SAFE Robot Pro ist ein vollautomatischer Roboter, der das Niveau eines professionellen Händlers hat.

Da der Roboter über einen Handelsmodus mit geringem Drawdown verfügt, kann er in PROP-Unternehmen zur Bewältigung von Challenge Stages eingesetzt werden.

"SAFE Robot new" wurde mithilfe eines speziellen neuronalen Netzes eingehend optimiert. Diese Arbeit führte zur Erstellung universeller Referenzpunkte sowie von Neuronengewichten für den Betrieb über verschiedene Brokerfirmen und Handelskonten hinweg.

Der Roboter wurde anhand dieser Basispunkte ausgiebig getestet, was dazu führte, dass optimale Punkte für das Eröffnen/Schließen von Aufträgen sowie für die Erhöhung des Lots gefunden wurden.

Über einen bestimmten Zeitraum hinweg werden aktuelle Minima/Maxima sowie aktuelle Unterstützungs-/Widerstandsniveaus gebildet.

Der Roboter implementiert mehrere Handelsstrategien, darunter Trendfolgestrategien, Range-Trading-Strategien und Support/Resistance-Breakout-Strategien.





Der Roboter wurde sieben Jahre lang mit echten Ticks bei über 20 Maklerfirmen getestet. Dies ermöglicht es ihm, konsistente Ergebnisse für EURUSD zu erzielen. Da echte Ticks bei vielen Brokerfirmen vor 2018 nicht verfügbar waren, empfehlen wir, die Tests ab 2018 mit echten Ticks im Modus "Jeder Tick basiert auf echten Ticks" durchzuführen.



Es werden zwei Handelsmodi verwendet:

Handel ohne Erhöhung der Losgröße. Handel mit zweistufiger Losgrößenerhöhung (nicht Martingale oder Grid).

In allen Fällen wird die Erhöhung der Losgröße durch das "Margin Level" begrenzt, das, falls erforderlich, die Erhöhung aussetzt und auch offene Positionen zwangsweise schließt.





Im Folgenden finden Sie die Eingabe-/Ausgabeobjekte, mit denen Sie die Betriebsmodi des Expert Advisors mit einem einzigen Klick direkt im Chart auswählen können:





On/Off : (iONOFF) - Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten des Roboters

: (iONOFF) - Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten des Roboters Risikolevel : 0-Kein Risiko, 1-Sehr gering, 2-Niedrig, 3-Mittel, 4-Hoch, 5-Extrem

: 0-Kein Risiko, 1-Sehr gering, 2-Niedrig, 3-Mittel, 4-Hoch, 5-Extrem Verkaufen: (iSELL), Kaufen (iBUY) - durch Klicken auf die Schaltflächen Verkaufen oder Kaufen können Sie die Eröffnung einer neuen Order (Position) aktivieren (grün) oder deaktivieren (rot)

(iSELL), Kaufen (iBUY) - durch Klicken auf die Schaltflächen Verkaufen oder Kaufen können Sie die Eröffnung einer neuen Order (Position) aktivieren (grün) oder deaktivieren (rot) x1: (iX2) - Erste Lot-Erhöhung (2-4 mal).

(iX2) - Erste Lot-Erhöhung (2-4 mal). x2: (iX14) - Zweite Loserhöhung (4-10 Mal).

(iX14) - Zweite Loserhöhung (4-10 Mal). Zeit: (iTIME) - Anzahl der Takte (3 - 2000), Zeitintervall 5 x Zeitminuten

(iTIME) - Anzahl der Takte (3 - 2000), Zeitintervall 5 x Zeitminuten Pr1 (iPR1), Pr2 (iPR2) - minimale Standard-Orderschlusspunkte (virtueller TP, Pr1 - für das minimale Lot, Pr2 - für das erhöhte Lot)

(iPR1), (iPR2) - minimale Standard-Orderschlusspunkte (virtueller TP, Pr1 - für das minimale Lot, Pr2 - für das erhöhte Lot) Drawdown (iDrawdown) - virtueller SL, % des Saldos (Equity Drawdown), bei dem die Order geschlossen wird

(iDrawdown) - virtueller SL, % des Saldos (Equity Drawdown), bei dem die Order geschlossen wird Ton - Tonsignal zur Warnung vor einem hohen Lot;

Close All: Schaltfläche zum manuellen Schließen aller Positionen für ein bestimmtes Symbol (für Hedging- und Netting-Konten)





Alle diese Betriebsarten befinden sich als Schaltflächen auf der linken Seite des Charts, und Sie können ihre Werte direkt im Chart ändern Sie brauchen die Liste der Robotereinstellungen nicht zu öffnen. Sie dienen nur zu Testzwecken. Das Mindestlos für die Eröffnung einer Order wird automatisch festgelegt, abhängig von der Bilanzgröße und dem gewählten Risiko.





Anforderungen an den Roboter:

Hauptsymbole: EURUSD , und andere Paare mit niedrigen Spreads

, und andere Paare mit niedrigen Spreads Kontowährung : USD/EUR

: USD/EUR Zeitrahmen : Beliebig

: Beliebig Konto-Typ: Standard/Pro empfohlen, keine Provision

Standard/Pro empfohlen, keine Provision Mindesteinlage: $300 oder mehr. $1000 oder mehr empfohlen

$300 oder mehr. $1000 oder mehr empfohlen Hebelwirkung: Ab 1:30 oder mehr. Empfohlen: 1:100 - 1:500