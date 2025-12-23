Nova BBO Trader ist ein auf Ausbrüche fokussierter Expert Advisor, der auf der Box-Breakout-Strategie aufbaut - er identifiziert wichtige Konsolidierungszonen, in denen sich der Preis vor explosiven Bewegungen in engen Bereichen zusammenzieht. Durch das Aufspüren dieser "Boxen" und das Warten auf saubere, entscheidende Ausbrüche versucht dieser EA, aus dem darauf folgenden Momentum Kapital zu schlagen.

Nova BBO Trader ist perfekt für Händler, die ein klassisches Preisaktionsmuster automatisieren möchten, und bietet klare, regelbasierte Eingaben mit disziplinierter Risikokontrolle und Handelsmanagement. Er vermeidet falsche Ausbrüche durch mehrschichtige Bestätigungsfilter und adaptive Stop-Loss-Platzierung.

Warum Händler den Nova BBO Trader wählen

Strukturierte Ausbruchslogik:

Zielt präzise auf Konsolidierungszonen und Ausbruchspunkte - für rechtzeitige, direktionale Einstiege.

Filter für falsche Ausbrüche:

Setzt mehrere Kontrollen ein, um verfrühte oder falsche Ausbrüche zu vermeiden und die Handelsqualität zu verbessern.

Strenges Risikomanagement:

Jede Position verwendet definierte Stopps und optionales Trailing - keine Martingale oder Grid-Systeme.

Effizient und stabil:

Leichter Code, optimiert für mehrere Symbole und Zeitrahmen.

Transparente Strategie:

Klare, testbare Regeln ohne versteckte Komplexität.

Eine kostenlose Demoversion ist im Strategietester verfügbar.

Der Nova BBO Trader kombiniert klassische Box-Breakout-Prinzipien mit moderner Risikodisziplin für eine konsistente Handelsausführung.

Testen Sie die Demo jetzt und sichern Sie sich den Discountpreis, bevor er steigt.



