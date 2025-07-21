Gold AI Robot
- Asesores Expertos
- Antonio Simon Del Vecchio
- Versión: 1.11
- Actualizado: 13 octubre 2025
- Activaciones: 10
El precio aumentará pronto.
Gold AI Robot – Robot de trading avanzado para XAUUSD (Oro) con IA y detección de retrocesos
Filtro IA y búsqueda de retrocesos clave para identificar oportunidades precisas en el mercado del oro.
Gold AI Robot opera con XAUUSD (Oro) en timeframe H1. Analiza movimientos de precio en busca de retrocesos significativos, abre posiciones escaladas y aplica una gestión global de riesgo para optimizar cada operación.
- Filtro de señal basado en inteligencia artificial
- Detección de retrocesos clave para entradas escaladas
- General Stop Loss para controlar pérdidas acumuladas
- Take Profit global aplicado a todas las posiciones
- Escalado automático de lote con AutoLot
- Gestión dinámica de volumen según capital y riesgo
El EA detecta profundidades de retroceso relevantes mediante un filtro IA, abre la primera posición en el primer nivel de retroceso y escala en niveles posteriores cuando se confirman nuevas señales. La función de Take Profit global calcula el nivel de beneficio deseado sobre el balance y lo aplica a todas las posiciones; si el beneficio total supera el porcentaje definido, todas las posiciones se cierran. El General Stop Loss funciona de forma similar para limitar las pérdidas acumuladas en base al balance disponible.
Configuración recomendada:
- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Timeframe: H1
- Depósito mínimo sugerido: 1000 USD
- Apalancamiento: 1:100 o superior
- Broker sugerido: cualquier broker regulado
Ventajas competitivas:
- Sin martingala
- Automatización total basada en IA
- Gestión completa de riesgo global
- Fácil configuración y puesta en marcha
Soporte y documentación:
- Atención al cliente mediante mensajes de MQL5
- Respondo normalmente antes de 24 horas
Dopo aver seguito passo passo le istruzioni, ho effettuato un’ottimizzazione e sto testando Gold Robot AI da una settimana. Finora posso definirlo un prodotto eccellente. Desidero ulteriori informazioni sulla promozione di acquisto After carefully following the step-by-step instructions, I performed an optimization and have been testing Gold Robot AI for a week. So far, I can say it’s an excellent product.