한 되돌림 깊이를 탐지하며, 첫 번째 수준에서 초기 포지션을 진입하고 새로운 신호가 확인되면 추가 포지션을 진입합니다. 전체 테이크프라핏 기능은 계좌 잔고를 기준으로 목표 수익을 계산하여 모든 포지션에 적용합니다. 총 수익이 설정된 비율을 초과하면 모든 포지션이 종료됩니다. 전체 스톱로스 기능은 잔고 기준으로 누적 손실을 제한하는 역할을 합니다.
권장 설정:
- 심볼: XAUUSD(금)
- 타임프레임: H1
- 최소 권장 예치금: 1000 USD
- 레버리지: 1:100 이상
- 추천 브로커: 규제된 모든 브로커
경쟁력 있는 장점:
- 마틴게일 없음
- AI 기반 완전 자동화 거래
- 전체 리스크 관리 적용
- 간편한 설정과 실행
지원 및 문서:
- MQL5 메시지를 통한 고객 지원
- 보통 24시간 이내에 응답합니다
Dopo aver seguito passo passo le istruzioni, ho effettuato un’ottimizzazione e sto testando Gold Robot AI da una settimana. Finora posso definirlo un prodotto eccellente. Desidero ulteriori informazioni sulla promozione di acquisto After carefully following the step-by-step instructions, I performed an optimization and have been testing Gold Robot AI for a week. So far, I can say it’s an excellent product.