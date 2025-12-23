Nova DEM Trader nutzt die analytische Tiefe des DeMarker (DEM) Indikators - ein weniger bekanntes, aber sehr effektives Momentum-Tool, das von Tom DeMark entwickelt wurde. Dieser Indikator zeichnet sich bei der Erkennung von potenziellen Markt Tops und Talsohlen durch den Vergleich der jüngsten Preis-Aktion zu identifizieren Erschöpfung, bevor es offensichtlich wird.

Nova DEM Trader wandelt diese frühen Signale in eine disziplinierte, regelbasierte Handelsstrategie um. Anstatt auf verspätete Bestätigungen zu reagieren, antizipiert der EA wichtige Umkehrungen mit einer Logik, die auf relativen Hochs und Tiefs basiert - und bietet so einen intelligenteren Weg, sich am Markt zu engagieren, bevor sich die Stimmung ändert.

Seine adaptiven Handelsfilter und die risikobewusste Ausführung ermöglichen eine zuverlässige Performance sowohl in Rangebound- als auch in Trending-Umgebungen, ohne sich auf riskante Compounding-Methoden oder unklares Blackbox-Verhalten zu verlassen.

Warum Händler Nova DEM Trader wählen

Reversal-orientierte Logik:

Aufbauend auf der Stärke des DeMarker-Indikators bei der Erkennung von überkauften und überverkauften Bedingungen - mit verfeinerten Schwellenwerten, die eine Erschöpfung vorwegnehmen.

Klare, nicht-aggressive Ausführung:

Kein Raster. Kein Martingal. Nur eine klare Logik, gepaart mit Stop-Loss- und Trailing-Mechanismen für ein verantwortungsvolles Risikomanagement.





Wartet auf das Zusammentreffen von Kursbewegungen und Indikatorsignalen. Vermeidet Rauschen und reduziert Fehleinstiege in volatilen oder langsamen Märkten.





Leichtgewichtig, schnell in der Ausführung und vollständig anpassbar. Lässt sich leicht in verschiedene Paare, Zeitrahmen oder Handelsstile integrieren.

Backtested mit Disziplin:

Entwickelt, um Überanpassungen zu vermeiden. Nova DEM Trader zeigt eine konsistente, kontrollierte Performance über historische Daten hinweg und konzentriert sich dabei auf Stabilität und Wiederholbarkeit.

Eine kostenlose Demoversion ist zum Testen im Strategy Tester verfügbar. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, aber Nova DEM Trader bietet einen zuverlässigen Rahmen, der auf bewährter technischer Logik basiert.

Testen Sie die Demoversion noch heute und sichern Sie sich den Startpreis, bevor er steigt.



