Gold AI Robot

5

Bonus: 1 EA ücretsiz alın (2 hesap için) – satın alma sonrası benimle iletişime geçin

Gold AI Robot – XAUUSD (Altın) için gelişmiş işlem robotu, Yapay Zeka ve geri çekilme algılama özellikli

Altın piyasasında hassas fırsatları belirlemek için yapay zeka filtresi ve anahtar geri çekilme tespiti.

Gold AI Robot, XAUUSD (Altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışır. Fiyat hareketlerini analiz ederek önemli geri çekilmeleri tespit eder, kademeli pozisyonlar açar ve her işlemi optimize etmek için genel risk yönetimi uygular.

  • Yapay zeka tabanlı sinyal filtresi
  • Kademeli girişler için anahtar geri çekilme algılama
  • Toplam kayıpları kontrol etmek için Genel Stop Loss
  • Tüm pozisyonlara uygulanan Genel Kar Al (Take Profit)
  • AutoLot ile otomatik lot ölçeklendirme
  • Sermaye ve riske göre dinamik hacim yönetimi

EA, AI filtresi aracılığıyla ilgili geri çekilme seviyelerini tespit eder, ilk pozisyonu başlangıç seviyesinde açar ve yeni sinyaller onaylandığında ek pozisyonlar ekler. Genel Kar Al işlevi, hesap bakiyesine göre hedeflenen kar düzeyini hesaplar ve tüm açık pozisyonlara uygular. Toplam kar tanımlanan yüzdesini aşarsa, tüm işlemler kapatılır. Genel Stop Loss da benzer şekilde çalışır, mevcut bakiyeye göre toplam kayıpları sınırlar.

Önerilen ayarlar:

  • Sembol: XAUUSD (Altın)
  • Zaman dilimi: H1
  • Önerilen minimum teminat: 1000 USD
  • Kaldıraç: 1:100 veya daha fazla
  • Önerilen broker: düzenlenmiş herhangi bir broker

Rekabet avantajları:

  • Martingale stratejisi kullanılmaz
  • Yapay zekayla tam otomatik işlem
  • Kapsamlı genel risk yönetimi
  • Kolay kurulum ve kullanım

Destek ve belgeler:

  • MQL5 mesajları üzerinden müşteri desteği
  • Genellikle 24 saat içinde yanıt veririm
Geçmiş performans gelecekteki getirileri garanti etmez. İşlem yapmak risk içerir ve uygun sermaye yönetimi gerektirir.
Anahtar kelimeler: XAUUSD, Altın, robot, EA, uzman danışman, MT5, Metatrader
İncelemeler 1
Remo Bortolin
58
Remo Bortolin 2025.08.15 13:15 
 

Dopo aver seguito passo passo le istruzioni, ho effettuato un’ottimizzazione e sto testando Gold Robot AI da una settimana. Finora posso definirlo un prodotto eccellente. Desidero ulteriori informazioni sulla promozione di acquisto After carefully following the step-by-step instructions, I performed an optimization and have been testing Gold Robot AI for a week. So far, I can say it’s an excellent product.

Antonio Simon Del Vecchio
21803
Geliştiriciden yanıt Antonio Simon Del Vecchio 2025.08.15 13:33
Grazie per la tua recensione a 5 stelle, siamo felici che tu stia ottenendo buoni risultati.
Ti scriverò in privato per inviarti l’EA aggiuntivo incluso nella promozione.
Ti auguriamo ancora tanto successo!
İncelemeye yanıt