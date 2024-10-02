Grid Volatility

5

Sofort einsatzbereite Konfigurationen: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,...

Neue Set-Dateien werden regelmäßig in meinem Kanal hinzugefügt: MT5 Set Files

Der Preis wird bald steigen.

Beherrschen Sie die Volatilität mit Grid Volatility!

Grid Volatility ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der eine Grid-Strategie mit der Erkennung von Impulskerzen kombiniert, um auf volatilen Märkten zu handeln. Er ist darauf optimiert, in sich verändernden Marktbedingungen den Gewinn zu maximieren, während er die Positionsgrößen automatisch verwaltet, um das Risiko zu minimieren.

Entdecken Sie weitere Expert Advisors hier: Alle EAs anzeigen

Wichtige Vorteile

- Optimierung für volatile Märkte: Nutzen Sie die Marktschwankungen mit einer robusten Grid-Strategie.

- Automatische Positionsgrößenanpassung (optional): Passt die Positionsgrößen automatisch basierend auf dem Kontostand an, wenn diese Funktion aktiviert ist.

- Dynamisches Risikomanagement: Implementiert eine Risikomanagementstrategie mit einem allgemeinen Stop-Loss basierend auf einem Prozentsatz des Kontostands.

- Auswahl der Positionstypen: Wählen Sie zwischen nur Kaufpositionen, nur Verkaufspositionen oder beiden Positionen.

- Drei Lot-Strategien: Wählen Sie zwischen drei Strategien zur Anpassung der Positionsgrößen, die sowohl konservative als auch aggressive Trader ansprechen.

- Erkennung von Impulskerzen: Identifiziert die stärksten Gelegenheiten basierend auf der Analyse von Impulskerzen.

Technische Merkmale

- Positionsmanagement: Der EA öffnet Kauf- oder Verkaufspositionen basierend auf der Kerzenanalyse und integriert sie in ein Grid-System.

- Optionale automatische Positionsgrößenanpassung: Passt die Positionsgrößen basierend auf dem verfügbaren Kontostand an, wenn diese Funktion aktiviert ist.

- Kapitalschutz: Implementiert einen allgemeinen Stop-Loss, um sicherzustellen, dass Verluste einen festgelegten Prozentsatz des Kontostands nicht überschreiten.

Mindestanforderungen

  • Mindestkapital: $100
  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher
  • Empfohlene Paare: Funktioniert mit jedem Währungspaar.

So funktioniert es

Dieser EA folgt einer Grid-Strategie in Kombination mit Impulskerzen. Eine Position wird geöffnet, wenn eine bedeutende Kerze, die einen definierten Schwellenwert überschreitet, erkannt wird, und Positionen werden mit einer schrittweisen Grid-Strategie verwaltet. Die Positionsgrößen werden automatisch basierend auf dem Kontostand angepasst, vorausgesetzt, diese Funktion ist aktiviert, um das Risikomanagement zu optimieren.

Haftungsausschluss: Der Handel mit Expert Advisors birgt Risiken. Gewinne sind nicht garantiert, und Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Kapital verlieren.

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit! Laden Sie Grid Volatility noch heute herunter und automatisieren Sie Ihren Handel auf volatilen Märkten.

Schlüsselwörter: Automatisierter Handel, Expert Advisor, Grid-Trading, Risikomanagement, Forex-Trading, Volatilitätshandel, Handelsoptimierung, MT5-Bots, Algorithmischer Handel.

Bewertungen 2
harris16
31
harris16 2024.11.01 15:21 
 

Antonio is a very good developer. The strategy that is based around it, is perfect. You can start off with a minimum capital of just $50 and trade with good risk management and scale your account

FREE
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Experten
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - Für die erfolgreich geschaffenen Trainingsbasen werde ich einen Berater für die vorübergehende Nutzung kostenlos zur Verfügung stellen. - Die Trainingsgrundlagen werden im Verlauf des Trainings festgelegt. - Das Training erfordert ungefähr 20 Epochen. weil Der Expert Advisor ist ressourcenintensiv und der Markt kann ihn nicht verarbeiten. Der Parameter TypeOfWork mit dem Marktwert wurde eingeführt. Es muss auf einen anderen ge
FREE
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
FTrend3
Sonia Tait
Experten
Dieser EA kombiniert den Trend der Hauptchartzeit mit zwei weiteren konfigurierbaren Chartzeiten. Die Stops sind technische Stops, die auf der OffRoad-Channel-Technik basieren. Bei der Durchführung von Optimierungen ist es interessant, nach Kombinationen von Zeitrahmen zu suchen, die ein gutes Ergebnis für jeden Vermögenswert und sein Verhalten bestätigen. Studien weisen auf aussagekräftigere Ergebnisse hin, wenn die Tests in den letzten Monaten durchgeführt werden, um in den nächsten Monaten zu
Limited risk gold scalper
Trishnoorpreet Singh
Experten
Multi-Instrument aktiviert - XAUUSD - USDJPY - BTCUSD (Bitte senden Sie eine Nachricht für .set-Dateien) Wie es funktioniert: Identifiziert die Höchst- und Tiefststände der Sitzung und führt die Trades beim Ausbruch aus. Verwendet einen dynamischen Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern. Forward-Test-Ergebnisse enthalten. Eingabeeinstellungen für Backtesting-Anpassung verfügbar. Hauptmerkmale: Ein bis zwei Trades pro Tag für kontrolliertes Engagement. Mehrjährige Backtesting-Daten für die Leistun
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experten
NEXUS TRADING PRO IA - Professionelles Handelssystem mit IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1 : 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 Botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas ERGEBNIS: Sie können 100% automatisiert oder 100% manuell arbeiten oder beides
US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar
4.3 (10)
Experten
Kaufen Sie keinen Backtest, sondern ein echtes Handelssystem    Live Signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Backtesting sollte NUR mit ECHTEN TICKS durchgeführt werden, da es sonst zu Fehlern führt. Treten Sie der öffentlichen Chat-Gruppe bei: Klicken Sie hier Willkommen beim US30 Dow Jones EA US30 Dow Jones EA: Meistern Sie den dynamischen Dow Jones Der US30, auch bekannt als Dow Jones, ist einer der beliebtesten Indizes auf dem Markt. Trotz der F
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experten
Ein leistungsstarker und zuverlässiger Expert Advisor, der auf der Handelslogik einer der leistungsstärksten Strategien von Darwinex basiert: SYO . Mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Millionen Dollar und einer öffentlichen Erfolgsbilanz von mehr als 10 Jahren hat sich dieses System bewährt - und jetzt können Sie es auf Ihrem MetaTrader-Terminal automatisieren. Das System wurde auf einer privaten Konferenz vorgestellt, die den Code enthüllte, den der Fonds, der 10 Millionen verwaltet, ver
Black Jack mt5
Vitalii Zakharuk
Experten
Forex Bot Black Jack ist ein zuverlässiger trendfolgender Handelsalgorithmus, der den Handel auf dem Forex-Markt automatisiert. Der Handel auf dem Forex-Markt ist komplex und dynamisch und erfordert viel Zeit, Mühe und Erfahrung für eine erfolgreiche Teilnahme. Mit der Entwicklung von Handelsrobotern haben Händler nun jedoch die Möglichkeit, ihre Strategien zu automatisieren und von Markttrends zu profitieren, ohne unzählige Stunden mit der Datenanalyse zu verbringen. Forex Bot Black Jack ist e
Skeleton BTC
Miguel Felipe Orozco Velandia
Experten
Dieser automatische Handelsroboter für MT5 wurde mit einem konservativen und realistischen Ansatz entwickelt, der sich auf Risikomanagement und Kapitalerhalt konzentriert. Seine operative Struktur ist darauf ausgelegt, einen kontrollierten Drawdown aufrechtzuerhalten, was ihn für Händler geeignet macht, die eine disziplinierte und langfristige Strategie suchen. Es implementiert eine selektive Scalping-Strategie für das BTCUSD-Paar, die auf dem M1-Zeitrahmen arbeitet. Im Gegensatz zu anderen Syst
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experten
STARTPROMO: NUR 34 9 $ statt 990$! Nur noch wenige Exemplare zu diesem Aktionspreis verfügbar! Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live-Ergebnisse mit geringem Risiko Live-Ergebnisse hohes Risiko Willkommen bei STABILITY PRO   : Eines der fortschrittlichsten, stabilsten und risikoärmsten Gittersysteme auf dem Markt! Dieser EA wurde über die gesamte verfügbare Historie der von ihm verwendeten Forex
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
Nuker - Präzision durch Kerzenlängenanalyse Nuker ist ein äußerst praktischer Expert Advisor, der sich auf die Länge der vorangegangenen Kerzen konzentriert und Maßnahmen ergreift, wenn diese einen vorher festgelegten Schwellenwert überschreiten. Durch die Analyse des historischen Kontextes der Kerzenlängen passt sich Nuker mit bemerkenswerter Effizienz an die Schwankungen des Marktes an. Backtesting und Live-Performance Das Backtesting wurde mit In-Sample-Daten von 2012 bis 2019 und Out-of-Sam
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
Auswahl:
andrius144
131
andrius144 2025.12.28 10:12 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antonio Simon Del Vecchio
22369
Antwort vom Entwickler Antonio Simon Del Vecchio 2025.12.28 13:50
Thank you very much for your review, Andrius. I really appreciate your purchase and for trusting my EAs. I wish you great success in your trading.
Antonio Simon Del Vecchio
22369
Antwort vom Entwickler Antonio Simon Del Vecchio 2024.11.01 16:27
Thank you for your review! I'm glad to hear you're getting good results and that the strategy is helping you grow your account. If you need anything, I'm here to help. Good luck with your trading!
Antwort auf eine Rezension